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Все про:Зеленський (1224) День пам'яті жертв політрепресій (9)

 "Зробимо все, щоб переслідування та насильства з політичних мотивів не було в нашому майбутньому", - Зеленський

У День пам'яті жертв політичних репресій Україна згадує знищених радянською владою і бореться за звільнення бранців Кремля.

Про це на своїй сторінці у Facebook заявив новообраний президент Володимир Зеленський, інформує Цензор.НЕТ.

"День пам'яті жертв політичних репресій. Згадуємо знищених радянською владою. Боремося за повернення додому бранців Кремля. Зробимо все, щоб переслідування і насильства з політичних мотивів не було в нашому майбутньому. Пам'ять про уроки минулого робить нас людьми", - написав Зеленський.

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Зробимо все, щоб переслідування та насильства з політичних мотивів не було в нашому майбутньому, - Зеленський 01

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3127662
 
   
 Топ коментарі
 
вот глупый.. минсоцполитики и будет проводить перепись)
она нужна - чтобы отвлечь болванов от обещаний "рубить руки, снизить тарифы, дать зп в 4000 баксов". да и распилить бабло - тоже. До осени вазелиновых посадят на крючок "нереальной важности переписи". мол, все проблемы Украины - не было переписи, а проведем её - сразу станем жить в Швейцарии "Сделаем все, чтобы преследования и насилия по политическим мотивам не было в нашем будущем", - Зеленский - Цензор.НЕТ 8410.
стадо поведется на все 73% - забыв что живут в 21м веке, и давно есть БД, ИД и прочие удобства технологий, позволяющие с точностью до человека знать количество живущих в Украине - каждый день)
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вот и начались отмазки портнова, азарова, яныка и прочих рыгоаналов, драпанувших в московию... "Сделаем все, чтобы преследования и насилия по политическим мотивам не было в нашем будущем", - Зеленский - Цензор.НЕТ 4784
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Читайте внимательно, не торопитесь: по ПОЛИТИЧЕСКИМ не будет, але тильки по УГОЛОВНЫМ, как во всех нормальных странах.
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Всё правильно. Только политики совершившие преступления, и замешаные в коррупции должны быть покараны по всей строгости закона. Надеюсь это не является политическим преследованием.
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Поживемо - побачимо. Чекати залишилось не довго.
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Да ну, какие преследования... Беня не кровожаден. Просто доприватизирует в свою пользу всё что не успел. Он же сказал что дефолт - это на пользу. Ему нужно отбить и отослать Хозяевам бабки, потраченные на проект "Голобородько".
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БУДЬ-КОГО з минулих владних кланів МОЖНА притягнути і судити за різні злочини, в тому числі навіть вбивства. Вся справа в СЛІДЧИХ "органах", в системах сбу, мвс, гпу.
Ці "органи" давно стали ПРИВАТНИМИ, тобто, хто стає хазяїном кабінету президента, вертикалі, той і господар цих "органів". До розвалу союзу господарем і замовником терору громадян була комуністична партія, її "призидіум", то після розвалу ці злочинці перейшли у руки постсовкових номенклатурно-кримінальних осередків і їх лідерів. Так звані "силові органи" мають бути ПОВНІСТЮ розформовані, а на їх місце треба створювати АБСОЛЮТНО нові структури і за іншими принципами. Це альфа і омега ДЕРЖАВИ, бо без цих структур держава не може існувати, буде загарблена, будь-якими засобами, в тому числі й військовими.

У нас НІХТО ще не був зацікавлений саме в державі. ЖОДЕН президент. ЖОДЕН парламент. ВСІ працювали тільки на свою кишеню, РОБЛЯЧИ ВИГЛЯД ДЕРЖАВНИКІВ, для чого кидали громадянам України в якості подачок деякі рішення і закони, а основну масу законів підлаштовували ТІЛЬКИ ПІД СВОЮ "ДІЯЛЬНІСТЬ", насправді це просто злочинство і шахрайство.

Надії громадян на Зеленського, в якості того ПЕРШОГО ПРЕЗИДЕНТА, ЩО СТАНЕ СПРАВЖНІМ ДЕРЖАВНИКОМ, от що рухало і рухає тими громадянами, які його підтримали на виборах.

Перший Національний Український Конгрес.
26. 05. 2018р. Прага.
Резолюція.
1. Визнати Верховну Раду України злочинною, нелегітимною та дисфункційною, невідповідаючою сподіванням народу України організацією.
2. Визначити повноваження Першого Національного Українського Конгресу як альтернативного законодавчого зібрання - методу прямого народовладдя, згідно статей 5 та 69 Конституції України.
3. Визнати Міністерство Внутрішніх справ України як прямого спадкоємця більшовицьких ЧК та НКВС - злочинною організацією, що є джерелом корупції та кримінальної злочинності в Україні.
4. Визнати Генеральну прокуратуру України та її підрозділи, зокрема, Військову прокуратуру України, злочинною організацією.

Невдовзі буде Другий Національний Український Конгрес. І тоді будуть надані оцінки "праці" сбу та судової системи, бо до сих пір в Україні судова система у вигляді "сталінських трійок", репресивна машина для громадян, а не інститут справедливості, закону і права.
Зеленському та його команді треба починати саме з цих стовпів держави, без цього всі інші напрямки,особливо економічний, не зможуть бути успішними.
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зачем так много букоф?
Короче: клована на престол, Бене - свободный грабеж Украины !
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Ні. Анархія тут взагалі ніяким боком. Національний класичний капіталізм.
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огласите весь список,пожалуйста)
хто є засновник конгресу і озвучте очільників данної організації
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Это те, которые мутили очередную революцию с "президентом" Бубенчиком, но он оказался нестойким элементом.
Растрынькал революционную кассу на себя любимого и революция не состоялась.
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"мутили очередную революцию"... Це і все, що ваш рівень сприйняття вам дозволяє?... Прийде, обов'язково прийде час, коли такі особи, як ви, станете зважувати ваші публічні слова і висновки, щоб не стати злиднями.
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Продажні злидні вже зробили свій вибір.
Тепер врешті наїдяться?
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Про те, що лідер цих "революціонерів" розікрав гроші, завляв його соратник Ташбаєв.
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ну может хоть завтра увидим, наконец, а может даже услышим, может даже без шестисекундной задержки, самого Владимира Александровича Настоящего..)
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А ты шо, не видел его? Серишь тут сутками.
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кацап, что ты тут делаешь?..
научись пользоваться бумагой, для начала хотя бы туалетной, прежде чем забивать интернет своим "творчеством" "Зробимо все, щоб переслідування та насильства з політичних мотивів не було в нашому майбутньому", - Зеленський - Цензор.НЕТ 7973
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Не увидим... он когда на пианине играет то писюна не видно...😪
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Не увидим... он когда на пианине играет писюна не видно😭
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И начнемсс конечно же с неприсьедования ноого молодого лица портнова...
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А разве его еще не арестовала генегальная пгокугатуга под предводительством генегального кума без образования?
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Прокуратура ждёт пока завтра после инаугурации, в Мариинском парке, под шашлыки Топаз даст приказ на аресты. Прокурор без образования, ему простительно, что без прямых приказов ничего делать не может. "Зробимо все, щоб переслідування та насильства з політичних мотивів не було в нашому майбутньому", - Зеленський - Цензор.НЕТ 7993
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Кто же такого прокурора назначил? Чей он протеже?
Чем он занимался на своем высоком посту?
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Да угомонитесь уже. Порошенко плохой, он всё делал не так. Завтра хороший начнет и всё исправит. Всех несправедливо обиженных предыдущей властью приголубит. "Зробимо все, щоб переслідування та насильства з політичних мотивів не було в нашому майбутньому", - Зеленський - Цензор.НЕТ 2000 Начнет с Овоща, которого плохой Порошенко засудил по политическим мотивам. А справедливый Зе-беня так плохо делать не будет. Видишь - выступил, зуб дал. Или вы тут еще 5 лет будете по старым методичкам работать?
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По методичкам работаешь ты.
Тебе задан прямой вопрос вот на него и отвечай, а не сваливай грехи порошенко на Зеленского, который еще даже не президент. И в отличие от соевого свина не имеет никакой вертикали власти. Но он у вас уже виноват в преступлениях вашего хозяина и в вымышленных вами будущих преступлениях. Судить нужно по делам. Дела поросенки вы старательно отмазываете. А дел Зеленского еще нет.

"Зробимо все, щоб переслідування та насильства з політичних мотивів не було в нашому майбутньому", - Зеленський - Цензор.НЕТ 1181 Клиф

Кто же такого прокурора назначил? Чей он протеже?
Чем он занимался на своем высоком посту?
19.05.2019 15:49

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Текст если с первого раза осилить не в состоянии - прочти тогда еще раз. Где ты там нашел хоть слово, что я сваливаю грехи на Зе-беню?
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Я ответа от тебя не вижу. Задать вопрос в третий раз?
Клиф
Кто же такого прокурора назначил? Чей он протеже?
Чем он занимался на своем высоком посту?
19.05.2019 15:49
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Рада назначила - если до сих пор не знаешь. "Зробимо все, щоб переслідування та насильства з політичних мотивів не було в нашому майбутньому", - Зеленський - Цензор.НЕТ 9961 Ничем не занимался по-вашему. Вот потому и должны сейчас 73 процента требовать от Зе-бени немедленно всё исправить.
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То есть,рада сама взяла и назначила? Без подачи пеци? А пеца, наверное, сопротивлялся, но его мнения рада не слушала? А как проголосовал за назначения кума без образования некий БПП, не подскажешь? А еще расскажи, когда пеця обращался к раде с требованием уволить бездельника с поста генпрокурора?

Приятно смотреть как ты извиваешься! Как уж на сковородке!
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ВОТ ТОЛЬКО ОСТАЛОСЬ ПОНЯТЬ: ПОЧЕМУ ТОПАЗ НА СВОБОДЕ ОКАЗАЛСЯ ВО ВРЕМЯ ВЛАСТИ ПОРОШЕНКО.
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При Порошенко Топаз отсидел 4 года. Выпустили его по закону Савченко, напомнить чья креатура НадЭнька? Или и это уже не в состоянии найти в сети? Намордник похоже не нашёл, так и будешь визжать на форуме капсом. "Зробимо все, щоб переслідування та насильства з політичних мотивів не було в нашому майбутньому", - Зеленський - Цензор.НЕТ 1351
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Напомни, кто подписывал принятый законопроект, что бы он стал "законом Савченко"?
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А с чего он не должен был подписать закон, который приняли в Раде? Он что - противоречит Конституции?
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Кто он?
Кто подписывал принятый законопроект, что бы он стал "законом Савченко"?
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С чего президент не должен подписывать принятый Радой закон, который подписан спикером Рады, который до принятия прошел все комитеты Рады и был рекомендован для принятия, если он не противоречит Конституции? Или в нашей Конституции указана конкретная фамилия? Вроде - написано просто ПРЕЗИДЕНТ.
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"он не противоречит Конституции" - этим занимается КС это его забота.

Итак, кто подписывал принятый законопроект, что бы он стал "законом Савченко"?
Имя, сестра! Имя! (с)
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по закону. только и всего. зебилы против законов в принципе? али как? "Зробимо все, щоб переслідування та насильства з політичних мотивів не було в нашому майбутньому", - Зеленський - Цензор.НЕТ 8853
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Боремся за возвращение домой пленников Кремля. Источник: https://censor.net.ua/n3127662 хм??эт новый сценарий??(теперь янукович будет рассказывать как бухал с президентом?? "Зробимо все, щоб переслідування та насильства з політичних мотивів не було в нашому майбутньому", - Зеленський - Цензор.НЕТ 7728 )(если правильно понимать то янык-узник кремля, в первых рядах,,героем"вернётся!!)дожились!! "Зробимо все, щоб переслідування та насильства з політичних мотивів не було в нашому майбутньому", - Зеленський - Цензор.НЕТ 7728
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Такими темпами мы скоро увидим отмену приговора Овощу. А фигли - политическая же статья.
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це вже ясно. Приїзд Портнова - це знак, що буде готуватися правова основа для повернення Януковіча.
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Нормально. Раз 75 процентов голосовали за новую политику, за новые лица, пусть получают эти лица по полной. Разумков, Богнан , Портнов.......... ну и далее по списку. Я не против. Чем раньше, тем быстрее прозреют.
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ПОРОХОБОТКА "Зробимо все, щоб переслідування та насильства з політичних мотивів не було в нашому майбутньому", - Зеленський - Цензор.НЕТ 6173 КАКОЕ ОТНОШЕНИЕ К ЗЕЛЕНСКОМУ ИМЕЕТ ПОРТНОВ?

ДАЙ ССЫЛКУ НА МАТЕРИАЛ

ЧЕМ БОЛЬШЕ ТЫ СТАРАЕШЬСЯ НАГАДИТЬ ЗЕЛЕНСКОМУ, ТЕМ ХУЖЕ ДЛЯ БУДУЩИХ членов ПАРТИИ ПОРОШЕНКО

УКРАИНА - НЕ РАСЕЯ, ТУТ ЛОХОТРОН НЕ ПРОЙДЕТ!!!

ЗЕЛЕНСКИЙ ЕЩЕ и ОДНОГО ДНЯ НЕ БЫЛ ПРЕЗИДЕНТОМ, А ВЫ ПОРОХОБОТЫ УЖЕ МЕСЯЦ ИСХОДИТЕ НА ГАВНО

ВПРОЧЕМ КАКОЙ ПОРОШЕНКО ТАКИЕ и ЕГО ПОРОХОБОТЫ.
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Пеця еще в 2014 году подал в КС иск о признании недействительным лишения овоща звания президента. В нужный момент рыгосоевый КС удовлетворит его иск, а виноватым будет Зеленский.
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Кто нибудь видел хоть одно видео о будущем страны с этим клоуном?
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нет у страны будущего с этим недоразумением! "Зробимо все, щоб переслідування та насильства з політичних мотивів не було в нашому майбутньому", - Зеленський - Цензор.НЕТ 1268
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Все видели. Не просто видео, а целый сериал. Столько лет по кругу крутили. "Зробимо все, щоб переслідування та насильства з політичних мотивів не було в нашому майбутньому", - Зеленський - Цензор.НЕТ 7671
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Интересно, кто профессионально сильнее, Портнов или Богдан?
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Чим банда пороха краща від того ж Портнова?
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Тим що портрета пам'ять років у Ізраїлі сидів поки "банда" Порошенка була при владі
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Ну і що , а його дружки в Україні в парламенті, а для народу життя стало краще, збільшився достаток,корупція знищена? Європа в платіжках та Африка в зарплатах
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Давай уже Яйнуковощ,повертайся, тут наш новообраний тобі сигнал посилає.
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в украину вернулся портнов, ждем яныка)))) зе обещал вам новые лица, а новое это хорошо забытое старое)))) на осень предрекают дефолт, правильным курсом идем
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думаю через год 73% будут пороха на коленях просить вернуться)))) хотя вышевата ничем не отличается от ваты
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Цензор.НЕТНовиниПолітика України"Зробимо все, щоб переслідування та насильства з політичних мотивів не було в нашому майбутньому", - Зеленський
 
 
 
 
 
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