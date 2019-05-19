 "Зробимо все, щоб переслідування та насильства з політичних мотивів не було в нашому майбутньому", - Зеленський

Про це на своїй сторінці у Facebook заявив новообраний президент Володимир Зеленський, інформує Цензор.НЕТ.
"День пам'яті жертв політичних репресій. Згадуємо знищених радянською владою. Боремося за повернення додому бранців Кремля. Зробимо все, щоб переслідування і насильства з політичних мотивів не було в нашому майбутньому. Пам'ять про уроки минулого робить нас людьми", - написав Зеленський.
Ці "органи" давно стали ПРИВАТНИМИ, тобто, хто стає хазяїном кабінету президента, вертикалі, той і господар цих "органів". До розвалу союзу господарем і замовником терору громадян була комуністична партія, її "призидіум", то після розвалу ці злочинці перейшли у руки постсовкових номенклатурно-кримінальних осередків і їх лідерів. Так звані "силові органи" мають бути ПОВНІСТЮ розформовані, а на їх місце треба створювати АБСОЛЮТНО нові структури і за іншими принципами. Це альфа і омега ДЕРЖАВИ, бо без цих структур держава не може існувати, буде загарблена, будь-якими засобами, в тому числі й військовими.
У нас НІХТО ще не був зацікавлений саме в державі. ЖОДЕН президент. ЖОДЕН парламент. ВСІ працювали тільки на свою кишеню, РОБЛЯЧИ ВИГЛЯД ДЕРЖАВНИКІВ, для чого кидали громадянам України в якості подачок деякі рішення і закони, а основну масу законів підлаштовували ТІЛЬКИ ПІД СВОЮ "ДІЯЛЬНІСТЬ", насправді це просто злочинство і шахрайство.
Надії громадян на Зеленського, в якості того ПЕРШОГО ПРЕЗИДЕНТА, ЩО СТАНЕ СПРАВЖНІМ ДЕРЖАВНИКОМ, от що рухало і рухає тими громадянами, які його підтримали на виборах.
Перший Національний Український Конгрес.
26. 05. 2018р. Прага.
Резолюція.
1. Визнати Верховну Раду України злочинною, нелегітимною та дисфункційною, невідповідаючою сподіванням народу України організацією.
2. Визначити повноваження Першого Національного Українського Конгресу як альтернативного законодавчого зібрання - методу прямого народовладдя, згідно статей 5 та 69 Конституції України.
3. Визнати Міністерство Внутрішніх справ України як прямого спадкоємця більшовицьких ЧК та НКВС - злочинною організацією, що є джерелом корупції та кримінальної злочинності в Україні.
4. Визнати Генеральну прокуратуру України та її підрозділи, зокрема, Військову прокуратуру України, злочинною організацією.
Невдовзі буде Другий Національний Український Конгрес. І тоді будуть надані оцінки "праці" сбу та судової системи, бо до сих пір в Україні судова система у вигляді "сталінських трійок", репресивна машина для громадян, а не інститут справедливості, закону і права.
Зеленському та його команді треба починати саме з цих стовпів держави, без цього всі інші напрямки,особливо економічний, не зможуть бути успішними.
Короче: клована на престол, Бене - свободный грабеж Украины !
хто є засновник конгресу і озвучте очільників данної організації
Растрынькал революционную кассу на себя любимого и революция не состоялась.
Тепер врешті наїдяться?
научись пользоваться бумагой, для начала хотя бы туалетной, прежде чем забивать интернет своим "творчеством"
Чем он занимался на своем высоком посту?
Тебе задан прямой вопрос вот на него и отвечай, а не сваливай грехи порошенко на Зеленского, который еще даже не президент. И в отличие от соевого свина не имеет никакой вертикали власти. Но он у вас уже виноват в преступлениях вашего хозяина и в вымышленных вами будущих преступлениях. Судить нужно по делам. Дела поросенки вы старательно отмазываете. А дел Зеленского еще нет.
Клиф
Кто же такого прокурора назначил? Чей он протеже?
Чем он занимался на своем высоком посту?
19.05.2019 15:49
Клиф
Кто же такого прокурора назначил? Чей он протеже?
Чем он занимался на своем высоком посту?
19.05.2019 15:49
Приятно смотреть как ты извиваешься! Как уж на сковородке!
Кто подписывал принятый законопроект, что бы он стал "законом Савченко"?
Итак, кто подписывал принятый законопроект, что бы он стал "законом Савченко"?
Имя, сестра! Имя! (с)
ДАЙ ССЫЛКУ НА МАТЕРИАЛ
ЧЕМ БОЛЬШЕ ТЫ СТАРАЕШЬСЯ НАГАДИТЬ ЗЕЛЕНСКОМУ, ТЕМ ХУЖЕ ДЛЯ БУДУЩИХ членов ПАРТИИ ПОРОШЕНКО
УКРАИНА - НЕ РАСЕЯ, ТУТ ЛОХОТРОН НЕ ПРОЙДЕТ!!!
ЗЕЛЕНСКИЙ ЕЩЕ и ОДНОГО ДНЯ НЕ БЫЛ ПРЕЗИДЕНТОМ, А ВЫ ПОРОХОБОТЫ УЖЕ МЕСЯЦ ИСХОДИТЕ НА ГАВНО
ВПРОЧЕМ КАКОЙ ПОРОШЕНКО ТАКИЕ и ЕГО ПОРОХОБОТЫ.