 Радбез ООН сьогодні проведе засідання щодо мовного закону України

Як інформує Цензор.НЕТ, про це у Facebook повідомив спікер постійного представництва України при ООН Олег Ніколенко.
Зазначається, що засідання почнеться о 22:00 за київським часом.
Як повідомлялося, 25 квітня Верховна Рада ухвалила в другому читанні і в цілому законопроект про мову. Поправки до документа парламентарії розглядали на пленарних засіданнях майже два місяці - з 28 лютого.
15 травня президент України Петро Порошенко підписав мовний закон, зауваживши про його виняткову збалансованість.
Це мова якою розмовляють у родині!
Окупанти завжди нав'язують свою мову, замість родинної.
С этого периода за полуостровом закрепилось название Таврика, произошедшее от имени древнейших племён тавров, населявших южную часть Крыматавров ущемляют штоле ?
Так что пора уже успокоиться и принять этот факт. Кстати, если кто не в курсе: так называемые русские (москали, кацапы) - воруют всё. В том числе историю, символику и даже язык. Если они называют русский язык своим - что ж, они и Крым называют своим, ну и что дальше? Правда, они в это свято верят. Не повод верить вместе с ними. Зрите в корень.
Для справки: перевод слова "руський" с украинского языка на типа русский - как ни странно... "украинский".
И это правильно
Уже как бы утро 21. Освещение новости суперскоростное