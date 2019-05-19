 Залишаюся в політиці, щоб захистити досягнення України за 5 років і зберегти курс країни в ЄС і НАТО, - Порошенко

Про це він сказав у своєму прощальному зверненні на посаді Президента, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на сайт глави держави.
"Мене, звичайно, тривожить те, що позитивні зміни, там де вони є, ще не стали незворотними. Тому, виходячи з офісу Президента, не можу піти із політики. Залишаюся в ній не заради якоїсь посади. Врешті-решт, найвищу й найпочеснішу з них я вже обіймав і вище рухатися нема куди", - сказав Порошенко.
"Мій обов’язок – спираючись на підтримку громадськості, захистити вже здобуте у державному будівництві… Нікому не дозволити ані звернути з курсу на членство в Євросоюзі та НАТО, ані тишком-нишком спустити його на гальмах", - додав він.
"Ритуальних проєвропейських та євроатлантичних декларацій - замало. Потрібна повсякденна важка праця, яку моя команда й робила протягом п’яти років. Це те, чого як громадянин вимагатиму від нової влади, і в чому готовий підставити їй плече. Рівно як і не давати спуску у разі відхилення від вивіреного курсу. Будь-які спроби - різки чи повзучі, явні чи приховані - повернути країну у сферу російського впливу отримають рішучу відсіч.
Стратегічна мета, яку я проголосив під час передвиборчої кампанії, залишається в силі – до 2023 року подати заявку на членство в Європейському Союзі та отримати План дій щодо членства в НАТО. Лише це гарантує незалежність країни та безпеку кожного з нас. Досягнення такої мети – завдання кожного відповідального громадянина. Моє – в тому числі.
Я вірю в успіх нашої країни і в її європейське майбутнє".
дорогу осилит идущий.
Это кто тут 5 лет с кумом ***** и с сепаром ахметом хороводы водил и роттердамил??? Свыня ты капосная! А сегодня оно о каких-то врагах! Ото так! В 10 присяга, в 12-00 свыня в наручниках! Следующий медведка, ахмет, коломой и далее по списку! Мародеры поделили страну и сводят счеты за счет обворованых людей! (С)
Максимка, вы умный и решительный, шо пи..ец, я в вас верю...😀
Вплоть до 2019 года в России работал завод Рошен. Полки российских магазинов ломятся от продукции Рошен, конфетки Рошен добавляют даже в сухпайки боевиков ДНР.
Петр Порошенко подарил целую нефтяную отрасль куму Владимира Путина Виктору Медвечуку, выводил из под санкций российских олигархов и друзей Владимира Путина. Один из последних клиентов и партнеров Порошенко был российский олигарх Алишер Усманов.
Перед самим Майданом Петр Порошенко в Крыму кланялся перед Путиным и пил с ним шампанское:
Вы представьте, что глава Нацгвардии при Порошенко был откровенным украинофобом и коренным россиянином.
Нацгвардия должна была гасить народ Украины в случае восстания против Порошенко и для этой роли Петр Порошенко выбрал россиянина и украинофоба.
Дочь Аллерова прямо призывала мочить хохлов, а ее отец в то время был начальником Нацгвардии.
Дочь бывшего главы Национальной гвардии Украины Юрия Аллерова, которого подозревают в завладении имуществом военных НГУ, имеет российское гражданство и проживает в Москве.
Об этом в ходе судебного заседания заявил прокурор Специализированной антикоррупционной прокуратуры, передает «Громадське».
Следствие выяснило, что дочь Аллерова имеет в Москве место жительства, у нее там семья. Также неоднократно в Москву выезжала жена экс-главы НГУ.
У Аллерова в Москве много недвижимости и до Майдана генерал Порошенко проживал в Москве.
5 лет вся страна говорила, что Порошенко играет двойную игру. По телевизору он вопил во все горло «Слава нации, Герои не вмирають», а с другой стороны вполне нормально и спокойно вел бизнес в России, вел бизнес с ближайшим окружением Владимира Путина и сотрудничал с администрацией Путина по ряду стратегических и даже военных вопросов, связанных с котлами в Иловайске и Дебальцево.
Высшие должностные лица и Генералы Порошенко оказались россиянами и откровенными украинофобами.
Таких совпадений просто не бывает. За 5 лет российское окружение Порошенко сделали все для Путина, все для России!
Журналисты уже рассказывали, что девичья фамилия Юлии Порошенко - Алиханова.
Юля родом из России и до смены фамилии у нее было российское гражданство.
При этом вопрос - сдала ли она российский паспорт, получив гражданство Украины? Нет, не сдала.
В сети гуляет скан российского «заграна» на имя Юлии Порошенко.
Опубликовал скан-копию документа журналист Дмитрий Гнап.
Мама невестки президента - Елена Эмильевна - работает в Ассоциации банков Северо-Запада в Санкт-Петербурге и занимает очень высокий пост. А отец - Лев Фараонович - военный генерал связанный с ФСБ.
Ну не бывает таких совпадений просто так…
Министр иностранных дел Украины - коренной россиянин.
Родился он в Курске, а в 1991 году окончил Московский физико-технический институт, факультет аэрофизики и космических исследований по специальности - прикладная математика и физика.
В 2015 году министр второй раз женился - на 40-летней Марине Михайленко, работающей в Администрации президента Украины которая тоже оказалась россиянкой.
только упорство и работа нас выведут на европейский уровень...или "капитуляция" и газ "на шару"...
У командующего силами АТО на Донбассе в Крыму проживает младший брат. Там же после выхода на пенсию жил его отец, умерший в 2013 году.
Брат генерала в 2016-2017 годах передал ему 10 тысяч долларов. Как потом объяснил Наев-старший, получивший должность командующего ООС - это была компенсация ему за родительскую квартиру, которую братья таким образом поделили: старшему - деньги, младшему - квадратные метры.
При этом очевидно, что брат украинского военного получил паспорт РФ. Потому что он занимает там немаленькую должность - руководит пенсионным отделением в почте Крыма. Судя по странице в соцсетях.Выходит, в командиры украинской армии на Донбассе Порошенко назначил человека, на которого могут спокойно надавить спецслужбы РФ через родного брата. Впрочем зачем давить, если они все дружно служат России.
Еще один классический случай такого же кадрового подхода - замгавы украинской разведки Сергей Семочко также оказался россиянином.
В октябре журналисты отыскали вопиющий (с точки зрения риторики нынешней власти) факт: жена разведчика Татьяна Лысенко получила после аннексии российкое гражданство и, хотя проживает в Украине, но регулярно посещает Крым.
Известно на 100% что Семочко и го жена передавала через ФСБ секретные материалы для Кремля.
Это стало большим скандалом. Масла в огонь подлила проверка СБУ, которую провели под нажимом журналистов.
Она подтвердила факт российского гражданства и Лысенко, еще одного генерала Порошенко.
Грановский - это народный депутат от «Блока Порошенко» и, по многочисленным сообщениям в СМИ - «смотрящий» за судебной системой от имени Банковой. Это ближайший друг Порошенко.
У него нет родственников в России - по крайней мере, о них ничего неизвестно. Но есть нечто не менее важное, чем родство. Это - совместные бизнес-интересы с окружением Путина.
Как недавно выяснила «Страна», один из главных бизнес-партнеров Грановского - владелец российского паспорта Андрей Адамовский.
Он известен в Киеве как владелец ТРЦ Sky Mall и печально известной «Трейд Коммодити», поставлявшей топливо украинской армии по завышенным ценам. То есть ближайшее окружение Путина занималось поставкой топлива для украинской армии. В замен Порошенко через своих Грановских поставлял оружие боевикам ЛДНР со взорванных складов.
По всей видимости слухи о том, что Путин и Порошенко в очень теплых отношениях оказались правдой.
Впрочем этого не отрицает и кум Владимира Путина Виктор Медвечук.
Ну а что бывает с теми кто предаёт свою страну и идёт против воли своего народа, хорошо видно на примере продажного кацапского холуя, легитимной кремлёвской марионетки ...резидента, этого матёрого ЗЭКА -Иуды, который и из за этого в бегах, янука... Он со своей рыгоАнальной сворой продажных прокремлёвских бандитов прихвостней )(уйла, которые тоже вместе с ним скрываются в фашистской ********* паРаши. Точно такая ужасная позорная судьба постигнет любого даже самого высокого ранга руководителя государства и его команду, если они преступно поставит под сомнения основные положения Конституции Украины, посягнёт на территориальную целостность и суверенитет Украинского государства, и пойдёт против воли свободного украинского народа..
В какой нах политике "остаюсь"? Там таких "останков" уже пятеро будет...
я вас не понимаю. если есть доказательства, подайте в суд! чего ждете? или вы там все пособники?..
Вечером прошелся по бульвару в Киеве, в кафе и ресторанах на площадках и в залах не было свободных мест. Столы набиты дорогой едой и всякими виски с дорогими винами...
Сцуки, это привоюющей стране?
Через какое-то время будете вспоминать Петю и скулить. Если б не он, я бы посмотрел на Киев и сегодняшних зебилов...
От жиру беситесь, а жир вам кто подарил? И мало кто из вас на фронте был, только такие наивные, как я. Тьфу на вас, зебилы тупые.
Посмотрим теперь на Голобородька в жизни, из какого он теста.
Гаврилют тест не прошел. Скурвился.
Если хочешь крепко спать, возьми с собой в постель чистую совесть.
Выбирай достойное, а не доступное. И ты получишь долговечное счастье, а не временное удовольствие.