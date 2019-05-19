 Одіозний екс-заступник голови АП часів Януковича Портнов повернувся в Україну: "Хочу дати сигнал тисячам людей - пора повертатися". ФОТО

Як передає Цензор.НЕТ, про це Портнов повідомив у своєму Telegram-каналі, опублікувавши фото біля автобуса.
"Друзі, понад п'ять років я не був у своїй країні. І сьогодні хочу дати впевнений сигнал тисячам людей, які залишили Україну, - пора повертатися", - написав Портнов.
Нагадаємо, Андрій Портнов 21 квітня заявив, що збирається повернутися в Україну в травні.
Під час президентства Віктора Януковича Портнов був заступником глави Адміністрації Президента, він брав участь у написанні так званих "диктаторських законів", курирував в АП правові питання.
Після Революції Гідності Портнов покинув Україну й оселився у Відні.
Зараз, за словами Коломойського, Портнов мешкає в Ізраїлі. Вони підтримують дружні стосунки і часто спілкуються.
От чому не чутно про повернення Фірташа, адже це більш вагома фігура. Чи може йому шкода $125 млн. застави. Але те, що чекає Фірташа, йому добре відомо. Історія справи Паші Лазаря добре відома.
Ххххххххххххххххххх
***** портнов, тебе тоже сигнал: не буди лихо, козел, ведення будешь
-Та нiчого!Чи не новина!Ось до мене теща погостить едет.Оце справдi халепа.
-Що тещу не шануеш?
-Шаную дiйсно,але коли вона у себе вдома
Каких доказательств за пять лет насобирали, каких подозрений напредъявляли - то и жуйте, с причмоком... Порошенковский кум у руля ГПУ, Вы в курсе, Сашко?))
мол, вот что творит уходящий Порох и его марионетка Луцик?!
ведь сегодня еще Порох президент
И возвращаются они принципиально при ДЕЙСТВУЮЩЕМ президенте Порошенко, при ДЕЙСТВУЮЩЕМ генпрокуроре Луцыке и ДЕЙСТВУЮЩЕЙ "антикоррупционной машине", построенной из говна и веток, чтобы заляпать зенки порохоботам с айКью 24,4.
Хорошо, что возвращаются. Всех нужно вернуть! И Клюевых, и Азировых, и еще стонадцать рыл. А главное - не выпустить тех, кто нырял в бюджет последние пять лет. Все должны быть в Украине!