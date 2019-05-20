EN|RU|UK
Теми дня: Інавгурація Зеленського Парламентські вибори-2019 Створення Помісної Церкви Мовне питання
 Політика України
  3801  88
Все про:Порошенко (8901) посол (521) наказ (137) Логвинський (58)

 Порошенко присвоїв ранг Надзвичайного і Повноважного Посла нардепу Логвинському

Петро Порошенко підписав указ №298/2019 "Про присвоєння дипломатичного рангу".

"Відповідно до статті 25 Закону України "Про дипломатичну службу" постановляю присвоїти Логвинському Георгію Володимировичу - заступнику голови Постійної делегації Верховної Ради України в Парламентській асамблеї Ради Європи - дипломатичний ранг Надзвичайного і Повноважного Посла", - цитує Цензор.НЕТ текст документа, опублікованого на сайті президента.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У "Народного фронту" буде стовідсотковий ребрендинг перед виборами, - Логвинський

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3127696
 
 
 Топ коментарі
 
Что ж Вам порохоботы не спиться на последок все и всех обгадить это Вам по силам
 показати весь коментар
 
А 🐷 и ночью кавота назначает-награждает(недаром)!Трудун Барыжный..🤗
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
коментар відмічено як спам  
 
Президент есть президент до последнего работает, пока бенина банда тратит бабло на мясо для кенгурации.
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
Треба було призначити кенгурацію 25.05, в Шабат.
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
Рано, пёсик, рано. Потерпи малёк. "Будет тебе белка, будет и свисток" (С)
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
Пока только из вашего Израиля Бабломойский побежал в Украину грабить.
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
100%. Клоунофилы рассказывают как Петя побежит, между тем пока только назад в Украину бежит всё отребье бандитско рыговское бабломойское.
 показати весь коментар
 
 
У порохоботов только одна беда: сколько не пытайся отстирать до бела обосранные труселя Пецы, а барыга-брехун так не перестанет сраться.
 показати весь коментар
 
 
Что ж Вам порохоботы не спиться на последок все и всех обгадить это Вам по силам
 показати весь коментар
 
 
У них интеллект, методы подачи информации, как у ольгинцев.. У них ума даже обгадить нормально не хватает. И опять порохоботы как ольгиннцы пытаются разделить Украину на две части - зебилы и Петро-сяны.. Как в свое время делили на запад и восток, по языковому принципу, чтобы разделить общество и ослабить Украину. У меня создается мнение, что порохоботы и ольгинцы работают в одном направлении-пытаются развалить державу.
 показати весь коментар
 
 
Вообще-то первые и вторые на 95% одни и те же и пишут они тоже с одних и тех же ферм, минстцець это лишь ширма прикрывающая всю эту свору.
 показати весь коментар
 
 
Осталось ТРИ часа!!!! А мне вот интересно,***** ещё в Украине,или это двойник? Порошенко присвоил ранг Чрезвычайного и Полномочного Посла нардепу Логвинскому - Цензор.НЕТ 2732 Порошенко присвоил ранг Чрезвычайного и Полномочного Посла нардепу Логвинскому - Цензор.НЕТ 3549
 показати весь коментар
 
 
Будет теперь вот так в метро ездить в Москве.
 показати весь коментар
коментар відмічено як спам  
 
Зеботы на посту, смотрят где клоуну подлизнуть)
 показати весь коментар
 
и вы до сих пор не поняли, что те, кого вы называете "порохоботы" не обязательно поддерживают порошенко! и уж точно не за разумково обмеженого зетелепня, цензор не наша работа - мы за Европейску.ю развивающуюся по европейским законам Украину, процветающую. сильную с достойной экономикой. За мирное небо над головой но если прийдется душу и тело мы положим за нашу свободу! За будущее детей а не за 95 квартал во всех сферах жизни, воплощаемую бабломойской шайкой! И уж точно не исчезнем ни после кенгурации ни после репресий ни после ограничения свободы слова - но, если при зеленском коломойский, ахметов. пинчук, фирташ, и первые 2 десятка олигархов страны вдруг исчезнут из рейтинга и будут посажены с конфискацией - возможно это изменит лично мое мнение!
 показати весь коментар
 
 
Вы поддерживаете государственных воров раздирающих Украину и разжигающих национальную рознь только в целях наживы. Вы подлые и низкие шестерки у большой армии чиновников без государственного мышления пришедших на работу только с одной целью - украсть.
 показати весь коментар
 
 
Где бы ты не жил, кто бы ни был при власти, все равно будешь не довольный. Натура такая.
 показати весь коментар
 
 
за петю ты топишь несмотря на то , что "ахметов. пинчук, фирташ, и первые 2 десятка олигархов страны" , являются его партнерами по обиранию бюджета и населения и мнение менять не собираешься ?
 показати весь коментар
 
 
Мінстецьки думають що їм ще заплатить?жлоб,котрий "за копійку вдавиться"? ))
 показати весь коментар
 
 
Вы точно описали то что делал Порошенко репрессии ограничение свободы слова и т.д. и не надо тут делать выводы когда новый президент еще не сделал ничего сегодня только вступает в должность но Вы ему уже приписали все недостатки и дела Петра время покажет
 показати весь коментар
 
 
Логвиновский не понимает, что Беня еще скажет занести, за зто назначение?
 показати весь коментар
 
Это был расплата от Порошенко за выход НФ из коалиции, что тем самым недает Зеленскому распустить Раду. Вот из за чего народ недолюбливает Порошенко. Да, он сделал много для Украины, но кумовство и корупция его губит.
 показати весь коментар
 
 
Да не делайте смешно форумчанам. Еще расскажите как в США не договариваются по голосованиям когда это надо, в обмен на законопроекты друг друга.
 показати весь коментар
 
 
Одно не имеет отношения к другому. В США договор -- это компромис. Это потому-что закон подписывает президент ПАКЕТОМ. Даю пример: при президенте Клинтоне был закон об поднятии дотации фермерам юго-запада. Для подписи закона, сенаторы из северных штатов попросили поднятии дотации Апалейским шахтерам. Ещё в другом законе сенатор из Аляски попросил денги на строительство моста, сенатор из Нью Йорка денги на благоустройство дороги. И так далее. Вот это и всё. Это всё делается сенаторами и представителями определённых штатов так как это ихняя работа, они работают на изберателей.
В Украине то что произошло -- это обыкновенный обман ради медали. Это коррупция, самая настоящая. Вы должны понять одну единственную необротимую вещь: Украинцы проголосовали не за Зеленского, а против коррупции Порошенко.
 показати весь коментар
 
 
Та брось,тогда бы вышла срЮлька,Гриценко,тот же Садовый...Украина голосовала за новое лицо,не замазаное в политике,без команды коррупционеров и связей кумовских с ******!
 показати весь коментар
 
 
Он причинил Украине вред, много вреда. За это он должен сесть за решетку.
 показати весь коментар
 
 
Недолюбливает - это очень мягко сказано.
 показати весь коментар
коментар відмічено як спам  
 
Спроси у Разумкова, оно щас говорящая голова в бениной банде, рыготина тебе ответит обязательно - у фейсбуке.
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
А если зебики сильно попросят то может даже ролик снятый на мобилку запилить Порошенко присвоил ранг Чрезвычайного и Полномочного Посла нардепу Логвинскому - Цензор.НЕТ 9253
 показати весь коментар
 
 
И при чем тут говорящая голова до невменяемого Порошенко? А, ну да, точно! Порошенко стал невменяем!😁
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
Читаю комментарии и диву даюсь, какие все же недалекие комментаторы или попросту маргиналы. Логвинский до настоящего времени был вице-президентом юридического комитета ПАСЕ.А так как он защищает интересы Украины в ПАСЕ Порошенко и повысил его статус. Писаки,думайте читайте анализируйте, ..если есть конечно чем
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
анализировать это к пэте
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
это мудило изредка появляется в кадре и гавкает заученную речь
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
Вы требуете от зебилов невозможного.
 показати весь коментар
 
А недавнее присвоение этого звания Арьеву и Герасименко из БПП - это тоже сделано с той же благородной целью?
 показати весь коментар
 
 
Сегодня им к дошираку по сосиске обещали.
 показати весь коментар
 
Вы хвастаетесь или хотите налоги заплатить ?
 показати весь коментар
 
 
Пахан коррупционного режима напоследок присвоил рейдеру Логвинскому ранг посла. Замечательно.

Европейская компания ищет в НАБУ защиты от нардепа Логвинского
https://antikor.com.ua/articles/112334-evropejskaja_kompanija_ishchet_v_nabu_zashchity_ot_nardepa_logvinskogo

Нардеп Георгий Логвинский продолжает рейдерский захват собственности европейского бизнеса в Украине на этот раз вооружившись решением «неподкупного» суда.

24 июня Дарницкий районный суд Киева вынес решение в пользу трех публично неизвестных лиц, связанных с депутатом Народного фронта, Георгием Логвинским, против MBWS, французской компании с рыночной капитализацией более 500 миллионов евро.

Указанное решение суда еще более закрепило позиции Логвинского в его рейдерских действиях по захвату завода по производству алкогольной продукции в Черкассах, принадлежащего европейской компании. Многие эксперты были удивлены, что Логвинский может продолжать отбирать собственность европейского бизнеса с чувством полной безнаказанности.
 показати весь коментар
 
 
А 🐷 и ночью кавота назначает-награждает(недаром)!Трудун Барыжный..🤗
 показати весь коментар
 
 
Еще один "чрезвычайный и полномочный" пошел под занавес...
 показати весь коментар
 
 
пора уже взрослеть..а не общими фразами кидаться..
 показати весь коментар
 
Смешной ты, Ларик.
Ты действительно хочешь увидеть настоящую военную хунту ?
Ты её увидишь. Сам напросился.
 показати весь коментар
 
Я хочу , що б внутрішні вороги України понесли заслужене покарання. Особливо ті , які нажилися на крові наших солдат.
 показати весь коментар
 
 
"Центр "Пента" ", Соцпартия... Ты в самом деле думаешь что в СБУ не знают - откуда они получают финансирование ? Все они по ст. 111 пойдут, по законам военного времени, раз уж ты просишь.
 показати весь коментар
 
Щось чорнороту луценчиху не чути. Та й болонка порошенківська-Ірка геращенко хвоста піджала Порошенко присвоил ранг Чрезвычайного и Полномочного Посла нардепу Логвинскому - Цензор.НЕТ 930
 показати весь коментар
 
 
Интересно, Петя так и уйдёт, не попрощавшись ?
 показати весь коментар
 
 
Танечка, он никуда не уходит. Он просто берёт паузу.
 показати весь коментар
 
 
тужится между кладками порохлова лайна.
 показати весь коментар
 
 
Ну , допустим, не берет)) А эту 'паузу' ему пинками навязали избиратели
Нет ничего более постоянного, чем временное))
 показати весь коментар
 
 
он прощается в стиле дидываивал, уходивших из оккупированных стран - кучками дер*ма посреди мест пребывания.
 показати весь коментар
 
 
Я так думаю, пеца последний указ подпишет сегодня в 9-59...)
 показати весь коментар
 
 
Да , сегодня времени у него хватит и войну назвать войной.
 показати весь коментар
 
 
Я так понимаю, что пеця решил даже чернила Зеленскому не оставлять ...
 показати весь коментар
 
 
Последній дєнь он трудний самий ))

кли лікар визначив точно коли вже більше ніколи"не зможеш". НАВІТЬ З ВІАГРОЮ )0
 показати весь коментар
 
 
Правильно сделал, а то Кремль нападэ. Странновато, такого ГАМНОКОМАНДУЮЩЕГО выпихают, а Кремль не нападает. Без него мы НИКТО.
 показати весь коментар
 
 
Логвинский это муж судьи ЕСПЧ Юдковской и
работник Министерства Юстиции Петренко
если кто обращался к этим тварям
то тогда знают за что этого жиденыша наградили
 показати весь коментар
 
Цензор.НЕТНовиниПолітика УкраїниПорошенко присвоїв ранг Надзвичайного і Повноважного Посла нардепу Логвинському
 
 
 
 
 
 вгору