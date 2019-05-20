 Порошенко присвоїв ранг Надзвичайного і Повноважного Посла нардепу Логвинському

"Відповідно до статті 25 Закону України "Про дипломатичну службу" постановляю присвоїти Логвинському Георгію Володимировичу - заступнику голови Постійної делегації Верховної Ради України в Парламентській асамблеї Ради Європи - дипломатичний ранг Надзвичайного і Повноважного Посла", - цитує Цензор.НЕТ текст документа, опублікованого на сайті президента.

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