 Марчук не представлятиме Україну в ТКГ

Про це він повідомив у Facebook, інформує Цензор.НЕТ.
"Друзі, маю повідомити вам новину. Сьогодні, 19 травня 2019 року, я зупинив свою чотирирічну волонтерську діяльність у Мінському процесі", - написав він.
Нагадаємо, президент України Петро Порошенко розпорядився призначити Євгена Марчука представником України в Тристоронній контактній групі з урегулювання ситуації на Донбасі в листопаді 2011 року. Тим же розпорядженням було звільнено від виконання цього обов'язку другого президента України (1994-2005) Леоніда Кучму.
На голову кирпич может упасть,но этож не значит что на улицу не выходить.
анализируя последние события за 24 часа,то такое ощущение ,что скоро никто украину представлять не будет
Ну или полностью заметает следы и всех причастных.Начиная с уьийств еа Майдане и заканчивая Ротердам+ и нужнейшими последними законами о языке и тд.
И да, закон о мове очень даже важный! Ты с Израиля?У вас какой государственный язык
в Израиле? )Или из-за поребрика?))
не знал?
И не стоит забывать, что пакет секторальных санкций, не дающих расти экономике РФ даже со слегка подросшими ценами на энергоносители, привязан к неисполнению Минских соглашений.
Зробіть правку статті!
Тому що виходить, що війна на Донбасі почалась десь в 2011 році!...
" призначити Євгена Марчука представником України в Тристоронній контактній групі з урегулювання ситуації на Донбасі в листопаді 2011 року. Джерело: https://censor.net.ua/ua/n3127693"