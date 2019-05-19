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Все про:Велика Британія (994) Зеленський (1224) інавгурація (100)

 Держміністр у справах ООН Великої Британії Ахмад приїде на інавгурацію Зеленського, - посольство

Сполучене Королівство Великої Британії та Північної Ірландії на інавгурації новообраного президента України Володимира Зеленського представить державний міністр у справах Співдружності та Організації Об'єднаних Націй Тарік Ахмад.

Про це повідомили в Twitter посольства України у Великій Британії, інформує Цензор.НЕТ.

"Ми вдячні за рішення уряду Сполученого Королівства відправити високопоставленого міністра Таріка Ахмада на інавгурацію президента Зеленського 20 травня", - йдеться в повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Стала відома програма інавгурації Зеленського 20 травня

Держміністр у справах ООН Великої Британії Ахмад приїде на інавгурацію Зеленського, - посольство 01

Нагадаємо, інавгурація відбудеться о 10:00 понеділка, 20 травня, в залі Верховної Ради.

Володимир Зеленський запросив українців прийти вранці в понеділок в Маріїнський парк, що в центрі Києва, звідки він вирушить на інавгурацію в Раду.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3127679
 
 
 Топ коментарі
 
Спасибо и на этом...хоть не младшего помошника старшего дворника прислали...😀
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це потужно. приблизно так- як-би Україна на коронацію в Великобританію прислала міністра комунального господарства
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Я не знал что в мире есть такие министры.
Хотя, для ЗЕБЕни чего только не придумают Госминистр по делам ООН Великобритании Ахмад приедет на инаугурацию Зеленского, - посольство - Цензор.НЕТ 4659
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Тонкий троллинг? Я эедебилов вообще не слушаю. То, что они говорят - это для 73% дураков. А инфа из общевойскового устава. Каждый раз новому начальнику не переприсягают.
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теперь придется(( они среди нас, и их пока дохера.
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приехал госминистр Ахмад
чтоб дать зелёному под.... поддержку Госминистр по делам ООН Великобритании Ахмад приедет на инаугурацию Зеленского, - посольство - Цензор.НЕТ 2611
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Стецьки, у вас сегодня последний рабочий день? Завтра искать новую работу, продавцами и охранниками в магазинах откуда вы и пришли. Делать хоть что то умеете кроме как срать в коментариях?
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ага.. завтра зайдеш на сайт, а тут нема нікого )))
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Последние пару лет на Цензоре было многократно доказано, что порохоботы свое жалованье получают исключительно в натуральной форме соевыми рошенками. Но когда на расстоянии вытянутой руки засверкала перспектива учительской зарплаты 4000 евро, концепция оплаты поменялась. Оказалось, что порохоботам миллиардами платят прямо из бюджета через минстець и именно этих денег не хватало учителям раньше. С разгоном минстеця, порохоботов и окончанием эпохи бедности за счет экономии этой статьи бюджетных расходов, перспективы ЦензораНет выглядят довольно безрадостными. В 73-процентной атмосфере всепобедившего 95 квартала, особым диссонансом будет выглядеть могильная тоска этого некогда популярного дуракаваляльного ресурса, превратившегося в клуб солидных Зе-джентльменов:
Вы читали вечерний фэйсбук молодой зекоманды о новой прикольной динамичной реформе? Да, я в совершенном восторге и я глубоко уважаю вас, лично Зе и глубоко ненавижу порохоботов! Спасибо, вот вам лайк.
Я тоже очень сильно ненавижу порохоботов и еще сильнее уважаю вас и особенно Зе. Вы в курсе, в завтрашнем утреннем твиттере ожидается его живое выступление о начале окончания эпохи обмана? О, как я обожаю эту его хрипотцу и божественную феню!
И я, и я!!!
Помолчали. Тоска. ***, ну куда же подевались эти порохоботы? Ну не то шобы поговорить, хотя бы наxер послать… А на Цензоре остались только единственномышленники. Шутка ли, 73 процента!
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Это запись первой мысли петекантропа?
Пока мимо.
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Ксения, представьте, как оно завтра удивится! Боюсь, как бы платы не поплавились.
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Ой шо то я сильно не уверен в 5летнем сроке этого пианиста.🤔
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Мені тут одне вчора погрожувало деактивом з понеділка: бо не смію я так на пере-зе-дента казати. Як і що вони казали 5 років - забули геть.
Модер стер. Воно знову накалякало, тільки образу переінакшило. Адмін знов видалив.
Завтра перевіримо. Держміністр у справах ООН Великої Британії Ахмад приїде на інавгурацію Зеленського, - посольство - Цензор.НЕТ 7260
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Вот меня поражает тупость этих созданий, которые считают вседозволенность при Порошенко нормой, но при этом, чуть почувствовав "запах" "своей" власти начинают проповедовать создание очередного ГУЛАГа
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Таких, як ви я вирішив втопити у лайні безкоштовно.
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таких, як хто? і хто це ти "вирішив"?
для щирих і корєнних по вашому спитаю.....
دجاجة ماي، دجاجة الماء، دجاجة الماء ، الداكنة، دجاة الماء خضراء الساق، السحنون، فرفر شائع، دجاجة الماء الشائعة، غرفر، جاج الماء، سويد? Держміністр у справах ООН Великої Британії Ахмад приїде на інавгурацію Зеленського, - посольство - Цензор.НЕТ 6441
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ТЫ завтра готовься свои "зелені шмарклі" подгребать, когда эпоха зубожіння закончится, а начнется полный писец. Писать что зедебили, таки идиоты я могу бесплатно. А тебе уж точно никто не заплатит. Не принято платить полезным идиотам.
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Еще не успел вступить в должность,-а уже нерукопожатный! Наверное такого еще не было в истории! Госминистр по делам ООН Великобритании Ахмад приедет на инаугурацию Зеленского, - посольство - Цензор.НЕТ 9114
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Бо зе прийшов на оббріхуванні. Це знає увесь Світ і тому така його оцінка.
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Коли біологічний суб'єкт плутає біле з чорним і навпаки - то це ознака отруєння білим чи чорним шоколадом?
Муслім за свинарчуків...
А я вже думав, що бачив все...
Гггггг.
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Дело не в должностях. Вполне возможно , что людей выбирали не просто так, а чтобы провести переговоры. Министр энергетики США - по поводу сжиженного газа, например, который дешевле российского.
Канада - поставки оружия (министр обороны),
Ахмада вызвали, чтобы обсудить с ним ситуацию Украины в ООН, важность Еврокомиссии тоже очевидна. Толку, что приедет Пенс или Трюдо? Я думаю определенная логика тут есть.
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Логіка у дипломатів завжди є. В першу чергу інавгурацію не змішують з іншими справами і в залежності від особи президента підбирають запрошених. Тому все дуже красномовно.
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Блін, чого Санджан ?
Не могли типу міністра охорони навколишнього середовища прислати ?
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Краще би сантехніка після зміни у робочому спецодягу🤔
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Тем не менее если я правильно прочитал, по плану после инаугурации состоятся встречи с делегациями.

А почему нельзя в один день проводить инаугурацию и переговоры?
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Тому, що існує жорстка програма прийому, де врахована кожна хвилина і наявність зовсім інших людей для перемовин.
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Может в Германии и принято ходить с тарелкой супа в туалет, но у нас пока такого не было. Хотя, кто знает зелену шмарклю.
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Да хоть бы Трамп приехал, вы бы все равно в сторону Зеленского плюнули.
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а Додон будет? и если будет, то что Разумков будет обсуждать с ним?
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Не тот уровень! Додон пошлет своего водителя! Держміністр у справах ООН Великої Британії Ахмад приїде на інавгурацію Зеленського, - посольство - Цензор.НЕТ 9166
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Какие переговоры???оно же говорит как жлоб из подворотни...он 0 полный 0.и гости на кеггурацию соответственные.73% ждите шо этот укурок вытворит.
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Держміністр у справах ООН Великої Британії Ахмад приїде на інавгурацію Зеленського, - посольство - Цензор.НЕТ 6087

+ за фотку.
Ну, нічо, міністЕр, тобі все одно відрядження зарахують ... заплатять ... та й робочий же день.
Яка тобі різниця, куди летіти.
Буде стимул краще працювати, щоб більше у такі =поїздки= не відправляли, бо чим там проштрафився - хто тебе знає.
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Пеца сегодня набухается в сиську,он умеет,будет жаловаться Путину что тот не помог ему и завтра увидим его опухшим в пиджаке заправленным в ширинку
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у Великій Британії зараз зависло питання про відставку Терези Мей. Навряд чи сама Мей чи члени її кабінету прибіжуть на інаугурацію за таких обставин, це може бути незрозуміло лише для тих, хто звик танцювати на балу у Відні під час війни чи грітися на Маледівах. Єлизавета ІІ теж не приїде, але ж на Пеціну інаугурацію вони теж не приїжджала. Усе нормально, не шукайте зраду там, де її немає.
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(зависло, унаУгурація, Маледіви...) дивна мова у тебе. Краще не говори.
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Алі, я теж пишу =інаугурація=, я не філолог-україніст, але знаю, дане буквосполучення -au- прийнято передавати через -ау-:
аудиторія, аутентичний, аускультувати, Ауді, аутизм ...
Так, є автономія, авто, Аврора. Але в кожному випадку треба знати історію та походження.
В українській мові, на жаль, правила міняють швидко, часто і необгрунтовано.

=інаВгурація= не звучить.
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українською інавгурація.
пс. перед тим як скаржитись на нашу тему, почитай свою.
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Даремно народ в коментах глузує з Ахмада. Він типовий британець. Не треба забувати, що Британія - країна колоніальна. Білих там приблизно ж стільки скільки в США.
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Вчора випадково клацнув на канал, що Євробачення транслював - втрапив на такого ж десь італійця.
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У італійців також були колонії. І на півдні історично проживало багато метисів.
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Они как в зоопарк едут, на зверушку прикольную посмотреть. А если зелю еще и говорить к кенгурации научат, то ваще круто будет!
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Ага, на восьмицилиндровом велосипеде...
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П'ять років торочили про якогось "вальцмана". От він, "бєдний єврєйскій мальчік вова" та ціла зекоМанда і прийшли.
Мрії 73% мають властивість збуватися.
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Ахмад - министр Англии... что-то не так с этим миром. Неправильно это, ненормально.
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Вы футбнльную сборную Франции видели?
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Спорт - это одно, а управление своей страной отдавать чужеземцам - совсем другое.
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Остальные лидеры Запада прислали ролики о том, как они приехали в Киев.
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конечно у Владимира Александровича Кермита больше рассчитывали на покойного ныне Бенни Хилла, но зекомандёрам уговорить его не удалось..)
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так краще по фейсбуку дивились, чому час втрачати...
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