 Радбез ООН сьогодні проведе засідання щодо мовного закону України

Як інформує Цензор.НЕТ, про це у Facebook повідомив спікер постійного представництва України при ООН Олег Ніколенко.

Зазначається, що засідання почнеться о 22:00 за київським часом.

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Як повідомлялося, 25 квітня Верховна Рада ухвалила в другому читанні і в цілому законопроект про мову. Поправки до документа парламентарії розглядали на пленарних засіданнях майже два місяці - з 28 лютого.

15 травня президент України Петро Порошенко підписав мовний закон, зауваживши про його виняткову збалансованість.