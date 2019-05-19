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 Політика України
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Все про:застава (206) Аллеров (63)

 За екс-главу Нацгвардії Аллерова внесли заставу, але він поки що під вартою, - адвокат

За колишнього главу Національної гвардії України Юрія Аллерова внесли заставу в 4,8 млн грн, але він поки що перебуває під вартою.

Як передає Цензор.НЕТ, про це "Громадському" повідомив адвокат підозрюваного Ігор Мороз.

"Заставу внесли, але не відпустили, роблять все, щоб тримати його", - сказав адвокат.

За словами захисника, заставу внесли 17 травня (п'ятниця) після 18:00, тому, ймовірно, причиною затримки стало завершення робочого дня. Адвокат зазначає, що Аллерова мають відпустити наступного тижня.

Дивіться також: Суд відпустив під заставу в 2 млн грн з носінням електронного браслета підозрюваного у справі Аллерова Майбороду. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Як повідомляв раніше Цензор.НЕТ, співробітники НАБУ затримали колишнього командувача Національної гвардії Юрія Аллерова.

Як наголошується в документі, підписаному детективом НАБУ, який узгоджений прокурором САП, Аллеров "обґрунтовано підозрюється в заволодінні чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, скоєним в особливо великих розмірах групою осіб за попередньою змовою".

Слідство встановило, що в 2000-х роках Головне управління внутрішніх військ МВС України (далі реорганізовано в ГУ Нацгвардії України) і компанія-забудовник уклали угоду, за якою на території колишньої військової частини мали побудувати житловий комплекс із вбудованими паркінгами та нежитловими приміщеннями. В обмін на земельну ділянку площею близько 1 га в центрі Києва Нацгвардія мала отримати в житловому комплексі 50 квартир і 30 паркомісць.

Однак згодом, у 2016-2017 рр., сторони уклали додаткові угоди, за якими Нацгвардія відмовилася від цих квартир і паркомісць на Печерську в обмін на 65 квартир у будинку, який та ж компанія-забудовник зводила на околиці Києва (біля станції метро "Червоний хутір").

Вартість цих квартир, як встановила проведена в рамках досудового розслідування експертиза, на 81 635 448 грн менша оцінки квартир, які мала отримати Нацгвардія на старті домовленостей.

Також у справі було затримано гендиректора "Укрбуд Девелопмент" Олега Майбороду та оцінювача майна Алісу Гринчук.

17 травня суд заарештував Аллерова на 60 діб із можливістю застави у 4,8 млн грн. Екс-главу Нацгвардії заарештували в залі суду.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3127641
 
 
 Топ коментарі
 
Надо отменять залоги для коррупционеров, мародёров, да ещё в воюющей стране, где почти каждый день с погибшими и ранеными. Полная конфискация и от 10 до 15......
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Круто. Видать зарплата у него хорошая или жена богатая, правда соеботы? Походу хорошо наворовал если 5 лямов налички нашел за один день. Или очень влиятельные друзья которые внесли залог за то чтобы не выдал своих патронов в высоких креслах.
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Порохоботы начинайте петь Пете песенку. За екс-главу Нацгвардії Аллерова внесли заставу, але він поки що під вартою, - адвокат - Цензор.НЕТ 2944 .
За екс-главу Нацгвардії Аллерова внесли заставу, але він поки що під вартою, - адвокат - Цензор.НЕТ 3640
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Надо отменять залоги для коррупционеров, мародёров, да ещё в воюющей стране, где почти каждый день с погибшими и ранеными. Полная конфискация и от 10 до 15......
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Кто ж такие законы против себя примет?
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тебе бы убогому к доктору профильному, не затягивай.
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Нет. отменять залог за экономические преступления не нужно. Но сумма залога должна быть в 2-3 раза больше подозрения. подозревают в растрате 2-х миллионов, гони 4 ляма.
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Нє отвлєкайся : «Сьогодні буде проведена репетиція інаугурації» (с)
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Круто. Видать зарплата у него хорошая или жена богатая, правда *******? Походу хорошо наворовал если 5 лямов налички нашел за один день. Или очень влиятельные друзья которые внесли залог за то чтобы не выдал своих патронов в высоких креслах.
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Честно скажу, никакая сила меня не заставить идти защищать ету страну где коррупционеров и воров выпускают за 5% от украденного. Зато штрафы на голодранцев купившим *евробляхи* достигают 300% от стоимости машины.
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значит тьі уклонист... скоро у вас отключат интернет и не будет кому пожаловаться... так вам и надо За экс-главу Нацгвардии Аллерова внесли залог, но он пока под стражей, - адвокат - Цензор.НЕТ 8132 За экс-главу Нацгвардии Аллерова внесли залог, но он пока под стражей, - адвокат - Цензор.НЕТ 8132
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Это где 5% владеют 95% национального богатства?! Гиднисть и Справедливость!?
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«Покидающий пост президента Украины Петр Порошенко получил приглашение на церемонию инаугурации избранного президента страны Владимира Зеленского. Об этом сообщает «Украинская правда».

За экс-главу Нацгвардии Аллерова внесли залог, но он пока под стражей, - адвокат - Цензор.НЕТ 8680
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Позвал, чтобы все увидели последнего диктатора Украины, пока еще живого.
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Ну *украинская правда* ето уже смешно. Только полные дураки доверяют прессе, особенно нашей.
Ето чтобы он никуда не убежал и его повязали прямо на плацу после передачи булавы За екс-главу Нацгвардії Аллерова внесли заставу, але він поки що під вартою, - адвокат - Цензор.НЕТ 6256
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ценный кадр. откуп внесен, пора домой, к семье, за поребрик.
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Порохоботы начинайте петь Пете песенку. За екс-главу Нацгвардії Аллерова внесли заставу, але він поки що під вартою, - адвокат - Цензор.НЕТ 2944 .
За екс-главу Нацгвардії Аллерова внесли заставу, але він поки що під вартою, - адвокат - Цензор.НЕТ 3640
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Ще не всю суму доця в Маацкві від ***** отримала???
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Сажаю не за то, что ты наворовал.
У нас ведь брали все, и я - не исключенье.
Сажаю же за то, моё ты огорченье,
Что ты мне врал,
И смел не поделиться.
Я тоже сяду - и тебе не скрыться!
За екс-главу Нацгвардії Аллерова внесли заставу, але він поки що під вартою, - адвокат - Цензор.НЕТ 5572
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долго еще придется разгребать это рошеновское потужно-рішуче дерьмо
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Согласен на все 100% - НО ,из одной кучи дерьма мы выскочили и во что вскочили - еще бооольшой вопрос,куча пороха окажется менее токсичной кучи кала мойши
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180 тис. $? Та не проблема. Для ворья всі двері відкриті.
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Цей хлопець щойно відправив парламент на дочасні вибори через підозру у корупції учасників правлячої коаліції.
За екс-главу Нацгвардії Аллерова внесли заставу, але він поки що під вартою, - адвокат - Цензор.НЕТ 2168

Тільки що 32-річний Себастіян Курц, Канцлер Австрії, оголосив про розпад правлячої коаліції та вибори парламенту " якомога швидше ". Страшний скандал у цій сонний, нудній та тихій Австрії - але як? - коаліція лише рік і півтора при владі, так багато треба зробити, бо такі реформи проходяться?
Австрією править коаліція народна партія на чолі з Курцом і Партією Свободи на чолі з віце-канцлером Гайнцом-Кристіаном Штрахе - це досвідчений політик, 49- річний професіонал.
17 травня, за день до вчора, у п'ятницю, в інтернеті з' явилося відео 2017-го року, як Штрахе negotiates передачу державних контрактів однієї з бізнес-структур в обмін на хабар. При чому хабар йому росіянка - підставна фігура під назвою "Алена Макарова", котра вела переговори, швидше за все ,від імені російських спецслужб.
І деякі австрійські політики, коли побачили відео, мабуть хотіли би сказати: " вам треба показати оригінал записів і пристрій для запису, інакше це фейк ", " я за це не відповідаю, нехай цим займаються правоохоронні органи , "давайте дочекаємось результатів розслідування ". І напевне хтось подумав, що скандал буде би добре «зам'яти», щоби в обмін на політичний " дах " отримати «корисні послуги».
Курц став міністром закордонних справ Австрії в 27 років - будучи студентом і ще не закінчивши вищу освіту. у 31 році став канцлером. І він чудово розуміє, що йому довірили виборців, щоб не для того щоб він триматися влади , а для того, щоб він відстоював принципи ,захищав справедливість.
17 травня з'явився компромат - а в суботу, 18 травня, Штрахе вже подав у відставку, його кар'єра знищена, коаліція ліквідована, канцлер оголосив дострокові парламентські вибори. Бліцкриг за один день!
Австрійська прокуратурі прийдеться довго розслідувати цю справу , шукати свідків, докази, документи. Але політична відповідальність прийшла блискавично. щойно з'явилися відео в мережі, парламент зібрався для прийняття рішення разом з урядом на екстрену зустріч в суботу 18 травня. Партія Свободи, може і хотіла би розібратись, все дослідити, але партнери по коаліція жодної затримки не допустили, партія Курца відмовилася співпрацювати і оголосила про вихід з коаліції .І все, жодних доказів не треба, деталі не важливі, можливо, Штрахе і не завдав шкоди державі, можливо він і не буде визнаний винним, але канцлера Курца і більшість депутатів взагалі про це вже взагалі не хвилює - їх хвилює, що виборців можуть втратити довіру до Держави, можуть подумати, що керівництво країни причетне до корупції, а це неприпустимо!
І тепер все- дочасні вибори! ніхто не тримається за владу. ось чому австрійці зберігають велику довіру. Саме тому, без жодної драми, австрійці будуть проводити дострокові вибори і Австрія знову стане нудною, сонною і тихою «європейською демократією»...

Ю.Бутусов.
Переклад на українську.https://www.facebook.com/pavlotex
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Бутусов прирівняв шось з пальцем. Раз було відео, то знімав його хтось із присутніх. або самі росіські спецслужби. А тепер хай Бутусов подумає: кому вигідно? І як Штрахе попався на такій муйні? Бо в 49 років політик - і тупий. Може в них давно так заведено - брати дарунки і Штрахе й не парився?
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Любой внес бы 6 % от украденного,а еще судьям 10 % отстегнул и свободен.Чудненькая реформа судебной системы,и вообще 144 реформы "супер".Реформы видимо настолько секретные,что их никто не видел.
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В стране где повальная коррупция существет со времен совка ни в коем случае нельзя практиковать выпуск под залог. У этих тварей щупальцы и количество наворованных денег настолько большие, что внести любой залог для них не проблема. Ишь ссуки не хотят даже в комфортных камерах с бухлом и проститутками сидеть твари!!!
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украл на 5 лимонов баксов, а выпустят за 5 лимонов гривен? гешефт 400% браво реформам Порошенко и компании!
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Цензор.НЕТНовиниПолітика УкраїниЗа екс-главу Нацгвардії Аллерова внесли заставу, але він поки що під вартою, - адвокат
 
 
 
 
 
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