 На КПВВ "Гнутове" прикордонники допомогли чоловіку, пораненому під час втечі з блокпоста найманців РФ. ФОТО

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на прес-центр ОС.
18 травня 33-річний мешканець окупованого Шахтарська слідував до Маріуполя для постійного проживання. На блокпосту збройних формувань РФ у межах дорожнього коридору "Новоазовськ-Покровськ-Талаківка-Маріуполь" бойовики під час співбесіди з чоловіком забрали його документи, звинуватили у зраді та заявили, що передадуть його "працівникам МГБ".
У якийсь момент, залишившись сам у приміщенні, громадянин України став тікати. Помітивши чоловіка, що біг у бік контрольованої урядом території, проросійські найманці, незважаючи на загрозу для життя та здоров’я багатьох інших цивільних осіб, які очікували на перетин лінії розмежування, відкрили по ньому вогонь на ураження.
Зазнавши поранення, громадянин вийшов на автодорогу сполученням Октябрь – Гнутове, де був помічений водієм автомобіля Шевроле-Авео, який доставив пораненого на КПВВ "Гнутове". Тут прикордонники Донецького загону зі складу Об’єднаних сил негайно надали йому домедичну допомогу та проінформовали медиків і поліцейських.
У подальшому чоловіка з пораненнями руки та попереку доставлено до одного з лікувальних закладів Маріуполя. Життю потерпілого нічого не загрожує. Для з’ясування усіх обставин події з громадянином працюють представники правоохоронних органів.
1. Добре натренована статура
2. Ховає своє обличчя і досить професійно
3. Має тату, нажаль не видно малюнку
4. Зручна одежа
5. Поранення в руку і перелік (добре, що не в ногу)
При інших обставинах місцевим проукраїнським громадянам там не вижити при тотальній ненависті місцевих до України і всього українського
Это к вопросу где народные мстители.
Тут больше вопрос правильной фильтрации по месту.
Биометрия помогает только в государстве, где выдан паспорт.
То есть для въезда в РФ тяжело сделать российский паспорт с биометрией.
Точнее сделать его легко, но трудно сделать полностью валидным.
А вот паспорт третьей страны другое дело - его можно сделать почти любой и он будет валиден
это именно в части подделки.. А спецслужбам ничего не стоит внести левые данные и выдать левый паспорт, особенно если дружественной страны Так что фильтрационные мероприятия - наше все, а визы и т.д. это просто увеличение срока обработки данных с 1-2 минут до 5-10 дней. Что бывает полезно, но крайне редко, увы.
ПыСы. Я-то разделяю Ваше требование виз с роиссей, ибо "нех...й шастать", но на засылку агентов это практически не влияет, что и доказано Британией.
В публикации сказано, что директор «Юзовского металлургического завода», расположенного в неподконтрольном Донецке, покончил жизнь самоубийством, воспользовавшись пистолетом своего охранника. Сообщается, что якобы погибший оставил предсмертную записку, в которой просил никого не обвинять в его смерти.