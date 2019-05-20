 Ворог за добу 11 разів атакував позиції ОС, одного українського воїна поранено, ліквідовано одного терориста, - штаб

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні прес-центру ОС у Facebook.
За даними штабу, в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" противник дев'ять разів обстріляв позиції Об'єднаних сил:
- з артилерійських систем калібру 100 мм, зенітних установок ЗУ-23-2 та автоматичних станкових гранатометів - поблизу населеного пункту Троїцьке;
- двічі з гранатометів різних систем і великокаліберних кулеметів - у районі населених пунктів Павлопіль і Чермалик;
- двічі зі станкових протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї - поблизу населених пунктів Мар'їнка та Красногорівка;
- зі станкових протитанкових гранатометів і великокаліберних кулеметів - біля н.п. Лебединське;
- двічі з ручних протитанкових гранатометів і стрілецької зброї - біля міста Авдіївка та села Водяне;
- з великокаліберних кулеметів - біля населеного пункту Новогригорівка.
У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" позиції українських захисників були обстріляні двічі:
- з мінометів калібру 82 мм та великокаліберних кулеметів - поблизу населеного пункту Золоте-4;
- з озброєння бойових машин піхоти, станкових протитанкових гранатометів і великокаліберних кулеметів - біля населеного пункту Новгородське.
"Унаслідок обстрілу один військовослужбовець Об'єднаних сил дістав поранення. Зазначається, що на кожен обстріл противник отримав адекватну відповідь", - йдеться в повідомленні.
За даними розвідки Об'єднаних сил, 19 травня одного окупанта було знищено, ще одного - поранено.
Від початку поточної доби ворог двічі обстріляв наші позиції в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід":
- зі станкових протитанкових гранатометів і великокаліберних кулеметів - поблизу населеного пункту Гнутове;
- з автоматичних станкових гранатометів і стрілецької зброї - біля села Старогнатівка.
"Втрат серед військовослужбовців Об'єднаних сил немає", - повідомили в штабі.
Зазначається, що на кожен обстріл противника українські підрозділи дали адекватну відповідь, втрати ворога уточнюються.
"Об'єднані сили надійно контролюють противника на лінії зіткнення, дотримуючись при цьому умов припинення вогню", - додали в прес-центрі ОС.
Горіть у пеклі москалі!!!
Ще гірше, можливо що участь в АТО та ООС стане особливо тяжким злочином... Ну то таке, поживемо - побачимо.
А поки що прочитайте Інтерью нового "рєшали" Портнова.
тримайтеся, воїни світла
все буде Україна! Слава Україні !!!