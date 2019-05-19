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 Найманці РФ із мінометів обстріляли позиції ЗСУ біля Золотого-4, втрат немає, - Міноборони

Від початку поточної доби станом на 12:00 російсько-окупаційні війська здійснили 2 прицільні обстріли позицій ЗСУ на Донбасі.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на прес-службу Міністерства оборони.

На приморській ділянці о 2:40 з боку окупованої Ужівки ворог почав обстріл із гранатометів і стрілецької зброї позицій захисників Водяного. Упродовж 25 хвилин українські воїни змусили окупантів припинити вогонь.

Пізніше, о 10:40, противник почав мінометний обстріл і вів вогонь по захисниках Золотого-4 з великокаліберних кулеметів. Зокрема, протягом 20 хвилин окупанти випустили 14 мін 82-го калібру.

Дивіться також: Найманці РФ із 122-мм артилерії обстріляли житлові квартали Золотого на Луганщині, - СЦКК. ФОТОрепортаж

Підрозділи Об'єднаних сил застосували у відповідь чергові вогневі засоби, чітко виконуючи зобов'язання щодо дотримання Мінських угод. За наявною інформацією, унаслідок ворожих обстрілів втрат серед українських військовослужбовців від початку поточної доби немає.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3127649
 
 
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Сейчас, по словам Коломойского, Портнов живет в Израиле. Они поддерживают дружеские отношения и часто общаются. Источник: https://censor.net.ua/n3127645
вот и всё,что нужно знать о патроне ZE-команды
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главное - потерь НЕТ !
остальное все - суета сует...
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А є ще інфа, що на промці зараз пекло, рогаті сказилися!!!! смерть расії!!
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Наверное, наилучший контраргумент - это меткая ответка по огневым точкам.
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Цензор.НЕТНовиниПодіїНайманці РФ із мінометів обстріляли позиції ЗСУ біля Золотого-4, втрат немає, - Міноборони
 
 
 
 
 
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