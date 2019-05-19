EN|RU|UK
Теми дня: Парламентські вибори-2019 Президентські вибори-2019 Створення Помісної Церкви Мовне питання
 Політика України
  6432  228
Все про:євроінтеграція (159) Порошенко (8886)

 Ворог, не криючись, намагається використати період зміни влади в Україні, - Порошенко

Президент України Петро Порошенко наголошує на важливості того, щоб період зміни української влади минув без внутрішньополітичних потрясінь і зі збереженням євроатлантичного курсу країни.

Про це він заявив сьогодні, 19 травня, під час виступу на церемонії пам'яті жертв політичних репресій на території Національного історико-меморіального заповідника "Биківнянські могили", повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на прес-службу глави держави.

"Наразі необхідно гідно, без внутрішньополітичних потрясінь пройти період зміни влади. Йдеться не лише про набуття повноважень новообраним президентом України, а й про обрання складу Верховної Ради", - сказав Президент.

"Адже ворог, не криючись, намагається використати цей період політичної турбулентності для того, щоб зруйнувати наші досягнення на шляху реформ та європейської інтеграції. Посіяти у нашому суспільстві розбрат, ворожнечу та хаос, протиставити народ і владу, протиставити руками українців. Знищити українську державність", - заявив Порошенко.

Читайте також: Зеленський твердо запевнив у своїй проєвропейській позиції, - єврокомісар Ган

За його словами, головне завдання, що стоїть сьогодні перед відповідальними українськими політиками, - забезпечення наступності політики реформ, зміцнення інститутів української державності та продовження європейської та євроатлантичної інтеграції.

"Лише така політика дає можливість гарантувати підтримку наших союзників із Європи, США та інших держав, яку за будь-яку ціну зараз намагається зруйнувати Росія. І нам потрібно це абсолютно чітко розуміти", - підсумував він.

Читайте також: Україна на саміті НАТО в грудні має офіційно заявити про бажання отримати план дій щодо членства в Альянсі, - Порошенко

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3127648
 
   
 Топ коментарі
 
Тяжка психічна травма після розгрому 21-го березня дає взнаки - петя почав вважати себе месією .. Весь час повчає та застерігає - а треба йому було лиш менше брехати, та менше красти зі своїми свинарчуками..
 показати весь коментар
 
Посеять в нашем обществе раздор, вражду и хаос, противопоставить народ и власть Источник: https://censor.net.ua/n3127648
тут вы с минтецем отработали на отлично
 показати весь коментар
 
Ну, пипец, животное!
Это кто тут 5 лет с кумом хуйла и с сепаром ахметом хороводы водил и роттердамил??? Свыня ты капосная! А сегодня оно о каких-то врагах! Ото так! В 10 присяга, в 12-00 свыня в наручниках! Следующий медведка, ахмет, коломой и далее по списку! Мародеры поделили страну и сводят счеты за счет обворованых людей! Шоб ты сдох!
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
Сторінка 3 з 3
<<<1 2 3
 
головне завдання, що стоїть сьогодні перед відповідальними українськими політиками, - забезпечення наступності політики реформ


Напевне у судах... Ворог, не криючись, намагається використати період зміни влади в Україні, - Порошенко - Цензор.НЕТ 6854



зміцнення інститутів української державності

список міністерств і "ціни за послуги" нижче Ворог, не криючись, намагається використати період зміни влади в Україні, - Порошенко - Цензор.НЕТ 6854
 показати весь коментар
 
Петька, на нарах теперь кукарекать будешь
 показати весь коментар
 
 
....пришли на крови НАРОДА и похаили ВСЁ !! теперь пускай вас трахают РЫГИ !!! может поумнеете (((((
 показати весь коментар
 
 
Враг, не таясь, пытается использовать период смены власти в Украине
Твой кум Юрик уже похоронил тысячи дел и запустил Портникова сделав отмороженное лицо

 показати весь коментар
 
 
"Только такая политика дает возможность гарантировать поддержку наших союзников из Европы, США и других государств, которую любой ценой сейчас пытается разрушить Россия. И нам нужно это абсолютно четко понимать", - подытожил он.
Другими словами, чем слабее Украина, чем больше в Украине влиятельных врагов ее государственности, тем больше поддержка Украины со стороны союзников. Это напоминает Меморандум.

Украинская проевропейская власть, как и 100 лет назад, в очередной раз предала Украину, прекрасно понимая, к чему приведет ее преступная политика в Украине.
 показати весь коментар
 
 
.....единственное хорошо для Украины за 5 последних лет было то , что ВСЕ проявились "кто есть кто" и теперь МОЖНО без сомнений ВЫВОЗИТЬ на побережье СЕВЕРНОГО ЛЕДОВИТОГО ОКЕАНА )))))
 показати весь коментар
 
 
Самим активним і вредним свиноботам , петрик буде сьогоді роздавати звання єфрейтор Ворог, не криючись, намагається використати період зміни влади в Україні, - Порошенко - Цензор.НЕТ 1922
 показати весь коментар
 
 
То есть 5g - это при пэте, а портнов вернулся - это уже 'пэтя почти ушёл '
 показати весь коментар
 
 
Ну що пап, поц, пуц, тріснуло корито, пішов вон в ростов, цинічний барига.
 показати весь коментар
 
 
Кругом враги.Сплотимся стройными рядами Ворог, не криючись, намагається використати період зміни влади в Україні, - Порошенко - Цензор.НЕТ 8855
 показати весь коментар
 
 
Боты ненарадуются. Из какого-то бото-помойника тявкают за долю малую. Для них Порошенко, как для быкапетуха красная тряпка.
 показати весь коментар
 
Хочешь иметь возможность разговаривать, читать книги, смотреть фильмы, учиться на родном языке - каким бы он не был?

Позаботься о своем будущем, подпиши петицию
 показати весь коментар
 
******* з гоп компанією свинарчуків так відмародерив Україну.
, обчістили , відроттердамили кишені українців,
І розігнали по світу шукати кращої долі більше половини працюючих , і ***** з сусіднього мордору не треба, було щоб так познущатись з народом і країною.
 показати весь коментар
Сторінка 3 з 3
<<<1 2 3
Цензор.НЕТНовиниПолітика УкраїниВорог, не криючись, намагається використати період зміни влади в Україні, - Порошенко
 
 
 
 
 
 вгору