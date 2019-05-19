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 Програма інавгурації Зеленського 20 травня

Прес-служба новообраного Президента України Володимира Зеленського оприлюднила коротку програму урочистих заходів з нагоди його вступу на посаду.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

Так, згідно з програмою, о 10.00 Зеленський братиме участь в урочистому засіданні Верховної Ради України з нагоди складення присяги Президентом України українському народові.

З 11.05 до 11.20 у Маріїнському палаці у нього запланована участь у церемонії представлення командувачів видами Збройних сил України та у церемонії підняття Державного Прапора України.

З 11.20 до 11.50 Президент Володимир Зеленський та пані Олена Зеленська вітатимуть глав іноземних делегацій у Маріїнському палаці.

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Потім, до 13.30 очільник держави прийматиме глав іноземних делегацій з нагоди вступу на посаду Президента України. А з 14.30 у нього заплановані двосторонні зустрічі з главами іноземних делегацій в Адміністрації Президента України.

Нагадаємо, Верховна Рада призначила інавгурацію новообраного президента Володимира Зеленського на понеділок, 20 травня. 

Читайте на "Цензор.НЕТ": Біля Верховної Ради розпочато підготовку до завтрашньої інавгурації Зеленського. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3127668
 
   
 Топ коментарі
 
выступление перед иностранными делегациямиСтала известна программа инаугурации Зеленского 20 мая - Цензор.НЕТ 7741
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Дальше Азаров с Януковичем " Я вернусь", праздник рыгов, майдан, гражданская война и Путин в Киеве. Как итог- болт межународного сообщества на Украину лет на 200.
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Таке вже нажаль було в історії України.Чому бідні- бо тупі. Чому тупі-бо бідні
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Ти в Мальті, чи прикриваєшся мальтійським прапорцем, здристунець від "життя по новому"?
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Лишь бы не перепутал
И положил на Евангелие именно руку, как положено.
С него станется....
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Мєрзкоє, тому що генпрокулол недолугий.
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Программа инаугурации стала известна раньше, чем программа президента. Это все что нужно знать о... Народе Украины. И о том, чем они думали выбирая этого президента.
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Чому майже всі свинопепісти пишуть пости російською мовою? Або кацапи, або "нє осилили" українську мову?
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Твой запах портянок,матрешек и балалайки не перебьет даже украинский.
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Все тут срутся из-за %, мол ты из 73% "дебилов", а я мол из 25% "типа умных", а давайте взглянем в статистику:
всего проголосовало во 2 туре 18491837 это 65 % от всех избирателей, значит 100% округлённо 29000000
За Зеленского проголосовало - 13 541 528
За Порошенко проголосовало - 4 522 450
А вот 10000000 Украинцев не проголосовало, так кто они? дебилы? умные? или пид@расы, которым вообще всё покуй???
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А що нормальні ?)) з такими землями , з таким ...роз положенням , після двох майданів .. все прос- ирати ?))
Яка Польша була в 90 і яка тепер ? А Прибалти ?? І що цікаво.. самі виберають лідерів ,
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Тобто, за ПО проголосували десь відсотків 12% виборців? П'ять років обіцянок під хвіст.
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Звиванням московських орків задоволений.

Отже - рішення підтримати нового президента правильне.
Вітаю всіх притомних!
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Программа сегодняшнего дня-то такое. Где программа работы хотя бы на 100 дней? Или кенгурация и банкет-это все, о чем грезилось Зе?
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Всем нужна помощь в продвижении. Даже президенты с этого начинали. И теперь каждый может развиваться в интернете,и выходить за его пределы
https://onpage.com.ua
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К большому сожалению, прошедшие два тура выборов Президента Украины показали, что большинству православных избирателей, получивших в нынешнем году Томос, по сердцу «духовная пища» пианиста, играющего на рояле нетрадиционным способом. Народу нравится в репертуаре концертов Хала поротька пропаганда содомии с «кумом», лицедей не краснея, подает публике на блюдечке «клубничку» и рекламирует употребление алкоголя.
В некоторых репликах концертных программ арлекин из Кривого Рога допускал откровенное богохульство, насмешки над Богом Иисусом Христом и употреблял всуе (чтобы вызвать смех у своих зрителей) Имя Вседержителя.
В еврейских Писаниях сказано о Господе: «А для вас, благоговеющие пред именем Моим, взойдет Солнце правды и исцеление в лучах Его» (Книга пророка Малахия 4 глава 2 текст).
Одной этой цитаты из Ветхого Завета достаточно для богобоязненного человека чтобы понять, что Имя Божье достойно того, чтобы творение благоговело по отношению к своему Создателю и относилось с наивысшей степенью почтения.
Как актер комических ролей, «слуха народа» часто использует в своих репризах откровенные пошлости сексуального характера, чтобы «разогреть» зрителя. Свою популярность он заработал на поприще урогенитальных органов, расположенных ниже пояса и выше колен.
Граждан, которые глумятся над Вседержителем, Библия называет антихристами.
«Я накажу мир за зло,- говорит Господь через пророка Исаию 13:11,- и нечестивых - за беззакония их, и положу конец высокоумию гордых, и уничижу надменность притеснителей».

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Слушайте, мне уже тревожно: по всей видимости, ваш новый президент ни сам умом не отличается, ни советников мало-мальски разумных не имеет.
15 минут на представление главкомам и поднятие флага? Ну, ладно: на флаг отведем 5 минут, хотя сомнительно, что уложатся.
Но командующих видами ВС - 6 человек: сухопутные войска, ВВС, ВМС, ДШВ, ССО, тыл. Представлять, по идее, их должен НГШ. Хрен с ним, решил Зеленский, плюнуть на НГШ и снять его прямо завтра же, но не представляться в т.ч. и ему, поступок не самый умный (да и субординация нарушается). Но это ладно. На 6 человек - 10 минут? Построиться, поздороваться, рапорт выслушать и руку пожать - времени больше уйдет.
Кроме того, умный человек с каждым парой слов бы перекинулся, приятное что-нибудь сказал (доброе слово и кошке приятно). Все они люди заслуженные, исполняют свои обязанности в сложное время. Разве они не заслуживают короткого, дружелюбного разговора на тему: "как дела; как служба; как подчиненные? Рад будущей совместной и плодотворной работе; Родина вам благодарна, и в моем лице благодарит вас, смотрит на Вас и вверенные вам войска, и надеется на вас". Помимо этого, надо бы общую короткую речь сказать, что-то типа: еще раз рад встрече, надеюсь на плодотворную работу, рассчитывайте на мое неослабное внимание к вашим проблемам и чаяниям, будут вопросы - всегда жду. До свидания.
Ладно, сам Зеленский "шпак", в воинских ритуалах - ни уха, ни рыла, но спросить кого знающего, что трудно?
Ответов два, один другого хуже: сам подумать не в состоянии, а знающих - нет. А незнающие не в состоянии простой расчет времени сделать и подумать головой. Или: подумать-то сам может, но гордыня мешает. Отросла гордыня, болтается и мешает. Поэтому и решил: пропорхаю мимо, как балерина. Пусть эти солдафоны на меня такого умного и красивого посмотрят и тем счастливы будут. Хер ли с ними, мужланами, разговаривать...
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Там со всего квартала в армии врядли кто то служил.
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Да никто и не спорит. Зеленский - "шпак". Но ведь, во-первых, можно ведь было поймать кого из военных, и спросить. Во-вторых, у него же команда целая помощников...
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Кстати, уже и видео есть - проскакал мимо почетного караула в темпе "Кармен", проскакал мимо командующих, и, сделав прощальное па, упорхал...
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