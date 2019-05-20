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Все про:Ніколаєнко (9) українська мова (249) мова (352) Радбез ООН (325)

 Радбез ООН сьогодні проведе засідання щодо мовного закону України

Сьогодні ввечері, 20 травня, відбудеться засідання Радбезу ООН з питання українського мовного закону.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це у Facebook повідомив спікер постійного представництва України при ООН Олег Ніколенко.

Зазначається, що засідання почнеться о 22:00 за київським часом.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Росія ініціює засідання Радбезу ООН у зв'язку з ухваленням Радою Закону про українську мову

Як повідомлялося, 25 квітня Верховна Рада ухвалила в другому читанні і в цілому законопроект про мову. Поправки до документа парламентарії розглядали на пленарних засіданнях майже два місяці - з 28 лютого.

15 травня президент України Петро Порошенко підписав мовний закон, зауваживши про його виняткову збалансованість.

Радбез ООН сьогодні проведе засідання щодо мовного закону України 01

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3127701
 
 
 Топ коментарі
 
Хроники реванша:
- В Украину вернулся олигарх Коломойский, который будет перебирать на себя управление над страной.

- Суд окончательно отклонил апелляцию СБУ и Госкино о запрете трансляции сериала "Сваты" и запрета на въезд российского актера, который откровенно нарушив украинское законодательство, Ф.Добронравова.

- Окружной админсуд Киева отстранил руководство Высшей квалификационной комиссии судей, которая должна была разобрать деятельность именно этих судей. Это уже полный венец судебного произвола, свидетельствовало о скором возвращении в Украину членов конгломерата Януковича

- экс-заместитель главы Администрации Януковича Андрей Портнов вчера вернулся в Украину.

- Запущена процедура отмены санкций против РФ в ПАСЕ, проведены первые решения в Комитете Министров Совета Европы, которые это делают возможным.

И все это компоненты того самого российского реванша сразу после президентских выборов в Украине, на которых победил Зеленский.
Сегодня трагический день современной политической истории нашей страны, так как этот самый реванш станет абсолютно легализован и наделён властью.
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А що там в них в раші з "корятським язиком"? Совбез ООН сегодня проведет заседание по языковому закону Украины - Цензор.НЕТ 1037 Ущемляє російський чи ні?
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Це, мабуть, вперше за все існування СБ ООН розглядає мовний закон однієї з держав. Ну, кацапи.
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Рідна мова - родинна мова.
Це мова якою розмовляють у родині!
Окупанти завжди нав'язують свою мову, замість родинної.
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как принятие в Украине закона об функционировании украинского языка как государственного может угрожать коллективной безопасности? почему такая уважаемая организация как ООН, не беспокоится по поводу ущемления прав и свобод коренного народа Крыма, например, или раздачи российских паспортов гражданам Украины?
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Мне лично наплевать что там скажут. Если снова дойдет до рыгаанальных изыков, то нужно начинать выходить на улицу как в 12м до Майдана и закончить уже не как в 14м, а реально скрепными туловищами на березках. Это унижение терпеть не реально.
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почеу не на дэржмове?
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Потому что это пока что не официальный призыв к действию. Т. Е. просто слова.
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Законруже подписан ЛИЧНО гидрантом, могут оштрафовать.
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Нет, не могут. А вот надеюсь тебя возьмут на карандаш соответствующие службы. ********* ты сраная.
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еще как могут. Почитай разел СМИ!
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эту фразу можно прочесть в любой точке мира. Что означает СМИ.
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Нет, не могут. А вот надеюсь тебя возьмут на карандаш соответствующие службы. ********* ты сраная.Радбез ООН сьогодні проведе засідання щодо мовного закону України - Цензор.НЕТ 8987 Калашников Владимир ,-тебе дело говорит ,очень точная характеристика,ты прислушайся и сделай правильные выводы
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Украинский язык был ВСЕГДА государстенным, и приятный закон ничего не менят. Он только органчивает другие языки таких сферах как государтвенное управление, культура, услуги медицины и торгвли, что портотивречит Хельсинкому соглашению по првам человека который даже СССР и РФ соблдали.
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Крымский полуостров в силу своего географического положения и уникальных природных условий с античных времён являлся перекрёстком морских транзитных путей.
С этого периода за полуостровом закрепилось название Таврика, произошедшее от имени древнейших племён тавров, населявших южную часть Крыматавров ущемляют штоле ?
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от кляті кацапи, бісяться виродки... зато пряму трансляцію кенгурації вести будуть... щоб їм...
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безграмотний, в українській мові немає слова "зато"!
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Суржик это переходной период. Со временем перейдет на чистый украинский, не все сразу могут, видно что текст эмоциональный, т. е. человек не обращал внимания на ошибки,а спешил написать. Надеюсь про зеленого он ошибся.
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переходной период уже 1000 лет длится! никогда никто не сможет говорить на чистом украинском, потому что русский язык более массовый, его воздействие значительное, поэтому русизмы в украинском языке будут всегда. тогда какой смысл в этих законах?
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Ну не 1000, а сначала не могли выучить насильно навязываемый российский, потому и был период в качестве суржика, теперь наоборот, суржик как переходной на украинский. Главное не мешать. В Латвии выучили например свой.
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латвийский, я подозреваю, не очень похож на русский... а у украинского с русским 80 % слов одинаковых или очень похожих (с разницей в одну-две буквы).
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Не 80, но есть схожести. Главное не разница в одну - две буквы, а правильное построение предложений. Перед отменой закона что был при Ющенко, Украина уже реально переходила на украинский, если не помнишь. Было еще мало чистого, но уже очень много переходного суржика, некоторые люди даже забывали российские слова и не могли их вспомнить даже когда пытались. Овощ все сломал тогда.
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овощ ничего не мог изменить. в 90-х годах украинского языка было гораздо больше с небольшим вкраплением суржика. потом русского языка стало больше и больше добавляться в речь. я думаю, что на это влияет вещание каналов сми. если все телевидение и радио перевести на украинский, то и люди больше на украинском будут говорить, но вкрапления русизмов все равно будет всегда, потому что культуру невозможно изолировать от соседей.
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Минимальные будут. Нужно больше не от их культуры, а от их вообще. Желательно стеной метров так с 5 - 10 в высоту и одной калиткой на всю границу размером 50 на 50 см.
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Смысл избавляться от раковых клеток? Их воздействие значительное, поэтому надо подождать пока они угробят весь организм Кацапы со своим изыком - раковая опухоль планеты Радбез ООН сьогодні проведе засідання щодо мовного закону України - Цензор.НЕТ 3193
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Так называемый русский язык - на самом деле диалект (подмножество) украинского. Практически все "русские" слова есть в украинском языке. Неудивительно, что почти ВСЕ украинцы свободно владеют "русским" языком, и почти ВСЕ москали с огромным трудом понимают украинский, не говоря уже о том, чтобы на нём говорить.
Так что пора уже успокоиться и принять этот факт. Кстати, если кто не в курсе: так называемые русские (москали, кацапы) - воруют всё. В том числе историю, символику и даже язык. Если они называют русский язык своим - что ж, они и Крым называют своим, ну и что дальше? Правда, они в это свято верят. Не повод верить вместе с ними. Зрите в корень.
Для справки: перевод слова "руський" с украинского языка на типа русский - как ни странно... "украинский".
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а навіщо тоді сам на кацапській розмовляєш, може сам кацапа є? ось і пиши українською, прохфесор азіров)
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я розмовляю не кацапською, а руською мовою, яку творили мої предки ще за часів Київської Русі, коли кацапами ще навіть не смерділо. те, що кацапи взяли руську мову для користування, не робить їх власниками цієї мови! власниками їх зробили українські раби, які руську мову назвали "російською", хоча, самі кацапи називають цю мову "русский язык", а не "российский язык"! тобто українці самі відреклися від своїх предків, від їх надбань! бо більших рабів, ніж українці, на світі не існує!
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Схоже, на кацапів сьогодні чекає чергова ганьба наживо, про яку вони будуть розповідати у своїх внутрішніх новинах, як про перемогу
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У кацапортварей пердак пылает не хуже факела в сургуте
И это правильно
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Надеюсь Климкин перед уходом подготовиол делегацию к этому вопросу.
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ХЗ, он какой-то мягкий был . Хорошо если хоть сейчас хлопнет дверью.
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Российская Фкдкрация, представляющая в ООН СССР, должна спасти русских от гибели. Ни в одной стране мира, даже в Габоне, никто не заставляет русских понимать украинский язык. Это же форменный геноцыд.
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Сегодня вечером, 20 мая (с)

Уже как бы утро 21. Освещение новости суперскоростное
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Я б на месте нашей делегации вообще там не являлся.Это не дело Совбеза ООН обсуждать наше внутреннее законодательство да ещё и с подачки кацапских чертей
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