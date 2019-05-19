 Порошенко звільнив уповноваженого з прав дитини Кулебу

Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться в указі №290/2019, оприлюдненому на сайті президента в неділю.

"Звільнити Кулебу Миколу Миколайовича з посади уповноваженого президента України з прав дитини", - йдеться в документі.

Кулеба був призначений уповноваженим президента з прав дитини указом президента Порошенка 18 грудня 2014 року.

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