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 Політика України
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Все про:Порошенко (8886) звільнення (520) Кулеба Микола (20)

 Порошенко звільнив уповноваженого з прав дитини Кулебу

Чинний Президент Петро Порошенко своїм указом звільнив Миколу Кулебу з посади уповноваженого президента з прав дитини.

Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться в указі №290/2019, оприлюдненому на сайті президента в неділю.

"Звільнити Кулебу Миколу Миколайовича з посади уповноваженого президента України з прав дитини", - йдеться в документі.

Кулеба був призначений уповноваженим президента з прав дитини указом президента Порошенка 18 грудня 2014 року.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Порошенко звільнив Луценко з посади представника президента в Раді

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3127665
 
 
 Топ коментарі
 
Ну никак не успокоится, похоже до утра завтрешнего будет указы строчить.))
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Самое интересное ,что Порошенко о Свинарчуках ни слова.Луценко тоже молчит,Сытник с НАБУ почему то молчит .Почему Свинарчуки до сих пор не арестованы ?
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Кто нибудь! Заберите уже у шизофреника Пэти фломастеры!
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Напоследок в сердцах задушит Ирку Луценко. Порошенко уволил уполномоченного по правам ребенка Кулебу - Цензор.НЕТ 5983
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в СБУ разоблачили бизнес-схемы Ирины Луценко. Речь идет об огромных суммах


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Рассказали об этом еще лет 10 назад вроде
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Ну никак не успокоится, похоже до утра завтрешнего будет указы строчить.))
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Будет конечно. Надо же Зе-бене поле расчистить. Ему надо возвращающихся в страну беглецов трудоустраивать.
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Ирка Геращенко ты что ли?) Только она могла такую чушь упороть защищая главного вора страны.
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Только электорат Зе-бени может пороть чушь, не понимая, что до вступления в должность фигляра вся квота президента, те должности которые заполняются прямыми указами президента должны освободиться.
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Да они поосвообождались. Гонтарева вот в Лондоне освобождается. Хорошо с Порохом наворовали, что она сбежала с Украины.
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-- выйдет в степь Донецкую молодой еврей...
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Сначала - в Днепровскую степь. Потом уже что останется от должностей, заполнят донецкими.
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-- нихто никого не тронет -- Коломойскому бабло отсудят -- ...и -- спокойной ночи, малыши.
Разумков, или как там его? -- шо сказал позавчера: Луценко, очень порядочный и честный человек!
Кинут Украину "свои"... ...а ***** потом поднавалится...
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каждому своё: ты будешь до утра дрочить, Петро... Порошенко уволил уполномоченного по правам ребенка Кулебу - Цензор.НЕТ 35
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Да он и завтра будет строчить, и после завтра. Только уже будет строчить указы жене и детям, раздавать им звания, и награды. А ещё будет воровать деньги из семейного бюджета и отдавать их друзьям Свинарчукам)
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пэпка вафсем свихнулся. Послезавтра выйдет под экс АП и будет продолжать указы строчить. Пока его в психушку не отвезут.
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А говорили, что у нас в стране президент ничего не решает. А оказывается, столько указов за два дня может выдать
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Самое интересное ,что Порошенко о Свинарчуках ни слова.Луценко тоже молчит,Сытник с НАБУ почему то молчит .Почему Свинарчуки до сих пор не арестованы ?
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Хрєновенько права мажорчиків захищав,нє?
🤔
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ПАП в выходной не увольняют . Интересно- даже вот простое вроде бы нарушение- но на каком основании работает АП, и кто будет оплачивать .
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О!, значить цю посаду зебіли вже забронювали! Понятно.
Бо з такої посади при зміні Президента - звільнятися необов'язково.
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До чего же мерзопакостная у нас Свыня 5 лет рулила! Тошнить будет ещё долго....
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Кто нибудь! Заберите уже у шизофреника Пэти фломастеры!
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Так воно буде шаКАЛадом малювати!
🤣
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Пусть натешится напоследок. Войну еще же никому не объявил.
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Це симолічно... В такий сумний день і ще одна "жертва політичних репресій"... Де вже та булава? Хоч би вона не щезла до завтрашнього ранку.
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