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Все про:Зеленський (1224) інавгурація (100)

 Стала відома програма інавгурації Зеленського 20 травня

Прес-служба новообраного Президента України Володимира Зеленського оприлюднила коротку програму урочистих заходів з нагоди його вступу на посаду.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

Так, згідно з програмою, о 10.00 Зеленський братиме участь в урочистому засіданні Верховної Ради України з нагоди складення присяги Президентом України українському народові.

З 11.05 до 11.20 у Маріїнському палаці у нього запланована участь у церемонії представлення командувачів видами Збройних сил України та у церемонії підняття Державного Прапора України.

З 11.20 до 11.50 Президент Володимир Зеленський та пані Олена Зеленська вітатимуть глав іноземних делегацій у Маріїнському палаці.

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Потім, до 13.30 очільник держави прийматиме глав іноземних делегацій з нагоди вступу на посаду Президента України. А з 14.30 у нього заплановані двосторонні зустрічі з главами іноземних делегацій в Адміністрації Президента України.

Нагадаємо, Верховна Рада призначила інавгурацію новообраного президента Володимира Зеленського на понеділок, 20 травня. 

Читайте на "Цензор.НЕТ": Біля Верховної Ради розпочато підготовку до завтрашньої інавгурації Зеленського. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3127668
 
 
 Топ коментарі
 
выступление перед иностранными делегациямиСтала известна программа инаугурации Зеленского 20 мая - Цензор.НЕТ 7741
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А про сдачу анализов Стала відома програма інавгурації Зеленського 20 травня - Цензор.НЕТ 4436 от радости почему ничего не сказано Стала відома програма інавгурації Зеленського 20 травня - Цензор.НЕТ 4793 Стала відома програма інавгурації Зеленського 20 травня - Цензор.НЕТ 3222. И опять же где этот процес будет происходить? Неужели опять приходящий президент будет сдавать в клинике друга Пальчевского, а уходящий президент на стадионе... Стала відома програма інавгурації Зеленського 20 травня - Цензор.НЕТ 2825
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Если Зельц ещё и в ВР заведёт свою виртуальную шоблу то закон об импичменте тем более не будет принят. Нужно быстрее репу чухать пока Зельц упивается своими "успехами" в делах служения народу. А вообще наверное Зельц придётся выносить и хоть бы оно само сбежало.
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Праздновать пока что нечего. Впереди огромный объем работы!
Люди не совсем понимаю, что ждать от Зеленского. Поэтому мгновенный роспуск зРады будет неуместен, в расчете получить максимальное возможное количество голосов.
Если Зе начнет бороться за Украину, и с коррупцией, а это будет видно только через 30-60 дней, то и поддержка на парламентских выборах будет даже больше, чем на президентских.
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Хотя как презервативу, уже и герыч позволить себе может.
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Порохобот це росвітлений Зе-дебіл
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За такой жест правой рукой, УЕФА его бы оштафовала.
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На рояле играть будет? А то как-то без него, не то
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звонок в МИД Японии

- кто от ваших будет на инаугурации Зе?
- посол?
- какой посол?
- посол на ....
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Читаю дописи прибічників Порошенко....це жах! Так ненавидити свою Країну та новообраного Президента України! Хто ви такі? Звідкі? Цей весь бруд не може бути за походженням українськім! На таке лише наші північні сусіди здатні...
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Ненавидять країну як раз 72% дебілов, обравших кловуна-нарколигу, хоча було ще 38 кандидатів.
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Я не можу повірити що ви живете в Україні! Як можливо вважати 75 відсотків українців дебілами? Це може робити лише або мокаль, або ідейний ворог України і українців.
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А тобі це і не зрозуміти--бо ти такий же тупий ,як і клоун
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По перше - Україна переможе. А по-друге, для закріплення перемоги треба буде фізично знищити покидьків і ворогів України. Ви - як приклад такого ворога та дебіла.
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Ось це і будете волати через рік голобородьку. Але як би не запізно було.
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Дідовику замов слово за Портнова . Давай , не крути тазом .
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Така сумна тенденція...дебілізація населення. Згадайте відсоток більшості яка обрала януковича, згадайте відсоток порошенка, подивіться на відсоток блазня і заплачте.
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Я згадав відсоток за Хама, згадав відсоток за Пепе. І що? Ці відсотки ділити, множити чи віднимати? Ви називаєте Президента України блазнем. Ви взагалі українець чи потвора з поребріка?
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Порівняйте тенденцію росту дебілізації населення. Я то розумію що Ви з тих 73 відсотків але спробуйте усвідомити. Може щось вийде.
Блазнем я називаю блазня...президента покидьком, за якого я між іншим не голосував. Стане блазень президентом - зробить щось путнє - буду називати його на ім'я по батькові. Нехай старається.
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Блазень - близька до монарха або феодала особа, обов'язком якої було розважати вельмож та їхніх гостей жартами, нерідко сатирично гострими.
Блазень виступає як сценічний персонаж в давніх ярмаркових та балаганнихвиставах. Він часто трапляється у творах В. Шекспіра, П. Кальдерона та ін.
У переносному значенні - дурень, телепень.
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Блазень - близька до монарха або феодала особа, обов'язком якої було розважати вельмож та їхніх гостей жартами, нерідко сатирично гострими.
Блазень виступає як сценічний персонаж в давніх ярмаркових та балаганнихвиставах. Він часто трапляється у творах В. Шекспіра, П. Кальдерона та ін.
У переносному значенні - дурень, телепень.

Ну це все про Порошенко. Монарх - *****, феодал - Ахметов. В баночки сцяв при людях, на сцені волав "Слава Україні!", за сценою домовлявся з *****м та отримував накази кидати в тюрьми патріотів. Та там довго ще перераховувати ознаки блазня-підараса у Порошенка. І жодного у Зеленського! Чим ви думаєте? Мізками? Не факт....
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Та Ви я бачу дуже розумний чоловік...таку теорію вивели. А хто ж тоді блазень? Порох мерзотник, покидьок, брехлива собака...але не блазень точно. Принаймні шутом гороховим, як новообрана мавпочка, порох на хліб собі не заробляв.
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Ви такими словами принижуєте Україну, українців. Нарід не може вибрати блазня Президентом. Блазнем Президент може лише стати за час гетьманства. Порошенко став таким блазнем. Весь соціум бачив сцання янтарною сечею від пепе, фантастичні зустрічі з самим собою та інше....
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Народ вибрав собі в президенти саме блазня...принизивши своїм вибором себе, мене (я блазня не обирав), і мою любу Україну. Перечитайте ще раз про термін блазень і зробіть висновки. Якщо Ви в елементарному розібратись не можете то я нічим не допоможу Вам в Вашому розумовому розвитку.

Може народ в свій час не обирав двічі відбувшого покарання кримінального злочинця? Може олігарха злодія не обирав? Більшість не завжди права. А в Україні, в плані виборів, більшість не права завжди.
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Я с 25%.С деда прадеда чистый украинец.В роду не не было ни одной москальской морды.А ты похоже кацапура шерсть собача.
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Я трошкі розумію москальску... Ви вважаєте себе українцем? Чому? Ви навіть мовою не володієте! Ви - блазень.
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Э такий покидьок,табачник,(доречі скоро приїде мабудь зі усіляким лайном промоскальським до вашого харанта новообраного),дуже добре володів мовою соловьїною.А ворог України лютий. Як і ви,тупорилі
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прикинь,Андрюха...
ну,фашисты,в натуре..они еще Иуговасток и Дамбаз угнетают,суки..
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В том-то и дело. Тех, кто за Порошенко, с большой натяжкой 15%, а пишут тут порохоботы - так их уйма. Скорее всего, тут пасутся рашисты тоже, а они с петей солидарны.
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уймись, московит
твой уже завтра в права вступает, а ты все дрожишь от Порошенко, забыть не можешь, как он вашу рашу натягивал... Уже твоему Зеленскому и трибуна готова для кенгурации...
Стала відома програма інавгурації Зеленського 20 травня - Цензор.НЕТ 6731
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100%.

"Не так страшны касабские воши, как наши украинские гниды" (с)
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ха ха как же приятно смотреть как полыхает у порохоботов
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Маєш на увазі що "палихає" тому що повернувся Портнов , а пізніше приповзуть і янек з азіровим ?
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А я юлебот Стала відома програма інавгурації Зеленського 20 травня - Цензор.НЕТ 8107
Тебе приятно смотреть, как у меня полыхает?
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Не думав, що після Зека-президента буде ще таке дно, така ганьба, таке позорище України. Спрацювала многоходововочка путіна - для Новоросії та Малоросії друге дихання забезпечено, зебіли.
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азіров та янек вже купили квітки на інавгурацію, левочкин та фірташ к банкету підтянуться
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Рояль в кущах уже стоїть? Чи ретельно його охороняють? Особливо поверхню клавіш?
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программа кенгурации гидранта Зебила - "РОЯЛЬ В КУСТАХ"... Стала відома програма інавгурації Зеленського 20 травня - Цензор.НЕТ 6612
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Пепосвиням - українською мовою - інавгурація. Вашу програму тарифного геноциду вже всі бюджетники і пенсіонери вже побачили. ДЯКУЄМО, пане президент-брехло-ворюга.
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Ви настільки тупі,що дійсно вважаєте,що беня зробить вас заможними?
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Ви настільки тупі, що дійсно вважаєте,що пепосвин зробив нас заможними?
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Дякую, пане президенте, за те що захистив нас від кацапської навали. І за піднесення престижу України у цивілізованому світі.
Дякую, пане прем'єр-міністре, за адекватну та відчутну індексацію пенсій тим хто працював і платив податки Державі.
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Завтра ЗеВальцман получит свою булаву и начнет мародерить, барыжить, наживаться на крови...
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Клоун решил всех удивить не только тем, что подрос за ночь на 20 см, но и новым произведением, сменив привычный инструмент.
Стала відома програма інавгурації Зеленського 20 травня - Цензор.НЕТ 9518
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Барабан лишний. Теперь он будет стучать прямо по головам своих тупых избирателей
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Подобаються грабіжницькі тарифи та жалюгідні пенсії і зарплати?
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Думаешь клоун снизит хоть на копейку тарифы? Конституцию почитай, за что отвечает президент. Он к тарифам и ценам не имеет никакого отношения.
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В мене не жалюгідна зарплатня. Може того шо я не тупий и не чекаю від чергового брехунця казкового вирешення моїх проблем.
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Замість старих прострочених «Коконів» модернізований протитанковий комплекс отримає українські ракети Р-2В з більшою дальністю (до 7,5 км) та потужністю (бронепробиття до 800 мм за ДЗ), з новою системою виявлення цілей вдень і вночі та іншою системою управління ракетою - по лазерному променю.
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Зє-блазень сам буде кєнгуріроватись, чи по скайпу?
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Ще раз пепосвинарчук - вибір 73 % українців українською пишеться інавгурація.
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Сам же знаешь, не было никаких 73%
Истерику нагнали, опросами подделанными на мозги накапали,
а под это дело уже и результаты после подогнали...
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перерахуємо вас через рік... думаю заховаються всі, крім цапових ботів... а «кєнгурацію» вигадали зє-дятли, так що самі приготували, самі й їжте, не обляпайтесь... такий ваш контингент, як і ваш блазень зашмарканий...
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перерахуємо вас через рік... думаю заховаються всі свиноботи... а «кєнгурацію» вигадали юродиві пепосвинівські гостряки, наїлися вже бандитських тарифів і жалюгідних пенсій, від мародерської банди та її холуйні.
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🤣 ботяра цаповий... невже не було методички на цей випадок??? довелось мій допис переробляти на свій недалекий розсуд... рекламацію подай в ольгіно... 😀
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Через кілько місяців зебілів треба буде шукати з поліцією.
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какое-то ощущение мерзкое по поводу завтрашнего дня. Хочется ошибаться и думать, что все будет хорошо. Но портнов, коломойский очень напрягают. Что будет дальше??
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Дальше Азаров с Януковичем " Я вернусь", праздник рыгов, майдан, гражданская война и Путин в Киеве. Как итог- болт межународного сообщества на Украину лет на 200.
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Таке вже нажаль було в історії України.Чому бідні- бо тупі. Чому тупі-бо бідні
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Лишь бы не перепутал
И положил на Евангелие именно руку, как положено.
С него станется....
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Мєрзкоє, тому що генпрокулол недолугий.
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Программа инаугурации стала известна раньше, чем программа президента. Это все что нужно знать о... Народе Украины. И о том, чем они думали выбирая этого президента.
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Чому майже всі свинопепісти пишуть пости російською мовою? Або кацапи, або "нє осилили" українську мову?
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Твой запах портянок,матрешек и балалайки не перебьет даже украинский.
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Все тут срутся из-за %, мол ты из 73% "дебилов", а я мол из 25% "типа умных", а давайте взглянем в статистику:
всего проголосовало во 2 туре 18491837 это 65 % от всех избирателей, значит 100% округлённо 29000000
За Зеленского проголосовало - 13 541 528
За Порошенко проголосовало - 4 522 450
А вот 10000000 Украинцев не проголосовало, так кто они? дебилы? умные? или пид@расы, которым вообще всё покуй???
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А що нормальні ?)) з такими землями , з таким ...роз положенням , після двох майданів .. все прос- ирати ?))
Яка Польша була в 90 і яка тепер ? А Прибалти ?? І що цікаво.. самі виберають лідерів ,
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Цензор.НЕТНовиниПолітика УкраїниСтала відома програма інавгурації Зеленського 20 травня
 
 
 
 
 
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