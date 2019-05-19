 Бажаю успіхів у виконанні покладених зобов'язань і запевняю, що ООН готове в цьому підтримувати, - Гутерреш написав Зеленському. ДОКУМЕНТ

Про це йдеться в копії листа на ім'я новообраного президента Володимира Зеленського від 13 травня, яке є в розпорядженні українських журналістів, акредитованих при ООН, пише Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
Генсек ООН висловив переконання, що за президентства Зеленського Україна і надалі матиме "чудові стосунки" з ООН. За його словами, Координатор системи ООН в Україні, як і вся місцева команда організації, готові надавати всебічну підтримку у втіленні Україною цілей сталого розвитку ООН до 2030-го року, а також сприяти проведенню реформ.
"Користуючись нагодою, хочу висловити повну підтримку ООН надзвичайно важливих зусиль Нормандської четвірки, Тристоронньої контактної групи у Мінську та Організації з безпеки та співробітництва у Європі у вирішенні конфлікту на сході України. Закликаю всі сторони оживити дипломатичні зусилля у дусі конструктивного діалогу, маючи на меті втілення Мінських домовленостей", - додав він.
Гутерреш вчергове підкреслив, що Організація Об’єднаних Націй віддана суверенітету, незалежності та територіальній цілісності України у межах міжнародно визнаних кордонів.
"Бажаю Вам всіляких успіхів у виконанні покладених на вас зобов’язань та запевняю, що ООН готове Вас у цьому підтримувати", - зазначив генсек ООН.
Там Девочка есть одна -- ... очень классная! -- сейчас уже Дама.
...шо-то у нас ней не получилось когда-то --- до сих пор жалко.
Хочу ещё Канаду и Аляску ... если з Бермудского Треугольника вернусь?
...потом не знаю - 7-й десяток стукнет ... и шо мне с ним делать? *)
И девушки уже меня стесняются -- если им сказать, какого я года выпуска?... приходится врать, шо мне не свойственно...*)
Обычно, так : Нифуя се!
...а шо ж у них было до меня? -- ... ну, ладно -- то их проблемы!
-- люблю Красивых, Умных и Недостутных! -- що б Смыл по Жизни был! *)
Вы мне уже давно нравитесь! ... ...чисто эпистолярно...*)
Жалко Страну родную -- но не мы ж тут рулим...
Ладно, Ирада -- проехано!
...шутка юмора боится...*)
Работать можно -- но свалить по работе нельзя!
Ну ладно... -- остаёмся при своих и в одном окопе... *)
Деткам Ваши и Вам -- шо б не болели и не страдали!
Порошенко благословив наступника
неділя, 19 травень 2019, 20:15
Чинний президент Петро Порошенко бажає своєму наступнику Володимиру Зеленському успішного президентства. Про це йдеться у його зверненні до українців у переддень інавгурації нового президента, передають Патріоти України.
"Володимиру Зеленському бажаю успішного президентства. Ще місяць тому ми були затятими опонентами на виборах. Але вже завтра, так сталося, він буде президентом моєї рідної країни. Країни, яку люблю і в чиє європейське майбутнє непохитно вірю. То ж хай Господь Україну береже, а її новому очільнику - допомагає в роботі", - заявив Порошенко. »
Порошенко благословив наступника
неділя, 19 травень 2019, 20:15
сепаратизму смерть
ну вот теперь пусть Зебил по пробует своим удом по пидоРоскому баяну по играть...)Не обращайте внимания.
Tatyana Pomolova
Подделка. 100%. Не мог такое написать Генеральный секретарь ООН какому-то клоуну. Это специально Зекоманда перехватила письмо, адресованное пороху. Чтобы насолить лучшему президенту в мире.
"по пробует удом по баяну по играть"
Більше того - під крики "про війну з агресором" вони тепер і газ купують в РФ втридорога і навіть вугілля - "перамога" , чо ...
И постепенно переведёт все школы чисто на русский язык.. не зачем быдлу эта украинская мова.. раз проголосовали за сепара, то теперь должно быть всё по сепарски.. а всех украиноязычных в сибирь... стадион так стадион..
Учите руский язьіка, чурбанье