 Опубліковано указ про звільнення секретаря РНБО Турчинова

"Звільнити Турчинова Олександра Валентиновича з посади Секретаря Ради національної безпеки і оборони України", - цитує Цензор.НЕТ указ №297/2019, оприлюднений на сайті Адміністрації президента України 19 травня.
Нагадаємо, секретар Ради національної безпеки і оборони України Олександр Турчинов подав у відставку в зв'язку з припиненням повноважень президента України.
И не тебе, сбежавшему на чужбину, мне тут тыкать триколором.
Интересно прицениться.
Я уехал в 1993 году, когда у меня, кандидата физ-мат наук, стояла перспектива торговать сникерсами, по итогам уничтожения СССР твоими паханами.
А в Украине что потерял, ватник-эммигрант? Доктором то хоть стал, или, как Гибсон - пастухом устроился в кенгурятник?
Искренние поздравления!
А вот что сделала барыжная власть - тут возникают вопросы уже у следствия. Перечислять можно долго.
Сумма выведенная в офшоры за всю историю Украины - $147млрд.
При Порошенко только за (2014-2017гг) выведено - $42млрд.
И за все время не было заявления о возврате в Украину даже 1 цента, в офшор уходят сразу целые транши МВФ.
Чувствуешь разницу обвинений? Есть конкретные люди, знающие и утверждающие, а не слухи, как Барыга за свои кровные систему ПВО Киеву подарил!
есть еще что... ты уж все показывай, чтоб оценить степень.
Уже требует два миллиарда долларов!
Кінець епохи бідності! Зеленский таки снизит тарифы только Коломойскому))
Один из ключевых спикеров штаба Зеленского Дмитрий Разумков в эфире ICTV четко и внятно рассказал о тарифной политике нового президента. Во-первых, что она не является прерогативой президента. Во-вторых, что смогут только попытаться убрать формулу «Роттердам+». В-третьих, что это как-то повлияет на снижение тарифов.
Повлияет? Конечно же повлияет! Но только не на тарифы для населения - к ним «Роттердам+» никакого отношения не имеет. По этой формуле рассчитывается ОРЦ (прогнозируемая оптовая рыночная цена электроэнергии) и тарифы на э/э для небытовых (читай промышленных) потребителей.
Кто в стране крупнейший промышленный потребитель электроэнергии? Ферросплавный холдинг Коломойского (Запорожский и Никопольский ферросплавные заводы, Марганецкий и Покровский горно-обогатительные комбинаты).
Если кто не знает - в себестоимости ферросплавов цена электроэнергии составляет около 50%. Ее ферросплавщики потребляют миллионами МВт-ч. Для примера - один только Никопольский ферросплавный «ест» порядка 3,5 млн МВт-ч в год, а это больше чем некоторые украинские области. НЗФ является самым крупным ферросплавным предприятием в Европе и вторым в мире по объёму производства марганцевых сплавов (более 11% мирового производства ферросплавов). 75% продукции завода идёт на экспорт. По рыночной, конечно же, цене.
Но рыночную цену за электричество платить бородатому скитальцу ой как не хочется. Поэтому «1+1» весь предвыборный год как не в себя клеймил «Роттердам+».
В общем, ход вполне себе красноречивый. Но, исходя из логики прошлых лет вполне ожидаемый. Коломойскому нравится льготная цена на электроэнергию - такой она была до формулы «Роттердам+». Такой станет после инаугурации Зеленского.
Это тщательно обходится стороной. Стороной можно все обойти и забыть. Только лозунги.
На фоне их- все как бы забывается.
Шо скажите зеБЕнины телепузики?