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Все про:апеляція (202) Київ (6077) Лозінський (14) прокуратура (1752)

 Прокуратура оскаржила зняття судимості з екс-нардепа Лозінського

Київська місцева прокуратура №4 оскаржила в Київському апеляційному суді рішення Дніпровського райсуду щодо дострокового зняття судимості з колишнього депутата Верховної Ради Віктора Лозінського, засудженого за причетність до вбивства жителя Кіровоградської області Валерія Олійника.

Про це Цензор.НЕТ повідомила прес-секретар прокурора Києва Надія Максимець. За її словами, рішення оскаржене ще минулого тижня.

Вона зазначила, що під час судового засідання не була належним чином перевірена інформація, подана стороною захисту. Зокрема, до клопотання не додано і під час судового розгляду не встановлено, яким чином особа довела своє виправлення.

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Адвокати Лозінського доклали до документів грамоти і витяги, відповідно до яких підприємство платить податки до місцевого бюджету, що, на думку прокуратури не доводить сумлінного ставлення до праці і зразкової поведінки. Також в клопотанні немає характеристик з місця проживання, роботи або з органів, що здійснюють за особою нагляд, яка має судимість, немає документів, що містять підстави і час фактичного звільнення від покарання, даних про відшкодування заподіяної злочином шкоди і документів про поведінку засудженого під час умовно-дострокового звільнення, зокрема про вчинення або невчинення нових кримінальних злочинів.

У прокуратурі вважають, що важливіша інформація органу, який здійснював нагляд за Віктором Лозінським, щодо його поведінки і реального виправлення. Однак ці обставини взагалі не були розглянуті в судовому засіданні.

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"Йдеться про особу, засуджену за тяжкий та особливо тяжкий злочин, відповідно, ці обставини суд повинен був дослідити і перевірити, а не тільки посилатися на інформацію боку захисту. Тому вважаємо що це рішення не може залишатися в законній силі і підлягає скасуванню", - зазначила Максимець.

Нагадаємо, суд достроково зняв судимість з колишнього депутата Верховної Ради Віктора Лозінського, засудженого за причетність до вбивства жителя Кіровоградської області Валерія Олійника.

Нагадаємо, у квітні 2011 року Дніпровський райсуд Києва засудив Лозінського до 15 років позбавлення волі за умисне вбивство з хуліганських мотивів В.Олійника, а також за незаконне зберігання та поводження зі зброєю та боєприпасами. Отже, з 6 статей обвинувачення, за якими прокуратура передавала матеріали справи стосовно В.Лозінського до суду, він був засуджений за двома статтями. Суд також зобов'язав Лозінського відшкодувати судові витрати за проведені експертизи у розмірі понад 10 тис. грн.

Читайте також: Прокурор ГПУ Куценко про звільнення з в'язниці екс-нардепа Лозінського: "Його знову мають засудити"

Апеляційний суд Києва 26 березня 2013 року пом'якшив вирок В.Лозінському, зменшивши термін ув'язнення на 1 рік. Пізніше Вищий спеціалізований суд із розгляду кримінальних і цивільних справ, розглянувши касацію на вирок екс-нардепу, зменшив термін його ув'язнення на 4 роки.

23 грудня 2015 року Президент України Петро Порошенко підписав так званий "закон Савченко" - закон "Про удосконалення порядку зарахування судом попереднього ув'язнення в термін покарання", згідно з яким суди зобов'язані враховувати засудженим кожен день, проведений в СІЗО, як два дні відбування покарання.

У січні 2016 року ЗМІ повідомили, що Лозінський подав документи на перерахунок терміну за "законом Савченко" і його клопотання частково задоволено. 25 січня відбулися засідання щодо перерахунку терміну В.Лозінському, клопотання було задоволено частково, у відбутий термін було зараховано 4 роки і 36 днів, після чого він отримав право на умовно-дострокове звільнення.

Бориспільський районний суд Київської області прийняв рішення про умовно-дострокове звільнення Віктора Лозінського. Апеляційна інстанція залишила рішення суду без змін. Прокуратура оскаржила в касаційному порядку це рішення. Апеляційна інстанція залишила рішення суду без змін. Вищий спеціалізований суд України скасував рішення суду попередньої інстанції.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3127676
 
 
 Топ коментарі
 
судебная реформа одна из 144(((((((((((
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Луценко на трибунеВерховной Рады кричал что Лозинский защищался и надо дать ему орден .
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ты правда такой наивный? если снять судимость - можно идти в раду или вааще гарантом стать! вспомни янека, он же был рецидивист, а стал гарантом Украины! а последняя судимость вааще за попытку изнасилования была. он же так к путлеру на крючок и попал, думал что все свои судимости (судебные дела в бумажках) в облпрокуратуре и в Киеве пожег и зачистил, а оказалось хрен там ! один экз. справ хранился в мацкве в архивах генпрокуратуры бывшего ссср. так его путлер за жабры и держал.....
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Не понимаю, что за хрень, если снять судимость за убийство, то он же, все равно, не перестанет быть убийцей. В чем соль?
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ты правда такой наивный? если снять судимость - можно идти в раду или вааще гарантом стать! вспомни янека, он же был рецидивист, а стал гарантом Украины! а последняя судимость вааще за попытку изнасилования была. он же так к путлеру на крючок и попал, думал что все свои судимости (судебные дела в бумажках) в облпрокуратуре и в Киеве пожег и зачистил, а оказалось хрен там ! один экз. справ хранился в мацкве в архивах генпрокуратуры бывшего ссср. так его путлер за жабры и держал.....
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Это понятно, а как на счет моральной стороны дела, это же абсурд. Был убийцей, худо бедно отсидел, сняли судимость - уже чист, аки ангел, я в шоке. В политику ему уже не вернуться, разве что в БПП, там через одного такие же.
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В *баттівщину *повернеться, а може і в *слугу урода*!
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Да неее.
В Бпп или НФ. У них сейчас все бегут как крысы с яхты!
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моральная сторона говоришь? я горько усмехаюсь - у таких как лозинский моральной стороны не существует! он же считал что он стал сенатором и "схватил Бога за бороду" и теперь ему все можно... а ты что таких людей не видела? напомню тебе - кучма и Гонгадзе, мэр и Гандзюк ... ну и т.д.
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Очінь ьінтір"єстна я рихмєтьєка:у 2011-му отримав 15 років за ВБИВСТВО,у 2016-му-вже на свободі.Тепер ми йому ще й винні бабла будемо.
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соль в том, что это новые лица БПП! Скоро выборы....
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Я понимаю, в чём Ваш вопрос. Тут пишут, что он в политику собрался, захотелось ему ещё что-то... Да мало кто куда собрался! Вопрос в том, имеет ли право судебная система делать то, что она делает? То есть, что значит снять судимость, если факт налицо?
Вот как раз "факты" и можно оспорить. Можно их подтвердить. Можно доказать, что они, эти факты, получены не правильно. А можно "доказать", что они, эти факты, получены не правильно, даже если они правильные.
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Так вот и я о том, но.. мы еще пока не в той стране.
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Нужен настоящий суд присяжных, а не то, что у нас. Бывает, что и суд присяжных ошибается, но в 100 раз реже, чем без него. Кроме того, суд присяжных - защита от влияния власти или денежных мешков на принятие справедливого решения.
Не верьте тому, кто скажет, что суд присяжных - это не для нас. Цивилизованный мир давно к необходимости такого суда пришёл.
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У меня на заводе недавно свалил один начальник. И вот когда стало известно, что через неделю он свалит, его перестали бояться. Ему было сложно было перечить, зная что себе дороже будет. Он знал как надавить на разных людей. Знал их слабости. Действовал конечно часто не по уставу, но добивался своего на благо предприятия. Можно конечно спорить о методах, но поверьте: С таким "простым народом" по другому нельзя. Последнюю неделю ему пришлось ослабить хватку, ибо понимал, что кому-то потом "припомнить" уже не получится а главное понимал, что все его подчинённые это тоже понимают. Шансы быть посланным, возросли в разы. В так условиях он уже реально не мог делать свою работу с прежней эффективностью. Я это прекрасно наблюдал. Ангиология с командой Порошенко - более чем аналогичная.
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Луценко на трибунеВерховной Рады кричал что Лозинский защищался и надо дать ему орден .
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мелешь бредятину потому,как луцека уже прикрыли в сизо,а потом и вовсе засадили
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Ну, от, подивимося, як спрацьовує судова реформа, перш за все - кадрова. Бо апеляційні суди, на відмінну від першої судової інстанції, вже відносяться до категорії реформованих.
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*****... Что это я прочитал?)) Оказывается, что можно снять судимость за убийство - надо доказать, что ты исправился... Это полный пистец.
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все у нас можно, мой свояк заплатил и снял( тяжкие телесные). бо ружье регистрировал..страна такая попалась.нам. Прокуратура обжаловала снятие судимости с экс-нардепа Лозинского - Цензор.НЕТ 3106
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а чего ж героя Украины не присвоили? а что грамоты и благодарности дают право убивать беззащитных людей? я не удивлюсь если он опять в раду намылился а потом и очередным гарантом станет!!! югик, это и есть твое правосудие? типа - какие ваши доказательства??? блин так противно что и говорить не хочется! зеля, ты тоже такой?
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а че так? Портнов же сказал, - можно возвращаться!
Думаю с Коломойским уже все порешали!
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Ну пока что с Петей и Гнойсманом Портнов все порешал. Зе еще даже булаву не получил. Да и Йугик Луценко не увидет в Портнове преступника как и не увидел что Бойко причастен к *вышкам Бойка*. Прокуратура обжаловала снятие судимости с экс-нардепа Лозинского - Цензор.НЕТ 9689
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Да-да... давай больше зебильных сказок - ЭТО ВСЕ ПАПИРЕДНИКИ!
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Сегодня еще послушаем, завтра президент зебилов уже все наладит... хотя... может оказаться что это НЕ ПРЕРОГАТИВА ПРЕЗИДЕНТА и зебилы опять будут в пролете!
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С луциком он порешал.
Луцик прямо сказал что на портнова доказательств у него уже нет!
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Украина- це Европа. Убийство простолюдина господином преступлением не считается.
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На кацапии казламордых вообще за людей не считают но тебя это как то не очень беспокоит!
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Я не знаю что там у вас на кацапии но вижу что Украина не далеко ушла. Можно даже сказать глубже в яме сидит. На Кацапии за измену Родины или терроризм, убийство садят на 20-22года тюрьмы или пожизненно. В Украине же за аналогичное преступление год условно или вообще оправдают.
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На кацапии садят всех подряд кто просто не угоден и "шьют" измену родине и тд, а когда своих не хватает то ловят чужих и им "шьют"!
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Суров, ну ка расскажи мне несведущему, кого это вова путлер за измену родины посадил на пожизненно или хотя бы на 20 лет? очень интересно.....
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Этот чувачек уже с год,как в друзья в Пейсбук просится ко мне, что ему ответить?? думаю.. Прокуратура обжаловала снятие судимости с экс-нардепа Лозинского - Цензор.НЕТ 8728
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ипотентная прокуратура, одни потны. Ни одного дела в суде не выграла.
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Пора уже признать Лозинского жертвой политических репресий и наградить званием Хероя Украины!
Грязная, вонючая уголовщина, и публичная проституция власти! Может пора начинать разбираться со всеми "благодетелями" Лозинского? Как то судьями, прокурорами тюряжниками поселявшими его в камеру-люкс во время отсидки!
Пока должностное ублюдки не начнут нести реального наказания, толку в этом государстве не будет! Прокуратура оскаржила зняття судимості з екс-нардепа Лозінського - Цензор.НЕТ 9193
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Толик, напоминаю шефиня Лозинского по партии тоже сидела в камере-люкс. Так, если ты забыл.
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Простивший преступника, становится сам преступником (Древний Рим)
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Так это же самый честный, справедливый и неподкупный суд в мире. Украинский суд!
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это жесть..., наши суды действительно стали независимыми, но только от соблюдения норм закона, справедливости и здравого смысла, но при этом сохранили патологическую зависимость от денег...
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Судей отправить в лес и выпустить лозинского. Привычки убивать не пропьешь. Голованевский район стонет от этого беспередельщика. Но менты на прикорме, прокурватура тоже, депутатишки - суки продажные.
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Лозинського на волю! В ЗЕ-команді кадровий голод.
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Брехло конч-е!
К ним очередь проституток с Бпп и НФ стоит.
Это у петюни и кролика кадровый голод. И им к уродам не привыкать!
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Рожу в тюрьме отожрал, за три дня не обсерешь!
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Была документалка. 500 уе и живёшь аки шах. С харчем из ресторана и гаремом хош девочек, хош мальчиков... За отдельную цену охрана очко поставит... За большую - сам кум.
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мабуть братик петра
і він не покаявся, швидше за все, вважає себе правим
на довічне !!!!
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Кінець соєвиим рехформам..ахаха.. па навому..Ми 73 ° хочемо ну кум парєшать..гаєрам тикнул..сасія уш нє такой прям врахх..хахли пабєділі..
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ща юля все порешает и лозицкий будет чист перед законом
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