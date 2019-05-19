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 Від початку доби ворог чотири рази порушив режим припинення вогню, втрат немає, - прес-центр ООС

Від початку доби ворог чотири рази порушив режим припинення вогню. Збройні формування Російської Федерації вели вогонь по позиціях наших підрозділів з мінометів калібру 82 мм, озброєння бойових машин піхоти, гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів.

Як уточнюють у прес-центрі Операції Об'єднаних сил, у районі відповідальності оперативно-тактичного угрупування "Схід" ворог двічі обстріляв позиції Об'єднаних сил:
з озброєння бойових машин піхоти, станкових протитанкових гранатометів та великокаліберних кулеметів – поблизу населеного пункту Новгородське;
з ручних протитанкових гранатометів та стрілецької зброї – біля села Водяне.

"У районі відповідальності оперативно-тактичного угрупування "Північ" ворог обстріляв позиції Об'єднаних сил двічі:
з мінометів калібру 82 мм та великокаліберних кулеметів – поблизу населеного пункту Золоте-4;
з великокаліберних кулеметів – біля населеного пункту Новогригорівка.

Втрат серед військовослужбовців Об'єднаних сил немає. На ворожі провокації підрозділи Об'єднаних сил дали адекватну відповідь. Втрати противника уточнюються.

Ситуація в районі проведення операції Об'єднаних сил залишається контрольованою", - йдеться в повідомленні прес-центру.

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Від початку доби ворог чотири рази порушив режим припинення вогню, втрат немає, - прес-центр ООС 01

Нагадаємо, 18 травня на Донбасі поранено чотирьох воїнів, двох найманців РФ знищено, терористи 18 раз обстріляли позиції ЗСУ.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3127671
 
 
 Топ коментарі
 
та ні, то реальна кацапура написала.
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та ні, то реальна кацапура написала.
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-- та, нормально всё -- токо ГДР, иногда обстреливает ФРГ -- но мы ж братские народы!
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Доречи гарний приклад,ГДР,це така сама Наротна Республіка,як зараз ДурНР та ЛохНР,і як тільки мацква забере свою армію,як зробила у ГДР,ніякої війни не буде.
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--так они и щас такие гордые -- шо у них зарплаты ниже, а цены выше... ....был тут в Берлине недавно -- показания сдавал...*)
...причём, поезд от меня уехал -- со всеми шмотками -- я на перрон покурить вышел...
Да, нормально -- без денег, документов и прочего -- я ж не пропал! *)
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давненько був у Тельтові та у Франкфурт О. місця красиві там...)
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смерть расіянсько-фашиським окупантам!!!! нищить кацапів без болю та жалю!! Гарного та влучного пострілу Воїнами України !!!
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Цензор.НЕТНовиниПодіїВід початку доби ворог чотири рази порушив режим припинення вогню, втрат немає, - прес-центр ООС
 
 
 
 
 
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