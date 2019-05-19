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 Політика України
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Все про:Коломойський (374) Портнов (44) Янукович (5578)

 Одіозний екс-заступник голови АП часів Януковича Портнов повернувся в Україну: "Хочу дати сигнал тисячам людей - пора повертатися". ФОТО

Колишній заступник глави АП президента-втікача Віктора Януковича Андрій Портнов повернувся в Україну.

Як передає Цензор.НЕТ, про це Портнов повідомив у своєму Telegram-каналі, опублікувавши фото біля автобуса.

"Друзі, понад п'ять років я не був у своїй країні. І сьогодні хочу дати впевнений сигнал тисячам людей, які залишили Україну, - пора повертатися", - написав Портнов.

Одіозний екс-заступник голови АП часів Януковича Портнов повернувся в Україну: Хочу дати сигнал тисячам людей - пора повертатися 01

Дивіться також: "Повертайся в Україну. Ми тебе чекаємо": активісти прийшли до будинку Портнова у Відні. ФОТОрепортаж

Нагадаємо, Андрій Портнов 21 квітня заявив, що збирається повернутися в Україну в травні.

Під час президентства Віктора Януковича Портнов був заступником глави Адміністрації Президента, він брав участь у написанні так званих "диктаторських законів", курирував в АП правові питання.

Після Революції Гідності Портнов покинув Україну й оселився у Відні.

Зараз, за словами Коломойського, Портнов мешкає в Ізраїлі. Вони підтримують дружні стосунки і часто спілкуються.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3127645
 
   
 Топ коментарі
 
Все гімно потихеньку вертається. Ви задоволені Зебіли ?
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Дружище! Тебя заждались 73% населения. Тысячи леммингов не могут ошибаться!
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Зебилы, следующий Янык или Азиров?
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Повернення даної політичної це факт, але не супер-ординарний.
От чому не чутно про повернення Фірташа, адже це більш вагома фігура. Чи може йому шкода $125 млн. застави. Але те, що чекає Фірташа, йому добре відомо. Історія справи Паші Лазаря добре відома.
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"Хочу дать сигнал тысячам людей - пора возвращаться". ФОТО
Ххххххххххххххххххх
***** портнов, тебе тоже сигнал: не буди лихо, козел, ведення будешь
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портнов після п'яти років відсутності в Україні, поки Президентом був Порошеко, повернувся в Україну. Нацкорпус, Нацдружини, особисто Білецький, Свобода, особисто Тягнибок і Кошулинський, Правий сектор, С14, Ті, що зі смолоскипами ходять і решта радикальних "патріотів", де ви?
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Здебіли, тепер самі,самі. Вас попереджали - оберете клоуна, будете самі свої помилки виправляти. Відривайте сраки від диванів - і упірьод, на Майдан. Ми можемо тільки загороджувальні загони у вас за спиною організувати.
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Я між іншим ще два тижні тому постив - коли виявиться що зеля ахент ***** не кричить "де Свобода!? Де ПС!?" Ми за вас ваше гівно виносити не зобов'язані.
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Я бы не объединял нацжен и нацкорпус с ПС и С14. Есть подозрения, что первых спонсирует команда, пришедшая к власти (я не о шестерке Зеле). А последние вполне себе реальные националисты.
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сАбаков и Алкан полностью под каблуком бени, начало для ваЗЕлина "многообещающее" .....
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Ну приехал и шо куме?
-Та нiчого!Чи не новина!Ось до мене теща погостить едет.Оце справдi халепа.
-Що тещу не шануеш?
-Шаную дiйсно,але коли вона у себе вдома Одіозний екс-заступник голови АП часів Януковича Портнов повернувся в Україну: "Хочу дати сигнал тисячам людей - пора повертатися" - Цензор.НЕТ 479
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Тітушки вертаються...Ждемо Януковича...ну що можна подякувати всім украінцям* які проголосували за клоуна ., тільки для чого була небесна сотня?))
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Ну и отлично...Луцык провёл расследование, Портнова можно брать за яйцы! Или Луцык опять спистел?
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Дик побачимо як вас блазень візьме за яйци. І головне - чим.
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А подтереть Вам ж*пу "блазень" не должен? ))
Каких доказательств за пять лет насобирали, каких подозрений напредъявляли - то и жуйте, с причмоком... Порошенковский кум у руля ГПУ, Вы в курсе, Сашко?))
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Ну что Зеботы, готовы януковича встречать ?
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Давайте уже Азірова на прем'єра, що вже тут тягнути.
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главное мародера отправить на зону и поскорее. если это будет портнов и ко ну и отлично
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Ти для Януковича я бачу вже букет приготувала.
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может ЗЕБЕня хотя бы возмутится для профуры?
мол, вот что творит уходящий Порох и его марионетка Луцик?! Одіозний екс-заступник голови АП часів Януковича Портнов повернувся в Україну: "Хочу дати сигнал тисячам людей - пора повертатися" - Цензор.НЕТ 8990
ведь сегодня еще Порох президент
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Эксперт Зеленского - Генпрокурору: "Из-за вашей бездеятельности Портнов пошел свободно гулять!" - "А у вас есть доказательства про совершенное им преступление?"
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а почему нет уголовного дела против него ?как же так юга?пепо ну куда ты смотрел ?
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да югик и этот доказ называеться янукович!
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Эта морда Майдан видела на одном месте? может мы изика тоже на йух посадим? чего ему въезд не запретили как маркову цареву азирову и др. рыгам? а югик? у нас что филиал израиля тут организовался?
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Нова влада його посадить? А ще де всі патріоти,такі як свобода,нацдружини,та інші?
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Дорогая, плять, родина у него. Патриот хрненов. К мертветчуку заедь
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Скоро и янык вернется патриотов убивать, жрите хохлоросы.
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Одна новость хуже другой. Чего еще ждать? Может и пуйло скоро в Киев приедет?
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Возвращаются все, кого патологический лжец Порошенко обещал посадить, а их ворованное бабло отнять в бюджет. Пять лет "ловил и отнимал", в результате которых НЕТ НИ ОДНОГО действующего подозрения, санкции Интерпола и конфискации. )))
И возвращаются они принципиально при ДЕЙСТВУЮЩЕМ президенте Порошенко, при ДЕЙСТВУЮЩЕМ генпрокуроре Луцыке и ДЕЙСТВУЮЩЕЙ "антикоррупционной машине", построенной из говна и веток, чтобы заляпать зенки порохоботам с айКью 24,4.
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агент кремля приехал. Почему он не арестован все вопросы к барыжному коррумпированому ГПУ и к дебилу Луценку! Договорняк. и предательство.
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Всех впускать, никого не выпускать! ))
Хорошо, что возвращаются. Всех нужно вернуть! И Клюевых, и Азировых, и еще стонадцать рыл. А главное - не выпустить тех, кто нырял в бюджет последние пять лет. Все должны быть в Украине!
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вернувся шоб сісти в тюрьму, вєдь Вован Ссанич всіх карупціонерів посадить. доречі, Бєня теж вернувся щоб відсидіти. чи не так, зебільйо?😁
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После додона остальные гости не имеют значения , осталось на рояле гимн расии ЗЕ-ХЕР-ачить.
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Цензор.НЕТНовиниПолітика УкраїниОдіозний екс-заступник голови АП часів Януковича Портнов повернувся в Україну: "Хочу дати сигнал тисячам людей - пора повертатися". ФОТО
 
 
 
 
 
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