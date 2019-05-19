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Все про:Зеленський (1224) ООН (1210) Гутерреш (70)

 Бажаю успіхів у виконанні покладених зобов'язань і запевняю, що ООН готове в цьому підтримувати, - Гутерреш написав Зеленському. ДОКУМЕНТ

Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш висловив підтримку мирному врегулюванні на сході України і запевнив у підтримці ООН України.

Про це йдеться в копії листа на ім'я новообраного президента Володимира Зеленського від 13 травня, яке є в розпорядженні українських журналістів, акредитованих при ООН, пише Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

Генсек ООН висловив переконання, що за президентства Зеленського Україна і надалі матиме "чудові стосунки" з ООН. За його словами, Координатор системи ООН в Україні, як і вся місцева команда організації, готові надавати всебічну підтримку у втіленні Україною цілей сталого розвитку ООН до 2030-го року, а також сприяти проведенню реформ.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Держміністр у справах ООН Великої Британії Ахмад приїде на інавгурацію Зеленського, - посольство

"Користуючись нагодою, хочу висловити повну підтримку ООН надзвичайно важливих зусиль Нормандської четвірки, Тристоронньої контактної групи у Мінську та Організації з безпеки та співробітництва у Європі у вирішенні конфлікту на сході України. Закликаю всі сторони оживити дипломатичні зусилля у дусі конструктивного діалогу, маючи на меті втілення Мінських домовленостей", - додав він.

Гутерреш вчергове підкреслив, що Організація Об’єднаних Націй віддана суверенітету, незалежності та територіальній цілісності України у межах міжнародно визнаних кордонів.

"Бажаю Вам всіляких успіхів у виконанні покладених на вас зобов’язань та запевняю, що ООН готове Вас у цьому підтримувати", - зазначив генсек ООН.

Бажаю успіхів у виконанні покладених зобовязань і запевняю, що ООН готове в цьому підтримувати, - Гутерреш написав Зеленському 01

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3127683
 
   
 Топ коментарі
 
Подделка. 100%. Не мог такое написать Генеральный секретарь ООН какому-то клоуну. Это специально Зекоманда перехватила письмо, адресованное пороху. Чтобы насолить лучшему президенту в мире.
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Десь там в куточку тихо плачуть порохоботи
.Вони навіть уявити собі не можуть життя без старого брехливого пуза.
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-- или Граф!, как мой Папаня .. -- я б тоже был непротив...*)
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Ну я просто имела в виду легендарного президента Израиля - Герцога.
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-- я Израиловку не люблю! -- может и съезжу кадысь? -- чисто со скуки...
Там Девочка есть одна -- ... очень классная! -- сейчас уже Дама.
...шо-то у нас ней не получилось когда-то --- до сих пор жалко.
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Поезжайте. Если любите историю - получите удовольствие.
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-- честно говоря -- надоело всякое -- самолётно-поездное!
Хочу ещё Канаду и Аляску ... если з Бермудского Треугольника вернусь?
...потом не знаю - 7-й десяток стукнет ... и шо мне с ним делать? *)
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С треугольником или с 7 десятком? )
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-- со всякими вопросами -- не знаю шо и делать? *)
И девушки уже меня стесняются -- если им сказать, какого я года выпуска?... приходится врать, шо мне не свойственно...*)
Обычно, так : Нифуя се!
...а шо ж у них было до меня? -- ... ну, ладно -- то их проблемы!
-- люблю Красивых, Умных и Недостутных! -- що б Смыл по Жизни был! *)
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Ну прошу прощения. Я иногда люблю задавать нестандартные вопросы. Столько негатива кругом, что хочется иногда вспомнить, что где-то там еще осталось чувство юмора. Насчет предпочтений...... наверное сложно было с поисками такого сочетания.
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Если избегать юмор, будет совсем тоскливо. При этом я имею в виду именно юмор, а не дешевое фиглярство, которым в последнее время подменяют классику. Бажаю успіхів у виконанні покладених зобов'язань і запевняю, що ООН готове в цьому підтримувати, - Гутерреш написав Зеленському - Цензор.НЕТ 8579
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-- надеюсь, нам тут с Вами, не сильно скучно? *)
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Да какое там скучно. Пару месяцев как живём на Поле чудес. Чем дальше - тем смешнее. Бажаю успіхів у виконанні покладених зобов'язань і запевняю, що ООН готове в цьому підтримувати, - Гутерреш написав Зеленському - Цензор.НЕТ 2073
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-- чем тяжелей -- тем интересней!
Вы мне уже давно нравитесь! ... ...чисто эпистолярно...*)
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Я не специально. Насчет интересней сейчас не сказала бы. Не представляет большой сложности обыграть в смешном свете на форуме фигляра. Даже усилий особых не требуется. Он же сам, целиком и полностью фарс на ножках. Это как отобрать конфету у ребенка. Смешной конечно фрукт наш Зе-беня, но если честно......... жалко его. Не знаю, понял он во что вляпался или нет еще, но если понял, то представляю уровень страха.
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-- мне его не жалко... ...и вообще, никого не жалко -- просто приятно, шо, таки, правильно свалил -- четверть Века тому назад! -- и возвращаться нет причин.
Жалко Страну родную -- но не мы ж тут рулим...
Ладно, Ирада -- проехано!
...шутка юмора боится...*)
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Не знаю, меня тянут уже с 2010 года отсюда. Но пока что-то никак не могу решиться.
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-- ну, сперва работать придётся... -- или на социале сидеть. Шо, две большие разницы... -- Вам решать.
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У меня этот вопрос так не стоит. Сын давно живет на Западе, нормально устроен. Работать...... в принципе несколько кампаний я могу вести и дистанционно. При современных средствах связи это не проблема. А могу и вообще от всего отказаться. Проблема - второго отсюда вытащить. Упирается пока. Оставлять тут не хочется.
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-- я не совсем в курсе Ваших раскладов... ...честно говоря -- то, что вы рассказываете -- так в Европе не бывает.
Работать можно -- но свалить по работе нельзя!
Ну ладно... -- остаёмся при своих и в одном окопе... *)
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Если я продолжу работу, то в Украине, просто дистанционно. Специфика это позволяет. Вести контрактную работу и аудит можно и на расстоянии.
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Я в принципе и сейчас всё делаю, сидя дома.
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-- та я в курсе, примерно, Ваших работ... -- сам не безгрешен...*)
Деткам Ваши и Вам -- шо б не болели и не страдали!
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"Хай Господь допомагає Зеленському":
Порошенко благословив наступника
неділя, 19 травень 2019, 20:15

Чинний президент Петро Порошенко бажає своєму наступнику Володимиру Зеленському успішного президентства. Про це йдеться у його зверненні до українців у переддень інавгурації нового президента, передають Патріоти України.
"Володимиру Зеленському бажаю успішного президентства. Ще місяць тому ми були затятими опонентами на виборах. Але вже завтра, так сталося, він буде президентом моєї рідної країни. Країни, яку люблю і в чиє європейське майбутнє непохитно вірю. То ж хай Господь Україну береже, а її новому очільнику - допомагає в роботі", - заявив Порошенко. »
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А что он должен заявить? "Я убью тебя лодочник" ? Бажаю успіхів у виконанні покладених зобов'язань і запевняю, що ООН готове в цьому підтримувати, - Гутерреш написав Зеленському - Цензор.НЕТ 8938
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Да, еще и какашками завтра закидать на инаугурации. А Вы не знаете разве? Бажаю успіхів у виконанні покладених зобов'язань і запевняю, що ООН готове в цьому підтримувати, - Гутерреш написав Зеленському - Цензор.НЕТ 6389
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Почитатели гнилого чеколяда бесятся в истерике,ну что ж,приятного им потопления в гумне вместе с Пецой
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"Хай Господь допомагає Зеленському":
Порошенко благословив наступника
неділя, 19 травень 2019, 20:15
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Даніло - тут ты не прав. Лично я и не скрыаю, что порохобот, ибо свой выбор я сделал в 2014 году. И ни какая зелеСопля т.н.з "прэзидент", не изменит мой взгляд. Порошенко - мой президент. За ЗелеСоплю я не голосовал
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Іншими словами, ти тупий ідіот, який не бачить, що головнокомандувач - мародер, ще й гордий цим.
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іншими словами ТИ особисто говоритимеш вже за півроку... парі?
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та не-будем "ржать" вместе...мы в "одной лодке"... Бажаю успіхів у виконанні покладених зобов'язань і запевняю, що ООН готове в цьому підтримувати, - Гутерреш написав Зеленському - Цензор.НЕТ 2703
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Пока что наблюдаем, что в истерике колотятся тут зе-бенята. А мы над ними откровенно стебёмся . Бажаю успіхів у виконанні покладених зобов'язань і запевняю, що ООН готове в цьому підтримувати, - Гутерреш написав Зеленському - Цензор.НЕТ 3032
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Подделка. 100%. Не мог такое написать Генеральный секретарь ООН какому-то клоуну. Это специально Зекоманда перехватила письмо, адресованное пороху. Чтобы насолить лучшему президенту в мире.
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Где вы увидели истерику? Вот это чуть ниже?)))
Бажаю успіхів у виконанні покладених зобов'язань і запевняю, що ООН готове в цьому підтримувати, - Гутерреш написав Зеленському - Цензор.НЕТ 6829 сепаратизму смерть

ну вот теперь пусть Зебил по пробует своим удом по пидоРоскому баяну по играть...)Не обращайте внимания.
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Вот здесь мы увидели истерику!... Чуть выше...))
Tatyana Pomolova

Подделка. 100%. Не мог такое написать Генеральный секретарь ООН какому-то клоуну. Это специально Зекоманда перехватила письмо, адресованное пороху. Чтобы насолить лучшему президенту в мире.
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Ну? Истерика где? Хоть одно оскорбление где? Вроде бы, как ты ,никого Пебилом не назвала, ни про чей удод не написала, ни строчки ни про какой пидоРоский баян.)))) Так где истерика?
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У порохоботов сегодня наклевывается вальпургиева ночь.
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чмучка, а чого це тебе раптом так переклинило?
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ну вот теперь пусть Зебил по пробует своим удом по пидоРоскому баяну по играть...)
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приятно такое слышать от главы ООН...но рассея хочет нас там "разнести" за языковой закон...посмотрим-весь ли мир с нами...
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И что с того? Дежурные фразы от генсека фактически мёртвой организации. Голограммы поздравляют голограмму. Бажаю успіхів у виконанні покладених зобов'язань і запевняю, що ООН готове в цьому підтримувати, - Гутерреш написав Зеленському - Цензор.НЕТ 3676
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Гутерреш в очередной раз подчеркнул -- шо подчёркнутое в прошлый раз, будет подчёркнуто и впредь, без очереди!
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cloud2009 26ea8082 - маленькое уточнение. Санкции продлены на 2 года !
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Гутерреш висловив підтримку мирному врегулюванні ситуації на сході УкраїниДжерело: https://censor.net.ua/ua/n3127683 - навіть в офіційних документах ООН жодного слова про війну і агресію РФ !
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Санкции (против рашки), продлены на 2 года !

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угу - і Потік2 вони вже успішно добудовують ...
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"Кенгурация зеленой шмаркли". Сценарист- тамбовский волк. Продюссер - беня бабломойский. Озвучка- рЫгент разумков. Подтанцовка- лысый и жырный. В конце будет дискотэка, настольный футбик и шонибудь понюхать! Будет весело! И смешно. Но не долго.
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в кращому випадку висловлять озабочєность .от все .
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можно спорить долго кто будет лучше-но есть факт с которым нам придётся иметь дело и дальше сообща---- это рассея...которая не преминет нас захватить и подмять...она и дальше будет манить "печенькой" дешевого газа и держа нас под прицелами "калибров" и с-400 предлагая нам "братскую помащь"... Бажаю успіхів у виконанні покладених зобов'язань і запевняю, що ООН готове в цьому підтримувати, - Гутерреш написав Зеленському - Цензор.НЕТ 7879
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не хвилюйся - РФію цілком влаштовував режим Соєвого - лише він примудрився поставити Україну в 90%залежності від кацапських енергоносіїв , до війни такого ніколи не було !
Більше того - під крики "про війну з агресором" вони тепер і газ купують в РФ втридорога і навіть вугілля - "перамога" , чо ...
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ООН батько України? А вирішувати долю України це також функція ООН?
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Надеюсь что Зеленский отменит закон про мову...
И постепенно переведёт все школы чисто на русский язык.. не зачем быдлу эта украинская мова.. раз проголосовали за сепара, то теперь должно быть всё по сепарски.. а всех украиноязычных в сибирь... стадион так стадион..
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Всем зебилам на заметку: ООН - ето не общество, а организация. Поетому писать следует не "ООН готово, поддержало", а "ООН готова, поддержала"
Учите руский язьіка, чурбанье
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язьіка, невже так ліньки розкладку клавіатури змінити?
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Задания то наверно надо выполнять.сказали,не пустить россию в сирию,а не получилось хоть и солдат учили и саксоны с беспилотниками дали.на повестке дня страна изгой стоит.
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Цензор.НЕТНовиниПолітика УкраїниБажаю успіхів у виконанні покладених зобов'язань і запевняю, що ООН готове в цьому підтримувати, - Гутерреш написав Зеленському. ДОКУМЕНТ
 
 
 
 
 
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