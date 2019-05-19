 Екс-заступник голови АП часів Януковича Портнов повернувся в Україну: "Хочу дати сигнал тисячам людей - пора повертатися". ФОТО

Як передає Цензор.НЕТ, про це Портнов повідомив у своєму Telegram-каналі, опублікувавши фото біля автобуса.

"Друзі, понад п'ять років я не був у своїй країні. І сьогодні хочу дати впевнений сигнал тисячам людей, які залишили Україну, - пора повертатися", - написав Портнов.

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Нагадаємо, Андрій Портнов 21 квітня заявив, що збирається повернутися в Україну в травні.

Під час президентства Віктора Януковича Портнов був заступником глави Адміністрації Президента, він брав участь у написанні так званих "диктаторських законів", курирував в АП правові питання.

Після Революції Гідності Портнов покинув Україну й оселився у Відні.

Зараз, за словами Коломойського, Портнов мешкає в Ізраїлі. Вони підтримують дружні стосунки і часто спілкуються.