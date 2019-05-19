 Порошенко звільнив главу АП Райніна і його заступника Марченка

Як передає Цензор.НЕТ, згідно з указом №296/2019, Ігор Райнін звільнений з посади глави Адміністрації президента України згідно з поданою заявою.

Водночас в указі №293/2019 про звільнення Сергія Марченка з посади заступника глави АП, немає інформації про причини.

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