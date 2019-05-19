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Все про:Єгипет (107) МЗС (1741) моряки (560) Кирилич Василь (33)

 Україна направила ноту Єгипту через затримання танкера Sea Shark із 17 українцями на борту

Посольство України в Арабській Республіці Єгипет направило ноту єгипетському МЗС з вимогою пояснити ситуацію щодо утримання флотом Єгипту вантажного танкера з нафтою Sea Shark, на борту якого перебуває 17 українських моряків.

Про це повідомив заступник директора Департаменту консульської служби Василь Кирилич, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Посольством України направлено ноту МЗС Єгипту з вимогою надати пояснення щодо ситуації, яка склалася, а також дозвіл на відвідання судна консульськими посадовими особами", - сказав Кирилич.

За його словами, українське МЗС також доручило Посольству України в АРЄ невідкладно провести комплекс заходів з врегулювання ситуації, що склалася.

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Зазначена справа перебуває на особливому контролі Департаменту консульської служби.

Як повідомлялося, капітан танкера Віталій Нестеренко 18 травня написав, що єгипетський флот утримує вантажний танкер з нафтою Sea Shark, на борту якого перебуває 17 українських моряків. За його словами, життя екіпажу під загрозою, їх фактично взяли в заручники представники єгипетського флоту, які наполягають на незаконному розвантаженні танкера.

Танкер, завантажений 1,1 млн барелів сирої нафти, наразі стоїть на якорі в районі популярного єгипетського курорту Айн-Сохна, проте його збираються перемістити до невідомого капітану терміналу.

Капітан Нестеренко закликав донести його повідомлення до Інтерполу, ІМО, МОП, ООН та інших відповідних організацій.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3127669
 
   
 Топ коментарі
 
"Ранее благотворительная организация "Фонд помощи морякам "Ассоль" сообщила, что танкер Sea Shark с 17 украинцами задержан Военном-морским флотом Египта. По их данным, экипаж состоит из 31 человека, среди которых "17 украинцев, двое крымских моряков, 11 граждан Индии, Филиппин и Шри-Ланки, а еще один гражданин Азербайджана".
По информации фонда, моряки, что судно Sea Shark было задержано ВМФ Египта из-за непреднамеренного и случайного входа в территориальные воды Египта 18 декабря 2018! года, предъявлен иск за пересечение вод Египта на 56 миллионов долларов, которые должен заплатить судовладелец."
Уже 5 месяцев прошло, а только теперь вспомнили.
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Что же вам мешает? Я просто вижу, как вы на белом коне въезжаете в Каир! Вперьод, наш герой, смелее!!!

А мы уже за вами следом... Потом...
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Э нет,боюсь что нам не по дороге ,вам за мальдивским мерзавцем ,но я не уверен,что на всех хватит мест в его самолёте ,да и вряд-ли он вас с собой позовёт... Украина направила ноту Египту из-за задержания танкера Sea Shark с 17 украинцами на борту - Цензор.НЕТ 4928
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Все обнаглели при пэтином попустительстве ,пора это исправлять и делать Украину ВЕЛИКОЙ !!!
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Что же вам мешает? Я просто вижу, как вы на белом коне въезжаете в Каир! Вперьод, наш герой, смелее!!!

А мы уже за вами следом... Потом...
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Э нет,боюсь что нам не по дороге ,вам за мальдивским мерзавцем ,но я не уверен,что на всех хватит мест в его самолёте ,да и вряд-ли он вас с собой позовёт... Украина направила ноту Египту из-за задержания танкера Sea Shark с 17 украинцами на борту - Цензор.НЕТ 4928
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Что нам не по дороге, вам не нужно бояться! Україна направила ноту Єгипту через затримання танкера Sea Shark із 17 українцями на борту - Цензор.НЕТ 7554 Это исключено.

Лично вот вы, когда собираетесь делать Украину ВЕЛИКОЙ???
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Лично мной первый шаг уже сделан,упырёк шоколадный лично мной помножен на ноль и я для этого постарался на славу,дальше будет легче.. Україна направила ноту Єгипту через затримання танкера Sea Shark із 17 українцями на борту - Цензор.НЕТ 1282
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Эххх, дать бы вам наган, да? Вы бы быстро всех счастливым сделали!
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Это одно, из той породы, которых запираешь в комнате, даешь два чугунных ядра и одно они умудряются потерять, а второе поломать.
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настоящий панамский патриот убился бы об стену и причин много - пороха погнали да ещё и панамский танкер с нефтью тормознули.
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Ключевое было не наган, а ваши действия. Ну да ладно, слив защщитан. Возьми на полке пирожок.
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Кстати, о наганах. Говорить такое вслух... при пацанах... Как-то опрометчиво.
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Никаких пирожков, я на диете,ну а про опрометчивость это не про меня,мне мусорам пистон поставить за удовольствие..а пацаны за это только уважают... Україна направила ноту Єгипту через затримання танкера Sea Shark із 17 українцями на борту - Цензор.НЕТ 7742
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Та не, я не про это. Я бы постеснялся признаваться. В нынешнее время гордятся наганом только нищеброды. Україна направила ноту Єгипту через затримання танкера Sea Shark із 17 українцями на борту - Цензор.НЕТ 4591
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Да,только вот за наградной Наган в идеальном состоянии с гравировкой от наркома МГБ,сейчас можно небольшую армию вооружить..
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Дед вертухаем был или вы сами из дырляндии?
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Нет,прадед был офицером Абвера,крупную рыбу поймал в 1942,он же не Югик Поймал-Отпусти Україна направила ноту Єгипту через затримання танкера Sea Shark із 17 українцями на борту - Цензор.НЕТ 7127поймал и не отпустил .. Україна направила ноту Єгипту через затримання танкера Sea Shark із 17 українцями на борту - Цензор.НЕТ 7370
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один перегреется. бери. хотя у порошат бойки спиленные. не бери.
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Великой? Это какие-то кацапские замашки, нас ваше вяличие не колышит
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Странно ,ты не хочешь,чтобы Украина была Великой Україна направила ноту Єгипту через затримання танкера Sea Shark із 17 українцями на борту - Цензор.НЕТ 8573 ну тогда ты или недоделанный мудак,либо враг Украины,как видишь выбор невелик,но третьего тут не дано ..
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Комплекс "вяличия" украинцам не своственен - это чисто кацапская мулька. Если ты мечтаешь о величии - значит ты не украинец, а кацап, заблудившийся в Украине.
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Я же сказал,третьего варианта нет ,ты или ольгинец или дурдомовец а ты тут задом виляешь. Україна направила ноту Єгипту через затримання танкера Sea Shark із 17 українцями на борту - Цензор.НЕТ 8178
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ну ПЭТушки тут одни.
- время покажет,- прошептал кролик выползая из курятника.
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А зачем ты подписался, Україна направила ноту Єгипту через затримання танкера Sea Shark із 17 українцями на борту - Цензор.НЕТ 787это ты про свою ориентацию на зоне людей просвещай,чтобы не законтачились а тут народу по барабану, то шо ты петушок.. Україна направила ноту Єгипту через затримання танкера Sea Shark із 17 українцями на борту - Цензор.НЕТ 3679 Україна направила ноту Єгипту через затримання танкера Sea Shark із 17 українцями на борту - Цензор.НЕТ 3679
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Так ты не знаешь своего срусского языка! Безграмотный, счастливый обладатель паспорта с двухглавой курицей. Потому ты и петушок.
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Мне как-то плевать на твои варианты, кацапа. У нас вашего кацапского комплекса вяличия в жопе нет и на вяличие у украинцев не подгорает, в отличие от московитов.
Наш вариант - страна для людей, как та же Швеция, а не люди для вяличия страны, как в Кацапии.
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Плевать тебе не обязательно Україна направила ноту Єгипту через затримання танкера Sea Shark із 17 українцями на борту - Цензор.НЕТ 9721у тебя и так сопли висят до земли...
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Еще и банальный перевод стрелок пошел. Тоже мне тролль 0,001 левела...
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Здорові амбіції нам не завадять.
На цьому і будуються країни, держави..
Прагнення чогось..
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а дулю з маком ?*
я тобі навіть не писала.
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Мне писать ,тебе всегда дорого обходится вот ты и не пишешь,заранее зная результат. Україна направила ноту Єгипту через затримання танкера Sea Shark із 17 українцями на борту - Цензор.НЕТ 4397
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Та да) Уже завтра наступит кінець епохи бідності)))
С завтрашнего дня будет колбаса по 2.20))
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Да? Так у вашего Голобородька даже ВЕЛИКА нет. Україна направила ноту Єгипту через затримання танкера Sea Shark із 17 українцями на борту - Цензор.НЕТ 5316
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Это Беларусь -- Гродно, прям сегодня...
Украина направила ноту Египту из-за задержания танкера Sea Shark с 17 украинцами на борту - Цензор.НЕТ 1825

...кому послать ноту на беларуском языке?
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на кого донести ? на стадо не мытых обезьян ?
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Иранскую нефть вез через Суэцкий канал...
Все это жу-жу неспроста.
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Это хороший вариант
Вариант похуже наркота.
Треба дочекатися.
И что-то вылезет.
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Как "Мистраль" купили, так вообще обнаглели фараоны.
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Судну 28 лет уже. Сейчас под Панамским флагом.
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Есть ещё один-"Судно SEASHARK (IMO: 9298193, MMSI (идентификационный номер станции): 211135000) - Нефтеналивной танкер, спущенное на воду в 2004, ходит под флагом государства Germany. SEASHARK имеет размер в длину 178м и ширину 28м"
Сейчас находится у берегов Германии.
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"Ранее благотворительная организация "Фонд помощи морякам "Ассоль" сообщила, что танкер Sea Shark с 17 украинцами задержан Военном-морским флотом Египта. По их данным, экипаж состоит из 31 человека, среди которых "17 украинцев, двое крымских моряков, 11 граждан Индии, Филиппин и Шри-Ланки, а еще один гражданин Азербайджана".
По информации фонда, моряки, что судно Sea Shark было задержано ВМФ Египта из-за непреднамеренного и случайного входа в территориальные воды Египта 18 декабря 2018! года, предъявлен иск за пересечение вод Египта на 56 миллионов долларов, которые должен заплатить судовладелец."
Уже 5 месяцев прошло, а только теперь вспомнили.
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Ничего себе иск. Это же ракет.
56 лямов это покруче чем сомалийские пираты.
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"сейчас находится на якоре в районе популярного египетского курорта Айн-Сохна" - может потому что заплыл в районы курортов?
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Надо президента туда послать на ракетном катере "Прилуки", заодно и отдохнёт.
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этого, который еще пару часов в Украине?
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Бороться с государственным рекетом очень просто, вдруг "вспомнить", что в Египте не безопасно для туристов из Украины (там орудуют исламисты) и ввести официальный запрет на любое пассажирское сообщение, также продажу путевок всем турфирмам Украины в Египет, а особо ушлых граждан предупредить, что при пересечении украинской границы с штампом египетской пограничной службы (после определенной даты) проверять будут "с особым пристрастием на подозрение в терроризме", тщательно и долго (вплоть до всех физиологических отверстий и обязательного ренгена)!
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Сначала у себя там поборись, советчик из Турецкой автономии.
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тормознули Панамский танкер.... за нападение на буксиры такой реакции не было, а танкер шёл в Египет и прибыл в Египет
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Сегодня по океанам плавают лоханки с мазутом и нефтью, готовые развалиться на ходу. Вся нефть - в море. Вы никогда не видели берега, залитые мазутом вот с таких танкеров? НЕ видели погибших в мазуте птиц, со склеенными намертво перьями?
Так что не Египту надо эти сраные ноты направлять, а беречь СВОЙ флот, чтобы украинцы не плавали по морям-океанам на фуй знает каких и чьих лоханках. Україна направила ноту Єгипту через затримання танкера Sea Shark із 17 українцями на борту - Цензор.НЕТ 5632
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Скорше за все вони хотіли нафту переливати в морі-всі дурні,а вони одні мудрі.
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есть мысль, что это скандальная "грязная нефть". имхо.
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Не хрен нефть из Ирана возить. Или опять петя в доле, что аж в выходные засуетились. Когда я со всем экипажем и пароходом попали под арест в Греции, наш мид Украины среагировал через 10 месяцев.
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Шо за гений "крестил" эту лоханку? "морская акула"...млин, а шо, бывают еще речные и озерные? Україна направила ноту Єгипту через затримання танкера Sea Shark із 17 українцями на борту - Цензор.НЕТ 3994
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Че Панама молчит? Судно под флагом панамы. Совпадение? Не думаю.
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www.vesselfinder.com/ru/vessels/SEA-SHARK-IMO-8919154-MMSI-373148000
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Двух россиян с задержанного в Египте танкера вышлют из страны
На борту танкера находилось 17 украинцев, двое крымчан, один житель Азербайджана и 11 граждан Филиппин, Индии и Шри-Ланки.
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- так в чем заключается протест?
В том что 17 гавнюков в рдной компашке с оккупантами занимались контрабандой?
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