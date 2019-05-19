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Теми дня: Парламентські вибори-2019 Президентські вибори-2019 Створення Помісної Церкви Мовне питання
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Все про:Вакарчук (74) Зеленський (1224) Порошенко (8886) Бекешкіна (34) дострокові вибори (10)

 "Дострокові вибори вигідні Зеленському та Порошенку, щоб не розгубити симпатиків до осені. Вакарчук відбере голоси у Порошенка" - соціолог Бекешкіна

Соціолог, директор фонду "Демократичні ініціативи" Ірина Бекешкіна вважає, що дострокові вибори до Верховної Ради зараз найвигідніші Володимиру Зеленському та Петру Порошенку.

Про це вона заявила в інтерв'ю "Фактам", повідомляє Цензор.НЕТ.

Бекешкіна висловила думку, що для Зеленського зараз важливо якомога швидше розпустити Верховну Раду і призначити нові вибори. Вона переконана, що новообраний президент "легко знайде 100 осіб", щоб у складі своєї партії завести до Ради.

Соціолог погоджується, що Порошенку зараз також, як і Зеленському, було б вигідно провести дострокові вибори до Верховної Ради, оскільки до осені він може розгубити своїх симпатиків.

Дивіться також: Рада зробила незручності нам, ми зробимо незручності їм, - Зеленський. ВIДЕО

"Але в будь-якому разі, якщо вибори відбудуться зараз, у Зеленського в Раді буде переважна більшість", - підкреслила директор фонду "Демократичні ініціативи".

Говорячи про шанси партії Святослава Вакарчука на виборах до Верховної Ради, Бекешкіна зазначила, що "за Вакарчука голосуватимуть люди з електорального поля Петра Порошенка".

Читайте також: Вакарчук створює партію "Голос" і йде на парламентські вибори. ВIДЕО

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3127656
 
   
 Топ коментарі
 
С чего это вдруг, ежели они до этого проголосовали за зЕ!ленского?
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Для меня украинские политики делятся только на тех,кто за Украину и украинский народ и против них. Судя по тому, как сейчас начинают массово возвращаться или выходить на свободу враги Украины и украинского народа (Портнов, Савченко и другие), то это означает приход к власти в Украине политиков, которые в реальности, в конечном итоге, будут действовать против украинского народа и самого существования независимой Украины.
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Очередной бред от вангующих. Хотя даже профанам в социологии понятно, что Вакарчук оттянет на себя ту молодёжь, которая голосовала за Зе-беню по приколу. "Дострокові вибори вигідні Зеленському та Порошенку, щоб не розгубити симпатиків до осені. Вакарчук відбере голоси у Порошенка" - соціолог Бекешкіна - Цензор.НЕТ 5141
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Помиляється експерт будуть голосувати з електорального поля Зеленського.
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Бред пишет так называемый эксперт
1. Выборы осенью всем выгодны кроме Зеленского потому что Зеленский хронически туп. Уж не знаю это у него врожденное или последствия приема наркотиков. Доосени Зеленский накосячит так что у него дай бог останется 5%.
2. Елеторат Вакарчук только может отобрать у Зеленского потому что за Порошенко голосовали люди которые понимают что нельзя из слесаря сделать гениколога а из скомороха или певца президента!
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Чому Коломойський, спонсор,а Разумков організатор виборчої компанії Зеленського спішать провести дострокові вибори до ВР , тому,що у партії Слуга народу до осені залишаться тільки любителі кіносеріалу.
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ПОРОХОБОТ ПРОВЛАСТНАЯ КОРРУПЦИОННАЯ ШОБЛА ТВОЕГО ХАЗЯИНА и НФ

НА ДАДУТ РАБОТАТЬ ПАРЛАМЕНТУ ВСЕ ХОРОШИЕ ЗАКОНЫ ОНИ БУДУТ - БЛОКИРОВАТЬ

И НАОБОРОТ ИДУЩИЕ ВО ВРЕД УКРАИНЫ и ЕЕ НАРОДУ - ПРИНИМАТЬ

ЭТО СОВЕРШЕННО ОЧЕВИДНО ПОЭТОМУ ЗЕЛЕНСКИЙ ПРАВИЛЬНО ДЕЛАЕТ ЕСЛИ ПРОИЗВЕДЕТ ДОСРОЧНЫЕ ВЫБОРЫ ЭТОЙ КОРРУПЦИОННОЙ МРАЗИ.
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ну... вакарчук канешна атберет галаса... если ему вдруг не перейдет дорогу новая политическая сила - олег винник и его партия " вовчиця"
ребята! нас ждет офигенная перспектива - "евровидение" будет бледненьким и скучным шоу!!
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Наступает эпоха Зельцмана,держитесь зебилы,теперь то дерьмо,что вы выливали на пороха,будете сами глотать... "Дострокові вибори вигідні Зеленському та Порошенку, щоб не розгубити симпатиків до осені. Вакарчук відбере голоси у Порошенка" - соціолог Бекешкіна - Цензор.НЕТ 6725
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За партию" слуги народа" уже готовы проголосовать 40%. При том,что неизвестно какие люди зайдут в парламент и с какой программой.Это не важно.Просто само название действует как гипноз "Дострокові вибори вигідні Зеленському та Порошенку, щоб не розгубити симпатиків до осені. Вакарчук відбере голоси у Порошенка" - соціолог Бекешкіна - Цензор.НЕТ 6147. Сейчас еще не время для рационального сознательного выбора . Люди еще не вышли с гипнотического транса. Поэтому и выгодно Зе досрочные выборы.Тем более, что Юля в своем макияже похоже изменила тени на зеленые "Дострокові вибори вигідні Зеленському та Порошенку, щоб не розгубити симпатиків до осені. Вакарчук відбере голоси у Порошенка" - соціолог Бекешкіна - Цензор.НЕТ 6147
и вероятный сценарий - слуга народа( Беня)+Юля,уже коалиция,
а Беня+Юля+Бойко(Медведчук), вот и конституционное большинство. Есть чем разгуляться.
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Социолог туповат. Скорее это простой вброс для манипуляции. Порошенковцы стойкие в своем выборе, это показали сами выборы. Вакарчук, как по мне, не должен примыкать к порошенковцам, Он сам силён в своих взглядах и команда будет совсем иная. Выакарчук сильнее Зеленского, потому что Зеля не решает ничего, и не будет решать. А это очень плохо. ваккарчук самостоятельней намного.
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ПОРОХОБОТ "Дострокові вибори вигідні Зеленському та Порошенку, щоб не розгубити симпатиків до осені. Вакарчук відбере голоси у Порошенка" - соціолог Бекешкіна - Цензор.НЕТ 5489 А ЗАЧЕМ ВОКАРЧУКУ ПРИМЫКАТЬ К порошенкОВЦАМ

ОН ШО УЖЕ СТАЛ КОРРУПЦИОНЕРОМ?
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Вакарчук = парашенка.
На шо надеется этот певец - одному соросу понятно.
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Вот и я не пойму, почему так радовалась соя? Славик заберет голоса у пеци. Зеленский так и так 30% возмет. Ведь результат 73% это против пеци.
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Если Зе помогут Смешко(премьер), Гриценко(СНБО), Тимошенко (спикер ВР), Пензеник Виктор(мин.фин), Ющенко (Банкир) , Грищенко или О .О Чалый (МЗС)то всё у него получится.
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"Но в любом случае, если выборы состоятся сейчас, у Зеленского в Раде будет подавляющее большинство", - подчеркнула директор фонда "Демократические инициативы"

Объясните этой дуре, что выборов сейчас быть не может.
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смотрю... платить ей стали последнее время ...
это заметно, так как первые 2-3выступления были правдивыми и ее народ стал слушать. грустно.
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На жаль Слава остаточно втратив свій шанс. Те ж саме свого часу зробив Тігіпко відмовившись від президентських перегонів на користь Януковича. Свій банк врятував, але вже ніколи не стане президентом. Соціологічні опитування протягом "помаранчевого майдану" однозначно засвідчували що якщо б замість Януковича регіонали висунули Тігіпко то при всіх порушеннях ніхто б на майдан не вийшов... Тепер Слава "в тіні" іміджу "митця Зе" і виглядає 100% політично недієздантним лузером, а провал Зе призведе до ще більшого сумніву в його спроможності діяти в інтересах українського суспільства. Як депутат він був ніякий - щось на зразок "Гринжолів" в шоубізі... а рівень тестостерону у нього з віком суттєво зменшився...
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в тіні іміджу (кого?) ЗЕ -- все, Ви зробили мій день.
а провал тупака нікому здивування не додасть, скорше навпаки.
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Бебешкина..или Кебешкина... она такой же социолог как из б...ди леди.
Вакарчук как раз то и идет за голосами молодежи которая через полгода будет плеваться при слове "Зеленский"
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Я за Свободу! Хто ЗЄлупам морди буде бити?
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Зеленський має негайно розпустити цю корумповану, недолугу, непрофесійну та антинародну Верховну Раду!
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Беня с медведем хорошо платят "социологам"
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Цензор.НЕТНовиниПолітика України"Дострокові вибори вигідні Зеленському та Порошенку, щоб не розгубити симпатиків до осені. Вакарчук відбере голоси у Порошенка" - соціолог Бекешкіна
 
 
 
 
 
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