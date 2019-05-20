 Порошенко присвоїв ранг Надзвичайного і Повноважного Посла нардепу Логвинському

"Відповідно до статті 25 Закону України "Про дипломатичну службу" постановляю присвоїти Логвинському Георгію Володимировичу - заступнику голови Постійної делегації Верховної Ради України в Парламентській асамблеї Ради Європи - дипломатичний ранг Надзвичайного і Повноважного Посла", - цитує Цензор.НЕТ текст документа, опублікованого на сайті президента.
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Ар'єву, Герасимову, Божку та Шутенку присвоєно ранги Надзвичайних і Повноважних Послів, - указ
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+27
Что ж Вам порохоботы не спиться на последок все и всех обгадить это Вам по силам
+16
Как раб на галерах...
+15
А 🐷 и ночью кавота назначает-награждает(недаром)!Трудун Барыжный..🤗
В Украине то что произошло -- это обыкновенный обман ради медали. Это коррупция, самая настоящая. Вы должны понять одну единственную необротимую вещь: Украинцы проголосовали не за Зеленского, а против коррупции Порошенко.
Европейская компания ищет в НАБУ защиты от нардепа Логвинского
https://antikor.com.ua/articles/112334-evropejskaja_kompanija_ishchet_v_nabu_zashchity_ot_nardepa_logvinskogo
Нардеп Георгий Логвинский продолжает рейдерский захват собственности европейского бизнеса в Украине на этот раз вооружившись решением «неподкупного» суда.
24 июня Дарницкий районный суд Киева вынес решение в пользу трех публично неизвестных лиц, связанных с депутатом Народного фронта, Георгием Логвинским, против MBWS, французской компании с рыночной капитализацией более 500 миллионов евро.
Указанное решение суда еще более закрепило позиции Логвинского в его рейдерских действиях по захвату завода по производству алкогольной продукции в Черкассах, принадлежащего европейской компании. Многие эксперты были удивлены, что Логвинский может продолжать отбирать собственность европейского бизнеса с чувством полной безнаказанности.
Ты действительно хочешь увидеть настоящую военную хунту ?
Ты её увидишь. Сам напросился.
Нет ничего более постоянного, чем временное))
кли лікар визначив точно коли вже більше ніколи"не зможеш". НАВІТЬ З ВІАГРОЮ )0
работник Министерства Юстиции Петренко
если кто обращался к этим тварям
то тогда знают за что этого жиденыша наградили