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Все про:звернення (82) Порошенко (8901) Президент (551)

 Україну ми зберегли, "Новоросію" - поховали, - Порошенко підсумував своє президентство

Петро Порошенко подякував українському народу за високу честь працювати протягом п'яти років Президентом України.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на сайт глави держави.

"Дорогі співвітчизники! Зміна влади – ознака нашої приналежності до європейської цивілізації. Демократію ми зберегли навіть в умовах російської агресії. Завтра влада переходить до нового Президента, якого ви обрали на чесних і вільних виборах. Насамперед хотів би подякувати великому українському народу за велику честь працювати протягом п’яти років на чолі великої країни. Країни, яка вразила увесь світ силою національного духу, вразила гідністю, вразила стійкістю та свободолюбством", - сказав Порошенко у своєму зверненні.

Він також підкреслив, що особливо хотів би вклонитися захисникам України "за право, можливість і честь бути Верховним Головнокомандувачем".

За його словами, зараз, коли ще не остаточно вщухли розбурхані виборчою кампанією пристрасті, важко розраховувати на об’єктивну оцінку шляху, який ми подолали від дві тисячі чотирнадцятого. "Час усе розставить по своїх місцях. Рано чи пізно він відділить грішне від праведного, зерна від полови і правду від брехні", - додав Порошенко.

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На його думку, країна не просто вижила. Вона сьогодні у кращому стані, ніж п’ять років тому, і про це свідчать основні статистичні показники. Добитися цього вдалося лише спільними зусиллями, завдяки підтримці активної частини суспільства і розумінню більшості.

"Україну ми зберегли, "Новоросію" – поховали. Агресора, значно сильнішого за нас, – зупинили. Створили армію, яка стала однією із найсильніших на континенті. Спираючись на міжнародну проукраїнську коаліцію, вона надійно тримає оборону на Сході", - підкреслив п'ятий Президент України.

"Найприкрішим для мене є те, що не вдалося встановити мир і відновити територіальну цілісність України. Із дуже великим запізненням розпочали відновлювати рівень життя після економічної кризи, спричиненої російською агресією", - сказав Порошенко.

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Також він вибачився перед тими, чиїх надій не виправдав, для кого реформи виявилися особливо болючими.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3127675
 
   
 Топ коментарі
 
Петя - народ дав оцінку твоїм потугам за часи нікчемної каденції 21-го квітня..
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Новороссию добробаты похоронили. Бенины в том числе.
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идиот питерский - це твоє двіоче прізвище ? ..))
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сам дурак))))) господи, ну что вас малолеток дурных тянет сюда? сисек никто не показывает, что вы тут забыли?))
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Ротердам это парафия Ахметова.Вы там на Лахте хоть минимально матчасть изучайте.
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В этом правда, но 5 лет не дали результата для страны, тарифы выросли, цены выросли... гривна девальвировала, народ болеет - медицина не доступна... вот и все результаты. Кто слепой и не видит, сходите к окулисту.
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вот всем что ты перечислил занимается президент?
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У порохоботов Петро не отвечает за все плохое, но честь и хвала ему за все хорошее.
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вот запомни этот пост, через месяц спишемся, ты мне за достижения зелинапишешь в этих направлениях
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А с чего я должен о его достижениях писать? Я разве за него голосовал?
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Ылита, а кто по твоему Демчишина поставил министром энергетики с 2014 и который отказался от услуг японцев переоборудовать наши ТЭЦ на альтернативное топливо?
А Гонтареву кто назначил, которая гривну уронила в 3 раза ни с того, ни с сего. А кто Приват отжал, как гопник, обокрал банк, бюджет, а теперь народ пугает сказками про денационализацию?
Сядет Пэтя всерьез и надолго вместе со своими новоиспеченными генералами и прочей вошью на теле Украины!
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А где ЖИТОМИРСКИЕ ЛАСОЩИ которые Порошенко рейдерским захватом при помощи сволочи Пашинского отжал у законного владельца?
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в нормальной стране ветви власти разделены но в Украине всю власть узурпировал Порошенко и только он с олигархами все контролировал.Ну да ладно шло бы это на пользу стране так нет же он воровал сам и давал воровать за мзду олигархам.Там еще всплывет Стена Яценюка на которой "куля в лоб" украл сотни миллионов долларов.
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в нормальной стране тебя бы уже посадили за ложь, порох воровал, предоставь доказательства и по сене так же. беня в наглую украл и все нормально, он патриот)))) какая то у вас логика хромая
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в нормальной стране я с таким мусором как ты даже бы не общался.
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ну понятно что у вас на рассее считают что вы элита а вокруг мусор))) у вас же хромосома лишняя, вы просто боги))
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Тут все идет от противного. Порох не нравится, значит он воровал и дальше по списку.
Зеля нравится - и ему все прощается, даже то, что для Пороха притянуто за уши, а у Зели реально существует.

Одни и те же люди:
Пороху ставят в вину технический оффшор на 3000 - Зеленскому прощают реальные оффшоры на миллионы.
Пороха дрючат за арестованную Липецкую фабрику - Зеленскому прощают действующее кинопроизводство с финансированием от росбюджета.
И таких пунктов можно писать бесконечно.
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Посадил за минский стол Германию и Францию, пенсионера-убийцу Кучму, кума Уйла и террористов. Одному мне кажется странным такой выбор при наличии гарантов безопасности за 3й ядерный арсенал в мире!?
Все друзья Уйлостна за одним столом с Украиной! Почему нет результатов 5 лет? Никого это не удивляет, когда на руках Будапештский меморандум?
Германия тянет СП2, который лишит Украину 6 млрд совсем не гривен. Сименс турбины в Крым безнаказанно поставляет. Франция поддержала с Германией возврат голоса оккупанту в ПАСЕ... Мало того, Украина поставляет свет и сырье заводу Фирташа Титан в Крыму!
У кого война, ребята? О чем этот гандон тут 314т?
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Украину мы сохранили, "Новороссию" - похоронили, - Порошенко подвел итоги своего президентства

видится как бы наоборот,

лугандон сохранили, украину похоронили.

как сохранили лугандон??
ну так понятно как,
ежедневно возили макароны бесплатные ахметова, платили зарплаты в бамбас,
ну и пускали 45 000 данецких через 6 пропускных пунктов имени жебривскаго
за укр калбасой и пенсиями.

обратно кажэдый день получали убитых укр солдат,

получили за 5 лет 5000.

за 5 лет в бамбасе должно было все зарасти травой-муравой.

как в чернобыле,

ну за такое сохранение и пшел вон.
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Знаем, кто из Новороссии сделал Новоотсоссию в 2014, и кто чем занимался, когда офшоры открывал, вместо того, чтобы Украину защищать!
Украинский народ! Волонтеры и добровольцы ценой своей жизни отстояли! И Коломойский, который реально впрягся своими живыми деньгами заправлять танки и бтры, содержать несколько добробатов и награды за головы террористов и технику платил, не как трус Муженко с Гелетеем Иловайским, а по честному платил!
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Тебя осталось похоронить, мародёр и предатель!
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Спецiально пишу на RU-мовi щоб вата зрозумiла:
Прочитав много постов хочу сказать что - Украина превыше всего, независимая, свободная и демократическая. И никто не позволит её ''слить'' каким то лаптемордым существам мордора - потому что это не позволят ни армия, ни националисты бандеровцы, ни народ.
Україну ми зберегли, "Новоросію" - поховали, - Порошенко підсумував своє президентство - Цензор.НЕТ 7824
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Цензор.НЕТНовиниПолітика УкраїниУкраїну ми зберегли, "Новоросію" - поховали, - Порошенко підсумував своє президентство
 
 
 
 
 
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