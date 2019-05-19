 На КПВВ "Гнутове" прикордонники допомогли чоловіку, пораненому під час втечі з блокпоста найманців РФ. ФОТО

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на прес-центр ОС.

18 травня 33-річний мешканець окупованого Шахтарська слідував до Маріуполя для постійного проживання. На блокпосту збройних формувань РФ у межах дорожнього коридору "Новоазовськ-Покровськ-Талаківка-Маріуполь" бойовики під час співбесіди з чоловіком забрали його документи, звинуватили у зраді та заявили, що передадуть його "працівникам МГБ".

У якийсь момент, залишившись сам у приміщенні, громадянин України став тікати. Помітивши чоловіка, що біг у бік контрольованої урядом території, проросійські найманці, незважаючи на загрозу для життя та здоров’я багатьох інших цивільних осіб, які очікували на перетин лінії розмежування, відкрили по ньому вогонь на ураження.

Зазнавши поранення, громадянин вийшов на автодорогу сполученням Октябрь – Гнутове, де був помічений водієм автомобіля Шевроле-Авео, який доставив пораненого на КПВВ "Гнутове". Тут прикордонники Донецького загону зі складу Об’єднаних сил негайно надали йому домедичну допомогу та проінформовали медиків і поліцейських.

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У подальшому чоловіка з пораненнями руки та попереку доставлено до одного з лікувальних закладів Маріуполя. Життю потерпілого нічого не загрожує. Для з’ясування усіх обставин події з громадянином працюють представники правоохоронних органів.

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