 Ворог за добу 11 разів атакував позиції ОС, одного українського воїна поранено, ліквідовано одного терориста, - штаб

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні прес-центру ОС у Facebook.

За даними штабу, в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" противник дев'ять разів обстріляв позиції Об'єднаних сил:

- з артилерійських систем калібру 100 мм, зенітних установок ЗУ-23-2 та автоматичних станкових гранатометів - поблизу населеного пункту Троїцьке;

- двічі з гранатометів різних систем і великокаліберних кулеметів - у районі населених пунктів Павлопіль і Чермалик;

- двічі зі станкових протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї - поблизу населених пунктів Мар'їнка та Красногорівка;

- зі станкових протитанкових гранатометів і великокаліберних кулеметів - біля н.п. Лебединське;

- двічі з ручних протитанкових гранатометів і стрілецької зброї - біля міста Авдіївка та села Водяне;

- з великокаліберних кулеметів - біля населеного пункту Новогригорівка.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" позиції українських захисників були обстріляні двічі:

- з мінометів калібру 82 мм та великокаліберних кулеметів - поблизу населеного пункту Золоте-4;

- з озброєння бойових машин піхоти, станкових протитанкових гранатометів і великокаліберних кулеметів - біля населеного пункту Новгородське.

"Унаслідок обстрілу один військовослужбовець Об'єднаних сил дістав поранення. Зазначається, що на кожен обстріл противник отримав адекватну відповідь", - йдеться в повідомленні.

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За даними розвідки Об'єднаних сил, 19 травня одного окупанта було знищено, ще одного - поранено.

Від початку поточної доби ворог двічі обстріляв наші позиції в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід":

- зі станкових протитанкових гранатометів і великокаліберних кулеметів - поблизу населеного пункту Гнутове;

- з автоматичних станкових гранатометів і стрілецької зброї - біля села Старогнатівка.

"Втрат серед військовослужбовців Об'єднаних сил немає", - повідомили в штабі.

Зазначається, що на кожен обстріл противника українські підрозділи дали адекватну відповідь, втрати ворога уточнюються.

"Об'єднані сили надійно контролюють противника на лінії зіткнення, дотримуючись при цьому умов припинення вогню", - додали в прес-центрі ОС.



