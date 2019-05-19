 Порошенко підвів підсумки свого президентства: Україну ми зберегли, "Новоросію" - поховали

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на сайт глави держави.
"Дорогі співвітчизники! Зміна влади – ознака нашої приналежності до європейської цивілізації. Демократію ми зберегли навіть в умовах російської агресії. Завтра влада переходить до нового Президента, якого ви обрали на чесних і вільних виборах. Насамперед хотів би подякувати великому українському народу за велику честь працювати протягом п’яти років на чолі великої країни. Країни, яка вразила увесь світ силою національного духу, вразила гідністю, вразила стійкістю та свободолюбством", - сказав Порошенко у своєму зверненні.
Він також підкреслив, що особливо хотів би вклонитися захисникам України "за право, можливість і честь бути Верховним Головнокомандувачем".
За його словами, зараз, коли ще не остаточно вщухли розбурхані виборчою кампанією пристрасті, важко розраховувати на об’єктивну оцінку шляху, який ми подолали від дві тисячі чотирнадцятого. "Час усе розставить по своїх місцях. Рано чи пізно він відділить грішне від праведного, зерна від полови і правду від брехні", - додав Порошенко.
На його думку, країна не просто вижила. Вона сьогодні у кращому стані, ніж п’ять років тому, і про це свідчать основні статистичні показники. Добитися цього вдалося лише спільними зусиллями, завдяки підтримці активної частини суспільства і розумінню більшості.
"Україну ми зберегли, "Новоросію" – поховали. Агресора, значно сильнішого за нас, – зупинили. Створили армію, яка стала однією із найсильніших на континенті. Спираючись на міжнародну проукраїнську коаліцію, вона надійно тримає оборону на Сході", - підкреслив п'ятий Президент України.
"Найприкрішим для мене є те, що не вдалося встановити мир і відновити територіальну цілісність України. Із дуже великим запізненням розпочали відновлювати рівень життя після економічної кризи, спричиненої російською агресією", - сказав Порошенко.
Також він вибачився перед тими, чиїх надій не виправдав, для кого реформи виявилися особливо болючими.
Порохоботам пора бы уже тоже успокоиться и смириться с поражением. Это не конец жизни, если, конечно не оторвали от кормушки.
Может опять придется выходить на Майдан, если его понесет в сторону Мордора...
А Гонтареву кто назначил, которая гривну уронила в 3 раза ни с того, ни с сего. А кто Приват отжал, как гопник, обокрал банк, бюджет, а теперь народ пугает сказками про денационализацию?
Сядет Пэтя всерьез и надолго вместе со своими новоиспеченными генералами и прочей вошью на теле Украины!
Нарід не слышал про войну, пустую казну после рыгов и минимальные золотовалютные запасы? А этот нарід точно украинский?
Зеля нравится - и ему все прощается, даже то, что для Пороха притянуто за уши, а у Зели реально существует.
Одни и те же люди:
Пороху ставят в вину технический оффшор на 3000 - Зеленскому прощают реальные оффшоры на миллионы.
Пороха дрючат за арестованную Липецкую фабрику - Зеленскому прощают действующее кинопроизводство с финансированием от росбюджета.
И таких пунктов можно писать бесконечно.
Пиши исчо.
Все друзья Уйлостна за одним столом с Украиной! Почему нет результатов 5 лет? Никого это не удивляет, когда на руках Будапештский меморандум?
Германия тянет СП2, который лишит Украину 6 млрд совсем не гривен. Сименс турбины в Крым безнаказанно поставляет. Франция поддержала с Германией возврат голоса оккупанту в ПАСЕ... Мало того, Украина поставляет свет и сырье заводу Фирташа Титан в Крыму!
У кого война, ребята? О чем этот гандон тут 314т?
видится как бы наоборот,
лугандон сохранили, украину похоронили.
как сохранили лугандон??
ну так понятно как,
ежедневно возили макароны бесплатные ахметова, платили зарплаты в бамбас,
ну и пускали 45 000 данецких через 6 пропускных пунктов имени жебривскаго
за укр калбасой и пенсиями.
обратно кажэдый день получали убитых укр солдат,
получили за 5 лет 5000.
за 5 лет в бамбасе должно было все зарасти травой-муравой.
как в чернобыле,
ну за такое сохранение и пшел вон.
Украинский народ! Волонтеры и добровольцы ценой своей жизни отстояли! И Коломойский, который реально впрягся своими живыми деньгами заправлять танки и бтры, содержать несколько добробатов и награды за головы террористов и технику платил, не как трус Муженко с Гелетеем Иловайским, а по честному платил!
Прочитав много постов хочу сказать что - Украина превыше всего, независимая, свободная и демократическая. И никто не позволит её ''слить'' каким то лаптемордым существам мордора - потому что это не позволят ни армия, ни националисты бандеровцы, ни народ.