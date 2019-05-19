 Бахматюк закликав Гонтареву не ховатися в Лондоні і повернутися в Україну

Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться в офіційній заяві компанії "Укрлендфармінг".
"На коференції "Game of Thrones: Final Season?", яку проводила інвестиційна компанія Concorde Capital, СЕО УЛФ Олег Бахматюк заявив, що "екс-керівник НБУ Валерія Гонтарева завдала шкоди економіці України не меньше ніж Путін". Інші спікери наголосили на тому, що принаймні половина банків, які було виведено з ринку за часів правління Валерії Гонтаревої, було ліквідовано незаконно. Крім того, згідно з оцінками наглядової ради НБУ, втрати держави від непродуманої політики правління НБУ періоду Гонтаревої становлять 38% ВВП країни", - йдеться в заяві.
Водночас представники "Укрлендфармінгу" вважають, що Валерія Гонтарева і її оточення планує провести брудну піар-кампанію проти Олега Бахматюка і до цього може бути залучено (свідомо чи несвідомо) керівництво Національного банку України.
"Тому ми наголошуємо на наступному: уже минуло понад рік відтоді, як Олег Бахматюк запропонував реструктуризувати борги його ліквідованих банків, але, на жаль, керівництво НБУ зробило все від себе можливе, щоб не сісти за стіл переговорів. У такий спосіб Україна втрачає значні кошти через "особливу" позицію керівництва НБУ.
Ми закликаємо Валерію Гонтареву не ховатися в Лондоні і приїхати до України для публічної дискусії з приводу так званого "очищення" банківської системи і її дій щодо знищення економіки країни.
Олег Бахматюк, як і раніше, дотримується політики відкритості і прозорості і готовий взяти участь у дискусії. Наша позиція - це конструктивний діалог, за якого всі сторони мають можливість висловитись. Кінцева мета, яку ми переслідуємо, - добробут українців, і не лише тих 30 тисяч, які працюють у нашому холдингу, а й мільйонів інших, на покращення добробуту яких можуть бути спрямовані кошти, які Олег Бахматюк хоче і готовий повернути", - йдеться в заяві.
Нагадаємо, народний депутат від БПП Вадим Денисенко заявив, що планує разом з іншими народними обранцями звернутися в НАБУ з вимогою відкрити кримінальне провадження проти екс-керівника НБУ Валерії Гонтаревої за розвал банківської системи.
Экономика страны всегда растет когда есть свободный рынок. В Польше, например, в супермаркетах продают домашнее молоко, потому что там более 100 тысяч фермерских хозяйств и простые фермеры договариваются о поставках своей продукции с супермаркетами. Это просто один из примеров.
1) 27.11.2014 р. 5 фракцій в Раді (за вимогами Конституції України) створили коаліцію «Європейська Україна», склавши «Угоду про Коаліцію», підписану головами цих 5 фракцій.
https://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/n0001001-15
Це фракції «Народний фронт», «БПП», «Об`єднання Самопоміч», «РП Олега Ляшка», «ВО Батьківщина». З текста Угоди:
п.7. Припинення Коаліції.
7.1. Коаліція припиняється у разі:
7.1.1. припинення повноважень Верховної Ради України восьмого скликання;
7.1.2. зменшення чисельного складу Коаліції до кількості народних депутатів, меншої, ніж визначено Конституцією України;
7.1.3. прийняття Коаліцією рішення про припинення своєї діяльності.
7.2. Зміни у складі Коаліції, у тому числі у зв`язку з виходом із Коаліції однієї чи кількох депутатських фракцій, ЯКЩО при цьому кількісний склад Коаліції не стає меншим, ніж визначено Конституцією України, не є підставою для припинення Коаліції.
Згідно Конституції та цієї Угоди, Коаліція Ради 8 скликання «Європейська Україна» припинила своє існування 29.03. 2016 р., оскільки на цей час з даної Коаліції вийшла третя фракція - «РП Олега Ляшка». Загальна чисельність депутатів діючої Коаліції (в якій залишилося 2 фракції - НФ та БПП) зменшилася до 215 осіб, що є меншим, ніж визначено Конституцією.
2) Конституція України, ст. 83: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80
«У Верховній Раді України за результатами виборів і на основі узгодження політичних позицій формується коаліція депутатських фракцій, до складу якої входить більшість народних депутатів України від конституційного складу Верховної Ради України.»
«Коаліція депутатських фракцій у Верховній Раді України формується протягом одного місяця з дня відкриття першого засідання Верховної Ради України, що проводиться після чергових або позачергових виборів Верховної Ради України, або протягом місяця з дня припинення діяльності коаліції депутатських фракцій у Верховній Раді України.
Таким чином, з 29.03.2016 р. в Раді була припинена (Згідно підписаної Угоди та Конституції) дія Коаліції «Європейська Україна», і протягом 30 днів мала бути сформована нова Коаліція з фракцій, та підписана нова офіційна «Угода про Коаліцію». Це не відбулося.
3) Угода про Коаліцію, Преамбула: «Ми, народні депутати, підписали цю коаліційну угоду у Верховній Раді восьмого скликання, об`єдналися та утворили парламентську більшість...»
Таким чином, в Угоді мали бути підписи не тільки голів 5 фракцій, а й поїменні підписи кожного з депутатів 5 фракцій Коаліції.
Приклад: Угода про Коаліцію ВР 5-го скликання від 22.06.2006 р. https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/n0002001-06
Ця угода (на відміну від Угоди ВР 8-го скликання) підписана правильно, тому що в ній є підписи не тільки голів фракцій Коаліції, а й персональні підписи кожного з депутатів Коаліції, як того вимагає Регламент.
4) Не дивлячись на те, що у складі ВР 8 скликання лише 423 депутати http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/site2/p_fractions , згідно Конституції «Конституційний склад Верховної Ради України - чотириста п'ятдесят народних депутатів України, які обираються на основі загального, рівного і прямого виборчого права шляхом таємного голосування строком на п'ять років.» (ст. 76 КУ), тому Коаліція фракцій обов`язково повинна складати не менш 226 народних депутатів. Жоден прийнятий Закон України не має порушувати статті Конституції (в т.ч. ст. 76) , тому не має жодного закону, де Конституційним складом ВР України були б визнані 423 депутати.
5) Порядок утворення Коаліції ВР за діючим Регламентом ВР https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1952-17
Стаття 61.3. «За результатами проведених консультацій за особистими підписами голів відповідних депутатських фракцій або за рішенням депутатської фракції одним із заступників голови депутатської фракції укладається Угода про коаліцію депутатських фракцій у Верховній Раді (далі - коаліційна угода)... До Коаліційної Угоди додається список народних депутатів, які сформували коаліцію, з особистими підписами народних депутатів. Такий список є НЕВІД`ЄМНОЮ складовою коаліційної угоди.» Ст. 61.4. «Коаліція вважається сформованою з моменту офіційного оголошення про це головуючим на пленарному засіданні на підставі поданих до Апарату Верховної Ради документів, передбачених частиною третьою цієї статті.» Ст. 61.5. «Повідомлення про сформування коаліції, коаліційна Угода та ПЕРСОНАЛЬНИЙ склад коаліції не пізніше ніж через чотири дні після офіційного оголошення на пленарному засіданні про її сформування публікуються в газеті "Голос України". За Конституцією, Коаліція має бути сформована обов`язково з депутатських фракцій, а не з ситуативної більшості будь-яких позафракційних депутатів, які вирішили приєднатися до деяких фракцій. Конституція чітко вказує на об`єднання саме депутатських фракцій, і жоден Закон не має суперечити статтям Конституції.
На чисельні офіційні запити депутатів ВР та журналістів, А. Парубій відмовлявся оприлюднити нову «Угоду про Коаліцію» з особистими підписами депутатів фракцій Коаліції, як того вимагає Конституція та діючий Регламент ВР. Це є порушенням діючих законів з ознаками узурпації влади діючим складом ВР 8 скликання з 2016 року.
На цих (щонайменш) 5-х законних підставах, ВР 8-го скликання має бути розпущена Президентом України Зеленським В. О.
Ті (в тому числі, депутати), хто стверджує, що у Президента немає законних підстав для розпуску Ради 8-го скликання - на жаль, відверто брешуть.
Как сказал ее однопартиец А.Мороз о ее гибели(застрелилась?)- она очень много
знала о махинациях "оранжевой революции".
Они же в жизни кроме врать и воровать ничего не умеют и не стоят. Их даже ненавидеть много чести.. Ничего, и не такие тонули
Когда нужно поставить своего неграмотного кума генпрокурором, не вопрос, мимо закона, конституции и совести в один клик.
Когда нужно распилить бюджет и легально украсть себе на выборы миллиарды, то можно остаться ночью и с умными лицами жать на кнопки в две руки.
Когда нужно лишить гражданства Саакашвили и опозориться на весь мир, то можно подделать подпись и сходить с конституцией в туалет, а потом с мешками на голове депортировать всех причастных и непричастных к нему людей, вообще легко.
Лес вырубить, Роттердам включить, с армии воровать, евроблях нагнуть, курс положить, банки отжать, Савченко по приколу закрыть итд, всё легко по взмаху руки.
Но когда после позорного на весь мир проигрыша нужно передать власть, то черти привыкшие жрать в три горла за счёт налогоплательщиков, начинают брать в заложники страну, качать пространство гражданской войной и баррикадироваться жонглированием законами. Они реально не понимают вместе со своим императором с балкона, что все их шаги под микроскопом рассматривают все главы стран которые поздравили нового президента? Хотя отморозкам разжиревшим на смертях наверное пофиг.
Україна ты вообще понимаешь какие мерзкие дегенераты были у власти пять лет? Они же в жизни кроме врать и воровать ничего не умеют и не стоят. Их даже ненавидеть много чести..
Ничего, и не такие тонули.
Евгений Середа
И этот застрявший в прострации кудрявый космонавт ещё умудрился называть Зеленского наркоманом
Порошенко звонит каким-то лидерам стран, о чем-то договаривается.. А люди думают что это их пранкер разводит. Ибо не знает мировая практика случаев когда чиновник за пару дней до увольнения, вместо того чтобы готовить отчёт и дела к передаче следующему менеджеру, носится по стране изображая государственную деятельность и обсуждает с зарубежными партнёрами долгосрочные планы.
Нас реально уже жалеют, мол как же не повезло Украине что по всем признакам пять лет правил умственно неполноценный, психически больной олигофрен. И этот застрявший в прострации кудрявый космонавт ещё умудрился называть Зеленского наркоманом.
Но я всё таки больше склоняюсь к тому что зажравшийся, ой простите, завравшийся экс гарант изображая идиота хочет всех убедить что его нельзя сажать, и требует госпитализации в палате с мягкими стенами.
Она еще пожить хочет!
Слишком много знает, а за такое ...
вот и стал тут вопрос -- что делать дальше и как же новые деньги привлекать,
и делать тоже самое, да и по старым долгам дергать стали... уже те, кто эти кредитные портфели прикупил. он и просить... хоть не рафинанс, так реструктуризация, а НБУ ему -- болт, зачем очередную дыру делать. вот и обижается, что лавочку прикрыли.