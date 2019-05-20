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 Партія "Голос" повністю складатиметься з людей, серед яких немає чинних народних депутатів, - Вакарчук. ВIДЕО

Лідер групи "Океан Ельзи" і лідер новоствореної партії "Голос" Святослав Вакарчук розповів, хто точно не зможе опинитися в його партійному списку на майбутніх парламентських виборах.

Про це він заявив в інтерв'ю ТСН.Тиждень, повідомляє Цензор.НЕТ.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Дострокові вибори вигідні Зеленському та Порошенку, щоб не розгубити симпатиків до осені. Вакарчук відбере голоси у Порошенка", - соціолог Бекешкіна

"Я вважаю, якщо виборче законодавство не буде змінено перед парламентськими виборами, хоча я вважаю, що це дуже важливо, але я так відчуваю, що в тих, від кого це залежить - і в новообраного президента, і у парламенту - є різні думки з цього приводу. Якщо буде стара система виборів, то ми не очікуємо від цієї системи справжніх змін. І ми будемо робити їх самі. Тому наш список, і я буду це пропонувати, партія має повністю складатися з людей, серед яких немає чинних народних депутатів. Це дуже важливо, щоб люди розуміли, що ми пропонуємо нові кардинальні рішення, які інші ще ніколи не пропонували", - сказав Вакарчук.

Ті народні депутати, у яких можуть збігатися погляди з Вакарчуком і його командою, за словами співака, зможуть з успіхом "переконати свого виборця за результатами їхньої роботи протягом п'яти років".

Відповідаючи на запитання, чи планує він співпрацювати з новообраним президентом Володимиром Зеленським, ухилився від прямої відповіді. "У нас новообраний президент, завтра він стане чинним президентом. Президент - це символ країни, і кожен нормальний громадянин, зокрема ті, хто як я, збираються в політику і змінювати країну, бажають успіху президенту", - сказав Вакарчук.

Також читайте: Партія Вакарчука назве донорів відразу після реєстрації, - Юрчишин

Нагадаємо, 16 травня Вакарчук оголосив про участь своєї партії "Голос" на виборах до Верховної Ради. Музикант також представив кількох перших членів команди.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3127694
 
   
 Топ коментарі
 
Клоунофилы почуяли опасность. Это ж сколько адекватный умный Вокарчук заберёт голосов и дураковатого клоуна, Бениной шестёрки.
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Слушай, днепровский, твой главпахан Беня превратил твой город в скопище наливаек; зато метро недостроено с 1995 года. Ты хочешь такой судьбы для всей Украины ? Что она тебе плохого сделала ?
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Нет. У БПП совершенно стабильный электорат (около 10% населения страны). Это государственники; вы никогда не сможете их обмануть или запугать.
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это зильберштейн со свиномыролюбными любителями мыролюбного реформизма и перемирий?

Хорошая, и правдивая фотка.
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там и описание фотки в левом углу реальное "Ужас мыролюбных свиней"
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К осени Бенина лахта обделаеца жиденько -- никого не посадят, тарифы не снизят, грабёж с вернувшимися коломойскими и рыгами Януковича будет по полной, и на этом фоне Вокарчук с БПП возьмут массу голосов, ну ещё може хитросракая баба Жюля вклиница, ну и конечно козломордая шваль типа Бойко. А вот рейтинг кловуна к тому моменту будет ЗЕро. Потому так Бенина банда и спешила с роспуском Рады шоб побольше своих подельников завести пока рейтинг не обнулили. Знают бандюки что к осени уже от рейтинга будет дым. Да вот только бенину мафию красиво умыли с досрочными выборами. Теперь будут по полной лить грязь на Вокарчка и Петю...представляю бесноватых на Г+Г...
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давай соя не останавливайся, чеши дальше про свиномыролюбство и свинореформы. и про пользу свиноперемирий не забудь.
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это неосуществимые свинные мыролюбные мечтания?
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А шо, Сердючка не дурак- хороший министр культуры.
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Цель Коломойского ясна. Сделать большинство в парламенте и ПРОДАТЬ УКРАИНСКУЮ ЗЕМЛЮ - ПОСЛЕДНИЙ ДОРОГОЙ УКРАИНСКИЙ АКТИВ.
Янек хотел продать - парламент не дал
Порох пытался - парламент не дал.
Сейчас за этот вопрос возьмется Беня
ВАКАРЧУК ДОЛЖЕН СБЕРЕЧЬ УКРАИНСКУЮ ЗЕМЛЮ ДЛЯ УКРАИНЦЕВ
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ДОЛЖЕН СБЕРЕЧЬ УКРАИНСКУЮ ЗЕМЛЮ ДЛЯ УКРАИНЦЕВ))) Та да, збережіть! Велика честь жити з такими людьми в свій час.
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а может мы вспомним кто и когда вбрасывал мыролюбные высеры о том что нужно срочно отреформировать , естественно мыролюбно землю в Украине, и то что если этого срочно не сделать то на всех нападут евробляхеры, и в Виннице шаббат не наступит.
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Вспоминайте что хотите. Но проигрыш Пети на совести его команды. Бо посоветовать обозлить евробляхеров накануне выборов могли только петины враги. С чем вас и поздравляю.
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Ну он думал, что сработает подачка пенсионерам два раза по тысяче с евробляхарских денег. Пенсов то у нас больше, чем евробляхарив.
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Вакарчук висловлювався за відкритий ринок землі, якщо зараз Беня не скористається його чисто прагматичним бажанням на свою користь. Славку зараз треба тричі обміркувати це питання
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Славко, ти скажи прямо: чи підтримує твоя партія вимогу народу №1 - право громадянина на зброю? Якщо так - є про що говорити, якщо ні - велком на звалище історії поряд з БПП, ригами, та іншими хоплофобами.
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А хто казав, що вимога № 1 для народу це право мати зброю? В Україні народу багато. І у кожного своя вимога за номером 1. Зєля вже наобіцяв усім гору жолудів. Хоча, скоріше за все, ця потвора свої обіцянки виконувати не збирається. Тому не вважаю за потрібне влаштовувати тут змагання між чиїмись обіцянками. Нехай Вакарчук виборює довіру в інший спосіб.
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Хто сказав? Народ і сказав. Петиція № 1 з найбільшою кількістю підписів.
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Якщо ця маленька потреба зробить пересічного українця щасливим, то особисто я не маю спротиву
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Я не вижу ничего плохово. В настоящей демократии есть адекватная партия в власти и есть адекватная оппозиция. Может быть это и есть начало настоящей Украинской демократии.
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А яка в патрії ідеологія, цілі, і стратегія? Чи це знова кишенькова партія однієї, нехай і достойної, людини?
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Ну что сказать по этому поводу - Святослав просто молодец, это литовский вариант в Украине в действии, а также значительный удар по коррупции.
Это то чего не хватало в Украине всё это время.
The - one просто нервно ''курит'' в стороне, потому что у него будет только декоративная должность и не более чем.








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Партія "Голос" - це сумісний проект порошенки ахмэтова та фірташа
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Цікава стаття Сергія Дацюка, щодо партійної ініціативи Вакарчука. Взято з УП.. Не полініться, прочитайте..
https://blogs.pravda.com.ua/authors/datsuk/5cdfa51bcce76/
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Куда, ляшки свои суёшь, Варчук? Тут занято!!!
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Ну, що.. бачу "патрійоти " вже критикують Славка.
І статейкі дешевенькі з укр"правди" познаходили..
Як то кажуть, якщо совісті немає, то її немає ні в чому..
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Вся прорасєйська мерзота, яку зібрав навколо себе блазень тепер з піною в роті гадить на Вакарчука.
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А ты промородерская мерзота....мерзота грановського и свинарчукив????
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Перефразируя - у каждого лузера есть шанс . Что есть хорошего из соревнования Зе и Славы, это включение молодежи в избирательный процесс.
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Неужели для пепебилов не доходит что чем больше они тут восхищаются Славиком тем сильнее он становиться токсичней в глазах других? Тоже самое на каналах Пепе происходит...
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Это же надо иметь такой талант что-бы люди шарахались от всего к чему вы прикасаетесь. Элита ёпт. ))
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Вот так нежданчик😷
соя, а если Славик и Зеленский коалицию организуют на двоих? Этож будет жопа 😷
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почему же тогда зебилы на говно исходятся при имени Вакарчка?...)
плохо то, что он может пойти дорогой Голобородько.....
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У меня такое впечелтение, что на говно исходят те, кто топил за пецю. Теперь они брасаются говном в разные стороны😷
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Я теж це помітив. Їх останній аргумент: "Зебіли!!!"
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Якийсь феєричний сюр: Вакарчук презентує себе і свою команду як команду рішучих кардинальних змін в Україні, а порохоботи йому радісно рукоплещуть...

Ви якось дійсно або труси одягніть або хрестик зніміть...
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Що розрив шаблону? Вам довб.бам пояснювали, що ніхто не був проти зміни Пеці, але зміни на кого? Тотальна більшість голосувала проти Зе, а не за Пе.
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Вакарчук, блин, и ты туда же...(
Ничему история дураков не учит....................
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вакарчук поет и назвал свою партию голос, страшно подумать, как назовет свою партию гинеколог или нарколог
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У лахтинских одни и те же фразы в методичке.
Фантазия,как и мозг,отсутсвуют напроч
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порохоботы как всегда с двойными стандартами, этот наркоман хороший бо патриот
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Це добра новина. Треба щоб більше заходило ВРУ нових політ. сил, особливо з новими людьми які ще не були во владі. Це прибере тих хто роками або десятиліттями сидить у корита та знущається над громадянами.
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Всех Порохоботов перекинули теперь на помощь Святославу Порошенко.
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БПП--это уже позавчерашний день, который войдёт в историю как факт--да,была фракция как и их лидер-- брехунов и свинарчуков. Ещё история покажет то место,верней ту политическую свалку-- где они покоятся. Вакарчук---поглядим,что он напоёт на сцене парламента,если конечно же туда попадёт(однажды уже сбежал). Но быстрей всего это одна из голов "гидры" под названием БПП,которая пытается возродиться.
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Да, это позавчерашний день, но даже у БПП или как там ее переименуют есть свой електорат. Это не более 10 % это факт, но будет только уменьшатся.
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Есть такие классные рок-песни старые ,но всегда актуальные ,потому что дурни непереводны : fool-fool and hey,stupid...
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Ты прав Гарик, дураки не только "непереводны"--они вечны--и так из века в век. Но я тебя огорчу--ничего умного с твоей стороны не прозвучало,чтобы хоть как то показать --А дорос ли ты сам до дурака??? Разумеется ,те слова, которые списал с переводчика извилин тебе не прибавили--это только морщины мелкого в сморщенном состоянии умишки.
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Желаю Вакарчуку успеха и выполнения своих обещаний . БПП скоро поймет , что Голос - это последний гвоздь в крышку их гроба , как парламентской правящей партии. Проценты ? Циплят по осени считают .
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"Умный профессионал не поехал бы в приют". Честный человек не пошел бы на канал к **********!
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Клічко - Удар
Славко - Голос

Якись схеми і методи однакові.
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Продовжимо логічний ряд...Вдарив - крикнув...і після того втік...Значить,наступна партія називатиметься "біг"...бо "рух" вже був...
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А чим він гірший "Слуги народу " ? Навпаки більше патріотичний .
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Партия "Голос" , партия "Удар"
Гинекологи и проктологи собираются создать свою партию.

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Самі депутати не підут. Підут іх скриті шестерки, щоб приспати виборця і не скомпрометирувати Вакарчука. За спиною Ва стоить Пинчук. ДумайТе.
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Там і "колишніх" вистачить... З "новими обличчами".
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Славику надо усвоить одну простую истину : репутация зарабатывается годами... а потерять её можно - за секунды.
Это я к тому что он призывал голосовать за вороватую шокодупу.
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ванька ванькоф,так тебя тоже отмародерили с пристрастием,нука по подробнее,что у тебя украли,дырявые носки из барака на мордовии?
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Вакарчук - это дело, в отличии от обнюханного бениного Халуя....
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попытка достойная, посмотрим что из нее получится, если лидер окажется достойным, то люди пойдут за ним. это мерзкое кодло, всех этих порошенок-тимошенок-бойко-ляшков, трущихся у кормушки десятки лет, давно пора на свалку отправить.
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У свій час Шевченка прокатали, після того, як розчарувались в Кличку. Кличко один такий і неповторний. Те саме буде й з Вакарчуком. Зеленський один такий Слуга і неповторний. Голосний пук буде з Вакарчуком.
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славко это лучшая канндидатура зеле не в смысле грызни собачьей.А культуры отношений типа ,сударь в 6 утра у пруда с секундантами'Это как в австрии парламент распустился и
пошел на выборы при малейшем обоснванном подозрении У нас же лают пока не охрипнут а
толку ноль, бо все это наиграно для лохотрона.
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Коломойский сделал Зеленского, Порошенко теперь делает Вакарчука. Сказочная страна
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Это не уклонение от вопроса, вопрос глупый. С президентом не сотрудничают, сотрудничают с правительством.Это всё равно что "будете ли вы сотрудничать с Украиной".
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У Вакарчука есть "голос", у Кличка- "удар", а у пети будет "карман"?
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Цензор.НЕТНовиниПолітика УкраїниПартія "Голос" повністю складатиметься з людей, серед яких немає чинних народних депутатів, - Вакарчук. ВIДЕО
 
 
 
 
 
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