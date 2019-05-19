 Герой АТО, учасник "Ігор Нескорених" десантник Калитюк одружився. ФОТО

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Форпост.
Сергій Калитюк - український військовик, десантник, молодший сержант Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
19 червня 2014 року о 4:00 почалась військова операція, метою якої було висування в глибину території, знищення укріплень бойовиків в районі смт Ямпіль та звільнення населених пунктів. З Красного Лиману вирушили підрозділи десантників, яким було поставлене завдання взяти штурмом укріплений блокпост "Марс" російсько-терористичних угруповань, провести "зачистку" в передмісті Ямполя, захопити та утримувати ключові точки, зокрема міст через Сіверський Донець.
На світанку сили зведеного штурмового загону десантників вийшли виконувати завдання за підтримки артилерії. Перший штурм був невдалим, — десантники потрапили у засідку. Терористи пропустили дві машини колони і підірвали на керованому фугасі третю — машину управління 1В119 "Реостат". Унаслідок вибуху командир батареї Роман Прищепа дістав поранення у шию, механіку-водію Антону Воленку відірвало руку, старший сержант Максим Коваль дістав осколкові поранення, інші — контузії. Молодший Сержант Калитюк зазнав контузії, але зістрибнув з машини в бік лісосмуги і почав вести бій. Під час бою Калитюк дістав одну кулю у голову(пошкодившу череп), над лівим оком, та кілька кульових поранень у спину, відняло ноги. Чотири 9-міліметрові кулі пошкодили праву лопатку, пробили легеню, печінку, лімфовузол, ребра, зачепили хребет.
26 липня 2014 року за особисту мужність і героїзм, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, відзначений — нагороджений орденом "За мужність" III ступеня.
Дай їм обом щастя (бо сила і мужність у них вже є)
Благослови на міцну родину і бажану дитину
Щоб кохали одне одного, поважали, підтримували.
Щоб народили та виховали діточок
Нехай родина буде щасливою, заможньою.
так должно быть,потому что есть Бог на свете
Щастя вам, молодята, та мирного неба вашим дітям!
Щастя молодятам.
Сергій переїхав у Львів з Дніпра .... Він там проходив реабілітацію і залишився.
Як і Роман Панченко (товариш молодого), теж з 25-ої. Вони почали займатися стрільбою з лука, подружилися, були на Іграх Нескорених.
Хай у вас все буде добре.
Не кожному до снаги набивати кишені грішми і встигнути героя "насмоктати".
Готов стать крестным отцом ребенка.