 Порошенко звільнив уповноваженого з прав дитини Кулебу

Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться в указі №290/2019, оприлюдненому на сайті президента в неділю.
"Звільнити Кулебу Миколу Миколайовича з посади уповноваженого президента України з прав дитини", - йдеться в документі.
Кулеба був призначений уповноваженим президента з прав дитини указом президента Порошенка 18 грудня 2014 року.
Разумков, или как там его? -- шо сказал позавчера: Луценко, очень порядочный и честный человек!
Кинут Украину "свои"... ...а ***** потом поднавалится...
🤔
Бо з такої посади при зміні Президента - звільнятися необов'язково.
🤣
буйный на свободе.