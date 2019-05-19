 Українську незалежність і нашу свободу оплачено занадто дорогою ціною. Ми маємо про це пам'ятати, - Порошенко

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на прес-службу глави держави.

"Українську незалежність і нашу свободу оплачено занадто дорогою ціною. Ми маємо про це пам'ятати, вдивляючись і в минуле, і в день завтрашній. Багатонаціональні поховання "Биківнянських могил" красномовно нагадують нам, що руйнівна хвиля антигуманістичної політики ще в минулому столітті вийшла за рамки національних чи інших суспільних груп, знищуючи на своєму шляху життя і долі ні в чому не винних людей", - сказав Президент.

Порошенко підкреслив: "Спільними зусиллями міжнародної спільноти має бути забезпечено гарантії недопущення реваншу тоталітарних режимів тепер і в майбутньому. Це - наша консолідована відповідальність перед нащадками. Це буде найбільш гідною шаною пам’яті тим, чиїми життями сплачено за наше мирне сьогодення. За цивілізаційний поступ, за можливості будувати світовий простір із відкритими кордонами, за право сучасної людини вільно і успішно розвиватися".

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Президент зазначив, що точних даних про кількість жертв Биківнянського лісу немає досі. "За даними науковців, може йтися про 30-35 тисяч загиблих, за деякими оцінками - до 100 тисяч. Українська інтелігенція, державні та релігійні діячі, жертви так званих чисток, колишні військовополонені, представники польського, німецького, болгарського, литовського і багатьох інших народів - перелік категорій людей, які знайшли тут свій останній спочинок, дуже довгий", - сказав Порошенко.

Глава держави оголосив хвилину мовчання в пам'ять про жертв політичних репресій.

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"Вічна пам'ять усім жертвам репресій, похованим у Биківнянському лісі. Вічна пам’ять тим, хто похований у інших місцях розстрілів в Україні і за її межами", - сказав Порошенко.