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Все про:Порошенко (8901) День пам'яті жертв політрепресій (9)

 Українську незалежність і нашу свободу оплачено занадто дорогою ціною. Ми маємо про це пам'ятати, - Порошенко

Президент України Петро Порошенко виступив на церемонії пам'яті жертв політичних репресій на території Національного історико-меморіального заповідника "Биківнянські могили".

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на прес-службу глави держави.

"Українську незалежність і нашу свободу оплачено занадто дорогою ціною. Ми маємо про це пам'ятати, вдивляючись і в минуле, і в день завтрашній. Багатонаціональні поховання "Биківнянських могил" красномовно нагадують нам, що руйнівна хвиля антигуманістичної політики ще в минулому столітті вийшла за рамки національних чи інших суспільних груп, знищуючи на своєму шляху життя і долі ні в чому не винних людей", - сказав Президент.

Порошенко підкреслив: "Спільними зусиллями міжнародної спільноти має бути забезпечено гарантії недопущення реваншу тоталітарних режимів тепер і в майбутньому. Це - наша консолідована відповідальність перед нащадками. Це буде найбільш гідною шаною пам’яті тим, чиїми життями сплачено за наше мирне сьогодення. За цивілізаційний поступ, за можливості будувати світовий простір із відкритими кордонами, за право сучасної людини вільно і успішно розвиватися".

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Президент зазначив, що точних даних про кількість жертв Биківнянського лісу немає досі. "За даними науковців, може йтися про 30-35 тисяч загиблих, за деякими оцінками - до 100 тисяч. Українська інтелігенція, державні та релігійні діячі, жертви так званих чисток, колишні військовополонені, представники польського, німецького, болгарського, литовського і багатьох інших народів - перелік категорій людей, які знайшли тут свій останній спочинок, дуже довгий", - сказав Порошенко.

Глава держави оголосив хвилину мовчання в пам'ять про жертв політичних репресій.

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"Вічна пам'ять усім жертвам репресій, похованим у Биківнянському лісі. Вічна пам’ять тим, хто похований у інших місцях розстрілів в Україні і за її межами", - сказав Порошенко.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3127660
 
   
 Топ коментарі
 
Ну да, твоё президентство нам дорого стало
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Та заткніть кляпом цього брехливого порошенку.
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У него сахар совсем уже зашкаливает?
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Порошенко, это такой навоз, из которого получился перегной -- Зеленский.
...но не волнуйтесь -- щас начнутся ещё посадки, всходы и косьба с молотьбой...
Народ всегда достоин того горя, к которому он стремится!
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МЕТКОЕ ИЗОБРАЖЕНИЕ. КЛАСС.
ТОЛЬКО СТОРОНЫ С ЦВЕТАМИ ПОМЕНЯТЬ НУЖНО.
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Перед прийомом в Маріїнському палаці військові складуть присягу новому президенту як верховному головнокомандувачу. Раніше військові складали присягу на вірність країні. "Якщо армія присягне особисто президентові, на демократичній правовій державі Україна можна буде поставити хрест. З цього моменту президент отримає право використовувати армію у тому числі і проти власного народу, і армія буде змушена це робити, бо вона присягнула. Президент отримає право наказати армії припинити бойові дії на Донбасі і розійтися по домівках - і армія буде вимушена виконати цей наказ, бо вона присягнула. Президент може наказати армії оточити парламент, щоб примусити депутатів прийняти потрібне президентові рішення - і армія вимушена буде це зробити, бо вона присягнула. Це повна узурпація влади президентом". https://nv.ua/ukr/ukraine/politics/inavguraciya-zelenskogo-zmi-diznalisya-podrobici-provedennya-zahodu-50022312.html

Своїм першим указом на посаді глави держави новообраний президент України Володимир Зеленський все ж таки оголосить про розпуск Верховної Ради, повідомляє УНН з посиланням на поінформоване джерело. https://www.unn.com.ua/uk/news/1801325-pershiy-ukaz-zelenskogo-na-posadi-prezidenta-bude-pro-rozpusk-vr
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Господа боты, рано взваливать все достижения порохокоманды. Еще живы в памяти людей и волонтеры, помогающие армии,и харьков в одиночку сражавшийся с понаехавшими захватчиками(хотя спасибо спецназу за помощь когда еще день и харьков был бы сдан, но надо было раньше это делать, тут больше вопросы авакову), когда по ящику ничего про харькоа не показывали, даже теракты с жертвами, и как в мобилизацию людей на улицах хватали. А в это время в киеве портфели делили.
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оцените - Люцифер
Tatyana Pomolova

19.05.2019 15:34

Некоректний кометар + тупа світлина
19.05.2019 16:08
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Для меня честь, что мои комменты поперек горла днр.
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а он ця істота під проксі вважає що воно має адміна на побігушках,.видать строче з даунбасу чи лугандону разом з отим гермофродіто ксінійським..
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А этот бычара все никак не заткнет свою лживую глотку!
Уже всех тошнит (кроме 25%-й чикушки) от одного его вида в новостях, не то шо уже от его "речей" и "нравоучений"...
Ну послалили тебя уже всей страной н/х, то заткнись уже и тикай себе на мальдивы (пока)! - ан нет, оно решило зачморить нас полностью, до полнейшего омерзения и острой тошноты.
Мразь...
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Заради своїх гешефтів ти продасиш маму рідну: За шмат гнилої ковбаси/ у вас хоч матір попороси/ то отдасте (Т. Г. Шевченко )
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Сьогодні Порошенко передав повітряним силам України відновлений на Одеському авіаційному заводі літак Су-24.

Ось цей орел: Українська незалежність і наша свобода оплачені занадто дорогою ціною. Ми маємо про це пам'ятати, - Порошенко - Цензор.НЕТ 3984 Українська незалежність і наша свобода оплачені занадто дорогою ціною. Ми маємо про це пам'ятати, - Порошенко - Цензор.НЕТ 3739
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Где решение задачи с третьего класса,тупица?
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Украинские гниды срашнее московских вшей .Свобода будет когда народ станет акционером своей страны а не купка семейств с челядью.Народовладя и суспильный договор,частка
акций богатства страны у громадянина.И у каждого свий шлях широкий и доля.
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Про пєтину свободу будет отдельный разговор. Напрасно он так пузырится
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Ми пам'ятаємо про всі злочини, скоєні маріонеточним режимом бариги.
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Да Петро, но ты не до конца об этом помнил(((
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независимость это когда ни от кого не зависишь, а не когда сменил одну зависимость на другую, все равно что с алкоголя на наркоту пересел
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Экономическое рабство от МВФ это не Независимость .Независимость это своя ядерная бомба .Всё остальное лапша на уши .
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Особенно для порошенко "оплачено очень большой ценой" - ЗА НАШ СЧЁТ.
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Зебіли,слабО стулити ротики? Це ж ТРАУРНИЙ ДЕНЬ, місце дії - Биківнянський ліс, а ви влаштовуєте шабаш як на дєнь пабєдобєсія.
Перший народний мітинг пам'яті у Биківнянському лісі відбувся у вересні чи жовтні 1989 року. Приходили люди і на березки та сосни вішали паперові та картонні таблички з іменами своїх замордованих комунячим режимом родичів. Можу більше написати, але не та аудиторія тут тусується.
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а що там рік тому 19 травня за пісні пляски по пятому та прямому транслювали,євровідєніє уже ж було у 2017 ... і про траур якось ніхто не згадував!?
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Нычого не можу сказати з цього приводу. Я не дивлюся телевейзер з 1996 року. З того дня як звільнився нах з інженерної посади на УТ-1.
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Цензор.НЕТНовиниПолітика УкраїниУкраїнську незалежність і нашу свободу оплачено занадто дорогою ціною. Ми маємо про це пам'ятати, - Порошенко
 
 
 
 
 
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