 Партія "Голос" повністю складатиметься з людей, серед яких немає чинних народних депутатів, - Вакарчук. ВIДЕО

Про це він заявив в інтерв'ю ТСН.Тиждень, повідомляє Цензор.НЕТ.

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"Я вважаю, якщо виборче законодавство не буде змінено перед парламентськими виборами, хоча я вважаю, що це дуже важливо, але я так відчуваю, що в тих, від кого це залежить - і в новообраного президента, і у парламенту - є різні думки з цього приводу. Якщо буде стара система виборів, то ми не очікуємо від цієї системи справжніх змін. І ми будемо робити їх самі. Тому наш список, і я буду це пропонувати, партія має повністю складатися з людей, серед яких немає чинних народних депутатів. Це дуже важливо, щоб люди розуміли, що ми пропонуємо нові кардинальні рішення, які інші ще ніколи не пропонували", - сказав Вакарчук.

Ті народні депутати, у яких можуть збігатися погляди з Вакарчуком і його командою, за словами співака, зможуть з успіхом "переконати свого виборця за результатами їхньої роботи протягом п'яти років".

Відповідаючи на запитання, чи планує він співпрацювати з новообраним президентом Володимиром Зеленським, ухилився від прямої відповіді. "У нас новообраний президент, завтра він стане чинним президентом. Президент - це символ країни, і кожен нормальний громадянин, зокрема ті, хто як я, збираються в політику і змінювати країну, бажають успіху президенту", - сказав Вакарчук.

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Нагадаємо, 16 травня Вакарчук оголосив про участь своєї партії "Голос" на виборах до Верховної Ради. Музикант також представив кількох перших членів команди.