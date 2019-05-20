EN|RU|UK
Теми дня: Інавгурація Зеленського Парламентські вибори-2019 Створення Помісної Церкви Мовне питання
 Суспільство
  3089  71
Все про:Марчук (99) звільнення (523) Тристороння контактна група (80)

 Марчук не представлятиме Україну в ТКГ

Представник України в Тристоронній контактній групі з питань урегулювання ситуації на сході України Євген Марчук залишив посаду.

Про це він повідомив у Facebook, інформує Цензор.НЕТ.

"Друзі, маю повідомити вам новину. Сьогодні, 19 травня 2019 року, я зупинив свою чотирирічну волонтерську діяльність у Мінському процесі", - написав він.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Опубліковано указ про звільнення секретаря РНБО Турчинова

Марчук не представлятиме Україну в ТКГ 01

Нагадаємо, президент України Петро Порошенко розпорядився призначити Євгена Марчука представником України в Тристоронній контактній групі з урегулювання ситуації на Донбасі в листопаді 2011 року. Тим же розпорядженням було звільнено від виконання цього обов'язку другого президента України (1994-2005) Леоніда Кучму.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Порошенко звільнив главу АП Райніна і його заступника Марченка

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3127693
 
 
 Топ коментарі
 
Ну почему же. Наверное должна наконец завтра выйти из тени та команда, которую так долго нам обещают. Места им освободили, пусть трудятся во благо........ пока отговаривались тем, что боятся, так как их жизням может угрожать опасность.
 показати весь коментар
 
Что случилось? Три месяца ора - все вон. Теперь после того как Все вон пластинка резко поменялась - это стало диверсией. Зе-беня имел месяц. Надо было вместо того, чтобы фейсбучить со своими головами, не оскорблять людей, представить свою команду на ключевые посты по своей квоте и постепенно вникать в работу. Но они же заявили, что их ноги не будет в АП, аура им не нравится там. ТАК КАКИЕ претензии к уходящей команде? Должности к завтрашнему дню все освободили. Пусть назначает прямо завтра всех, уверяли, что у них есть команда супер-пупер профессионалов, вот им и флаг в руки. Пословица есть хорошая. Не плюй в колодец, может пригодиться. А они не только наплевали, но и нагадили.
 показати весь коментар
 
Память короткая у некоторых ) напоминаю, как зеБЕнины шестерки орали, с *чемоданами на выход* вот Пётр Алексеевич им передал всё.
И да, закон о мове очень даже важный! Ты с Израиля?У вас какой государственный язык
в Израиле? )Или из-за поребрика?))
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
коментар відмічено як спам  
 
Другие люди придут и будет другой результат.
 показати весь коментар
 
 
Леша, напомню тебе, Гитлера тоже избрал народ, немецкий. Абсолютно законно.
 показати весь коментар
 
 
Так и что теперь, не проводить выборы?
На голову кирпич может упасть,но этож не значит что на улицу не выходить.
 показати весь коментар
 
Проводить, конечно. Просто голосовать надо умом, не эмоциями. Эмоции подводят, особенно когда ими управляют извне. А мастеров хватает, и инструментов для манипулирования. Особенно сейчас. Видим не только по Украине, кстати.
 показати весь коментар
 
Від людей, які туди прийдуть, нічого не буде залежати. Так само як і не залежало від тих, що там були. І не тільки тому, що це "волонтерська діяльність"...
 показати весь коментар
коментар відмічено як спам  
 
Ти вже цим тут срав... Марчук не будет представлять Украину в ТКГ - Цензор.НЕТ 8801
 показати весь коментар
 
 
И еще больше вырастут. МВФ не собирается кормить люмпенов и халявщиков. А если халява дороже - то доллар по 100 при дефолте прочистит мозги. При невозможности перекредитоваться дефицит бюджета можно будет закрыть разве что жопой будущего гидранта
 показати весь коментар
 
 
выходит ЗЕ все с легкостью вернет назад. попкорн уже есть, если что
 показати весь коментар
 
и как обычно по сути по нулям. не удивили -- скучно
 показати весь коментар
 
 
им просто нечего сказать. поэтому делают, что умеют: хамят, провоцируют на ответ, потом стучать сильно позеленевшим админам.
 показати весь коментар
 
Нет, не перемога. А когда Зе-беня всё обратно откатит и отменит тарифы с роттердамами вместе и вернет доллар по 8?
 показати весь коментар
 
 
Марчук не будет представлять Украину в ТКГ
анализируя последние события за 24 часа,то такое ощущение ,что скоро никто украину представлять не будет
 показати весь коментар
 
 
Ну почему же. Наверное должна наконец завтра выйти из тени та команда, которую так долго нам обещают. Места им освободили, пусть трудятся во благо........ пока отговаривались тем, что боятся, так как их жизням может угрожать опасность.
 показати весь коментар
 
 
Это нормально по твоему обезглавить страну на всех руководящих ветках?Это диверсия во время войны.Ничего не мешало оставить людей до полной передачи полномочий.
Ну или полностью заметает следы и всех причастных.Начиная с уьийств еа Майдане и заканчивая Ротердам+ и нужнейшими последними законами о языке и тд.
 показати весь коментар
 
 
Новый презЕдент имеет права привести собственную команду во власть, а не опираться на старых. А остальным - спрашивать с этой команды за эффективность работы.
 показати весь коментар
 
 
Что случилось? Три месяца ора - все вон. Теперь после того как Все вон пластинка резко поменялась - это стало диверсией. Зе-беня имел месяц. Надо было вместо того, чтобы фейсбучить со своими головами, не оскорблять людей, представить свою команду на ключевые посты по своей квоте и постепенно вникать в работу. Но они же заявили, что их ноги не будет в АП, аура им не нравится там. ТАК КАКИЕ претензии к уходящей команде? Должности к завтрашнему дню все освободили. Пусть назначает прямо завтра всех, уверяли, что у них есть команда супер-пупер профессионалов, вот им и флаг в руки. Пословица есть хорошая. Не плюй в колодец, может пригодиться. А они не только наплевали, но и нагадили.
 показати весь коментар
 
 
Память короткая у некоторых ) напоминаю, как зеБЕнины шестерки орали, с *чемоданами на выход* вот Пётр Алексеевич им передал всё.
И да, закон о мове очень даже важный! Ты с Израиля?У вас какой государственный язык
в Израиле? )Или из-за поребрика?))
 показати весь коментар
 
 
Не знаю, откуда оно географически. Но политически оно кацап.
 показати весь коментар
 
 
после отставки, деточка, человек остаётся и.о. столько, сколько надо
не знал?
 показати весь коментар
 
 
Чешуёй , как жар , горя. Тридцать три богатыря . Все равны, как на подбор, с ними Беня Коломойский.
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
никто не будет потому что -никто уходит в отставку!

 показати весь коментар
 
 
чухонец ,а ну брысь к мокшам в своё болото
 показати весь коментар
 
 
Україну будуть представляти "роялісти- народні музики".
 показати весь коментар
 
 
Муром, срочно патентуй! "Роялисты..." - это сильно!
 показати весь коментар
 
 
Найдутся представители. Лукаш подтянется, Ленка Бондаренко, а если "повезет", то и Азиров на низком старте уже.
 показати весь коментар
коментар відмічено як спам  
 
Зало Луценко в должность вцепился намертво. Конечно, ведь новый генпрокурор может нарыть много не только на Порошенко, но и на самого Юрика Марчук не будет представлять Украину в ТКГ - Цензор.НЕТ 4803
 показати весь коментар
 
 
Это какой Луценко вцепился намертво в должность? Случайно не тот, который в прошлом году подавал заявление об отставке? Другого Юрика Луценко, который генпрокурор не припоминаю.
 показати весь коментар
 
 
Ну что, зелибобы, придется вашему гельминту работать по Минску с Медведчуком.
 показати весь коментар
 
 
Ага, только все союзники пятый год твердят, что альтернативу Минску нет. И его отмена возможна исключительно в чрезвычайных обстоятельствах, о которых говорим Климкин
 показати весь коментар
 
чьи "союзники". Вообще то союзники это члены военной коалиции против русни. во время второй мировой войны против немецко фашистских немцев. Или ты считаеш что хитрожопые евроаферисты в военной коалиции против монголоидов? и они чем то помогли народу Украины?
 показати весь коментар
 
За украинцев никто кроме них самих воевать не будет, а вот не дать упасть и предоставить помощь по проблемным местам - задача союзников (обучение саперов под активную минную войну как самый первый пример, снайперские комплексы, БПЛА, информация со спутников, шифрованная связь, радары, благодаря которым РСЗО успешно заткнулись; остальные найдешь сам).
И не стоит забывать, что пакет секторальных санкций, не дающих расти экономике РФ даже со слегка подросшими ценами на энергоносители, привязан к неисполнению Минских соглашений.
 показати весь коментар
 
 
Это конечно недостаток. Народ, который видит войну, не голосовал бы за ватного шута. Вина Порошенко в том, что он полностью оградил обывателя от тягот войны.
 показати весь коментар
 
 
Если народ хочет ОРДЛО в виде автономии и Пушилина в Раде - значит так тому и быть
 показати весь коментар
 
 
Вы общаетесь с давно спалившимся кацапским троллем,не тратьте время.
 показати весь коментар
 
... минимум -- премия на олимпиаде по логике
 показати весь коментар
 
Народ проголосовал за прекратить войну и просто перестать стрелять. Шут и здесь обманул избирателей?
 показати весь коментар
 
 
https://ic.pics.livejournal.com/ibigdan/8161099/11705963/11705963_original.jpg
 показати весь коментар
 
 
Да уж, это реально печальная новость. Евгений Киррилович очень грамотный человек и профессионал с большой буквы. Вы не владеете и 0,000001% той информации, которой владеет этот человек. С новым счастьем, господа!
 показати весь коментар
 
 
С завтрашнего дня профессионалы будут уже не нужны. И плевать, что это был прожженный до мозга костей спец, который знал нутро противника и о чем они думают еще до того как их мысли вообще возникали в головах.
 показати весь коментар
 
 
Они противнику будут видеообращения и селфи отправлять.
 показати весь коментар
 
 
та не проблема. Савченко назначат. Ну, или Гришина...
 показати весь коментар
 
не, она министром культуры пойдет в новую коземанду.
 показати весь коментар
 
міністром культури - колю азірова. але це тільки після перевиборів ВР. Нинішня не затвердить.
 показати весь коментар
 
не, микилу янавича снова в премьеры, а то соскучились уже за налоговыми в трех экземплярах. А если сердючка не согласится в минкульт, то тогда молодого орла можно пригласить - давно не видно было, лицо более-менее новое.
 показати весь коментар
 
Я не верю, что он это сделал не выразив мотивацию.
 показати весь коментар
 
Хорошая новость. Минус один ФСБшный агент.
 показати весь коментар
 
Марчук агент ФСБ??? Кто Вам такую глупость в голову вбил?
 показати весь коментар
 
 
Не страшно, зебєня призначить вєрку сердючку.
 показати весь коментар
 
Агов! Адміни!
Зробіть правку статті!
Тому що виходить, що війна на Донбасі почалась десь в 2011 році!...

" призначити Євгена Марчука представником України в Тристоронній контактній групі з урегулювання ситуації на Донбасі в листопаді 2011 року. Джерело: https://censor.net.ua/ua/n3127693"
 показати весь коментар
Цензор.НЕТНовиниСуспільствоМарчук не представлятиме Україну в ТКГ
 
 
 
 
 
 вгору