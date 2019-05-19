 Мінінформполітики про плани команди Зеленського провести перепис населення: "Вже близько півроку діє робоча група"

Як передає Цензор.НЕТ, про це на сторінці у Facebook написав заступник міністра інформаційної політики України Дмитро Золотухін, коментуючи слова ідеолога команди Зеленського Руслана Стефанчука про те, що команда обраного президента має намір у перші 100 днів провести "аудит держави" і перепис населення України.
"Уже майже півроку діє робоча група з питань проведення перепису населення. Розроблено відповідне ТЗ. Заплановано пілотні переписи для тестування нових технологій, що будуть використовуватися переписувачами, яких ще треба буде навчити", - зазначив Золотухін.
Чиновник зазначив, що в процесі вивчення питання виникло кілька нових ідей.
"У рік пікових виплат за кредитами МВФ (2019) довелося б провести проект національного масштабу, вартість якого стартує з 200 млн грн. Здається, що це не дуже гарна ідея. Водночас у державних органах України наразі діє близько двох десятків різних баз даних із повними наборами даних на українців. Зокрема, тільки МОЗ на різних етапах впровадження реформи отримало близько 27 млн записів про українців-пацієнтів. Біометричні паспорти також охоплюють великий обсяг громадян", - зазначив заступник міністра.
На думку Золотухіна, конвергенція цих даних дозволила б отримати первинну інформацію про кількість громадян України значно дешевшим способом.
"Це до того, що перед будь-якою заявою варто все ж опрацьовувати питання", - підсумував він.
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ДЛЯ ЛЮБОГО НОРМАЛЬНОГО ЧЕЛОВЕКА ФАКТ - ЭТО ТО, ШО УЖЕ СВЕРШИЛОСЬ
НА ПРОТЯЖЕНИИ ВСЕХ 5 лет!!! ВЛАСТИ ПОРОШЕНКО ПЕРЕПИСЬ НАСЕЛЕНИЯ НЕ БЫЛА ПРОВЕДЕНА!!!
И ЭТО - ФАКТ!!!
ТЕМ БОЛЕЕ ЗНАЯ ЭТУ БРЕХЛИВУЮ ВЛАСТЬ У КОТОРОЙ ВСЕ ДЕЛА и УСПЕХИ В БУДУЩЕМ КОТОРОЕ ЗА 5 лет ВЛАСТИ ПОРОШЕНКО ТАК и НЕ НАСТУПИЛО.
😁
розраховується!
🤣🤣🤣
Порохоботы сер 😂
хто такий ЗЕ незабаром вирішить народ, коли побачить його справжнє обличчя - не кіношне, не екранне, не сценічний образ - а політичну фігуру чи хоча би її контури.
ВЫ ПОРОХОБОТЫ ВСЕГДА ПИШЕТЕ ТОЛЬКО О ТОМ КАКИМ ПЛОХИМ ПРЕЗИДЕНТОМ В БУДУЩЕМ БУДЕТ ЗЕЛЕНСКИЙ
ВОПРОС: ОТКУДА ВАМ ЭТО УЖЕ ИЗВЕСТНО?
Президентом Украины избран Владимир Зеленский. Он получил 73,22% голосов,
а Петр Порошенко - 24,45%.
За Зеленского отдали свои голоса 13 миллионов 541 тысяча 530 избирателей.
За Порошенко проголосовали 4 миллиона 522 тысячи 320 украинцев.
https://24tv.ua/ru/ukraina_tag1119
ТО ЕСТЬ: ЗА ЗЕЛЕНСКОГО ПРОГОЛОСОВАЛО В 3 раза БОЛЬШЕ, ЧЕМ ЗА ПАРАШЕНКО!!!
ВОТ ПРИЧЕМ ТУТ СПОНСОРЫ?
И ЕСЛИ БЫ ДЕЛО РЕШАЛИ СПОНСОРЫ, ТО ФИРТАШ и АХМЕТОВ - УЖЕ ДАВНО СДЕЛАЛИ ПОРОШЕНКО ПРЕЗИДЕНТОМ.
РОТТЕРДАМ + ФРАНКФУРТ + ОБЛЭНЕРГО АХМЕТОВА ОБЛГАЗЫ ФИРТАША ВОЗВРАТ ФИРТАШУ 11 млрд.куб. ГАЗА..............................ТОМУ ПОДТВЕРЖДЕНИЕ
У ПАРАШЕНКО В РУКАХ БЫЛИ ВСЕ В УКРАИНЕ СМИ и ТЕЛЕВИДЕНИЕ ВКЛЮЧАЯ ЕГО 5 кАНАЛ САМЫХ НАЙЧЕСТНЕЙШИХ НОВЫН
ТАК О КАКОЙ КЛЕВЕТЕ ТЫ ВЕДЕШЬ РЕЧЬ КОГДА ДАЖЕ ЗАКОННО ИЗБРАННОГО и ЕЩЕ НЕ ОДНОГО ДНЯ НЕ БЫВШЕГО НА ПОСТУ ПРЕЗИДЕНТА ЗЕЛЕНСКОГО ВЛАСТЬ ПОРОШЕНКО и ВЫ ПОРОХОБОТ ОБСЕРАЕТЕ С УТРА и ДО НОЧИ.
https://censor.net.ua/news/3127634/ssha_obnarodovali_sostav_delegatsii_na_inauguratsiyu_zelenskogo_ee_vozglavit_ministr_energetiki_perri/sortby/tree/order/asc/page/2#comment_70257934
хотя перепись - дело нужное для экономики и стратегического планирования там, где обитает порядочная элита.. но у презедента, кроме него самого, его зекоманда тоже живёт где-то в "облаке", на непонятных серверах)
1. В бюджете на 2019 год такие расходы предусмотрены?
2. Перепись будет всеукраинской? Если да - то кто ее проведет в Крыму и ОРДЛО? А если нет - то смысл тратить кучу денег?
https://www.drv.gov.ua/ords/portal/!cm_core.cm_index?option=ext_organ_ved&pid100=1&prejim=3
НАПИШИТЕ ССЫЛКУ, ШОБЫ БЫЛО ВСЕМ ПОНЯТНО.
ПОНЯТНО, ШО ТЫ БРЕХЛИВЫЙ ПОРОХОБОТ, КАК и ТВОЙ ХАЗЯИН.
Да на аудит одного среднего предприятия вылетают миллионы. Сколько же будет стоить аудит государства и сколько лет он будет длиться ?
Надо еще все деревья на территории Украины переписать. От них зависит количество кислорода и тени.
Короче,будем это делать,чтобы ничего не делать.
Нет подходящей темы посраться?
Да на фоне беспредела Коломойского и его "слуг", Порошенко будет вспоминаться, как "антикоррупционный праздник ".
Що зeбіли для пeрeпису насeлeння Зe вибрали?