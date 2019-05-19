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 Порошенко підвів підсумки свого президентства: Україну ми зберегли, "Новоросію" - поховали

Петро Порошенко подякував українському народу за високу честь працювати протягом п'яти років Президентом України.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на сайт глави держави.

"Дорогі співвітчизники! Зміна влади – ознака нашої приналежності до європейської цивілізації. Демократію ми зберегли навіть в умовах російської агресії. Завтра влада переходить до нового Президента, якого ви обрали на чесних і вільних виборах. Насамперед хотів би подякувати великому українському народу за велику честь працювати протягом п’яти років на чолі великої країни. Країни, яка вразила увесь світ силою національного духу, вразила гідністю, вразила стійкістю та свободолюбством", - сказав Порошенко у своєму зверненні.

Він також підкреслив, що особливо хотів би вклонитися захисникам України "за право, можливість і честь бути Верховним Головнокомандувачем".

За його словами, зараз, коли ще не остаточно вщухли розбурхані виборчою кампанією пристрасті, важко розраховувати на об’єктивну оцінку шляху, який ми подолали від дві тисячі чотирнадцятого. "Час усе розставить по своїх місцях. Рано чи пізно він відділить грішне від праведного, зерна від полови і правду від брехні", - додав Порошенко.

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На його думку, країна не просто вижила. Вона сьогодні у кращому стані, ніж п’ять років тому, і про це свідчать основні статистичні показники. Добитися цього вдалося лише спільними зусиллями, завдяки підтримці активної частини суспільства і розумінню більшості.

"Україну ми зберегли, "Новоросію" – поховали. Агресора, значно сильнішого за нас, – зупинили. Створили армію, яка стала однією із найсильніших на континенті. Спираючись на міжнародну проукраїнську коаліцію, вона надійно тримає оборону на Сході", - підкреслив п'ятий Президент України.

"Найприкрішим для мене є те, що не вдалося встановити мир і відновити територіальну цілісність України. Із дуже великим запізненням розпочали відновлювати рівень життя після економічної кризи, спричиненої російською агресією", - сказав Порошенко.

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Також він вибачився перед тими, чиїх надій не виправдав, для кого реформи виявилися особливо болючими.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3127675
 
   
 Топ коментарі
 
Петя - народ дав оцінку твоїм потугам за часи нікчемної каденції 21-го квітня..
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Новороссию добробаты похоронили. Бенины в том числе.
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Время рассудит......а пока пристегивайтесь руля берет ученик.... Украину мы сохранили, "Новороссию" - похоронили, - Порошенко подвел итоги своего президентства - Цензор.НЕТ 5685
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Вы имеете ввиду, что он звонит-просит, чтобы как и у него, на инаугурацию, приехал спецпредставитель РФ Зурабов?
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Давайте успокоимся и поживем месяц в наблюдении за Зе. Действительно Зе темная лошадка, в отличии от конченного клептомана Мародера.
Порохоботам пора бы уже тоже успокоиться и смириться с поражением. Это не конец жизни, если, конечно не оторвали от кормушки.
Может опять придется выходить на Майдан, если его понесет в сторону Мордора...
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куда выходить ? тебя мама дальше двора не отпускает)) бунтарь хренов
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Че так нервничаешь, Андрюша? Страна демократичная. Никто никого не заставляет. Сиди у телека, лопай пельмени.
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да таким как ты голодранцам нечего терять, привыкли жить в дерьме, а я не хочу терять стабильность и сытость))
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шо 1917й продолжается? ну год пожируетеа потом что? своих родителей или детей начнете жрать?)))
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Не похож ты на украинца, иначе бы знал,что такими вещами здесь нормальные люди не шутят.
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здесь это где, на помойке где одни троли и малолетки?))) а вот ты точно не украинец а типичный хохол, завистливый, жадный, бздливый, ленивый
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кацап в тебе раскрылся вполне. Даже мне это очевидно.
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даже мне? а ты кто, тупой, тугодум, или очень умный что раскусил?)))) бараны, идите спать уже
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Да это российский бот за 11 рублей сраку от дивана оторвать не может!!!!
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Эта вошь в спаме отдохнет. Не привык я жаловаться на убогих рашистов модератору. Україну ми зберегли, "Новоросію" - поховали, - Порошенко підсумував своє президентство - Цензор.НЕТ 5414
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я же говорил что у тебя вместо головы телик? вот только жаловаться и остается)))
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нормальны люди длжны уметь строить логические связи: за отобрать и поделить идет поедание детей. С очень небольшим лагом. И не сильно радоваться розкуркуленню: сначала раскулачивают тех, у кого две коровы, потом тех, у кого одна, потом всех загоняют в стойло. Ведь богатство относительно.
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К сожалению,есть шанс что при Зебиле эта Новороссия ещё может воскреснуть
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Где этот шанс? Не звизди!!! При Порохе- Роттердам +,Дюссельдорф+, Дизтопливо все поставки контролируются Медведчуком и откаты Пороху и еще много другого от чего волосы дыбом встанут и Новороссия покажется детским лепетом.
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дизель труба и до майдана принадлежала медведчуку и что?))) идиот питерский
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идиот питерский - це твоє двіоче прізвище ? ..))
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сам дурак))))) господи, ну что вас малолеток дурных тянет сюда? сисек никто не показывает, что вы тут забыли?))
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Ротердам это парафия Ахметова.Вы там на Лахте хоть минимально матчасть изучайте.
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В этом правда, но 5 лет не дали результата для страны, тарифы выросли, цены выросли... гривна девальвировала, народ болеет - медицина не доступна... вот и все результаты. Кто слепой и не видит, сходите к окулисту.
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вот всем что ты перечислил занимается президент?
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У порохоботов Петро не отвечает за все плохое, но честь и хвала ему за все хорошее.
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вот запомни этот пост, через месяц спишемся, ты мне за достижения зелинапишешь в этих направлениях
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А с чего я должен о его достижениях писать? Я разве за него голосовал?
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а был третий кандидат или у тебя права голоса нет?
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Я обоих вычеркнул. Зе я не знаю совсем, а вот Петра знаю слишком хорошо.
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Так хорошее всё-таки было? А то ты только ноешь и ноешь в своих постах.
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Было ли хорошее? Конечно было. Но было благодаря простым украинцам и по большей части вопреки палкам в колеса, которые вставляла действующая власть.
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Ылита, а кто по твоему Демчишина поставил министром энергетики с 2014 и который отказался от услуг японцев переоборудовать наши ТЭЦ на альтернативное топливо?
А Гонтареву кто назначил, которая гривну уронила в 3 раза ни с того, ни с сего. А кто Приват отжал, как гопник, обокрал банк, бюджет, а теперь народ пугает сказками про денационализацию?
Сядет Пэтя всерьез и надолго вместе со своими новоиспеченными генералами и прочей вошью на теле Украины!
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А где ЖИТОМИРСКИЕ ЛАСОЩИ которые Порошенко рейдерским захватом при помощи сволочи Пашинского отжал у законного владельца?
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"которая гривну уронила в 3 раза ни с того, ни с сего."

Нарід не слышал про войну, пустую казну после рыгов и минимальные золотовалютные запасы? А этот нарід точно украинский?
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в нормальной стране ветви власти разделены но в Украине всю власть узурпировал Порошенко и только он с олигархами все контролировал.Ну да ладно шло бы это на пользу стране так нет же он воровал сам и давал воровать за мзду олигархам.Там еще всплывет Стена Яценюка на которой "куля в лоб" украл сотни миллионов долларов.
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в нормальной стране тебя бы уже посадили за ложь, порох воровал, предоставь доказательства и по сене так же. беня в наглую украл и все нормально, он патриот)))) какая то у вас логика хромая
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в нормальной стране я с таким мусором как ты даже бы не общался.
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ну понятно что у вас на рассее считают что вы элита а вокруг мусор))) у вас же хромосома лишняя, вы просто боги))
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Тут все идет от противного. Порох не нравится, значит он воровал и дальше по списку.
Зеля нравится - и ему все прощается, даже то, что для Пороха притянуто за уши, а у Зели реально существует.

Одни и те же люди:
Пороху ставят в вину технический оффшор на 3000 - Зеленскому прощают реальные оффшоры на миллионы.
Пороха дрючат за арестованную Липецкую фабрику - Зеленскому прощают действующее кинопроизводство с финансированием от росбюджета.
И таких пунктов можно писать бесконечно.
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За один парад во время Иловайского котла эту падаль нужно кончить. Пиши исчо... Україну ми зберегли, "Новоросію" - поховали, - Порошенко підсумував своє президентство - Цензор.НЕТ 5873
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Парад был ДО Илловайского котла

Пиши исчо.
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А украинские военные, которые присутствовали на параде, считают, что нужно кончать падаль вроде тебя.
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Посадил за минский стол Германию и Францию, пенсионера-убийцу Кучму, кума Уйла и террористов. Одному мне кажется странным такой выбор при наличии гарантов безопасности за 3й ядерный арсенал в мире!?
Все друзья Уйлостна за одним столом с Украиной! Почему нет результатов 5 лет? Никого это не удивляет, когда на руках Будапештский меморандум?
Германия тянет СП2, который лишит Украину 6 млрд совсем не гривен. Сименс турбины в Крым безнаказанно поставляет. Франция поддержала с Германией возврат голоса оккупанту в ПАСЕ... Мало того, Украина поставляет свет и сырье заводу Фирташа Титан в Крыму!
У кого война, ребята? О чем этот гандон тут 314т?
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Украину мы сохранили, "Новороссию" - похоронили, - Порошенко подвел итоги своего президентства

видится как бы наоборот,

лугандон сохранили, украину похоронили.

как сохранили лугандон??
ну так понятно как,
ежедневно возили макароны бесплатные ахметова, платили зарплаты в бамбас,
ну и пускали 45 000 данецких через 6 пропускных пунктов имени жебривскаго
за укр калбасой и пенсиями.

обратно кажэдый день получали убитых укр солдат,

получили за 5 лет 5000.

за 5 лет в бамбасе должно было все зарасти травой-муравой.

как в чернобыле,

ну за такое сохранение и пшел вон.
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Знаем, кто из Новороссии сделал Новоотсоссию в 2014, и кто чем занимался, когда офшоры открывал, вместо того, чтобы Украину защищать!
Украинский народ! Волонтеры и добровольцы ценой своей жизни отстояли! И Коломойский, который реально впрягся своими живыми деньгами заправлять танки и бтры, содержать несколько добробатов и награды за головы террористов и технику платил, не как трус Муженко с Гелетеем Иловайским, а по честному платил!
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Тебя осталось похоронить, мародёр и предатель!
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Спецiально пишу на RU-мовi щоб вата зрозумiла:
Прочитав много постов хочу сказать что - Украина превыше всего, независимая, свободная и демократическая. И никто не позволит её ''слить'' каким то лаптемордым существам мордора - потому что это не позволят ни армия, ни националисты бандеровцы, ни народ.
Україну ми зберегли, "Новоросію" - поховали, - Порошенко підсумував своє президентство - Цензор.НЕТ 7824
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Спасибо, 🇺🇦 Пётр Алексеевич 🇺🇦за всё.
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А почему так скромненько ? Куда пропало Порошенко = Украина.
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Порошенко явно что-то употреблял в течении 5-ти лет. Это очень серьезные и тяжелые наркотики. Как-то не сходится. Он говорит о каких-то успехах при своем правлении, а народу наоборот кажется. Наверное мы что-то не понимаем? Успех - это разваленная энергетика, промышленность, агрокомплекс, медицина, образование, правоохранительная система? Успех - это уничтожение конституционных прав граждан (адвокатская монополия, судебный беспредел)? Успех - это первое место по коррупции? Вот это я понимаю результаты. Надеюсь Порошенко, Гройсман, Луценко, Супрун и другие воры и коррупционеры ответят по всей строгости уголовного законодательства.
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Порошенко, несмотря на вой хэйтеров и российских ботов, пока занял в истории место самого успешного президента в истории Украины. Диванные воины и мамкины борцы с коррупцией могли бы лучше, конечно же, но никуда не отойдут до конца жизни от мониторов и диванов. Если учителя верят в зарплату 4000 долларов, то это лишний раз подтверждает, с каким тяжёлым контингентом Порошенко приходилось иметь дело эти 5 лет. Нарід пережил "зубожіння", теперь придётся пройти очищение "благополучием" Бени. Тот уже сказал, что дефолта боятся не стоить, а опыт банкротить успешные проекты у Бени имеется - спросите тренеров и футболистов Днепра.
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Ну да успешный президент по развитию коррупции, уничтожению экономики и надругательству над конституционными правами граждан Украины. Вот достижения Порошенко.
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Закусювать Рошеном шкідливо для здоровя!
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Украину, сохранили, но без Крыма и половины Донбасса...Разворовали, по- полной..Довели народ, до края европейской бедности...Есть чем гордиться барыге. Порошенко підвів підсумки свого президентства: Україну ми зберегли, "Новоросію" - поховали - Цензор.НЕТ 474 Порошенко підвів підсумки свого президентства: Україну ми зберегли, "Новоросію" - поховали - Цензор.НЕТ 7177
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А еще увеличилось количество больных сахарным диабетом , кариесом и ожирением в связи с заменой основных продуктов питания ( из за цены) на продукцию компании Рошен ( которая тоже не из низких конечно)
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Цензор.НЕТНовиниПолітика УкраїниПорошенко підвів підсумки свого президентства: Україну ми зберегли, "Новоросію" - поховали
 
 
 
 
 
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