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Все про:Порошенко (8901) звільнення (523) Райнін (29) Марченко Сергій (1)

 Порошенко звільнив главу АП Райніна і його заступника Марченка

Укази про звільнення Ігоря Райніна і Сергія Марченка підписав Петро Порошенко 19 травня.

Як передає Цензор.НЕТ, згідно з  указом №296/2019, Ігор Райнін звільнений з посади глави Адміністрації президента України згідно з поданою заявою.

Водночас в указі №293/2019 про звільнення Сергія Марченка з посади заступника глави АП, немає інформації про причини.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Залишаюся в політиці, щоб захистити досягнення України за 5 років і зберегти курс країни в ЄС і НАТО, - Порошенко

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3127681
 
   
 Топ коментарі
 
Поговаривают, после 20 мая Петя все так же лихорадочно будет строчить указы в своем дворце в Козыне. А потом за ним придут... Порошенко уволил главу АП Райнина и его заместителя Марченко - Цензор.НЕТ 7918
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Крыси ррразбегаютца с тонущей будки...
А куда бежать капитану Будки???
🤗
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Брехливый зебот, как раз ниже новость опровергающая твою брехню что Петя остаёца в политике и никуда не собираеца разбегаца.
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Как Порошенко дурит украинцев. Бензин в США стоит 13 грн\л, а в Украине 29 грн\л. До падения цен на нефть, в США бензин стоил 20 грн, а в Украине 32 грн. Цены на нефть упали как для США, так и для Украины. В США бензин подешевел на 7 грн, а в Украине почему то лишь на 3 грн!
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Врёте как сивый мерин. Цена бензина в США на 13 января 0,84 цента - это немного меньше чем 25 гривень.
https://ru.globalpetrolprices.com/USA/gasoline_prices/
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Да зря доказываете----там в школе было вечно *садись---два)! Как можно сравнивать цены на бензин в США при наличии его величество штат ТЕХАС!
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В США цена на бензин всегда была на порядок ниже европейской. Но у нас адепты зрады не хотят этого знать.
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Ірино не на порядок , бо на порядок це в 10 разів, а приблизно відсотків на 35. Головна причина в США немає податків та акцизів на бензин, на відміну від України та ЄС де в ціну бензина входять акцизи та масса податків типу "на дороги". Ну і ще США нафтодобуваюча країна. В принципі вони можуть забезпечити себе своєю нафтою та велика кількість родовищ та свердловин законсервована "про всяк випадок". Або арабська та венесуельська нафта дешевше добутої з тих родовищ.
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В США федеральный налог на бензин 4.87 цента за литр, величина не меняется
и 6 процентов дистрибьюция.
Плюс налог в каждом штате. Тут по-разному. Есть где больше, где меньше. Акциза действительно нет.
У нас выше.
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Да что сравнивать... если пенсия здесь 1000 долларов, а в Украине 1000 гривень. и яйца вчера покупала 12 штук за 79 центов. Такая арифметика.
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Як там в рекламі у Бені "енерджі" в нас є своє пальне, країно ти стала вільною.
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Главное успеть за ночь и завтра до 10,00 еще раздать мешок орденов и контейнер погон и прочих регалий. Время неумолимо истекает, а сколько еще нужно сделать, сколько еще неосуществленных "идей" осталось,, Например "Роттердам ++++ и еще ++++ " и расширение Рошен до каждого двора. Нет нужно, необходимо еще оставаться в политике. Ядрен батон. ( не успел себе заказать еще такой как у Яуковича, опять таки недоработка, все планы на второй срок рухнули , так и остался без батона )
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У вас устаревшие новости. Рошен теперь будет подаваться конвейером в каждую квартиру. Уже указ висит на сайте президента.
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а от і брехня! - бо буде замовлення по Ынтернту і доставка дронами на балкони в містах, а в селах на подвір'я.
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Это альтернативный вариант - для сельской местности, куда не успели конвейер протянуть.
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весь в заботах сердечный ,пашет паркером круглосуточно ,вот что корыто чудотворное с людьми делает Порошенко звільнив главу АП Райніна і його заступника Марченка - Цензор.НЕТ 3642
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Дурні пишуть якусь ахінею зоча иам дивуватись не маж чому там розаиток мавпи!не розуміють що тае у всому світі адміністрація звільняється така політична культупа!а мавми мичать і тішаться що їм ще на беню горбатитись
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А ви впевнені, що всіх кого звільнив порошенко, саме цього хотіли?
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Хотели - не хотели........... Завтра вся квота президента должна быть свободной для нового, куда он должен назначить своих. Может, если посчитает нужным назначить тех же самых.
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Страна мамкиных вешателей
Порошенко звільнив главу АП Райніна і його заступника Марченка - Цензор.НЕТ 1430

Пять лет при Порошенко экс-регионалы боялись вернуться в Украину. После избрания Зеленского - не боятся.
Пять лет они критиковали ПАП, разгоняли "кто угодно, только не Порошенко", а когда на выборы пошёл Зе - поддержали его.
И кто виноват в том, что они возвращаются? Конечно Порошенко!

Ладно там медиапи*дота беснуется. Меня убивает просто реакция нормальных, казалось бы, людей на возвращение Портнова. Почему ГПУ не арестует и не посадит, мол.

Да вот потому, блд, что мы или играем по правилам: законы там, процедуры, сферы ответственности; или играем по беспределу: кто противник - тот и сел. Януковощ играл именно по беспределу. При всей моей нелюбви к ЮВТ, её посадили просто потому, что захотели. Не по закону - по беспределу.

ГПУ закнимается уголовщиной. Если Портнов кого-то убил или украл - это к Луценко. Но вопросами коррупции занимается другое ведомство. Мы его специально, блд, создали потому, что ГПУ насквозь гнилая и коррумпированая, не так ли?

НО НОВОЕ ВЕДОМСТВО ОБОСРАЛОСЬ. НАБУ прое*али дело, вот какая неожиданность!

Блд, да сами же регионалы прямым текстом говорят: вы можете посадить нас по беспределу, но вы попробуйте посадить нас по закону. То, что мы все знаем, что они - гон*оны не значит, мы способны это доказать в суде.

Мы хотим демократию, но так шоб всех плохих парней посадили за то, что они нам не нравятся. НО ЭТО НЕ ДЕМОКРАТИЯ УЖЕ. Это обыкновенная диктатура. Стада олигофренов завывают, что Порошенко узурпировал власть, что он - янык 2.0., и это плохо, А ПОТОМ САМИ ЖЕ ТРЕБУЮТ ОТ НЕГО ПОСТУПАТЬ КАК ЯНЫК.

Трусы или крестик. И никак иначе.
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Пока что Петя привел в Украину и Курченко и Портнова и Бондаренко и еще десятки других сепаров и рыгов. Да еще поставил свои отрехвормированные суды чтобы Зеленский законным путем не смог всех их пересадить.
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в принципе посадить можно у нас почти любого , если не посадить , то привлечь к административной- так сложилось...., повальное "ложение" на Закон....- а относительно ВИПОв - елементарно , как в США - там взялись за то что "есть что срет , где и когда", и сколько уплатило НАЛОГОВ ( ключевое) , и на этой РАЗНИЦЕ и сажали МАФФИОЗИ брссрв....- было б как говорится ЖЕЛАНИЕ...
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Сегодня ночью соя стройными рядами гремящими медалями и с опущеными головами собираются пересекать границу. Завтра нужно сделать праздничный выходной. День Украины без Мародера.
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Хорошая идея. и назвать этот день швайнефрой.
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Помню как Петя и его свиноботы издевались над евробляхерами. Теперь желаю видеть как Мародер вместе со своими стецькоботами кормившимся с бюджетной кормушки будут идти колонами с вещами в направлении к границе под сигналы и гудки *евроблях* и тех кого Барыга ограбил.
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Всех кого уволил педрот первыми надо ловить.
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педрот их увольняет чтоб, если они покинут страну то им нельзя будет инкриминировать что они вдруг не вышли на работу, сложнее будет доставать через СБУ, нельзя будет сразу назначить служебную проверку как должностному лицу а только в долгую через суды и прокуратуру.
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Бардо, в чем проблема? Лови, держи. Завтра сдаш, сколько там ЗеБеня обещал за коррупционера? 10%, кажись? Заживешь!
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после 5-ти летнего запора пришла диорея. НО ПОЗдНО ПЕТЯ ОБОСРАЛСЯ
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Порошеску, смело чиркани указ на увольнение всех ботов с Цензора.
Ники тролоты соевой были отправлены на твой персональный адрес еще 21.04.19. Копия - стэцю.
Завтра дедлайн. Порошенко звільнив главу АП Райніна і його заступника Марченка - Цензор.НЕТ 1264
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доки , в них , ще є їхнє бабло - доти вони будуть зберігати свою ботоферму ..))
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Да их и так осталось меньше 50%. Перед вторым туром сайт был засран одними порохоботами, а сейчас почти пусто.
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Это что?ему дана команда убратся за собой?
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Думаю Петр Алексеич успеет выписать орден какой нибудь портнову, есть время ещё.
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А почему Пэця, Югика никак не уволит? Неужели сотворит указ, на инагурации Зеленского? Таких ценных пгокугогов, супротивникам,- не оставляют.. Порошенко звільнив главу АП Райніна і його заступника Марченка - Цензор.НЕТ 7191
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20 мая в 09:59 подпишет указ о присвоении звания Героя Украины Зеленскому!
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Убойный компромат на Порошенко. Служу России?
5 лет Петра Порошенко обвиняли в сотрудничестве с РФией
5 лет Петра Порошенко обвиняли в сотрудничестве с Российской Федерацией.
5 лет вся страна говорила, что Порошенко играет двойную игру. По телевизору он вопил во все горло «Слава нации, Герои не вмирають», а с другой стороны вполне нормально и спокойно вел бизнес в России, вел бизнес с ближайшим окружением Владимира Путина и сотрудничал с администрацией Путина по ряду стратегических и даже военных вопросов, связанных с котлами в Иловайске и Дебальцево.
https://is.gd/IlYl6l

Eта полный ПЕСЕЦ!

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Эта ж#па сегодня ночью спать не будет. Будет что-то подписывать, назначать, увольнять, и слать письма на Запад со своими долгосрочными проектами.
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- скільки ще можна зробити за останні 10 годин ? .....
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Краще б ******* обох розстріляло та саме повісилося. Гіршого, ніж цей, з чотирьох попєрєднікофф, не було. Петро, здохни разом з усіма своїми родаками, кумами та іншими бурбаками!!!
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Осталось в АП окна открыть и проветрить помещение от шоколадного смрада ...
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Хорошо, что Портнов вернулся, он поможет навести порядок в судах и все преступники будут наказаны!
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"Після мене хоч потоп!" (С) Барига - "державник")))
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Цензор.НЕТНовиниПолітика УкраїниПорошенко звільнив главу АП Райніна і його заступника Марченка
 
 
 
 
 
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