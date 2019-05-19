 Держміністр у справах ООН Великої Британії Ахмад приїде на інавгурацію Зеленського, - посольство

Про це повідомили в Twitter посольства України у Великій Британії, інформує Цензор.НЕТ.
"Ми вдячні за рішення уряду Сполученого Королівства відправити високопоставленого міністра Таріка Ахмада на інавгурацію президента Зеленського 20 травня", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, інавгурація відбудеться о 10:00 понеділка, 20 травня, в залі Верховної Ради.
Володимир Зеленський запросив українців прийти вранці в понеділок в Маріїнський парк, що в центрі Києва, звідки він вирушить на інавгурацію в Раду.
чтоб дать зелёному под.... поддержку
Вы читали вечерний фэйсбук молодой зекоманды о новой прикольной динамичной реформе? Да, я в совершенном восторге и я глубоко уважаю вас, лично Зе и глубоко ненавижу порохоботов! Спасибо, вот вам лайк.
Я тоже очень сильно ненавижу порохоботов и еще сильнее уважаю вас и особенно Зе. Вы в курсе, в завтрашнем утреннем твиттере ожидается его живое выступление о начале окончания эпохи обмана? О, как я обожаю эту его хрипотцу и божественную феню!
И я, и я!!!
Помолчали. Тоска. ***, ну куда же подевались эти порохоботы? Ну не то шобы поговорить, хотя бы наxер послать… А на Цензоре остались только единственномышленники. Шутка ли, 73 процента!
Пока мимо.
Модер стер. Воно знову накалякало, тільки образу переінакшило. Адмін знов видалив.
Завтра перевіримо.
для щирих і корєнних по вашому спитаю.....
دجاجة ماي، دجاجة الماء، دجاجة الماء ، الداكنة، دجاة الماء خضراء الساق، السحنون، فرفر شائع، دجاجة الماء الشائعة، غرفر، جاج الماء، سويد?
Муслім за свинарчуків...
А я вже думав, що бачив все...
Гггггг.
Канада - поставки оружия (министр обороны),
Ахмада вызвали, чтобы обсудить с ним ситуацию Украины в ООН, важность Еврокомиссии тоже очевидна. Толку, что приедет Пенс или Трюдо? Я думаю определенная логика тут есть.
Не могли типу міністра охорони навколишнього середовища прислати ?
А почему нельзя в один день проводить инаугурацию и переговоры?
+ за фотку.
Ну, нічо, міністЕр, тобі все одно відрядження зарахують ... заплатять ... та й робочий же день.
Яка тобі різниця, куди летіти.
Буде стимул краще працювати, щоб більше у такі =поїздки= не відправляли, бо чим там проштрафився - хто тебе знає.
аудиторія, аутентичний, аускультувати, Ауді, аутизм ...
Так, є автономія, авто, Аврора. Але в кожному випадку треба знати історію та походження.
В українській мові, на жаль, правила міняють швидко, часто і необгрунтовано.
=інаВгурація= не звучить.
пс. перед тим як скаржитись на нашу тему, почитай свою.
Мрії 73% мають властивість збуватися.