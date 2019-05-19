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 Політика України
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Все про:Лозінський (12) визволення (265)

 Суд достроково зняв судимість із вбивці й екс-нардепа Лозінського

Суд достроково зняв судимість із колишнього депутата Верховної Ради Віктора Лозінського, засудженого за причетність до вбивства жителя Кіровоградської області Валерія Олійника.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Українські новини", про це йдеться в матеріалах суду.

Екс-депутат звернувся до суду із заявою, в якій він просить зняти з нього судимість за вироком Дніпровського районного суду Києва від 20 квітня 2011 року, зміненого ухвалою Апеляційного суду Києва від 26 березня 2012 року і постановою Вищого спеціалізованого суду з розгляду цивільних і кримінальних справ від 1 березня 2013 року.

Лозінській зазначив, що хоч чинним законодавством і забороняється дострокове зняття судимості із засуджених за тяжкі злочини, але він не може підпадати під цю норму, бо вона не має зворотної дії в часі і була прийнята пізніше, ніж він отримав вирок суду.

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Прокурор у судовому засіданні заперечував щодо задоволення клопотання про зняття судимості, посилався на необґрунтованість клопотання і відсутність підстав, які обумовлюють дострокове зняття судімості.

Суд став на бік екс-депутата, зазначивши, що з моменту його звільнення з колонії минуло близько 3 років, тобто відповідно до норм раніше чинного законодавства, він відбув понад половину з необхідного терміну (6 років) для розгляду питання про зняття судимості.

Суд зазначив, що Лозінський після звільнення з квітня 2016 року займається створенням нових підприємств у сфері сільського господарства.

"Згідно характеристики Голованівської селищної ради Кіровоградської області від 15.03.2019 року Лозінський з 7.04.2016 року зарекомендував себе винятково з позитивного боку, ним була створена агрофірма "Вітчизна-Агро", також він є засновником і власником ще кількох підприємств на території Голованівського району. За цей час неодноразово надавав волонтерську допомогу бійцям у зоні АТО, за що має численні подяки від благодійних фондів, Національної спілки ветеранів і учасників бойових дій у зоні АТО, військового комісара Волноваського районного військкомату", - сказано в матеріалах суду.

Також підкреслюється, що екс -депутат неодноразово надавав благодійну допомогу освітнім, спортивним і дитячим установам, релігійним громадам, сім'ям загиблих у зоні АТО і у війні в Афганістані, активно бере участь у роботі ветеранських організацій району, постійно надаючи їм матеріальну підтримку.

Такі обставини, на думку суду, дають підстави вважати, що засуджений після відбуття покарання у вигляді позбавлення волі своєю зразковою поведінкою і сумлінним ставленням довів своє виправлення.

З огляду на це в травні поточного року суд достроково зняв судимість із Лозінського.

Нагадаємо, у квітні 2011 року Дніпровський райсуд Києва засудив Лозінського до 15 років позбавлення волі за умисне вбивство з хуліганських мотивів В.Олійника, а також за незаконне зберігання та поводження зі зброєю та боєприпасами. Отже, з 6 статей обвинувачення, за якими прокуратура передавала матеріали справи стосовно В.Лозінського до суду, він був засуджений за двома статтями. Суд також зобов'язав Лозінського відшкодувати судові витрати за проведені експертизи у розмірі понад 10 тис. грн.

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Апеляційний суд Києва 26 березня 2013 року пом'якшив вирок В.Лозінському, зменшивши термін ув'язнення на 1 рік. Пізніше Вищий спеціалізований суд із розгляду кримінальних і цивільних справ, розглянувши касацію на вирок екс-нардепу, зменшив термін його ув'язнення на 4 роки.

23 грудня 2015 року Президент України Петро Порошенко підписав так званий "закон Савченко" - закон "Про удосконалення порядку зарахування судом попереднього ув'язнення в термін покарання", згідно з яким суди зобов'язані враховувати засудженим кожен день, проведений в СІЗО, як два дні відбування покарання.

У січні 2016 року ЗМІ повідомили, що Лозінський подав документи на перерахунок терміну за "законом Савченко" і його клопотання частково задоволено. 25 січня відбулися засідання щодо перерахунку терміну В.Лозінському, клопотання було задоволено частково, у відбутий термін було зараховано 4 роки і 36 днів, після чого він отримав право на умовно-дострокове звільнення.

Бориспільський районний суд Київської області прийняв рішення про умовно-дострокове звільнення Віктора Лозінського. Апеляційна інстанція залишила рішення суду без змін. Прокуратура оскаржила в касаційному порядку це рішення. Апеляційна інстанція залишила рішення суду без змін. Вищий спеціалізований суд України скасував рішення суду попередньої інстанції.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3127643
 
 
 Топ коментарі
 
в депутаты пойдет - слугой народа - хочет стать))))
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Потужно.. Не забуваймо, хто ще протягом 22 годин є гарантом в Україні ..
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Не перестану - гнійники петіних діянь біля керма держави не ще не один рік будуть лопатися, та отруювати нам життя..
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Давайте скинемся на снайпера для феодала
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Нет судебной системы в Украине! Есть банда в мантиях, которая за деньги продаст любую индульгенцию. Хороший судья - висящий судья!
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Я дуже вибачаюсь.... звісно... але в Україні при петіному "жити по новому" слова "суд" та "закон" потрібно писати ТІЛЬКИ В ЛАПКАХ. Так як у нормальному розумінні суду та Закону в Україні яку "розбудував та реформував" педрошєнка та КОдла за 5ть років - НЕ ІСНУЄ.
Хіба це суд??? Вбив, вкрав, узяв хабар - є нроші на відкуп - відкупайся й будь вільний. Вони навіть не ховаються, зрозуміли що доки петя президент а його кум Г. Прокурор НІЧОГО НЕ ЗМІНИТЬСЯ І СВАВІЛЛЯ ПРОДОВЖУЄТЬСЯ.
Дуже сподіваюсь новий президент почне з судів , прокуратури та СБУ реформування бандо-барижної системи України!!! Як що ні.... знов по колу, ті самі граблі.
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то ти думаєш, що рішення суду про незаконність націоналізації приват-банку та інші рішення на користь бені - це порох придумав і організував?
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Птах не тупи. Суди бачать що петі "гама овер" і швиденько перевзуються щоб залишитися біля корита. Раніше вони не бачили нічого не законнгог, а як тільки петя почав втрачати владу ... упс "прозріння" зразу. Ці шлендри просто вже готуються лизати нового хозяїна.
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отож бо... цікаво: "досрочно" - це щоб на інаугурацію не запізнився та встиг місце в команді зе собі застовбити?
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а в команде ПЭ одни ангелы ? или тебя только одна команда по работе волнует ?
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щось з самого ранку не можу зрозуміти: де я? що відбувається? може це страшний сон???
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До сих пір в Україні судова система у вигляді "сталінських трійок", репресивна машина для громадян, а не інститут справедливості, закону і права. Джерело корупції і злочинності.
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главное, што изберут его по мажоритарке в том округе, где он убил человека, чево зеленским-парашенкам во втором туре удивлятся....
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Цього "достойного человека" потрібно зробити трішечки мертвим. З єдиною лише метою- кожна така тварюка повинна усвідомити,а згодом і увірувати в одну просту річ. В одну-однісіньку - воно живе доти,доки сидить в тюрмі. Виходити на свободу для таких повинно бути смертельно небезпечним.
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Смотрю на эту наглую морду и думаю , что надо возвращать смертную казнь ( желательно через повешенье ) или хотя бы объявить мораторий на отмену смертной казни , как только разгонят Раду , чтобы половину этих подонков перевешать .
( О насильниках , педофилах и речи не может быть - эти идут первыми на эшафот . )
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Цензор.НЕТНовиниПолітика УкраїниСуд достроково зняв судимість із вбивці й екс-нардепа Лозінського
 
 
 
 
 
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