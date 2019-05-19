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Все про:Луценко (2354) Портнов (44) Андрусів (2)

 Експерт Зеленського - Генпрокурору: "Через вашу бездіяльність Портнов пішов вільно гуляти!" - "А у вас є докази про вчинений ним злочин?"

У Генерального прокурора України Юрія Луценка немає жодних доказів вчинення злочину колишнім заступником глави Адміністрації Президента президента-втікача Віктора Януковича Андрієм Портновим, який сьогодні повернувся в Україну.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це на своїй сторінці у Facebook написав виконавчий директор Українського інституту майбутнього (UIF), громадський діяч, кандидат політичних наук, аналітик і публіцист Віктор Андрусів.

"Юрію Луценко, я правильно розумію, що ви все ще на посаді Генерального прокурора? І саме через вашу бездіяльність сьогодні прилетів Портнов і пішов вільно гуляти?" - написав він.

На це Генпрокурор Юрій Луценко йому в коментарі відповів: "А у вас є докази про вчинений ним злочин?"

Експерт Зеленського - Генпрокурору: Через вашу бездіяльність Портнов пішов вільно гуляти! - А у вас є докази про вчинений ним злочин? 01

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Нагадаємо, Андрій Портнов 21 квітня заявив, що збирається повернутися в Україну в травні.

Під час президентства Віктора Януковича Портнов був заступником глави Адміністрації Президента, він брав участь у написанні так званих "диктаторських законів", курирував в АП правові питання.

Після Революції Гідності Портнов покинув Україну й оселився у Відні.

Зараз, за словами Коломойського, Портнов мешкає в Ізраїлі. Вони підтримують дружні стосунки і часто спілкуються.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3127647
 
   
 Топ коментарі
 
Луценко, а у кого доказательства должны быть???
Кто работал Генпрокурором? Чьи обязанности - поиск доказательств?? Или Юра Л. думает что должность Генпрокурора и генпрокурорская зарплата ни к чему не обязывают??? Вышел на трибуну, посвистел- работа закончена??

Это реально дно! Эксперт Зеленского - Генпрокурору: "Из-за вашей бездеятельности Портнов пошел свободно гулять!" - "А у вас есть доказательства про совершенное им преступление?" - Цензор.НЕТ 5717
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По заявлєнію порохоботов, у всем винуватий Зєлєнский! Не надо було у ПОПи вигравати вибори)))
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Кароче Югик работает не пгакугогом, а адвокатом рыгов
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Тому, що навіть за Прагу конгресмени і легіонери УНА Юрій Заболотній та Олег Сидоров зараз під репресіями системи і сидять у в'язниці. Але є надія, що Другий Конгрес буде проходити в Київі...
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Про Луценка навіть і не згадав. Бо нема про ШО ЗГАДУВАТИ.
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То нащо нам прокуратура і суди якщо у третіх осіб повинні бути докази?
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І ще, може вже черга і Януковичу з Азаровим верталися?
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ще не відхватив булаву а вже в украіну приіхав коломоиськи боголюбов портнов а при порошенку боялись і носа показувати
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югик, а остальные типа ставицкого табачника черновецкого азирова и тд скоро подскочат в славный город Киев?
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югик, доказательства тебе нужны? а кто прокурором работает ты или я? я инженером работаю и могу доказатьто, что то если у тебя связи не будет, то виноваты мы и исправляем тоже мы. а ты что почти за 3 года сделал? муму е.ал? ты хоть кого то на кичу забрал и хоть что то доказал? а на фига ты тогда вааще на эту посаду поперся? власти хотелось? и что в итоге? я бы на месте нового гаранта не только заставил бы выплатить тебя назад всю зарплату за года на посаде в казну а и посадил бы тебя за бездеятельность! помню ваши с матиосом фото на фоне собраных тысяч томов справ по Майдану и что? в жопу себе эти тома забейте , их только на то чтобы прочесть- 100 лет нужно!!!
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із задоволенням буду спостерігати, як зе усіх гадів посадить))) вже готую пивко та горішки)))
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Эта брехня НФ как БПП уже достала. 5 лет тотальной власти: президент, ВР, правительство, прокуратура, СБУ, МВД, кто наказан из предателей: Штепа на воле, уже и забыли про нее все, как и про других меров-предателей в во всех областях Украины, Ефремов вместо тюрьмы по факту говорят живет на даче у своего приятеля, где доведенные до суда дела и посадки окружения Януковича? Везде была и есть только имитация бурной деятельности. Это все одна и та же компашка, частично перекрасившаяся в патриотические цвета.Провали все дела, уничтожили доказательства, а теперь у порохоботов Зеленский виноват???
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Не переживай так - завтра в зебені кенгурація.
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Цензор.НЕТНовиниПолітика УкраїниЕксперт Зеленського - Генпрокурору: "Через вашу бездіяльність Портнов пішов вільно гуляти!" - "А у вас є докази про вчинений ним злочин?"
 
 
 
 
 
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