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Все про:прикордонники (666) поранення (1408) Донецька область (2230) КПВВ (11)

 На КПВВ "Гнутове" прикордонники допомогли чоловіку, пораненому під час втечі з блокпоста найманців РФ. ФОТО

У Донецькій області на КПВВ "Гнутове" привезли чоловіка, який зазнав поранення під час втечі з блок-поста найманців РФ.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на прес-центр ОС.

На КПВВ Гнутове прикордонники допомогли чоловіку, пораненому під час втечі з блокпоста найманців РФ 01

18 травня 33-річний мешканець окупованого Шахтарська слідував до Маріуполя для постійного проживання. На блокпосту збройних формувань РФ у межах дорожнього коридору "Новоазовськ-Покровськ-Талаківка-Маріуполь" бойовики під час співбесіди з чоловіком забрали його документи, звинуватили у зраді та заявили, що передадуть його "працівникам МГБ".

У якийсь момент, залишившись сам у приміщенні, громадянин України став тікати. Помітивши чоловіка, що біг у бік контрольованої урядом території, проросійські найманці, незважаючи на загрозу для життя та здоров’я багатьох інших цивільних осіб, які очікували на перетин лінії розмежування, відкрили по ньому вогонь на ураження.

Зазнавши поранення, громадянин вийшов на автодорогу сполученням Октябрь – Гнутове, де був помічений водієм автомобіля Шевроле-Авео, який доставив пораненого на КПВВ "Гнутове". Тут прикордонники Донецького загону зі складу Об’єднаних сил негайно надали йому домедичну допомогу та проінформовали медиків і поліцейських.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Від початку доби ворог сім разів порушив режим припинення вогню, поранено трьох бійців ЗСУ, - прес-центр ООС

На КПВВ Гнутове прикордонники допомогли чоловіку, пораненому під час втечі з блокпоста найманців РФ 02

У подальшому чоловіка з пораненнями руки та попереку доставлено до одного з лікувальних закладів Маріуполя. Життю потерпілого нічого не загрожує. Для з’ясування усіх обставин події з громадянином працюють представники правоохоронних органів.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Одного з поранених сьогодні біля Кримського воїнів евакуйовано до Дніпра, лікарі борються за його життя. ФОТО

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3127670
 
 
 Топ коментарі
 
Завтра клован кенгурируется и сразу накажет...1 прекратить стрелять,2 тамженашилюди,3 онижеповстанцы,73% вы такую шнягу накуралесели... ну теперь ловите.......
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Ну вот виновник Илловайской трагедии как раз прилетел с Герцлии - начинай его наказывать! На КПВВ "Гнутово" пограничники оказали помощь мужчине, раненому при побеге с блокпоста наемников РФ - Цензор.НЕТ 576
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Не каждый человек способен воевать, жить на войне по разным причинам и их масса,причин... Многие кто думал , что могут, после первого серьезного боя уходили назад и больше никогда не возвращались... Не факт, что мы все знаем, как себя поведем оказавшись в этом аду боя, пока действительно не попадешь туда...... А на передовой, с стороны Украины, находятся разные жители Украины и с оккупированных территорий и свободных, воюя бок о бок.. но они не делят себя, как вы делите людей на те или тех.....может в этом делении несчастья людей!? А кто есть кто, кто может - бой расставит на свои места.....
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а ви впевнені, що не пішов? вариантів декілька:
1. Добре натренована статура
2. Ховає своє обличчя і досить професійно
3. Має тату, нажаль не видно малюнку
4. Зручна одежа
5. Поранення в руку і перелік (добре, що не в ногу)
При інших обставинах місцевим проукраїнським громадянам там не вижити при тотальній ненависті місцевих до України і всього українського
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Не переб1льшуйте. Ви зовс1м не знаете що та як там. На жаль, нав1ть проукра1нськ1 налаштованим громадянам 1нколи потр1бно туди. Це може бути дуже опасно. Але якщо потр1бно, то що поробиш. В людей там зостались р1дн1, майно. В кожного сво1 проблеми.
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Я в курсі, ви мабуть мене не зрозуміли, або я не коректно висловилася. Якби, мені потрібно було туди, а мій дім саме там, я би робила так само. Ніколи не знаєш на кого потрапиш, а довіряю я зараз мало кому. Тому я йому лише співчуваю.
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Уточніть будь ласка, наскільки ТОТАЛЬНОЮ є ненависть до всього українського? Сам я народився і мешкаю в окупованому Донецьку, ніколи особливо не приховував свою заукраїнську позицію, хоча на початку війни й отримував погрози бути відвезеним "на падвал", пізніше зустрічав підтримку моїх переконань в очах спів-розмовників, навіть серед місцевої вати.
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Когда в Донецкой области рушилась Украина по глупости даже база гильзотеки у ментов не была закрыта.
Это к вопросу где народные мстители.
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Удачно пацан проскочил -- два касательных, судя по фоткам... и не из АК 74. ? ...а то бы -- фарш был...
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Молоток мужик не стал ждать подвала, дал деру!
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А что этот индивидум делал 5 лет в лугандонии с 2014 года? "Подстрелили" ****, та захотели-бы застрелить то с одного раза убили-бы. А теперь без документов несчастный и раненый *** знает кто какой-то этот "вася пупкин" може из Воронежа взорвет что нибудь в Украине.
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Украина не имеет ни сплошной границы ни визового режима с окупантами. Кто хочет что либо взорвать тот сядет на автобус или поезд и спокойно попивая пивко приедет и здесь затеряется, как ето делали в начале окупации дамбаса при покровительстве Барыги.
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ВИЗ с кацапами нужно было делать сразу после оккупации Крыма и об этом говорят миллионы нормальных людей в Украине. Но у нас "у нас" *** политиканы это базаровские бандиты из 90-х или их отпрыски а для них кацапия это дом родной и бабло. В 1918 точно так мы просрали кацапам Украину.
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Какой наивняк.. ФСБ или ГРУ прекрасно умеет делать любые паспорта, как и их коллеги из ЕС/США умеют делать российские/украинские.
Тут больше вопрос правильной фильтрации по месту.
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Увы и ах..
Биометрия помогает только в государстве, где выдан паспорт.
То есть для въезда в РФ тяжело сделать российский паспорт с биометрией.
Точнее сделать его легко, но трудно сделать полностью валидным.
А вот паспорт третьей страны другое дело - его можно сделать почти любой и он будет валиден
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https://sites.google.com/site/biometriceskijpasport1/home/poddelka-biometriceskogo-pasporta

это именно в части подделки.. А спецслужбам ничего не стоит внести левые данные и выдать левый паспорт, особенно если дружественной страны Так что фильтрационные мероприятия - наше все, а визы и т.д. это просто увеличение срока обработки данных с 1-2 минут до 5-10 дней. Что бывает полезно, но крайне редко, увы.
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А Литвиненку и Скрипалям сильно визовый режим помог?

ПыСы. Я-то разделяю Ваше требование виз с роиссей, ибо "нех...й шастать", но на засылку агентов это практически не влияет, что и доказано Британией.
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І багато вам відомо виконавців диверсій які таким чином пересікали кордон?
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В ОРДО покончил с собой директор «ЮМЗ» Александр Петрушечкин. Об этом сообщается на Telegram-канале «КараулЪ».
В публикации сказано, что директор «Юзовского металлургического завода», расположенного в неподконтрольном Донецке, покончил жизнь самоубийством, воспользовавшись пистолетом своего охранника. Сообщается, что якобы погибший оставил предсмертную записку, в которой просил никого не обвинять в его смерти.
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от скотина , міг би й охоронця жахнути , щоб порожняком не дохнути...
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Такі записки на дамбасі дамбасіти пишуть ще з 1990 року .
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Очередной самоубийца застрелившийся чужим огнестрелом?А до этого он сам себе не пытал ли часом?
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Сказал бы утечка мозгов, так язык не поворачивается.
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Ха-ха-ха-ха...Это даунбасский мегамозг!Единственный до которого таки дошло,что пора тикать,бо шото надвигается...
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Только меня терзают смутные сомнения по этому поводу?
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Не густо тех,кто поверил убежавшему.Остальные на вашей волне.Совпадение?Не думаю!Почему морду лица этого перебежчика не засветили?Как бы чего доброго потом он в какой нибудь"новой"партии,старого президента в качестве депутата не всплыл.Он таких любит в герои и депутаты записывать.Звучит абсурдно,но в реале имеет место быть...Вон сколько их в 2014 набежало в Петины дякулы.
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Може він обличчя ховає, бо родичі залишилися в Лугандоні. Та сенсу немає, бо його документи бойовики забрали і вже мабуть його хату приватизують. А насправді, якщо він чистий перед українським законом, то жаль людину, бо залишився голий і босий.
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орки что с них взять ..уже по своим даунбасчанам стреляют
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Цензор.НЕТНовиниПодіїНа КПВВ "Гнутове" прикордонники допомогли чоловіку, пораненому під час втечі з блокпоста найманців РФ. ФОТО
 
 
 
 
 
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