 "Зробимо все, щоб переслідування та насильства з політичних мотивів не було в нашому майбутньому", - Зеленський

Про це на своїй сторінці у Facebook заявив новообраний президент Володимир Зеленський, інформує Цензор.НЕТ.

"День пам'яті жертв політичних репресій. Згадуємо знищених радянською владою. Боремося за повернення додому бранців Кремля. Зробимо все, щоб переслідування і насильства з політичних мотивів не було в нашому майбутньому. Пам'ять про уроки минулого робить нас людьми", - написав Зеленський.

Читайте також: Сьогодні в Україні вшановують пам'ять жертв політичних репресій