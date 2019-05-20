 Адвокатів не пускають до військовополонених моряків у "Лефортово", - Полозов

Про це повідомив адвокат Микола Полозов на своїй facebook-сторінці, інформує Цензор.НЕТ.

"Адміністрація СІЗО "Лефортово" допустила ситуацію, коли вкрай утруднено доступ адвокатів для конфіденційного спілкування і роботи з підзахисними", - написав захисник, наголосивши, що стосовно військовополонених українських моряків ці обставини є порушенням статті 105 III Женевської конвенції.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Пораненого військовополоненого українського моряка Сороку відправили з СІЗО на обстеження в лікарню, - адвокат Бадамшин

Нагадаємо, 25 листопада ВМС ЗС України повідомили, що прикордонні кораблі Російської Федерації вчинили агресивні дії проти українських кораблів, які здійснювали плановий перехід із порту Одеси в порт Маріуполь Азовського моря. Зокрема, російський прикордонний корабель "Дон" здійснив таран українського рейдового буксира, внаслідок чого було пошкоджено головний двигун корабля, обшивку і леєрне огородження, а також втрачено рятувальний пліт. ВМС ЗСУ підкреслюють, що про намір здійснити перехід попереджали заздалегідь і діяли в рамках міжнародного права.

Водночас у ФСБ Росії заявляють, що три українські військові кораблі в Азовському морі "незаконно увійшли в територіальні води РФ і попрямували до Керченської протоки".

Унаслідок незаконних дій російських силовиків було захоплено три кораблі ВМС України і взято в полон 24 українських військовослужбовців. Підконтрольний РФ суд окупованого Сімферополя обрав запобіжним заходом для 24 моряків утримання під вартою до 25 січня 2019 року.

30 листопада моряків перевезли в Москву: 21 українця доставили в московський СІЗО "Лефортово", трьох поранених - у "Матроську тишу".

Термін досудового слідства у справі було продовжено до серпня 2019 року.

Також читайте: Помпео закликав Росію звільнити полонених українських моряків