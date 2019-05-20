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Теми дня: Інавгурація Зеленського Парламентські вибори-2019 Створення Помісної Церкви Мовне питання
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Все про:Зеленський (1234) інавгурація (121) КМДА (640) транспорт (372)

 У зв'язку з інавгурацією Зеленського низкою вулиць Києва буде обмежено рух транспорту. СПИСОК

19 і 20 травня буде обмежено рух транспорту низкою вулиць Києва з нагоди інавгурації новообраного Президента України.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на прес-службу КМДА, відповідну схему обмеження руху затверджено Головним управлінням Національної поліції України в місті Києві.

Отже, 19 травня із 07:00 до завершення заходів буде частково обмежено рух транспорту на вулиці Липській від вулиці Михайла Грушевського до вулиці Інститутської, а також 20 травня із 06:00 до закінчення урочистих заходів буде тимчасово обмежено рух на низці вулиць: проспект Бажана (від Харківської площі до Південного шляхопроводу); Наддніпрянське шосе (від Південного шляхопроводу до моста Патона); Набережне шосе (від моста Патона до Дніпровського узвозу); Дніпровський узвіз (від Набережного шосе до Паркової дороги); алея Героїв Крут (від площі Андрія Первозванного до площі Слави); вулиця Івана Мазепи (від площі Слави до станції метро "Арсенальна"); вулиця Михайла Грушевського (від вулиці Московської до Петрівської алеї); Паркова дорога (від вулиці Михайла Грушевського до алеї Героїв Крут); вулиця Шовковична (від вулиці Михайла Грушевського до вулиці Басейної); вулиця Круглоуніверситетська (від Бессарабської площі до вулиці Лютеранської); вулиця Лютеранська (від вулиці Шовковичної до вулиці Хрещатик); вулиця Архітектора Городецького (від вулиці Хрещатик до вулиці Ольгінської); вулиця Ольгінська (від площі Івана Франка до вулиці Інститутської); вулиця Інститутська (від вулиці Хрещатик до Кріпосного провулку); Кріпосний провулок (від вулиці Михайла Грушевського до вулиці Інститутської); вулиця Липська (від вулиці Михайла Грушевського до вулиці Пилипа Орлика); вулиця Садова (від вулиці Михайла Грушевського до вулиці Інститутської); вулиця Пилипа Орлика (від вулиці Шовковичної до вулиці Академіка Богомольця); вулиця Академіка Богомольця (від вулиці Пилипа Орлика до вулиці Пилипа Орлика).

У звязку з інавгурацією Зеленського низкою вулиць Києва буде обмежено рух транспорту 01

Схема: сайт КМДА

Додатково передбачено тимчасові обмеження руху на проспекті Миколи Бажана, Південному мостовому переході, Наддніпрянському шосе (від Південного моста до моста Патона), Набережному шосе (від моста Патона до Дніпровського узвозу) із 6:00 20 травня до закінчення заходів.

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Крім того, у зв'язку з проведенням урочистого засідання Верховної Ради 20 травня о 10:00, присвяченого складанню присяги українському народові новообраним Президентом України Володимиром Зеленським, відповідні служби КМДА із 6:00 забезпечать чергування бригад швидкої допомоги на території урядового кварталу.

Також 20 травня буде внесено зміни в роботу автобусних маршрутів №№ 24, 62, 55.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3127698
 
 
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Извините, что мешаем Вам лобызать клавиши рояля, на котором играл ваш кумир.
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Они массово наполеонами из себя возомнят. По ихним высерам уже видать)
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А чого інавгурація не проходить за адресою: Дніпро, вул. Шолом-Алейхема, 4/26?

Чи там буде АП? В связи с инаугурацией Зеленского по ряду улиц Киева будет ограничено движение транспорта - Цензор.НЕТ 1384
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Ну "КА" - знаю і бачив, а що там в них з "******"? В связи с инаугурацией Зеленского по ряду улиц Киева будет ограничено движение транспорта - Цензор.НЕТ 1563
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А що там з "бранированим лєсапердом"? В связи с инаугурацией Зеленского по ряду улиц Киева будет ограничено движение транспорта - Цензор.НЕТ 5430
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Колесо спустило. Терміново ремонтують. Обіцяють встигнути до кенгурації.
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Какой-то стук в восьмом цилиндре и климат-контроль немного глючит...
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Вітаю українців з новим Президентом ! Ну а вам , порошенівці , не хворіти.
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от вам эти порошенковцы, не мураевцы не допкинцы не кернесы а именно порошенковцы.
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Чего в такой скорботный для Мародёра день на 5 анале и на Кривом нет горящей свечечки?
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ну шо? последний день мантре "ещёнепрезидент"? В связи с инаугурацией Зеленского по ряду улиц Киева будет ограничено движение транспорта - Цензор.НЕТ 2650
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Наталія Костецька

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У зв'язку з інавгурацією Зеленського низкою вулиць Києва буде обмежено рух транспорту - Цензор.НЕТ 8579

4

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У зв'язку з інавгурацією Зеленського низкою вулиць Києва буде обмежено рух транспорту - Цензор.НЕТ 8579

Наталя Пищук За те,що знущався над президентом і політиками ,Бог вирішив його поставити на їх місце. Провчити..

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У зв'язку з інавгурацією Зеленського низкою вулиць Києва буде обмежено рух транспорту - Цензор.НЕТ 8579Tetiana Gardashuk відповіла
· 1 відповідь 4 хв.

У зв'язку з інавгурацією Зеленського низкою вулиць Києва буде обмежено рух транспорту - Цензор.НЕТ 8579

Тарас Сивуляк не тільки "можна" але і ТРЕБА - все в світі має свою ціну.
інколи послухавши ЗЕ над Кличком немає чого сміятись

https://www.facebook.com/people/%D0%AE%D1%80%D1%96%D0%B9-%D0%92%D0%B8%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D1%87%D1%83%D0%BA/100000082686465
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Рошенко давай це остаточне прощавай В связи с инаугурацией Зеленского по ряду улиц Киева будет ограничено движение транспорта - Цензор.НЕТ 381
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Ребята , всем удачи и здоровья ! Наконец-то появилась надежда благополучия Украины.Всю старую шваль выметут на свалку истории.
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так ты ж первый пойдёшь снова за Бойка голосовать. В связи с инаугурацией Зеленского по ряду улиц Киева будет ограничено движение транспорта - Цензор.НЕТ 9340
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Беги занимай очередь. Там вашим звание Наполеона раздают В связи с инаугурацией Зеленского по ряду улиц Киева будет ограничено движение транспорта - Цензор.НЕТ 4634
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День освобождения Украины от внутренних врагов !
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Точно. Нудно скринить такие комменьы и скидывать в альбом "святой наивняк"
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Украина без порошенка У зв'язку з інавгурацією Зеленського низкою вулиць Києва буде обмежено рух транспорту - Цензор.НЕТ 3108
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Портнов приїхав на інавгурацію Зеленського!
У зв'язку з інавгурацією Зеленського низкою вулиць Києва буде обмежено рух транспорту - Цензор.НЕТ 9472
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так, до Портнова у української влади нема жодних претензій
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Блин , нужно бежать уже. А тут как раз самое прикольное начинается. Всем , нормальным людям , удачи ! У зв'язку з інавгурацією Зеленського низкою вулиць Києва буде обмежено рух транспорту - Цензор.НЕТ 3036
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Вот это прикол так прикол. А самое главное , что правда
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Ну нарештl.
Завтра ковбаска по 2-20,пломбірка добра,як 30 років тому,ямки на дорогах сами по затягуються.
Ахмєтов з Коломойським та Медведчуком в кайданках на кічу пхнуть,сонце світлєє і вода мокрєє.
Камунізм,карочє,плять...
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20.05.2019 08:00-Смотри не улети так У зв'язку з інавгурацією Зеленського низкою вулиць Києва буде обмежено рух транспорту - Цензор.НЕТ 7099
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Осінню буде Майдан, цікаво як себе поведе з протестувальниками Зеленський.
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Включишь телевизор после сбора польских яблок и посмотришь
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Кацапи тепер лякають нас польськими яблуками? Унітази вже не в тренді?
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А нельзя как-то ему Новой Почтой было булаву выслать? Из-за одного клоуна весь Киев уже в пробках!
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Не из-за одного, а кучи соевых клоунов, которые упёрлись против инаугурации в выходной день. Кстати, порохобот, тебе напомнить как свинячий кортеж сбивал людей в Киеве? Никаких инаугураций не было - Свыня простр торопилась делать потужни реформы
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Пробки на дорогах - подарок киевлянам от Депутатов!

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не-не-не, это все зелупа, спланировал, чтобы больше бениного бензина в пробках сожгли! У зв'язку з інавгурацією Зеленського низкою вулиць Києва буде обмежено рух транспорту - Цензор.НЕТ 5418
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еще на президент, а уже боится своего народа? У зв'язку з інавгурацією Зеленського низкою вулиць Києва буде обмежено рух транспорту - Цензор.НЕТ 9598
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а что, это куда проще чем разбираться, анализировать сверять факты. Сидишь себе на диване и поливаешь дерьмецом любую инициативу и ее отсутствие и всех несогласных мажешь холуями режима.
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Проанализировать? Это можно. Дорвавшись до корыта в 2014-м Кнур ришуче пророхкав "кортежів більше не буде!". Давай сверь эту его инициативу с действительностью и проанализируй результаты. А потом уже можно попинать Клована за то, что "он боится народа". Эгеж?
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То есть, если клоун ведет себя 1 в 1 как Порох - то все нормуль?
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Порохобот, тебе напомнить кто возглавляет созданный им же организационный комитет по инаугурации Клована? Некий мистер Свыня
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Что, Беня таки успел? Ну беги, целуй клавиши рояля.
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он не только боится народа, он еще и обворовывает его выводя в офшоры все свои гонорары с концертов, платит налоги агрессору, и живет на подсосе у олигархата!
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А в "Слуге народа" тоже была пышная инаугурация с входом через рамки и перекрытием киевских улиц? Скажите, кто знает, а то я это говно не смотрел.
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Ничего удивительного, что перекрыли.
У нас в Беларуси уже 25 лет такой горлопан. А как сладко рассказывал овощам, что будет питаться в столовке... А потом (сразу же!) кортежи, перекрытые улицы. Тогда и появилась у нас грустная шутка : "О, в столовую поехал."
А до этого мы даже не знали о таком как перекрытие улиц.
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