 Україна направила ноту Єгипту через затримання танкера Sea Shark із 17 українцями на борту

Про це повідомив заступник директора Департаменту консульської служби Василь Кирилич, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
"Посольством України направлено ноту МЗС Єгипту з вимогою надати пояснення щодо ситуації, яка склалася, а також дозвіл на відвідання судна консульськими посадовими особами", - сказав Кирилич.
За його словами, українське МЗС також доручило Посольству України в АРЄ невідкладно провести комплекс заходів з врегулювання ситуації, що склалася.
Зазначена справа перебуває на особливому контролі Департаменту консульської служби.
Як повідомлялося, капітан танкера Віталій Нестеренко 18 травня написав, що єгипетський флот утримує вантажний танкер з нафтою Sea Shark, на борту якого перебуває 17 українських моряків. За його словами, життя екіпажу під загрозою, їх фактично взяли в заручники представники єгипетського флоту, які наполягають на незаконному розвантаженні танкера.
Танкер, завантажений 1,1 млн барелів сирої нафти, наразі стоїть на якорі в районі популярного єгипетського курорту Айн-Сохна, проте його збираються перемістити до невідомого капітану терміналу.
Капітан Нестеренко закликав донести його повідомлення до Інтерполу, ІМО, МОП, ООН та інших відповідних організацій.
А мы уже за вами следом... Потом...
Лично вот вы, когда собираетесь делать Украину ВЕЛИКОЙ???
- время покажет,- прошептал кролик выползая из курятника.
Наш вариант - страна для людей, как та же Швеция, а не люди для вяличия страны, как в Кацапии.
На цьому і будуються країни, держави..
Прагнення чогось..
я тобі навіть не писала.
С завтрашнего дня будет колбаса по 2.20))
...кому послать ноту на беларуском языке?
Все это жу-жу неспроста.
Вариант похуже наркота.
Треба дочекатися.
И что-то вылезет.
Сейчас находится у берегов Германии.
По информации фонда, моряки, что судно Sea Shark было задержано ВМФ Египта из-за непреднамеренного и случайного входа в территориальные воды Египта 18 декабря 2018! года, предъявлен иск за пересечение вод Египта на 56 миллионов долларов, которые должен заплатить судовладелец."
Уже 5 месяцев прошло, а только теперь вспомнили.
56 лямов это покруче чем сомалийские пираты.
Так что не Египту надо эти сраные ноты направлять, а беречь СВОЙ флот, чтобы украинцы не плавали по морям-океанам на фуй знает каких и чьих лоханках.
На борту танкера находилось 17 украинцев, двое крымчан, один житель Азербайджана и 11 граждан Филиппин, Индии и Шри-Ланки.
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- так в чем заключается протест?
В том что 17 гавнюков в рдной компашке с оккупантами занимались контрабандой?