 Стала відома програма інавгурації Зеленського 20 травня

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
Так, згідно з програмою, о 10.00 Зеленський братиме участь в урочистому засіданні Верховної Ради України з нагоди складення присяги Президентом України українському народові.
З 11.05 до 11.20 у Маріїнському палаці у нього запланована участь у церемонії представлення командувачів видами Збройних сил України та у церемонії підняття Державного Прапора України.
З 11.20 до 11.50 Президент Володимир Зеленський та пані Олена Зеленська вітатимуть глав іноземних делегацій у Маріїнському палаці.
Читайте також: Інавгурація Зеленського відрізнятиметься від традиційних - Гелетей
Потім, до 13.30 очільник держави прийматиме глав іноземних делегацій з нагоди вступу на посаду Президента України. А з 14.30 у нього заплановані двосторонні зустрічі з главами іноземних делегацій в Адміністрації Президента України.
Нагадаємо, Верховна Рада призначила інавгурацію новообраного президента Володимира Зеленського на понеділок, 20 травня.
Люди не совсем понимаю, что ждать от Зеленского. Поэтому мгновенный роспуск зРады будет неуместен, в расчете получить максимальное возможное количество голосов.
Если Зе начнет бороться за Украину, и с коррупцией, а это будет видно только через 30-60 дней, то и поддержка на парламентских выборах будет даже больше, чем на президентских.
- кто от ваших будет на инаугурации Зе?
- посол?
- какой посол?
- посол на ....
Блазнем я називаю блазня...президента покидьком, за якого я між іншим не голосував. Стане блазень президентом - зробить щось путнє - буду називати його на ім'я по батькові. Нехай старається.
--------------------
Блазень - близька до монарха або феодала особа, обов'язком якої було розважати вельмож та їхніх гостей жартами, нерідко сатирично гострими.
Блазень виступає як сценічний персонаж в давніх ярмаркових та балаганнихвиставах. Він часто трапляється у творах В. Шекспіра, П. Кальдерона та ін.
У переносному значенні - дурень, телепень.
Блазень виступає як сценічний персонаж в давніх ярмаркових та балаганнихвиставах. Він часто трапляється у творах В. Шекспіра, П. Кальдерона та ін.
У переносному значенні - дурень, телепень.
Ну це все про Порошенко. Монарх - *****, феодал - Ахметов. В баночки сцяв при людях, на сцені волав "Слава Україні!", за сценою домовлявся з *****м та отримував накази кидати в тюрьми патріотів. Та там довго ще перераховувати ознаки блазня-підараса у Порошенка. І жодного у Зеленського! Чим ви думаєте? Мізками? Не факт....
Може народ в свій час не обирав двічі відбувшого покарання кримінального злочинця? Може олігарха злодія не обирав? Більшість не завжди права. А в Україні, в плані виборів, більшість не права завжди.
ну,фашисты,в натуре..они еще Иуговасток и Дамбаз угнетают,суки..
твой уже завтра в права вступает, а ты все дрожишь от Порошенко, забыть не можешь, как он вашу рашу натягивал... Уже твоему Зеленскому и трибуна готова для кенгурации...
"Не так страшны касабские воши, как наши украинские гниды" (с)
Тебе приятно смотреть, как у меня полыхает?
Дякую, пане прем'єр-міністре, за адекватну та відчутну індексацію пенсій тим хто працював і платив податки Державі.
Истерику нагнали, опросами подделанными на мозги накапали,
а под это дело уже и результаты после подогнали...
И положил на Евангелие именно руку, как положено.
С него станется....
всего проголосовало во 2 туре 18491837 это 65 % от всех избирателей, значит 100% округлённо 29000000
За Зеленского проголосовало - 13 541 528
За Порошенко проголосовало - 4 522 450
А вот 10000000 Украинцев не проголосовало, так кто они? дебилы? умные? или пид@расы, которым вообще всё покуй???
Яка Польша була в 90 і яка тепер ? А Прибалти ?? І що цікаво.. самі виберають лідерів ,