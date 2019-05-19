 Бахматюк закликав Гонтареву не ховатися в Лондоні і повернутися в Україну

Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться в офіційній заяві компанії "Укрлендфармінг".

"На коференції "Game of Thrones: Final Season?", яку проводила інвестиційна компанія Concorde Capital, СЕО УЛФ Олег Бахматюк заявив, що "екс-керівник НБУ Валерія Гонтарева завдала шкоди економіці України не меньше ніж Путін". Інші спікери наголосили на тому, що принаймні половина банків, які було виведено з ринку за часів правління Валерії Гонтаревої, було ліквідовано незаконно. Крім того, згідно з оцінками наглядової ради НБУ, втрати держави від непродуманої політики правління НБУ періоду Гонтаревої становлять 38% ВВП країни", - йдеться в заяві.

Водночас представники "Укрлендфармінгу" вважають, що Валерія Гонтарева і її оточення планує провести брудну піар-кампанію проти Олега Бахматюка і до цього може бути залучено (свідомо чи несвідомо) керівництво Національного банку України.

"Тому ми наголошуємо на наступному: уже минуло понад рік відтоді, як Олег Бахматюк запропонував реструктуризувати борги його ліквідованих банків, але, на жаль, керівництво НБУ зробило все від себе можливе, щоб не сісти за стіл переговорів. У такий спосіб Україна втрачає значні кошти через "особливу" позицію керівництва НБУ.

Ми закликаємо Валерію Гонтареву не ховатися в Лондоні і приїхати до України для публічної дискусії з приводу так званого "очищення" банківської системи і її дій щодо знищення економіки країни.

Олег Бахматюк, як і раніше, дотримується політики відкритості і прозорості і готовий взяти участь у дискусії. Наша позиція - це конструктивний діалог, за якого всі сторони мають можливість висловитись. Кінцева мета, яку ми переслідуємо, - добробут українців, і не лише тих 30 тисяч, які працюють у нашому холдингу, а й мільйонів інших, на покращення добробуту яких можуть бути спрямовані кошти, які Олег Бахматюк хоче і готовий повернути", - йдеться в заяві.

Нагадаємо, народний депутат від БПП Вадим Денисенко заявив, що планує разом з іншими народними обранцями звернутися в НАБУ з вимогою відкрити кримінальне провадження проти екс-керівника НБУ Валерії Гонтаревої за розвал банківської системи.

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