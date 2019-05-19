 З воїном 79-ї ОДШБр Василем Джусом, загиблим на Донбасі, попрощалися в Івано-Франківську. ФОТОрепортаж

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на видання "Галицький кореспондент", поховають Героя завтра, 20 травня, в рідному селі Букачівці Рогатинського району Івано-Франківської області.
Василь Богданович Джус народився 25 вересня 1974 року. З 2018 року перебував на фронті.
Був прапорщиком, військовослужбовцем 114-ї бригади тактичної авіації повітряного командування "Захід", який був відряджений до зони Операції Об'єднаних Сил на посаду навідника у 79-у окрему десантно-штурмову бригаду.
Загинув 16 травня під час ведення бою з найманцями РФ поблизу селища Водяне Волноваського району Донецької області від смертельного осколового поранення, якого зазнав внаслідок мінометного обстрілу наших позицій.
У нього залишилися мати та донька.
Царство Небесне..
Земля пухом..