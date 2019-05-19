 "Дострокові вибори вигідні Зеленському та Порошенку, щоб не розгубити симпатиків до осені. Вакарчук відбере голоси у Порошенка" - соціолог Бекешкіна

Про це вона заявила в інтерв'ю "Фактам", повідомляє Цензор.НЕТ.
Бекешкіна висловила думку, що для Зеленського зараз важливо якомога швидше розпустити Верховну Раду і призначити нові вибори. Вона переконана, що новообраний президент "легко знайде 100 осіб", щоб у складі своєї партії завести до Ради.
Соціолог погоджується, що Порошенку зараз також, як і Зеленському, було б вигідно провести дострокові вибори до Верховної Ради, оскільки до осені він може розгубити своїх симпатиків.
"Але в будь-якому разі, якщо вибори відбудуться зараз, у Зеленського в Раді буде переважна більшість", - підкреслила директор фонду "Демократичні ініціативи".
Говорячи про шанси партії Святослава Вакарчука на виборах до Верховної Ради, Бекешкіна зазначила, що "за Вакарчука голосуватимуть люди з електорального поля Петра Порошенка".
1. Выборы осенью всем выгодны кроме Зеленского потому что Зеленский хронически туп. Уж не знаю это у него врожденное или последствия приема наркотиков. Доосени Зеленский накосячит так что у него дай бог останется 5%.
2. Елеторат Вакарчук только может отобрать у Зеленского потому что за Порошенко голосовали люди которые понимают что нельзя из слесаря сделать гениколога а из скомороха или певца президента!
НА ДАДУТ РАБОТАТЬ ПАРЛАМЕНТУ ВСЕ ХОРОШИЕ ЗАКОНЫ ОНИ БУДУТ - БЛОКИРОВАТЬ
И НАОБОРОТ ИДУЩИЕ ВО ВРЕД УКРАИНЫ и ЕЕ НАРОДУ - ПРИНИМАТЬ
ЭТО СОВЕРШЕННО ОЧЕВИДНО ПОЭТОМУ ЗЕЛЕНСКИЙ ПРАВИЛЬНО ДЕЛАЕТ ЕСЛИ ПРОИЗВЕДЕТ ДОСРОЧНЫЕ ВЫБОРЫ ЭТОЙ КОРРУПЦИОННОЙ МРАЗИ.
ребята! нас ждет офигенная перспектива - "евровидение" будет бледненьким и скучным шоу!!
и вероятный сценарий - слуга народа( Беня)+Юля,уже коалиция,
а Беня+Юля+Бойко(Медведчук), вот и конституционное большинство. Есть чем разгуляться.
ОН ШО УЖЕ СТАЛ КОРРУПЦИОНЕРОМ?
На шо надеется этот певец - одному соросу понятно.
Объясните этой дуре, что выборов сейчас быть не может.
это заметно, так как первые 2-3выступления были правдивыми и ее народ стал слушать. грустно.
а провал тупака нікому здивування не додасть, скорше навпаки.
Вакарчук как раз то и идет за голосами молодежи которая через полгода будет плеваться при слове "Зеленский"