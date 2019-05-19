 Від початку доби ворог чотири рази порушив режим припинення вогню, втрат немає, - прес-центр ООС

Як уточнюють у прес-центрі Операції Об'єднаних сил, у районі відповідальності оперативно-тактичного угрупування "Схід" ворог двічі обстріляв позиції Об'єднаних сил:

з озброєння бойових машин піхоти, станкових протитанкових гранатометів та великокаліберних кулеметів – поблизу населеного пункту Новгородське;

з ручних протитанкових гранатометів та стрілецької зброї – біля села Водяне.

"У районі відповідальності оперативно-тактичного угрупування "Північ" ворог обстріляв позиції Об'єднаних сил двічі:

з мінометів калібру 82 мм та великокаліберних кулеметів – поблизу населеного пункту Золоте-4;

з великокаліберних кулеметів – біля населеного пункту Новогригорівка.

Втрат серед військовослужбовців Об'єднаних сил немає. На ворожі провокації підрозділи Об'єднаних сил дали адекватну відповідь. Втрати противника уточнюються.

Ситуація в районі проведення операції Об'єднаних сил залишається контрольованою", - йдеться в повідомленні прес-центру.

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Нагадаємо, 18 травня на Донбасі поранено чотирьох воїнів, двох найманців РФ знищено, терористи 18 раз обстріляли позиції ЗСУ.