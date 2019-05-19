 За екс-главу Нацгвардії Аллерова внесли заставу, але він поки що під вартою, - адвокат

Як передає Цензор.НЕТ, про це "Громадському" повідомив адвокат підозрюваного Ігор Мороз.
"Заставу внесли, але не відпустили, роблять все, щоб тримати його", - сказав адвокат.
За словами захисника, заставу внесли 17 травня (п'ятниця) після 18:00, тому, ймовірно, причиною затримки стало завершення робочого дня. Адвокат зазначає, що Аллерова мають відпустити наступного тижня.
Як повідомляв раніше Цензор.НЕТ, співробітники НАБУ затримали колишнього командувача Національної гвардії Юрія Аллерова.
Як наголошується в документі, підписаному детективом НАБУ, який узгоджений прокурором САП, Аллеров "обґрунтовано підозрюється в заволодінні чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, скоєним в особливо великих розмірах групою осіб за попередньою змовою".
Слідство встановило, що в 2000-х роках Головне управління внутрішніх військ МВС України (далі реорганізовано в ГУ Нацгвардії України) і компанія-забудовник уклали угоду, за якою на території колишньої військової частини мали побудувати житловий комплекс із вбудованими паркінгами та нежитловими приміщеннями. В обмін на земельну ділянку площею близько 1 га в центрі Києва Нацгвардія мала отримати в житловому комплексі 50 квартир і 30 паркомісць.
Однак згодом, у 2016-2017 рр., сторони уклали додаткові угоди, за якими Нацгвардія відмовилася від цих квартир і паркомісць на Печерську в обмін на 65 квартир у будинку, який та ж компанія-забудовник зводила на околиці Києва (біля станції метро "Червоний хутір").
Вартість цих квартир, як встановила проведена в рамках досудового розслідування експертиза, на 81 635 448 грн менша оцінки квартир, які мала отримати Нацгвардія на старті домовленостей.
Також у справі було затримано гендиректора "Укрбуд Девелопмент" Олега Майбороду та оцінювача майна Алісу Гринчук.
17 травня суд заарештував Аллерова на 60 діб із можливістю застави у 4,8 млн грн. Екс-главу Нацгвардії заарештували в залі суду.
Ето чтобы он никуда не убежал и его повязали прямо на плацу после передачи булавы
У нас ведь брали все, и я - не исключенье.
Сажаю же за то, моё ты огорченье,
Что ты мне врал,
И смел не поделиться.
Я тоже сяду - и тебе не скрыться!
Тільки що 32-річний Себастіян Курц, Канцлер Австрії, оголосив про розпад правлячої коаліції та вибори парламенту " якомога швидше ". Страшний скандал у цій сонний, нудній та тихій Австрії - але як? - коаліція лише рік і півтора при владі, так багато треба зробити, бо такі реформи проходяться?
Австрією править коаліція народна партія на чолі з Курцом і Партією Свободи на чолі з віце-канцлером Гайнцом-Кристіаном Штрахе - це досвідчений політик, 49- річний професіонал.
17 травня, за день до вчора, у п'ятницю, в інтернеті з' явилося відео 2017-го року, як Штрахе negotiates передачу державних контрактів однієї з бізнес-структур в обмін на хабар. При чому хабар йому росіянка - підставна фігура під назвою "Алена Макарова", котра вела переговори, швидше за все ,від імені російських спецслужб.
І деякі австрійські політики, коли побачили відео, мабуть хотіли би сказати: " вам треба показати оригінал записів і пристрій для запису, інакше це фейк ", " я за це не відповідаю, нехай цим займаються правоохоронні органи , "давайте дочекаємось результатів розслідування ". І напевне хтось подумав, що скандал буде би добре «зам'яти», щоби в обмін на політичний " дах " отримати «корисні послуги».
Курц став міністром закордонних справ Австрії в 27 років - будучи студентом і ще не закінчивши вищу освіту. у 31 році став канцлером. І він чудово розуміє, що йому довірили виборців, щоб не для того щоб він триматися влади , а для того, щоб він відстоював принципи ,захищав справедливість.
17 травня з'явився компромат - а в суботу, 18 травня, Штрахе вже подав у відставку, його кар'єра знищена, коаліція ліквідована, канцлер оголосив дострокові парламентські вибори. Бліцкриг за один день!
Австрійська прокуратурі прийдеться довго розслідувати цю справу , шукати свідків, докази, документи. Але політична відповідальність прийшла блискавично. щойно з'явилися відео в мережі, парламент зібрався для прийняття рішення разом з урядом на екстрену зустріч в суботу 18 травня. Партія Свободи, може і хотіла би розібратись, все дослідити, але партнери по коаліція жодної затримки не допустили, партія Курца відмовилася співпрацювати і оголосила про вихід з коаліції .І все, жодних доказів не треба, деталі не важливі, можливо, Штрахе і не завдав шкоди державі, можливо він і не буде визнаний винним, але канцлера Курца і більшість депутатів взагалі про це вже взагалі не хвилює - їх хвилює, що виборців можуть втратити довіру до Держави, можуть подумати, що керівництво країни причетне до корупції, а це неприпустимо!
І тепер все- дочасні вибори! ніхто не тримається за владу. ось чому австрійці зберігають велику довіру. Саме тому, без жодної драми, австрійці будуть проводити дострокові вибори і Австрія знову стане нудною, сонною і тихою «європейською демократією»...
Ю.Бутусов.
Переклад на українську.https://www.facebook.com/pavlotex