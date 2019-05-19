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 Герой АТО, учасник "Ігор Нескорених" десантник Калитюк одружився. ФОТО

Сьогодні, 19 травня, у Львові одружився герой війни на Донбасі, учасник "Ігор Нескорених" Сергій Калитюк.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Форпост.

Герой АТО, учасник Ігор Нескорених десантник Калитюк одружився 01

Сергій Калитюк - український військовик, десантник, молодший сержант Збройних сил України, учасник російсько-української війни.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Матері загиблих військовослужбовців просять Зеленського повернути мир

Герой АТО, учасник Ігор Нескорених десантник Калитюк одружився 02

19 червня 2014 року о 4:00 почалась військова операція, метою якої було висування в глибину території, знищення укріплень бойовиків в районі смт Ямпіль та звільнення населених пунктів. З Красного Лиману вирушили підрозділи десантників, яким було поставлене завдання взяти штурмом укріплений блокпост "Марс" російсько-терористичних угруповань, провести "зачистку" в передмісті Ямполя, захопити та утримувати ключові точки, зокрема міст через Сіверський Донець.

На світанку сили зведеного штурмового загону десантників вийшли виконувати завдання за підтримки артилерії. Перший штурм був невдалим, — десантники потрапили у засідку. Терористи пропустили дві машини колони і підірвали на керованому фугасі третю — машину управління 1В119 "Реостат". Унаслідок вибуху командир батареї Роман Прищепа дістав поранення у шию, механіку-водію Антону Воленку відірвало руку, старший сержант Максим Коваль дістав осколкові поранення, інші — контузії. Молодший Сержант Калитюк зазнав контузії, але зістрибнув з машини в бік лісосмуги і почав вести бій. Під час бою Калитюк дістав одну кулю у голову(пошкодившу череп), над лівим оком, та кілька кульових поранень у спину, відняло ноги. Чотири 9-міліметрові кулі пошкодили праву лопатку, пробили легеню, печінку, лімфовузол, ребра, зачепили хребет.

26 липня 2014 року за особисту мужність і героїзм, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, відзначений — нагороджений орденом "За мужність" III ступеня.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Відчуваю війну на Донбасі як власний біль" - капелан армії США Вестфолл

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3127667
 
   
 Топ коментарі
 
Боже!
Дай їм обом щастя (бо сила і мужність у них вже є)
Благослови на міцну родину і бажану дитину
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Вітаю молодят )))
Щоб кохали одне одного, поважали, підтримували.
Щоб народили та виховали діточок Герой АТО, участник "Игр Непокоренных" десантник Калитюк женился - Цензор.НЕТ 5573
Нехай родина буде щасливою, заможньою.
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За такий подвіг дають зірку Героя України а не ордени, але свінобарига не давав нагород справжнім Героям! Новий Президент це виправить і Герої України отримають свої нагороди!
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...тебя уже санитары по всей дурке разыскивают, а ты на Цензоре шаришься - бегом на укол, игареша! Герой АТО, учасник "Ігор Нескорених" десантник Калитюк одружився - Цензор.НЕТ 7617
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1000%!!! Вот из-за того, что раздает петька ордена, как значки, ценность их просто ниже плинтуса. А парень реально Герой!
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Боже!
Дай їм обом щастя (бо сила і мужність у них вже є)
Благослови на міцну родину і бажану дитину
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Вітаю молодят )))
Щоб кохали одне одного, поважали, підтримували.
Щоб народили та виховали діточок Герой АТО, участник "Игр Непокоренных" десантник Калитюк женился - Цензор.НЕТ 5573
Нехай родина буде щасливою, заможньою.
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Щастя, здоров'я і кохання молодятам! І діточок, як на небі зірочок ! 💞😊
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Счастья,Добра,Здоровья и конечно Детей вам молодята
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Искренне радуюсь за ребят в день их бракосочетания! Крепкой семьи, чистой любви и совпадения желаний с возможностями! ГОРЬКО!!!
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Меня эта конченная власть раздражает до ужаса, таким героям награда 3 степени, а своим дружкам бандюкам - ордена 1-2 степени.
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розчулили до сліз....Дай Боже здоров'я,миру,діточок,щастя і в любові прожить все життя!
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Совет, да Любовь! -- най щастить молодятам у Подружжі... *)
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Все буде добре! На щастя, на любов, на повагу, на довгі літа!
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Всё будет хорошо! Любимой много сил и терпенья ибо брак будет тяжким.
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все буде добре! хлопца вылечат и поставят на ноги!
так должно быть,потому что есть Бог на свете
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Добра новина, розбавляє увесь негатив сьогодення і повертає віру в людей.

Щастя вам, молодята, та мирного неба вашим дітям!
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Яка приємна новина !
Щастя молодятам.

Сергій переїхав у Львів з Дніпра .... Він там проходив реабілітацію і залишився.
Як і Роман Панченко (товариш молодого), теж з 25-ої. Вони почали займатися стрільбою з лука, подружилися, були на Іграх Нескорених.

Хай у вас все буде добре.
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Далеко йому до Грицака-героя.
Не кожному до снаги набивати кишені грішми і встигнути героя "насмоктати".
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А у людей свадьба! А у нас какая то инаугурация---рифмуется со словом кастрация! И ветеринар по попугаям за главного.
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Нашему защитнику - счастья в личной жизни, и всего наилучшего. Здоровья и удачи.
Готов стать крестным отцом ребенка.
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