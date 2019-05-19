 Повернення Портнова - символічний підсумок 5 років Порошенка і "ефективності" всіх призначених ним генпрокурорів, - Найєм

Таку думку на своїй сторінці у Facebook висловив народний депутат Мустафа Найєм, інформує Цензор.НЕТ.
Нардеп зазначив, що наразі ні Зеленський, ні Коломойський не могли і не можуть перешкодити або допомогти кому-небудь в'їжджати в Україну.
"Андрій Портнов повернувся в Україну за чинного Генпрокурора Юрія Луценка. Повернення колишнього заступника глави АП часів Віктора Януковича - це прямий наслідок і символічний підсумок п'яти років президентства Петра Порошенка і "ефективності" всіх призначених ним генеральних прокурорів.
Саме вони не змогли або не захотіли висунути Андрієві Портнову нічого ґрунтовнішого, ніж розкрадання власної зарплати. І саме їхня тупість, жадібність, продажність, бездіяльність і заангажованість стали однією з причин перемоги Володимира Зеленського", - написав Найєм.
Він також висловив припущення, що Портнов співпрацюватиме з командою Зеленського, сприяючи переслідуванню команди Порошенка.
Нагадуємо, 19 травня стало відомо про повернення в Україну екс-заступник голови АП часів Януковича Андрія Портнова.
У ГПУ заявили, що Інтерпол більше не розшукує Януковича
https://www.5.ua/.../u-hpu-zaiavyly-shcho-interpol-bilshe-ne-rozshukuie- yanukovycha-186118.html
у всіх антиукраїнських діях - які ще дії? Ще інавгурації не було ! А от ви, запроданці соєві підторимували Мародера і Колаборанта в усіх його злочинних діях проти українців під час війни !
"Люди, які голосують за злодіїв і шахраїв, не є
їх жертвами. Вони стають співучасниками" (Дж. Орвелл)
Сегодня в Аду один Чечетов пожалел о прыжке.
Меня, как и всех нормальных людей, несколько удивил этот вопрос и его странное произнесение членами команды Зеленского этого тезиса в описании будущей инаугурации.
По большому счету это заявка на государственный переворот Потому я предложил арестовать всю эту банду заговорщиков сразу и без всяких вопросов отправить в КПЗ.
После перепуганных объяснений главных режиссеров этого шоу стало ясно две вещи
1. К власти в стране пришли балбесы в армии не служившие (спасибо народ родной !) и о понятии "присяга" имеющие отдаленное понятие, почерпнутое из дурных фильмов и не менее дурных книг.
2. Под "присягой армии главнокомандующему" данное сборище олухов понимает вынос персонального штандарта Президента Украины перед парадное построение Почетного караула. Для этого к персональному штандарту уже привинтили табличку с именем нового президента.
Сборищу олухов разъяснено что Президент Украины является Главнокомандующим ВС Украины по должности, со всеми вытекающими из этого правами и обязанностями. Так же было разъяснено, что присяга является актом личным для каждого военнослужащего и приносится военнослужащим лично народу Украины, что фиксируется в соответствующих документах.
Главное, не надо волноваться За полгода они либо поймут, либо уйдут.
Слава Україні !
2. Хамить будете своим папе и маме.
3. Порошенко уже не Президент (фактически).
4. Почему Портнов 5 лет не ехал в Украину, а тут ...... ?
и т.д.
Поэтому Мустафа,ты тоже держи ответ за этот "рыговский" реванш и нечего вешать всех собак на одного Порошенко!
не стесняйся, Найем - многим 73%-ным зебилам-революционЭрам это будет, как лёд за пазуху, или соль на рану или ещё куда...
підвласні палачом по злобі САДЬЯ
ЗАБАГАТО РУСИЗМІВ
як на прихильника патріота Порошенко..
ОСОБИСТО ПОРОШЕНКО НІЧОГО НІ В КОГО НЕ ВКРАВ
Пі...єц аргумент ((((((((((((((((
бо ОСОБИСТО Тимошенко НІЧОГО НІ В КОГО НЕ ВКРАЛА..
Хоч втрати від її газового договору з Путіним оцінюються у втрату для України 30-90 МЛРД.ДОЛАРІВ.
У Порошенко,як Дрібного Жлоба ,звичайно розмах менше..Навіть від Бєні...
срать начнет выгораживать Зебила, что: он хороший, это мол не он и не мы привлекаем этих мразей готовивших смерти патриотов. Суды их выгородили, мол.
Их дело шестнадцатое, как говорил Шарапов-Высоцкий. Они олигархическая ширма. Их дело -
****шуметь, создавать видимость какой-то политической движухи.
Еще одна очкастая шваль, с небритым подбородком, может что-то подобное пролаять в протянутый под нос рупор путин-кошелька. Или насрет где-нить в своем аккаунте.
Последний раз - это стоило патриотам много их жизней и потерь территорий.
Доходит бот или тролль, или как там тебя.
"Юрий Луценко я правильно понимаю, что вы все еще в должности Генерального прокурора? И именно при вашей бездеятельности сегодня прилетел Портнов и пошел свободно гулять?"
На что Генпрокурор Юрий Луценко ему ответил: "А у вас есть доказательства про совершенное им преступление?".
Вот результат пяти лет мародеров у власти.
Наем, Лещенко, Егор Соболев и.т.д. - молодые политики, которым Революция Достоинства и прежде всего Небесная сотня своими жизнями открыли "социальный лифт" в политике, дали возможность создать честную политическую силу и повести за собой людей.
Но они поначалу стали обычными болтунами, а с недавних пор еще и дешевыми агитаторами врагов Украины.
Эволюция Наема за 10-15 лет яркий пример деградации и продажности
кумовьях, которые смахивали всей шелушени.
каждая проститутка должна сама отвечать за свою честь
что, слабо?
Учатся все....
У ЗЕБЕни реально кадровый голод, никто из мало мальски порядочных людей к нему не пойдет. зная что цирк с зеленой мартышкой продлится год-два и развязка будет кровавой.
А 73% ********* сделало это возможным.
Радостно вам, твари безмозглые?))))