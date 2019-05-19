 Прокуратура оскаржила зняття судимості з екс-нардепа Лозінського

Про це Цензор.НЕТ повідомила прес-секретар прокурора Києва Надія Максимець. За її словами, рішення оскаржене ще минулого тижня.

Вона зазначила, що під час судового засідання не була належним чином перевірена інформація, подана стороною захисту. Зокрема, до клопотання не додано і під час судового розгляду не встановлено, яким чином особа довела своє виправлення.

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Адвокати Лозінського доклали до документів грамоти і витяги, відповідно до яких підприємство платить податки до місцевого бюджету, що, на думку прокуратури не доводить сумлінного ставлення до праці і зразкової поведінки. Також в клопотанні немає характеристик з місця проживання, роботи або з органів, що здійснюють за особою нагляд, яка має судимість, немає документів, що містять підстави і час фактичного звільнення від покарання, даних про відшкодування заподіяної злочином шкоди і документів про поведінку засудженого під час умовно-дострокового звільнення, зокрема про вчинення або невчинення нових кримінальних злочинів.

У прокуратурі вважають, що важливіша інформація органу, який здійснював нагляд за Віктором Лозінським, щодо його поведінки і реального виправлення. Однак ці обставини взагалі не були розглянуті в судовому засіданні.

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"Йдеться про особу, засуджену за тяжкий та особливо тяжкий злочин, відповідно, ці обставини суд повинен був дослідити і перевірити, а не тільки посилатися на інформацію боку захисту. Тому вважаємо що це рішення не може залишатися в законній силі і підлягає скасуванню", - зазначила Максимець.

Нагадаємо, суд достроково зняв судимість з колишнього депутата Верховної Ради Віктора Лозінського, засудженого за причетність до вбивства жителя Кіровоградської області Валерія Олійника.

Нагадаємо, у квітні 2011 року Дніпровський райсуд Києва засудив Лозінського до 15 років позбавлення волі за умисне вбивство з хуліганських мотивів В.Олійника, а також за незаконне зберігання та поводження зі зброєю та боєприпасами. Отже, з 6 статей обвинувачення, за якими прокуратура передавала матеріали справи стосовно В.Лозінського до суду, він був засуджений за двома статтями. Суд також зобов'язав Лозінського відшкодувати судові витрати за проведені експертизи у розмірі понад 10 тис. грн.

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Апеляційний суд Києва 26 березня 2013 року пом'якшив вирок В.Лозінському, зменшивши термін ув'язнення на 1 рік. Пізніше Вищий спеціалізований суд із розгляду кримінальних і цивільних справ, розглянувши касацію на вирок екс-нардепу, зменшив термін його ув'язнення на 4 роки.

23 грудня 2015 року Президент України Петро Порошенко підписав так званий "закон Савченко" - закон "Про удосконалення порядку зарахування судом попереднього ув'язнення в термін покарання", згідно з яким суди зобов'язані враховувати засудженим кожен день, проведений в СІЗО, як два дні відбування покарання.

У січні 2016 року ЗМІ повідомили, що Лозінський подав документи на перерахунок терміну за "законом Савченко" і його клопотання частково задоволено. 25 січня відбулися засідання щодо перерахунку терміну В.Лозінському, клопотання було задоволено частково, у відбутий термін було зараховано 4 роки і 36 днів, після чого він отримав право на умовно-дострокове звільнення.

Бориспільський районний суд Київської області прийняв рішення про умовно-дострокове звільнення Віктора Лозінського. Апеляційна інстанція залишила рішення суду без змін. Прокуратура оскаржила в касаційному порядку це рішення. Апеляційна інстанція залишила рішення суду без змін. Вищий спеціалізований суд України скасував рішення суду попередньої інстанції.