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 Політика України
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Все про:Луценко (2354) Порошенко (8886) Портнов (44) Найєм (261)

 Повернення Портнова - символічний підсумок 5 років Порошенка і "ефективності" всіх призначених ним генпрокурорів, - Найєм

Повернення в Україну одіозного екс-заступник голови АП часів Януковича Андрія Портнова - наслідок кадрової політики Петра Порошенка в Генеральній прокуратурі, яка так і не змогла за 5 років висунути Портнову хоч якесь обвинувачення.

Таку думку на своїй сторінці у Facebook висловив народний депутат Мустафа Найєм, інформує Цензор.НЕТ.

Нардеп зазначив, що наразі ні Зеленський, ні Коломойський не могли і не можуть перешкодити або допомогти кому-небудь в'їжджати в Україну.

"Андрій Портнов повернувся в Україну за чинного Генпрокурора Юрія Луценка. Повернення колишнього заступника глави АП часів Віктора Януковича - це прямий наслідок і символічний підсумок п'яти років президентства Петра Порошенка і "ефективності" всіх призначених ним генеральних прокурорів.

Саме вони не змогли або не захотіли висунути Андрієві Портнову нічого ґрунтовнішого, ніж розкрадання власної зарплати. І саме їхня тупість, жадібність, продажність, бездіяльність і заангажованість стали однією з причин перемоги Володимира Зеленського", - написав Найєм.

Читайте також: Експерт Зеленського - Генпрокурору: "Через вашу бездіяльність Портнов пішов вільно гуляти!" - "А у вас є докази про вчинений ним злочин?"

Він також висловив припущення, що Портнов співпрацюватиме з командою Зеленського, сприяючи переслідуванню команди Порошенка.

Нагадуємо, 19 травня стало відомо про повернення в Україну екс-заступник голови АП часів Януковича Андрія Портнова.

Повернення Портнова - символічний підсумок 5 років Порошенка і ефективності всіх призначених ним генпрокурорів, - Найєм 01

Дивіться також: "Я не вважаю, що Портнов взагалі апологет режиму. Він працював і виконував свою роботу", - Коломойський. ВIДЕО

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3127652
 
 
 Топ коментарі
 
Сейчас, по словам Коломойского, Портнов живет в Израиле. Они поддерживают дружеские отношения и часто общаются. Источник: https://censor.net.ua/n3127645
вот и всё,что нужно знать о патроне ZE-команды
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Але при Порошенко він чомусь не повертався, а нову владу не боїться. Совпадєніє.
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парашен - действующий през. Портнов при нём вернулся. Так и запиши в новой методичке.
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Припинити міжнаціональну ворожнечу. Наєма не є курдом!
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А може повернення підшконочних мудаків з закордонних нірок-символічний початок правління нового президента ? Такий варіант лисий бепепешник не розглядав ?
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Наємe, дарeмно хвилюєшся. Кінeць eпохи бідності. Зараз Зe всіх посадить і Портнова, і Коломойського, і Мeртвeнчука)))
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Мустафа, а ты как стал депутатом ВРУ? В какой фракции был? Даже не рядовым членом. Не, членом ты как был, так и остался, слов нет.
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Как бы там ни было, его здесь не было. Теперь он здесь. Это большая разница, Найем.
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Да и генпрокурор у нас луценко и нет статьи о незаконном обогащении. Да и пэца работает .
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жоден риг не сів за 5 років, сняті санкції з бізнесу янукодли і припинений розшук янукодли завдячуючи саме парашенку

У ГПУ заявили, що Інтерпол більше не розшукує Януковича
https://www.5.ua/.../u-hpu-zaiavyly-shcho-interpol-bilshe-ne-rozshukuie- yanukovycha-186118.html
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****** ты, трол к мокшанский. Тебе фамилия Ефремов говорит о чем-то, свинособака?)))
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НАБУ -- це був секретний проект Зеленського. Генпрокуратура теж)))
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НАБУ тогда закрыло дело не только против Портнова. Оно закрыло ВСЕ дела о незаконном обогащении. Потому что НАБУ ОБЯЗАНО было закрыть эти дела на основании решения рошеновского КС.
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Та й перемога зеленського є результатом політики 5 -річного мародерства, брехні і геноциду країнців
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А що далі? Будеш його підтримувати Зеленського у всіх антиукраїнських діях?
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я за зе не голосував ! і за Мародера теж

у всіх антиукраїнських діях - які ще дії? Ще інавгурації не було ! А от ви, запроданці соєві підторимували Мародера і Колаборанта в усіх його злочинних діях проти українців під час війни !

"Люди, які голосують за злодіїв і шахраїв, не є
їх жертвами. Вони стають співучасниками" (Дж. Орвелл)
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Всі чиїсь "перемоги" є результатом чогось або когось. так казали і тоды, коли мочили Ющенка..і повертали ригівську банду. Ти краще скажи за кого ти голосував а не звизди про "результат" Бо пермога того чи іншого це перш за все результа голосування ив кабінці для голосування.
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Я звісно ж не голосував ні за кого - зіпсував бюлетня. А звездякають виключно рошеномізкі недоумки без честі і гідності
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Янукович яке місце в команді ЗЕ отримає?
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Истерикой порохоботов, полностью удовлетворен. Заключительный акт Петиных рефором в натуральныю величину!
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О "присяге армии главнокомандующему".
Меня, как и всех нормальных людей, несколько удивил этот вопрос и его странное произнесение членами команды Зеленского этого тезиса в описании будущей инаугурации.
По большому счету это заявка на государственный переворот Потому я предложил арестовать всю эту банду заговорщиков сразу и без всяких вопросов отправить в КПЗ.
После перепуганных объяснений главных режиссеров этого шоу стало ясно две вещи
1. К власти в стране пришли балбесы в армии не служившие (спасибо народ родной !) и о понятии "присяга" имеющие отдаленное понятие, почерпнутое из дурных фильмов и не менее дурных книг.
2. Под "присягой армии главнокомандующему" данное сборище олухов понимает вынос персонального штандарта Президента Украины перед парадное построение Почетного караула. Для этого к персональному штандарту уже привинтили табличку с именем нового президента.
Сборищу олухов разъяснено что Президент Украины является Главнокомандующим ВС Украины по должности, со всеми вытекающими из этого правами и обязанностями. Так же было разъяснено, что присяга является актом личным для каждого военнослужащего и приносится военнослужащим лично народу Украины, что фиксируется в соответствующих документах.
Главное, не надо волноваться За полгода они либо поймут, либо уйдут.
Слава Україні !
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ОК! Если зебанаты так уверены, что во всем виновен Порох, то завтра или послезавтра Портнова должны закрыть! Если нет, то будем считать, что его пригласили на кенгурацию.
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Югик сказал, доказательств нет. Почему нет? Вопрос не к Зеленскому, а к пороху
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Читайте внимательно!!! Завтра уже все вопросы будут к зеле.
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А, да.. А о бездеятельности югика и ко просто все забудем?))) Зе уже просто добавится ещё большеработы - предпопэредников сажать и попээредников тоже
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Если Портнов спокойно осядет в Украине и еще рыги приедут на что Вы лично, как фанат зелебога, готовы???
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Твой паРасенко многих посадил? Никого ! Он посадил ахметку на монополные потоки и позволил мертвечуку монополизировать рынок дизеля позволил убивать самых ценных активистов и добровольцев позволил бойкам вилкулам делать все и вместе с ними шуфрычами этот список можно вечно продолжать а в ответ томос и тишина
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1. Порошенко не мой.
2. Хамить будете своим папе и маме.
3. Порошенко уже не Президент (фактически).
4. Почему Портнов 5 лет не ехал в Украину, а тут ...... ?
и т.д.
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Ват вам порохоботы весь Петя. С Томосом Фираету набрехал, думал просочить быстро в презы и забудеться. Судебную реформу замылил и главный свой козвырь Безвиз обгадил, отменив статью за обогащение.
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Можешь назвать номер указа, которым Порох отменил статью за обогащение?
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Это просто означает,что сейчас к власти приходят прокремлевские, антиукраинские политические силы, к которым к сожалению перешел и сам Наем. Только потом пускай не обижается,когда его потом безжалостно раздавят,возможно даже физически,там уже будет совсем другое отношение к людям, чем у Порошенко.
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Это просто означает, что скоро закроют твою ботоферму и ты будешь клубнику собирать в Польше.
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Меня всегда поражает ваша зебилья злоба. Только и делаете,что через каждое слово угрожаете. Мы, украинцы, никому не угрожаем и никого не делим, в отличие от вас, на "наших и ваших", для нас все наши,в том числе и те,которых мы называем зебилами, ватой, потому что они люди и украинские граждане и мы их просто хотим убедить ,что они ошибаются. Если мы и делим людей,то на граждан и преступников, которые переступили все законы права,морали,,чести и совести и совершили конкретные умышленные действия против имущества и здоровья людей, против существования страны и ее народа.
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Ты ба, прокуроры ему не нравятся. Символ видите ли. А сам он себе нравится? Чем занимался пять лет депутатствп от БПП? Был ли с него хороший парламентарий? Так что и сам Найем тоже символ...
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Замечательная манипуляция."Это стиль всех бегущих крыс.Сам пять лет был в команде БПП, а потом с Лещенко быстренько соскачили и приложили немало усилий, к дескридитации того же Порошенко.Теперь во всех ляпах Зе виноват все равно будет Порошенко.Такие,как Наем и Лещенко, об этом побеспокоятся. Почти вся рыговская шушера рванула с Украины.Их что насильно выдворили? Честных перед законом и совестью ? Почему возвращаются накануне "зеленой инаугурации".? Потому что то, при "барыге" Порошенко никто не решался на это.
Поэтому Мустафа,ты тоже держи ответ за этот "рыговский" реванш и нечего вешать всех собак на одного Порошенко!
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Найёма законтачил Домбровский https://youtu.be/Lf_DLs-aQ3Q и облили кАкой https://youtu.be/AHFUjoWpKoY осторожно 18+ лексика
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Мустафа, сказал А про "эффективность злочинной майданной влады" говори уже и В - "ожидания янучар продолжения эпохи Йаныка Второго", тобто Владимира Александровича Легитимного..
не стесняйся, Найем - многим 73%-ным зебилам-революционЭрам это будет, как лёд за пазуху, или соль на рану или ещё куда...
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Ще один брехун, який перекручує і логіку, і факти.
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Мустафа, тупая прокремлёвская крыса, к тебе вопрос: почему портновы и прочая ******** не возвращалась при Порохе ? Почему эта мразь начала выползать, когда Порох передаёт полномочия никчемной тупой жабе Узеленского ? Этот же вопрос к марионеткам путина-***** лещенко, бигусу, шабунину и прочей проплаченой фсб мрази, которая расшатывает страну. Не боитесь, гниды, что народ вас сметёт, если будете под кремль ложиться ? К проститутке юле тот же вопрос. Помнишь, *****, как сдала Украину путину ***** в 2009 году своим контрактом газовым ?
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Не так - почему эта шелухонь не была осуждена при пэдроте?
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Не вернуть ли этого лысого банана на историческую родину? Можно дать телеграммку талибам, чтоб встречали... Повернення Портнова - символічний підсумок 5 років Порошенка і "ефективності" всіх призначених ним генпрокурорів, - Найєм - Цензор.НЕТ 5443
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Порошенко намагався дотримуатись Конституції і не влазив в процеси які йому не підвласні. Але деякі мудаки хотіли б щоб порошенко був диктатором і палачом,щоб був 1937рік.були суцільні розстріли і тюрми. Але хочу нагадати--що в першу чергу такі любителі репресій самі були посаджені щи розстріляні. Навішування всіх собак на Порошенко,це чи від тупості, чи по злобі.ОСОБИСТО ПОРОШЕНКО НІЧОГО НІ В КОГО НЕ ВКРАВ, НЕ ЗАБРАВ, ВІН НЕ ПРОКУРОР, НЕ САДЬЯ, ЧИ СЛІДЧИЙ,
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підвласні

палачом

по злобі
САДЬЯ

ЗАБАГАТО РУСИЗМІВ
як на прихильника патріота Порошенко.. Повернення Портнова - символічний підсумок 5 років Порошенка і "ефективності" всіх призначених ним генпрокурорів, - Найєм - Цензор.НЕТ 5033

ОСОБИСТО ПОРОШЕНКО НІЧОГО НІ В КОГО НЕ ВКРАВ

Пі...єц аргумент ((((((((((((((((
бо ОСОБИСТО Тимошенко НІЧОГО НІ В КОГО НЕ ВКРАЛА..
Хоч втрати від її газового договору з Путіним оцінюються у втрату для України 30-90 МЛРД.ДОЛАРІВ.
У Порошенко,як Дрібного Жлоба ,звичайно розмах менше..Навіть від Бєні... Повернення Портнова - символічний підсумок 5 років Порошенка і "ефективності" всіх призначених ним генпрокурорів, - Найєм - Цензор.НЕТ 3513
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Сейчас эта сливно-бачковая срать начнет выгораживать Зебила, что: он хороший, это мол не он и не мы привлекаем этих мразей готовивших смерти патриотов. Суды их выгородили, мол.
Их дело шестнадцатое, как говорил Шарапов-Высоцкий. Они олигархическая ширма. Их дело - ****шуметь, создавать видимость какой-то политической движухи.
Еще одна очкастая шваль, с небритым подбородком, может что-то подобное пролаять в протянутый под нос рупор путин-кошелька. Или насрет где-нить в своем аккаунте.
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Меня всегда поражает ваша зебилья злоба. Только и делаете,что через каждое слово угрожаете. Мы, украинцы, никому не угрожаем и никого не делим, в отличие от вас, на "наших и ваших", для нас все наши,в том числе и те,которых мы называем зебилами, ватой, потому что они люди и украинские граждане и мы их просто хотим убедить ,что они ошибаются. Если мы и делим людей,то на граждан и преступников, которые переступили все законы права,морали,,чести и совести и совершили конкретные умышленные действия против имущества и здоровья людей, против существования страны и ее народа.
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Из-за таких вот зебилов и прочей недоумкуватой ваты, власть всегда оказывается в руках тех, которые рубят под корень украинскую государственность. За этим - кровь и снова начинать все с начала.
Последний раз - это стоило патриотам много их жизней и потерь территорий.
Доходит бот или тролль, или как там тебя.
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Ага.А ефективність піздобольства душмана аж зашкалює.
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Общественный деятель, аналитик и публицист Виктор Андрусив:
"Юрий Луценко я правильно понимаю, что вы все еще в должности Генерального прокурора? И именно при вашей бездеятельности сегодня прилетел Портнов и пошел свободно гулять?"
На что Генпрокурор Юрий Луценко ему ответил: "А у вас есть доказательства про совершенное им преступление?".
Вот результат пяти лет мародеров у власти.
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Наем,приятно быть пи*арасом у новых клоунов?
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А порохоботы держится молодцом, другие бы уже заколебались обтекать, но только не порохоботы...наверно их зачали в этой среде
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говорят, Наем был давным давно молодым подающим надежны журналистом, но с тех пор скурвился и опустился до комментариев самого тупого ольгинца Повернення Портнова - символічний підсумок 5 років Порошенка і "ефективності" всіх призначених ним генпрокурорів, - Найєм - Цензор.НЕТ 5872
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в нем-то и суть!
Наем, Лещенко, Егор Соболев и.т.д. - молодые политики, которым Революция Достоинства и прежде всего Небесная сотня своими жизнями открыли "социальный лифт" в политике, дали возможность создать честную политическую силу и повести за собой людей.
Но они поначалу стали обычными болтунами, а с недавних пор еще и дешевыми агитаторами врагов Украины.

Эволюция Наема за 10-15 лет яркий пример деградации и продажности
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В статье речь о генпрокурворах кумовьях, которые смахивали всей шелушени.
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какое отношение Наем имеет к прокуратуре?

каждая проститутка должна сама отвечать за свою честь
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По идее, сам пэдрот не должен вмешиваться в прокурорские дела. В Европе - это так. Но на деле лолка свил огромныю гнилую паутину коррупции. Много Зе придётся чистить.
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вот ЗЕБЕня пусть с одиозного Портнова и начинает чистку!
что, слабо? Повернення Портнова - символічний підсумок 5 років Порошенка і "ефективності" всіх призначених ним генпрокурорів, - Найєм - Цензор.НЕТ 8513
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Почему слабо! Назначит нового прокурора (луцика - к бабе яге), и пусть занимаются большой стиркой***. Главное, чтоб всё было законно. По политическим мотивам в демократическом мире не преследуют. А если будут преступления - пусть отвечают виновные.
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Наём сам в БПП,як и Портнов був в Рыгошобле.Тому,Найем не тебе бросаться обвинениями.По сути ты сам БППшник,як Портнов был рыгом.А то,що так сталось,то треба було ще в 2014 запретить нормой Закона, всем рыгам заниматься политикой Повернення Портнова - символічний підсумок 5 років Порошенка і "ефективності" всіх призначених ним генпрокурорів, - Найєм - Цензор.НЕТ 1134
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100%! уж чья бы мычала! мустафа, ты ж тоже депутатер, т. е. власть держащий. шо ж ты раньше ничего не сделал, чтобы посадить портнова?
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то, что портнов жив и не сидит - вина в том числе и пороха. но то, что возвращаются люди типа "портнов" - говорит о том, что наступило благоприятное для них время и их власть возвращается.
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Это они так думают.На самом деле их ненавидят так же.Если не больше.Люди вже не те.Портнов думает,що приехал в ту Украину,и с которой уехал.Але це не так.Если повезёт уехать живым знову,то пусть себя считает фартовым Повернення Портнова - символічний підсумок 5 років Порошенка і "ефективності" всіх призначених ним генпрокурорів, - Найєм - Цензор.НЕТ 5708
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Так и Портнов вже не те, теперь при Майдане он и его подельники положат не сотню, а тысячи и доведут Украину до гражданской войны.
Учатся все.... Повернення Портнова - символічний підсумок 5 років Порошенка і "ефективності" всіх призначених ним генпрокурорів, - Найєм - Цензор.НЕТ 6521
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Нет у них ресурса на это.Поддержки нет.Крым и Домбабве с их электоратом отвалились.Тому будет восстанавливать старые порядки,его свои же грохнут,щоб народ зря не нервировал
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Их ресурс - силовые структуры и лично преданные воинские формирования (Азов, Донбас, Нажены и т.д.) - на нашу голову хватит
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И шо по твоему будут делать Азов,Донбас,Нацдружины?!Служить кремлёвским холуям из них никто не будет.Они, разве,шо могут сами Портнова десь подвесить Повернення Портнова - символічний підсумок 5 років Порошенка і "ефективності" всіх призначених ним генпрокурорів, - Найєм - Цензор.НЕТ 2749
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интересно, сколько из тех возвращенцев типа портнов и беня войдут в команду зе?
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Все и еще свободные места останутся.
У ЗЕБЕни реально кадровый голод, никто из мало мальски порядочных людей к нему не пойдет. зная что цирк с зеленой мартышкой продлится год-два и развязка будет кровавой.
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Пока был Порох, вся эта ******* даже не думала о приезде в Украину.
А 73% ********* сделало это возможным.
Радостно вам, твари безмозглые?))))
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Эта брехня НФ как БПП уже достала. 5 лет тотальной власти: президент, ВР, правительство, прокуратура, СБУ, МВД, кто наказан из предателей: Штепа на воле, уже и забыли про нее все, как и про других меров-предателей в во всех областях Украины, Ефремов вместо тюрьмы по факту говорят живет на даче у своего приятеля, где доведенные до суда дела и посадки окружения Януковича? Везде была и есть только имитация бурной деятельности. Это все одна и та же компашка, частично перекрасившаяся в патриотические цвета.
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вот только отъявленная часть этой компашки сидела в раше и скулила
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Эта брехня НФ как БПП уже достала. 5 лет тотальной власти: президент, ВР, правительство, прокуратура, СБУ, МВД, кто наказан из предателей: Штепа на воле, уже и забыли про нее все, как и про других меров-предателей в во всех областях Украины, Ефремов вместо тюрьмы по факту говорят живет на даче у своего приятеля, где доведенные до суда дела и посадки окружения Януковича? Везде была и есть только имитация бурной деятельности. Это все одна и та же компашка, частично перекрасившаяся в патриотические цвета.
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Цензор.НЕТНовиниПолітика УкраїниПовернення Портнова - символічний підсумок 5 років Порошенка і "ефективності" всіх призначених ним генпрокурорів, - Найєм
 
 
 
 
 
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