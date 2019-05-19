 Програма інавгурації Зеленського 20 травня

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
Так, згідно з програмою, о 10.00 Зеленський братиме участь в урочистому засіданні Верховної Ради України з нагоди складення присяги Президентом України українському народові.
З 11.05 до 11.20 у Маріїнському палаці у нього запланована участь у церемонії представлення командувачів видами Збройних сил України та у церемонії підняття Державного Прапора України.
З 11.20 до 11.50 Президент Володимир Зеленський та пані Олена Зеленська вітатимуть глав іноземних делегацій у Маріїнському палаці.
Читайте також: Інавгурація Зеленського відрізнятиметься від традиційних - Гелетей
Потім, до 13.30 очільник держави прийматиме глав іноземних делегацій з нагоди вступу на посаду Президента України. А з 14.30 у нього заплановані двосторонні зустрічі з главами іноземних делегацій в Адміністрації Президента України.
Нагадаємо, Верховна Рада призначила інавгурацію новообраного президента Володимира Зеленського на понеділок, 20 травня.
И положил на Евангелие именно руку, как положено.
С него станется....
всего проголосовало во 2 туре 18491837 это 65 % от всех избирателей, значит 100% округлённо 29000000
За Зеленского проголосовало - 13 541 528
За Порошенко проголосовало - 4 522 450
А вот 10000000 Украинцев не проголосовало, так кто они? дебилы? умные? или пид@расы, которым вообще всё покуй???
Яка Польша була в 90 і яка тепер ? А Прибалти ?? І що цікаво.. самі виберають лідерів ,
Отже - рішення підтримати нового президента правильне.
Вітаю всіх притомних!
https://onpage.com.ua
В некоторых репликах концертных программ арлекин из Кривого Рога допускал откровенное богохульство, насмешки над Богом Иисусом Христом и употреблял всуе (чтобы вызвать смех у своих зрителей) Имя Вседержителя.
В еврейских Писаниях сказано о Господе: «А для вас, благоговеющие пред именем Моим, взойдет Солнце правды и исцеление в лучах Его» (Книга пророка Малахия 4 глава 2 текст).
Одной этой цитаты из Ветхого Завета достаточно для богобоязненного человека чтобы понять, что Имя Божье достойно того, чтобы творение благоговело по отношению к своему Создателю и относилось с наивысшей степенью почтения.
Как актер комических ролей, «слуха народа» часто использует в своих репризах откровенные пошлости сексуального характера, чтобы «разогреть» зрителя. Свою популярность он заработал на поприще урогенитальных органов, расположенных ниже пояса и выше колен.
Граждан, которые глумятся над Вседержителем, Библия называет антихристами.
«Я накажу мир за зло,- говорит Господь через пророка Исаию 13:11,- и нечестивых - за беззакония их, и положу конец высокоумию гордых, и уничижу надменность притеснителей».
15 минут на представление главкомам и поднятие флага? Ну, ладно: на флаг отведем 5 минут, хотя сомнительно, что уложатся.
Но командующих видами ВС - 6 человек: сухопутные войска, ВВС, ВМС, ДШВ, ССО, тыл. Представлять, по идее, их должен НГШ. Хрен с ним, решил Зеленский, плюнуть на НГШ и снять его прямо завтра же, но не представляться в т.ч. и ему, поступок не самый умный (да и субординация нарушается). Но это ладно. На 6 человек - 10 минут? Построиться, поздороваться, рапорт выслушать и руку пожать - времени больше уйдет.
Кроме того, умный человек с каждым парой слов бы перекинулся, приятное что-нибудь сказал (доброе слово и кошке приятно). Все они люди заслуженные, исполняют свои обязанности в сложное время. Разве они не заслуживают короткого, дружелюбного разговора на тему: "как дела; как служба; как подчиненные? Рад будущей совместной и плодотворной работе; Родина вам благодарна, и в моем лице благодарит вас, смотрит на Вас и вверенные вам войска, и надеется на вас". Помимо этого, надо бы общую короткую речь сказать, что-то типа: еще раз рад встрече, надеюсь на плодотворную работу, рассчитывайте на мое неослабное внимание к вашим проблемам и чаяниям, будут вопросы - всегда жду. До свидания.
Ладно, сам Зеленский "шпак", в воинских ритуалах - ни уха, ни рыла, но спросить кого знающего, что трудно?
Ответов два, один другого хуже: сам подумать не в состоянии, а знающих - нет. А незнающие не в состоянии простой расчет времени сделать и подумать головой. Или: подумать-то сам может, но гордыня мешает. Отросла гордыня, болтается и мешает. Поэтому и решил: пропорхаю мимо, как балерина. Пусть эти солдафоны на меня такого умного и красивого посмотрят и тем счастливы будут. Хер ли с ними, мужланами, разговаривать...