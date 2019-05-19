 Експерт Зеленського - Генпрокурору: "Через вашу бездіяльність Портнов пішов вільно гуляти!" - "А у вас є докази про вчинений ним злочин?"

Як інформує Цензор.НЕТ, про це на своїй сторінці у Facebook написав виконавчий директор Українського інституту майбутнього (UIF), громадський діяч, кандидат політичних наук, аналітик і публіцист Віктор Андрусів.
"Юрію Луценко, я правильно розумію, що ви все ще на посаді Генерального прокурора? І саме через вашу бездіяльність сьогодні прилетів Портнов і пішов вільно гуляти?" - написав він.
На це Генпрокурор Юрій Луценко йому в коментарі відповів: "А у вас є докази про вчинений ним злочин?"
Нагадаємо, Андрій Портнов 21 квітня заявив, що збирається повернутися в Україну в травні.
Під час президентства Віктора Януковича Портнов був заступником глави Адміністрації Президента, він брав участь у написанні так званих "диктаторських законів", курирував в АП правові питання.
Після Революції Гідності Портнов покинув Україну й оселився у Відні.
Зараз, за словами Коломойського, Портнов мешкає в Ізраїлі. Вони підтримують дружні стосунки і часто спілкуються.
Кто работал Генпрокурором? Чьи обязанности - поиск доказательств?? Или Юра Л. думает что должность Генпрокурора и генпрокурорская зарплата ни к чему не обязывают??? Вышел на трибуну, посвистел- работа закончена??
Это реально дно!