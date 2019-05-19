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 Політика України
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 Залишаюся в політиці, щоб захистити досягнення України за 5 років і зберегти курс країни в ЄС і НАТО, - Порошенко

Петро Порошенко заявив, що залишається в політиці, щоб захистити досягнення України за 5 років його президентства і зберегти курс країни на євроінтеграцію.

Про це він сказав у своєму прощальному зверненні на посаді Президента, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на сайт глави держави.

"Мене, звичайно, тривожить те, що позитивні зміни, там де вони є, ще не стали незворотними. Тому, виходячи з офісу Президента, не можу піти із політики. Залишаюся в ній не заради якоїсь посади. Врешті-решт, найвищу й найпочеснішу з них я вже обіймав і вище рухатися нема куди", - сказав Порошенко.

"Мій обов’язок – спираючись на підтримку громадськості, захистити вже здобуте у державному будівництві… Нікому не дозволити ані звернути з курсу на членство в Євросоюзі та НАТО, ані тишком-нишком спустити його на гальмах", - додав він.

"Ритуальних проєвропейських та євроатлантичних декларацій - замало. Потрібна повсякденна важка праця, яку моя команда й робила протягом п’яти років. Це те, чого як громадянин вимагатиму від нової влади, і в чому готовий підставити їй плече. Рівно як і не давати спуску у разі відхилення від вивіреного курсу. Будь-які спроби - різки чи повзучі, явні чи приховані - повернути країну у сферу російського впливу отримають рішучу відсіч.

Стратегічна мета, яку я проголосив під час передвиборчої кампанії, залишається в силі – до 2023 року подати заявку на членство в Європейському Союзі та отримати План дій щодо членства в НАТО. Лише це гарантує незалежність країни та безпеку кожного з нас. Досягнення такої мети – завдання кожного відповідального громадянина. Моє – в тому числі.

Я вірю в успіх нашої країни і в її європейське майбутнє".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Україну ми зберегли, "Новоросію" - поховали, - Порошенко підсумував своє президентство

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3127678
 
   
 Топ коментарі
 
Спостерігаючи за істерією прихильникі петі щодо новообраного Президента України - роблю висновок, що петі не вдалося домовитися з Володимиром Олександровичем про гарантії безпеки та правового непереслідування з 21-го травня..
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Так кто у нас наркоман? Тот, кто без дозы власти жизни не представляет? Кто возвращается, когда его гонят отовсюду? Позорище. Такого навязчивого, без тени совести еще поискать.
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Вот именно , что слил две революции. Такого козла ещё поискать нужно
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те кто не понял.что за Президенство сделал для Украины П.А.Порошенко,похожи на тех кто не понял Майдан,стоял на антимайдане а теперь живут в луганде 5 лет с комендантским часом и гражданскими правами как у курей в курятнике
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интересно кто ему помешает это сделать? Залишаюся в політиці, щоб захистити досягнення України за 5 років і зберегти курс країни в ЄС і НАТО, - Порошенко - Цензор.НЕТ 921
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а яныка помнишь...? "пакращення вже сьогодни"... Залишаюся в політиці, щоб захистити досягнення України за 5 років і зберегти курс країни в ЄС і НАТО, - Порошенко - Цензор.НЕТ 2355 Залишаюся в політиці, щоб захистити досягнення України за 5 років і зберегти курс країни в ЄС і НАТО, - Порошенко - Цензор.НЕТ 3475 может "павтарим"...? Залишаюся в політиці, щоб захистити досягнення України за 5 років і зберегти курс країни в ЄС і НАТО, - Порошенко - Цензор.НЕТ 4904
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А тебе пидрошенко какое дело до Украины? Ты ваще то гражданин Испании. Сиди себе тихо на своей виле и жри наварованное.
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Не переживай... Он вам, "внутриМКАДовским", ещё много крови попортит...
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читаю "комменты" и тихо "афигеваю"...народ-вы думаете с завтрашнего дня все круто изменится...?! и Украина за 100 дней станет богатой и "некарумпированой"...? "призедент" Разумков вам "расскажет"...
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страна надеется избавится от мародеров свинарчуков.
дорогу осилит идущий.


Это кто тут 5 лет с кумом ***** и с сепаром ахметом хороводы водил и роттердамил??? Свыня ты капосная! А сегодня оно о каких-то врагах! Ото так! В 10 присяга, в 12-00 свыня в наручниках! Следующий медведка, ахмет, коломой и далее по списку! Мародеры поделили страну и сводят счеты за счет обворованых людей! (С)
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"Следующий медведка, ахмет, коломой и далее по списку!"

Максимка, вы умный и решительный, шо пи..ец, я в вас верю...😀
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теперь будешь бене выплачивать миллиарды долларов...
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вони не чують нас і не співчувають, в них ейфорія. Вона має певну дію і проходить, після неї пригнічений психологічний стан. Ми маємо все то пережити, добре, якщо загострення на фронті не буде
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Кто что думает-его дело, а кто что гавкает - имеет цель. Какая у тебя цель? Посеять неверие? Пойми, дурень, порох в прошлом и хер ты тут чего выгавкаешь. Если новый президент не справится - его заменят. Разберутся без тебя.
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Ага... У "Блазня" с "блазнючатами", в кармане, для каждого "мечтателя" - по две бабы, и по бутылке водки, на каждый вечер...
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Кадыров публично заявил, что Порошенко клялся в верности Путину и Кремлю и что такие клятвы не нарушаются.
Вплоть до 2019 года в России работал завод Рошен. Полки российских магазинов ломятся от продукции Рошен, конфетки Рошен добавляют даже в сухпайки боевиков ДНР.
Петр Порошенко подарил целую нефтяную отрасль куму Владимира Путина Виктору Медвечуку, выводил из под санкций российских олигархов и друзей Владимира Путина. Один из последних клиентов и партнеров Порошенко был российский олигарх Алишер Усманов.
Перед самим Майданом Петр Порошенко в Крыму кланялся перед Путиным и пил с ним шампанское:
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Паспорт России и семья в Москве: всплыли скандальные данные об экс-главе Нацгвардии.
Вы представьте, что глава Нацгвардии при Порошенко был откровенным украинофобом и коренным россиянином.
Нацгвардия должна была гасить народ Украины в случае восстания против Порошенко и для этой роли Петр Порошенко выбрал россиянина и украинофоба.
Дочь Аллерова прямо призывала мочить хохлов, а ее отец в то время был начальником Нацгвардии.
Дочь бывшего главы Национальной гвардии Украины Юрия Аллерова, которого подозревают в завладении имуществом военных НГУ, имеет российское гражданство и проживает в Москве.
Об этом в ходе судебного заседания заявил прокурор Специализированной антикоррупционной прокуратуры, передает «Громадське».
Следствие выяснило, что дочь Аллерова имеет в Москве место жительства, у нее там семья. Также неоднократно в Москву выезжала жена экс-главы НГУ.
У Аллерова в Москве много недвижимости и до Майдана генерал Порошенко проживал в Москве.
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У них с греком Юрой даже тексты одинаковые... Хто-то методу про..ал😁
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А какая партия(группировка) его подберёт, на свою голову? А?
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Он запросто сможет увеличивать поголовье СВОИХ как за счет прочно сидящих в Раде, так и сбежавших друзей регионалов. Не зря же он никого из находящихся здесь рыгов не посадил. Ворон ворону ...
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5 лет Петра Порошенко обвиняли в сотрудничестве с Российской Федерацией.
5 лет вся страна говорила, что Порошенко играет двойную игру. По телевизору он вопил во все горло «Слава нации, Герои не вмирають», а с другой стороны вполне нормально и спокойно вел бизнес в России, вел бизнес с ближайшим окружением Владимира Путина и сотрудничал с администрацией Путина по ряду стратегических и даже военных вопросов, связанных с котлами в Иловайске и Дебальцево.
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Но самым убийственным компроматом является окружение Порошенко.
Высшие должностные лица и Генералы Порошенко оказались россиянами и откровенными украинофобами.
Таких совпадений просто не бывает. За 5 лет российское окружение Порошенко сделали все для Путина, все для России!
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Порох просто так не сдастся...Ющенка видели,Кучму видели...Порошенко видели...и Зеленского посмотрим...но сдаётся мне-увидим Коломойского и Медведчука... Залишаюся в політиці, щоб захистити досягнення України за 5 років і зберегти курс країни в ЄС і НАТО, - Порошенко - Цензор.НЕТ 3985
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эта поганка хочет "остаться в политике" лишь с одной целью - когда возьмут за жопу за преступления, будет визжать, что это "политические репрессии"!
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Найдите ему коврик где-нибудь на проходной.
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Супруга старшего сына президента - Алексея - родом из России. Ее отец военный с высоким рангом. Очень тесно связан с ФСБ.
Журналисты уже рассказывали, что девичья фамилия Юлии Порошенко - Алиханова.
Юля родом из России и до смены фамилии у нее было российское гражданство.
При этом вопрос - сдала ли она российский паспорт, получив гражданство Украины? Нет, не сдала.
В сети гуляет скан российского «заграна» на имя Юлии Порошенко.
Опубликовал скан-копию документа журналист Дмитрий Гнап.
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Юлия Львовна Алиханова (девичья фамилия) прописана с родителями по адресу ул. Белградская, 44. Это Санкт-Петербург.
Мама невестки президента - Елена Эмильевна - работает в Ассоциации банков Северо-Запада в Санкт-Петербурге и занимает очень высокий пост. А отец - Лев Фараонович - военный генерал связанный с ФСБ.
Ну не бывает таких совпадений просто так…
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Хоть лопните зебики, а осенью голосую за БПП, или за любую партию кто против клоуна. Уверен что к осени рейтинг кловуна будет ЗЕро! А вот Петин наоборот сильно вырастет. Так как народ быстро поймёт что Петя это было совсем не так плохо как распиарили по Г+Г.
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Павел Климкин
Министр иностранных дел Украины - коренной россиянин.
Родился он в Курске, а в 1991 году окончил Московский физико-технический институт, факультет аэрофизики и космических исследований по специальности - прикладная математика и физика.
В 2015 году министр второй раз женился - на 40-летней Марине Михайленко, работающей в Администрации президента Украины которая тоже оказалась россиянкой.
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Как позже стало известно, Марина Михайленко - дочь генерал-майора ФСБ в отставке Юрия Васильевича Михайленко, награжденного в 2014 году медалью «За возвращение Крыма» и проживающего на данный момент в Крыму.
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И шо? Нас, бывших русских полно в Восточной Украине. А теперь мы- украины.
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За насирова голосуй,не пожалеешь.Век пэти невидать
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я бы вашим запретил в дурдомах голосовать...
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"застолби" себе осиновый кол....хорошо смазанный и славно заточенный!
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**** -яныка на вас нет...Порошенко не был святым-но не ожидайте что Зеленский вам принесёт "благоденствие и працветание"...ибо с-мы-воюющая страна и враг у нас крепкий...
только упорство и работа нас выведут на европейский уровень...или "капитуляция" и газ "на шару"... Залишаюся в політиці, щоб захистити досягнення України за 5 років і зберегти курс країни в ЄС і НАТО, - Порошенко - Цензор.НЕТ 2004
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знал бы как сильно можно устать "атвайны" сидя на диване)))
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Сергей Наев
У командующего силами АТО на Донбассе в Крыму проживает младший брат. Там же после выхода на пенсию жил его отец, умерший в 2013 году.
Брат генерала в 2016-2017 годах передал ему 10 тысяч долларов. Как потом объяснил Наев-старший, получивший должность командующего ООС - это была компенсация ему за родительскую квартиру, которую братья таким образом поделили: старшему - деньги, младшему - квадратные метры.
При этом очевидно, что брат украинского военного получил паспорт РФ. Потому что он занимает там немаленькую должность - руководит пенсионным отделением в почте Крыма. Судя по странице в соцсетях.Выходит, в командиры украинской армии на Донбассе Порошенко назначил человека, на которого могут спокойно надавить спецслужбы РФ через родного брата. Впрочем зачем давить, если они все дружно служат России.
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Сергей Семочко
Еще один классический случай такого же кадрового подхода - замгавы украинской разведки Сергей Семочко также оказался россиянином.
В октябре журналисты отыскали вопиющий (с точки зрения риторики нынешней власти) факт: жена разведчика Татьяна Лысенко получила после аннексии российкое гражданство и, хотя проживает в Украине, но регулярно посещает Крым.
Известно на 100% что Семочко и го жена передавала через ФСБ секретные материалы для Кремля.
Это стало большим скандалом. Масла в огонь подлила проверка СБУ, которую провели под нажимом журналистов.
Она подтвердила факт российского гражданства и Лысенко, еще одного генерала Порошенко.
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Александр Грановский
Грановский - это народный депутат от «Блока Порошенко» и, по многочисленным сообщениям в СМИ - «смотрящий» за судебной системой от имени Банковой. Это ближайший друг Порошенко.
У него нет родственников в России - по крайней мере, о них ничего неизвестно. Но есть нечто не менее важное, чем родство. Это - совместные бизнес-интересы с окружением Путина.
Как недавно выяснила «Страна», один из главных бизнес-партнеров Грановского - владелец российского паспорта Андрей Адамовский.
Он известен в Киеве как владелец ТРЦ Sky Mall и печально известной «Трейд Коммодити», поставлявшей топливо украинской армии по завышенным ценам. То есть ближайшее окружение Путина занималось поставкой топлива для украинской армии. В замен Порошенко через своих Грановских поставлял оружие боевикам ЛДНР со взорванных складов.
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Мы проанализировали малую часть окружения Порошенко и были шокированы, что каждый второй под вышиванкой и воплями «Слава Украине» скрывал российский паспорт, российски бизнес, связи с российскими олигархами.
По всей видимости слухи о том, что Путин и Порошенко в очень теплых отношениях оказались правдой.
Впрочем этого не отрицает и кум Владимира Путина Виктор Медвечук.
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"МЫ"? Вот "ВЫ", "лахтинцы", и "прокололись.... Перечитал все твои "комментарии"... Это не "диалог", а "выкладка информации"... На поставленные вопросы не отвечаешь, а тупо подбрасываешь "кактусы". Закончился уже список "предателей Украины", подготовленный во "ВнутриМКАДье" ? Или остальное - "далі буде"?...
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Первым указом новый президент должен запретить пускать пороха в админздания и институты власти, ведомственные столовые и больницы. Пусть держит курс на реформы и ЕС у себя из гаража.
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дискриминация? ну-ну... не плачь только потом, когда Порошенко в ЕСПЧ суд против Украины выиграет и компенсацию за твой счет получит. или у Зеленского про такое не рассказывают?
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В лапотной ********* паРаши свирепствует полицейская профашистская диктатура, преступная власть кровавого )(уйла. А в Украине демократическое правовое народовластие, и Украинский Народ только он - хозяин своей страны. Только он решает ключевые вопросы своего государства. С выявлением воли народа должны считаться все какие они не есть представители власти: президент Украины, ВР., Кабмин.,СНБО.... Это мы, украинцы, решили какая у нас Конституция и выбрали свой судьбоносный путь в братскую семью стран ЕС и НАТО чтобы обеспечить сегодняшнюю и будущую достойную жизнь нашему народу, в европейской суверенной демократической Украине. И наотрез отказались быть жалкой бесправной кацапской колонией новроссией - пиндоссией в составе вражеской паРаши .
Ну а что бывает с теми кто предаёт свою страну и идёт против воли своего народа, хорошо видно на примере продажного кацапского холуя, легитимной кремлёвской марионетки ...резидента, этого матёрого ЗЭКА -Иуды, который и из за этого в бегах, янука... Он со своей рыгоАнальной сворой продажных прокремлёвских бандитов прихвостней )(уйла, которые тоже вместе с ним скрываются в фашистской ********* паРаши. Точно такая ужасная позорная судьба постигнет любого даже самого высокого ранга руководителя государства и его команду, если они преступно поставит под сомнения основные положения Конституции Украины, посягнёт на территориальную целостность и суверенитет Украинского государства, и пойдёт против воли свободного украинского народа..
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От кого защитить? Залишаюся в політиці, щоб захистити досягнення України за 5 років і зберегти курс країни в ЄС і НАТО, - Порошенко - Цензор.НЕТ 539
В какой нах политике "остаюсь"? Там таких "останков" уже пятеро будет...
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петя не клей з себе дурня... чи тм вважаєш люди дурні??? З таким рівнем корупції на УСІХ РІВНЯХ ВЛАДИ, З ПРОДАЖНИМИ СУДАМИ ТА ЇХ ОБМУРДНИМИ ВИРОКАМИ, З ПРОКУРОРАМИ-РЕКЕТИРАМИ ТА ІНЬШІМ, ДО ЄС як до неба рачку. Що воно верзе...
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потерпи пару дней. Зеленский все исправит Залишаюся в політиці, щоб захистити досягнення України за 5 років і зберегти курс країни в ЄС і НАТО, - Порошенко - Цензор.НЕТ 9133
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а ты все так же у немцев за Украину "переживаешь " ? переживалка не болит ?
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хороший секс, пешая прогулка на природе, стейк с салатом, десерт, хороший коньяк и чай... о чем мне переживать? о тебе что-ли? иди уже спать. а если переживалка болит, проверь простату.
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"Лахтинец", куда ты прёшься со своими "ОБМУРДНЫМИ" высказываниями? Тебе до умных людей, "як до неба рачку...".
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Петю следует судить именно за коррупцию.
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есть такая штука, называется "право". так вот судить кого-то за чужие преступления право запрещает. даже президенту. даже если очень хочется.

я вас не понимаю. если есть доказательства, подайте в суд! чего ждете? или вы там все пособники?..
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Вам осталось только уточнить дату когда Украина станет правовым государством... Тогда и подам... Увы, единственный суд который сегодня может претендовать на справедливые решения относительно коррупционеров это Суд Линча.
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Все забыли 2014-й год... Или тогда в отключке были, и проснулись сегодня.
Вечером прошелся по бульвару в Киеве, в кафе и ресторанах на площадках и в залах не было свободных мест. Столы набиты дорогой едой и всякими виски с дорогими винами...
Сцуки, это привоюющей стране?
Через какое-то время будете вспоминать Петю и скулить. Если б не он, я бы посмотрел на Киев и сегодняшних зебилов...
От жиру беситесь, а жир вам кто подарил? И мало кто из вас на фронте был, только такие наивные, как я. Тьфу на вас, зебилы тупые.
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Ты идот с поехашей крышей пойди проедь по украинским городам и увидишь как там люди с жиру бесятся.
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Тебе идиоту-канадцу издалека виднее, а ты поедь пройдись по городам миллионникам и по аечерам смотри ск. народу по кабаккм и на каких тачках разъезжают. А то, что ты люмпен, то не моя вина. Тебе при любой власти плохо, т.к. ты иждевенец.
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Да какой он "канадец"?! У него "Саскачеван" где-то под Пермью находится...
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ну, и как там живут? я вот не в Киев еду. но первый мой вопрос - какие рестораны у вас приличные? мне тут целый список подогнали. вот, сижу. роюсь. не хочется разочарований, хочется впечатлений и, по возможности, приятных. жаль на балет не попаду. правда жаль...
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Спроси вечером у клиентов кабаков в Киеве и крупных городах.
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Да нет дружище. Сначала арест, разбирательство, суд и тюрьма. Не удалось видать договориться об откупных как это все презы делали раньше.
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пощел на помойку, хватит достижений, уже достигли дна
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Чем хуже дела, тем больше увещеваний про светлое европейское будущее.
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Все, как в сериале. 3,14здЯт и 3,I4здят. 3,I4здят и 3,14здЯт.
Посмотрим теперь на Голобородька в жизни, из какого он теста.
Гаврилют тест не прошел. Скурвился.
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а порох и не проходил - как был курвой... Залишаюся в політиці, щоб захистити досягнення України за 5 років і зберегти курс країни в ЄС і НАТО, - Порошенко - Цензор.НЕТ 8289 Залишаюся в політиці, щоб захистити досягнення України за 5 років і зберегти курс країни в ЄС і НАТО, - Порошенко - Цензор.НЕТ 8289
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Тобто Петро перейде в один ряд з Ляшко,ось тільки там ніша вже зайнята,еікому БПП не потрібен,це політична смерть))
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Пригоршня добрых дел стоит больше бочки знания.То, что хочешь ты зажечь в других, должно гореть в тебе самом.

Если хочешь крепко спать, возьми с собой в постель чистую совесть.

Выбирай достойное, а не доступное. И ты получишь долговечное счастье, а не временное удовольствие.
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Дебил,у тебя поддержка общества 25% и это еще с фальсификацией и подкупами.
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Никто так тяжело ге отрывался от власти!! Только **** наладил потоки,всех под себя положил и был уверен,что следующие 5 лет будет еще больше пи.деть у народа .А тут такой облом.Мстительная,гнусная жидовская морда( евреи,это к вам не относится).
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цели у Порошенка апределены - цугундер лет на 12.
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Какая политика..? Довёл, мерзотник, страну до края европейской бедности и снова, к госкорыту рвётся.. Залишаюся в політиці, щоб захистити досягнення України за 5 років і зберегти курс країни в ЄС і НАТО, - Порошенко - Цензор.НЕТ 1273 Залишаюся в політиці, щоб захистити досягнення України за 5 років і зберегти курс країни в ЄС і НАТО, - Порошенко - Цензор.НЕТ 6544
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Петя, не уезжай! Поживи еще лет десять в тюрьме.
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Цензор.НЕТНовиниПолітика УкраїниЗалишаюся в політиці, щоб захистити досягнення України за 5 років і зберегти курс країни в ЄС і НАТО, - Порошенко
 
 
 
 
 
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