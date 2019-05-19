 Екс-заступник голови АП часів Януковича Портнов повернувся в Україну: "Хочу дати сигнал тисячам людей - пора повертатися". ФОТО

Як передає Цензор.НЕТ, про це Портнов повідомив у своєму Telegram-каналі, опублікувавши фото біля автобуса.
"Друзі, понад п'ять років я не був у своїй країні. І сьогодні хочу дати впевнений сигнал тисячам людей, які залишили Україну, - пора повертатися", - написав Портнов.
Нагадаємо, Андрій Портнов 21 квітня заявив, що збирається повернутися в Україну в травні.
Під час президентства Віктора Януковича Портнов був заступником глави Адміністрації Президента, він брав участь у написанні так званих "диктаторських законів", курирував в АП правові питання.
Після Революції Гідності Портнов покинув Україну й оселився у Відні.
Зараз, за словами Коломойського, Портнов мешкає в Ізраїлі. Вони підтримують дружні стосунки і часто спілкуються.
В конце 2014 года суд удовлетворил иск Портнова к прокуратуре о защите чести, достоинства и деловой репутации: ВСЕ обвинения в его адрес по делу о расстреле Майдана были признаны не соответствующими действительности. ????!!!!!!!!!!
В 2015 году против Портнова открыли дело о присвоении имущества и злоупотреблении полномочиями, он был объявлен в розыск. Но том же году Печерский райсуд Киева обязал следствие ПРЕКРАТИТЬ его розыск.????!!!!!!!!!!
Вот и всё что нужно знать про гниду Потроха ..его суды и его подельника Портнова-убийц Майдана!!
https://youtu.be/fJAJV2Qs5Yw
Снайперов у нас достаточно!
А сейчас - другое дело. Есть надежда, что это удастся.
И это будет общей нашей радостью.
Ну, а если Портнов тоже преступник, хорошо бы, если б и его посадили.
вже гниди почали злітатися.... так скоро і шапкокрад з азіровим приїдуть в Україну в Верховну Раду балотуватись...
Наш он был, украинец...