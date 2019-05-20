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Все про:військовополонені (273) моряки (562) Москва (555) СІЗО (400) Полозов (267)

 Адвокатів не пускають до військовополонених моряків у "Лефортово", - Полозов

Адміністрація московського СІЗО "Лефортово" "вкрай ускладнила" доступ захисників для конфіденційного спілкування і роботи з військовополоненими українськими моряками.

Про це повідомив адвокат Микола Полозов на своїй facebook-сторінці, інформує Цензор.НЕТ.

"Адміністрація СІЗО "Лефортово" допустила ситуацію, коли вкрай утруднено доступ адвокатів для конфіденційного спілкування і роботи з підзахисними", - написав захисник, наголосивши, що стосовно військовополонених українських моряків ці обставини є порушенням статті 105 III Женевської конвенції.

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Адвокатів не пускають до військовополонених моряків у Лефортово, - Полозов 01

Нагадаємо, 25 листопада ВМС ЗС України повідомили, що прикордонні кораблі Російської Федерації вчинили агресивні дії проти українських кораблів, які здійснювали плановий перехід із порту Одеси в порт Маріуполь Азовського моря. Зокрема, російський прикордонний корабель "Дон" здійснив таран українського рейдового буксира, внаслідок чого було пошкоджено головний двигун корабля, обшивку і леєрне огородження, а також втрачено рятувальний пліт. ВМС ЗСУ підкреслюють, що про намір здійснити перехід попереджали заздалегідь і діяли в рамках міжнародного права.

Водночас у ФСБ Росії заявляють, що три українські військові кораблі в Азовському морі "незаконно увійшли в територіальні води РФ і попрямували до Керченської протоки".

Унаслідок незаконних дій російських силовиків було захоплено три кораблі ВМС України і взято в полон 24 українських військовослужбовців. Підконтрольний РФ суд окупованого Сімферополя обрав запобіжним заходом для 24 моряків утримання під вартою до 25 січня 2019 року.

30 листопада моряків перевезли в Москву: 21 українця доставили в московський СІЗО "Лефортово", трьох поранених - у "Матроську тишу".

Термін досудового слідства у справі було продовжено до серпня 2019 року.

Також читайте: Помпео закликав Росію звільнити полонених українських моряків

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3127695
 
 
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Нада памириться с лапотниками - и тогда пустят и адвокатов, и все остальное. Адвокатов не пускают к военнопленным морякам в "Лефортово", - Полозов - Цензор.НЕТ 3734
И газ пустят, со своего гнилого ливера - прямо в ипло тем, кто рашкованов до сих пор считает друзьями. Адвокатов не пускают к военнопленным морякам в "Лефортово", - Полозов - Цензор.НЕТ 6938
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С одним проблем уже не будет... Адвокатов не пускают к военнопленным морякам в "Лефортово", - Полозов - Цензор.НЕТ 6983

Турчинов
"...готов непосредственно на военной службе в любом военном подразделении или военном формировании и дальнейшем защищать нашу страну", - говорится в заявлении. Источник: https://censor.net.ua/n3127487
Есть хорошая возможность проверить его опыт командования на бронированном катере с "ленинской кузни"! Нептун ему помощь!
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Да на словах все порохоботы готовы идти в окопы, родину защищать. А в жизни бегают от военкома, как покермоны.
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Надо не столько пускать, скольтко прсто по-человечески дать доступ до своих.
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Петро Лексеичь теперь свободный человек, пусть за моряков поволонтёрит человеком доброй воли за граждан Украины, пусть себя обменяет на моряков, за ради Арміі, Віри та Мови.
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А разве военнопленным вобще нужны адвокаты. Попал в плен, сиди себе до конца войны.
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