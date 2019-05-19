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Все про:Порошенко (8901) Турчинов (796) звільнення (523)

 Опубліковано указ про звільнення секретаря РНБО Турчинова

Петро Порошенко підписав указ про звільнення Олександра Турчинова з посади секретаря Ради національної безпеки і оборони України.

"Звільнити Турчинова Олександра Валентиновича з посади Секретаря Ради національної безпеки і оборони України", - цитує Цензор.НЕТ указ №297/2019, оприлюднений на сайті Адміністрації президента України 19 травня.

Нагадаємо, секретар Ради національної безпеки і оборони України Олександр Турчинов подав у відставку в зв'язку з припиненням повноважень президента України.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Залишаюся в політиці, щоб захистити досягнення України за 5 років і зберегти курс країни в ЄС і НАТО, - Порошенко

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3127688
 
   
 Топ коментарі
 
Мы будем за тобой искренне скучать...кровавый пастор(
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Ты умел внушать мокшам звериный страх...
и троллил ты их первоклассно
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Я на своей земле. Рожден в славном городе казацкой славы! И ни за кем не прячусь.
И не тебе, сбежавшему на чужбину, мне тут тыкать триколором.
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О, так это твою шкуру И.В. на Привозе продавать будет !
Интересно прицениться.
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Насчет чужбины ничего сказать не хочешь? Чего сдриснул, торгаш?
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Мне перед тобой, шавкой пригожинской, оправдываться надо ?

Я уехал в 1993 году, когда у меня, кандидата физ-мат наук, стояла перспектива торговать сникерсами, по итогам уничтожения СССР твоими паханами.
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Понятно. По СССР лунными ночами воем в далекой Австралии. Опубліковано указ про звільнення секретаря РНБО Турчинова - Цензор.НЕТ 164
А в Украине что потерял, ватник-эммигрант? Доктором то хоть стал, или, как Гибсон - пастухом устроился в кенгурятник?
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То-то же, рвань питерская. Набрали вас из подворотен, одели в костюмы, пересадили на Майбахи. Только вы как были гопотой паршивой, так и остались.
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Таки стал продавцом женской галантереи?
Искренние поздравления!
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ты то как раз и звучишь, как совковый паханёнок, и биография соответствующая, и взгляды.
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Скажи, а правда что у вас на Лахте одни только опущенцы в штате ?
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Юмор какой то у тебя, кандидат, не местный.
Опубліковано указ про звільнення секретаря РНБО Турчинова - Цензор.НЕТ 4294
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Пока ты не пришел, так кацапами и не воняло..
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Что сделал Коломойский для Украины знает даже ребенок!
А вот что сделала барыжная власть - тут возникают вопросы уже у следствия. Перечислять можно долго.
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Все знают. Только за десяток лет ущерб от схем днепровских рейдеров - более $40 млрд. А подтираться гривной после дефолта, который еще никому не навредил, теперь тебе.
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Правда? А вот бывший глава внешней разведки Маломуж утверждает, что именно Барыга гарант коррупции! И в суд на него никто не подал за клевету почему то!
Сумма выведенная в офшоры за всю историю Украины - $147млрд.
При Порошенко только за (2014-2017гг) выведено - $42млрд.
И за все время не было заявления о возврате в Украину даже 1 цента, в офшор уходят сразу целые транши МВФ.

Чувствуешь разницу обвинений? Есть конкретные люди, знающие и утверждающие, а не слухи, как Барыга за свои кровные систему ПВО Киеву подарил!
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В Украине нет закона о клевете, потому квакать может кто угодно, за личное мнение и предположения никто не судит, чем чернушники и медиакиллеры вовсю пользуются. Доказательства у этого сбитого летчика есть? Нет? Лесом
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Маломуж... авторитет. и ссылка на такой гнилой сайт
есть еще что... ты уж все показывай, чтоб оценить степень.
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что еще сделает Коломойский с Украиной скоро узнают все, заплатив минимум по 100 баксов, даже малые ребята
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Грабил Украину и приехал, дальше грабить.
Уже требует два миллиарда долларов!
Кінець епохи бідності! Зеленский таки снизит тарифы только Коломойскому))
Один из ключевых спикеров штаба Зеленского Дмитрий Разумков в эфире ICTV четко и внятно рассказал о тарифной политике нового президента. Во-первых, что она не является прерогативой президента. Во-вторых, что смогут только попытаться убрать формулу «Роттердам+». В-третьих, что это как-то повлияет на снижение тарифов.
Повлияет? Конечно же повлияет! Но только не на тарифы для населения - к ним «Роттердам+» никакого отношения не имеет. По этой формуле рассчитывается ОРЦ (прогнозируемая оптовая рыночная цена электроэнергии) и тарифы на э/э для небытовых (читай промышленных) потребителей.
Кто в стране крупнейший промышленный потребитель электроэнергии? Ферросплавный холдинг Коломойского (Запорожский и Никопольский ферросплавные заводы, Марганецкий и Покровский горно-обогатительные комбинаты).
Если кто не знает - в себестоимости ферросплавов цена электроэнергии составляет около 50%. Ее ферросплавщики потребляют миллионами МВт-ч. Для примера - один только Никопольский ферросплавный «ест» порядка 3,5 млн МВт-ч в год, а это больше чем некоторые украинские области. НЗФ является самым крупным ферросплавным предприятием в Европе и вторым в мире по объёму производства марганцевых сплавов (более 11% мирового производства ферросплавов). 75% продукции завода идёт на экспорт. По рыночной, конечно же, цене.
Но рыночную цену за электричество платить бородатому скитальцу ой как не хочется. Поэтому «1+1» весь предвыборный год как не в себя клеймил «Роттердам+».
В общем, ход вполне себе красноречивый. Но, исходя из логики прошлых лет вполне ожидаемый. Коломойскому нравится льготная цена на электроэнергию - такой она была до формулы «Роттердам+». Такой станет после инаугурации Зеленского.
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Безопасность и оборона Украины были в надежных руках !!!! Четыре склада боеприпасов надежно продали и следы преступления сожгли ..
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Тсс..Это не принято обсуждать.. Только победы.
Это тщательно обходится стороной. Стороной можно все обойти и забыть. Только лозунги.
На фоне их- все как бы забывается.
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Интересно, кто такой умный, что купил несколько тысяч тонн полугнилых снарядов
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а смысл... они ж не думают. это норма для народа
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Да уж, постьі виставлять с инсте, єто не на полигоне оружие испьітьівать, без пастора туго будет
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Свидетель воровства на оборонке, непосредственный начальник Свинарчуков... А тут ему такие почести соя поёт. Опубліковано указ про звільнення секретаря РНБО Турчинова - Цензор.НЕТ 5105
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Поподробнее можно ? Кто там что и у кого украл ? Цифры и факты. И не забудь свериться с учебником юриспуденции: что означает термин "кража". Дабы не путаться в показаниях.
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Ну-ка, прокладка рыговская, вякни погромче.
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Свинарчук восстановлен в должности, вот тебе "поподробнее". Нет там ничего, сугубо налоговые претензии.
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А шо там по рюкзакам Авакова и ничего шо в 2014 году Коломойский продал топливо ВСУ по завышенной цене???
Шо скажите зеБЕнины телепузики?
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И где он теперь будет устраивать свои комсомольские показухи?
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На передовую этого полководца, в окопы! освобождать Донбасс.
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По поводу "кровавого пастора" лучше обратиться к физиономистам - по морде лица много чего расскажут... Опубліковано указ про звільнення секретаря РНБО Турчинова - Цензор.НЕТ 3217
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