 Гроші, яких не вистачало на першу операцію волонтерці й дружині кіборга Шерлока Євгенії Запічній, зібрали за один день

Напередодні Цензор.НЕТ повідомляв, що перша з них має відбутися вже наступного тижня (ендоваскулярна емболізація гонадних вен) і на неї не вистачало 20 тисяч гривень.

Сьогодні волонтерка повідомила редакції, що ці кошти зібрані, а решту вона направила на допомогу Назару.

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Вартість другої операції поки невідома.

Нагадаємо, Євгенія Запічна - дружина Максима Запічного, позивний Шерлок, сапера, який служив у 91-му окремому полку оперативного забезпечення Збройних сил України, був поранений в боях за Донецький аеропорт. Євгенія допомагала у військових госпіталях Полтави і Харкова, бувала на передовій. Пара виховує двох дітей.

Діагноз Євгенії- синдром тазового венозного повнокров'я, коагулопатія. Жінка пережила кілька операцій.

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