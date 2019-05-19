 Найманці РФ із мінометів обстріляли позиції ЗСУ біля Золотого-4, втрат немає, - Міноборони

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на прес-службу Міністерства оборони.
На приморській ділянці о 2:40 з боку окупованої Ужівки ворог почав обстріл із гранатометів і стрілецької зброї позицій захисників Водяного. Упродовж 25 хвилин українські воїни змусили окупантів припинити вогонь.
Пізніше, о 10:40, противник почав мінометний обстріл і вів вогонь по захисниках Золотого-4 з великокаліберних кулеметів. Зокрема, протягом 20 хвилин окупанти випустили 14 мін 82-го калібру.
Підрозділи Об'єднаних сил застосували у відповідь чергові вогневі засоби, чітко виконуючи зобов'язання щодо дотримання Мінських угод. За наявною інформацією, унаслідок ворожих обстрілів втрат серед українських військовослужбовців від початку поточної доби немає.
вот и всё,что нужно знать о патроне ZE-команды
остальное все - суета сует...