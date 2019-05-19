 Порошенко звільнив главу АП Райніна і його заступника Марченка

Як передає Цензор.НЕТ, згідно з указом №296/2019, Ігор Райнін звільнений з посади глави Адміністрації президента України згідно з поданою заявою.
Водночас в указі №293/2019 про звільнення Сергія Марченка з посади заступника глави АП, немає інформації про причини.
https://ru.globalpetrolprices.com/USA/gasoline_prices/
и 6 процентов дистрибьюция.
Плюс налог в каждом штате. Тут по-разному. Есть где больше, где меньше. Акциза действительно нет.
У нас выше.
Пять лет при Порошенко экс-регионалы боялись вернуться в Украину. После избрания Зеленского - не боятся.
Пять лет они критиковали ПАП, разгоняли "кто угодно, только не Порошенко", а когда на выборы пошёл Зе - поддержали его.
И кто виноват в том, что они возвращаются? Конечно Порошенко!
Ладно там медиапи*дота беснуется. Меня убивает просто реакция нормальных, казалось бы, людей на возвращение Портнова. Почему ГПУ не арестует и не посадит, мол.
Да вот потому, блд, что мы или играем по правилам: законы там, процедуры, сферы ответственности; или играем по беспределу: кто противник - тот и сел. Януковощ играл именно по беспределу. При всей моей нелюбви к ЮВТ, её посадили просто потому, что захотели. Не по закону - по беспределу.
ГПУ закнимается уголовщиной. Если Портнов кого-то убил или украл - это к Луценко. Но вопросами коррупции занимается другое ведомство. Мы его специально, блд, создали потому, что ГПУ насквозь гнилая и коррумпированая, не так ли?
НО НОВОЕ ВЕДОМСТВО ОБОСРАЛОСЬ. НАБУ прое*али дело, вот какая неожиданность!
Блд, да сами же регионалы прямым текстом говорят: вы можете посадить нас по беспределу, но вы попробуйте посадить нас по закону. То, что мы все знаем, что они - гон*оны не значит, мы способны это доказать в суде.
Мы хотим демократию, но так шоб всех плохих парней посадили за то, что они нам не нравятся. НО ЭТО НЕ ДЕМОКРАТИЯ УЖЕ. Это обыкновенная диктатура. Стада олигофренов завывают, что Порошенко узурпировал власть, что он - янык 2.0., и это плохо, А ПОТОМ САМИ ЖЕ ТРЕБУЮТ ОТ НЕГО ПОСТУПАТЬ КАК ЯНЫК.
Трусы или крестик. И никак иначе.
Ники тролоты соевой были отправлены на твой персональный адрес еще 21.04.19. Копия - стэцю.
Завтра дедлайн.
5 лет Петра Порошенко обвиняли в сотрудничестве с РФией
5 лет Петра Порошенко обвиняли в сотрудничестве с Российской Федерацией.
5 лет вся страна говорила, что Порошенко играет двойную игру. По телевизору он вопил во все горло «Слава нации, Герои не вмирають», а с другой стороны вполне нормально и спокойно вел бизнес в России, вел бизнес с ближайшим окружением Владимира Путина и сотрудничал с администрацией Путина по ряду стратегических и даже военных вопросов, связанных с котлами в Иловайске и Дебальцево.
https://is.gd/IlYl6l
Eта полный ПЕСЕЦ!