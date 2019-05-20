 Партія "Голос" повністю складатиметься з людей, серед яких немає чинних народних депутатів, - Вакарчук. ВIДЕО

Про це він заявив в інтерв'ю ТСН.Тиждень, повідомляє Цензор.НЕТ.
"Я вважаю, якщо виборче законодавство не буде змінено перед парламентськими виборами, хоча я вважаю, що це дуже важливо, але я так відчуваю, що в тих, від кого це залежить - і в новообраного президента, і у парламенту - є різні думки з цього приводу. Якщо буде стара система виборів, то ми не очікуємо від цієї системи справжніх змін. І ми будемо робити їх самі. Тому наш список, і я буду це пропонувати, партія має повністю складатися з людей, серед яких немає чинних народних депутатів. Це дуже важливо, щоб люди розуміли, що ми пропонуємо нові кардинальні рішення, які інші ще ніколи не пропонували", - сказав Вакарчук.
Ті народні депутати, у яких можуть збігатися погляди з Вакарчуком і його командою, за словами співака, зможуть з успіхом "переконати свого виборця за результатами їхньої роботи протягом п'яти років".
Відповідаючи на запитання, чи планує він співпрацювати з новообраним президентом Володимиром Зеленським, ухилився від прямої відповіді. "У нас новообраний президент, завтра він стане чинним президентом. Президент - це символ країни, і кожен нормальний громадянин, зокрема ті, хто як я, збираються в політику і змінювати країну, бажають успіху президенту", - сказав Вакарчук.
Нагадаємо, 16 травня Вакарчук оголосив про участь своєї партії "Голос" на виборах до Верховної Ради. Музикант також представив кількох перших членів команди.
Хорошая, и правдивая фотка.
Янек хотел продать - парламент не дал
Порох пытался - парламент не дал.
Сейчас за этот вопрос возьмется Беня
ВАКАРЧУК ДОЛЖЕН СБЕРЕЧЬ УКРАИНСКУЮ ЗЕМЛЮ ДЛЯ УКРАИНЦЕВ
Это то чего не хватало в Украине всё это время.
The - one просто нервно ''курит'' в стороне, потому что у него будет только декоративная должность и не более чем.
https://blogs.pravda.com.ua/authors/datsuk/5cdfa51bcce76/
https://is.gd/d9LGs2
І статейкі дешевенькі з укр"правди" познаходили..
Як то кажуть, якщо совісті немає, то її немає ні в чому..
соя, а если Славик и Зеленский коалицию организуют на двоих? Этож будет жопа 😷
плохо то, что он может пойти дорогой Голобородько.....
Ви якось дійсно або труси одягніть або хрестик зніміть...
Ничему история дураков не учит....................
Фантазия,как и мозг,отсутсвуют напроч
Славко - Голос
Якись схеми і методи однакові.
Гинекологи и проктологи собираются создать свою партию.
Это я к тому что он призывал голосовать за вороватую шокодупу.
пошел на выборы при малейшем обоснванном подозрении У нас же лают пока не охрипнут а
толку ноль, бо все это наиграно для лохотрона.