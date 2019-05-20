 У зв'язку з інавгурацією Зеленського низкою вулиць Києва буде обмежено рух транспорту. СПИСОК

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на прес-службу КМДА, відповідну схему обмеження руху затверджено Головним управлінням Національної поліції України в місті Києві.

Отже, 19 травня із 07:00 до завершення заходів буде частково обмежено рух транспорту на вулиці Липській від вулиці Михайла Грушевського до вулиці Інститутської, а також 20 травня із 06:00 до закінчення урочистих заходів буде тимчасово обмежено рух на низці вулиць: проспект Бажана (від Харківської площі до Південного шляхопроводу); Наддніпрянське шосе (від Південного шляхопроводу до моста Патона); Набережне шосе (від моста Патона до Дніпровського узвозу); Дніпровський узвіз (від Набережного шосе до Паркової дороги); алея Героїв Крут (від площі Андрія Первозванного до площі Слави); вулиця Івана Мазепи (від площі Слави до станції метро "Арсенальна"); вулиця Михайла Грушевського (від вулиці Московської до Петрівської алеї); Паркова дорога (від вулиці Михайла Грушевського до алеї Героїв Крут); вулиця Шовковична (від вулиці Михайла Грушевського до вулиці Басейної); вулиця Круглоуніверситетська (від Бессарабської площі до вулиці Лютеранської); вулиця Лютеранська (від вулиці Шовковичної до вулиці Хрещатик); вулиця Архітектора Городецького (від вулиці Хрещатик до вулиці Ольгінської); вулиця Ольгінська (від площі Івана Франка до вулиці Інститутської); вулиця Інститутська (від вулиці Хрещатик до Кріпосного провулку); Кріпосний провулок (від вулиці Михайла Грушевського до вулиці Інститутської); вулиця Липська (від вулиці Михайла Грушевського до вулиці Пилипа Орлика); вулиця Садова (від вулиці Михайла Грушевського до вулиці Інститутської); вулиця Пилипа Орлика (від вулиці Шовковичної до вулиці Академіка Богомольця); вулиця Академіка Богомольця (від вулиці Пилипа Орлика до вулиці Пилипа Орлика).

Схема: сайт КМДА

Додатково передбачено тимчасові обмеження руху на проспекті Миколи Бажана, Південному мостовому переході, Наддніпрянському шосе (від Південного моста до моста Патона), Набережному шосе (від моста Патона до Дніпровського узвозу) із 6:00 20 травня до закінчення заходів.

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Крім того, у зв'язку з проведенням урочистого засідання Верховної Ради 20 травня о 10:00, присвяченого складанню присяги українському народові новообраним Президентом України Володимиром Зеленським, відповідні служби КМДА із 6:00 забезпечать чергування бригад швидкої допомоги на території урядового кварталу.

Також 20 травня буде внесено зміни в роботу автобусних маршрутів №№ 24, 62, 55.