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Все про:перепис населення (11) Мінінформполітики (162) Золотухін (7)

 Мінінформполітики про плани команди Зеленського провести перепис населення: "Вже близько півроку діє робоча група"

Питання проведення перепису населення вже кілька місяців опрацьовує робоча група.

Як передає Цензор.НЕТ, про це на сторінці у Facebook написав заступник міністра інформаційної політики України Дмитро Золотухін, коментуючи слова ідеолога команди Зеленського Руслана Стефанчука про те, що команда обраного президента має намір у перші 100 днів провести "аудит держави" і перепис населення України.

"Уже майже півроку діє робоча група з питань проведення перепису населення. Розроблено відповідне ТЗ. Заплановано пілотні переписи для тестування нових технологій, що будуть використовуватися переписувачами, яких ще треба буде навчити", - зазначив Золотухін.

Чиновник зазначив, що в процесі вивчення питання виникло кілька нових ідей.

"У рік пікових виплат за кредитами МВФ (2019) довелося б провести проект національного масштабу, вартість якого стартує з 200 млн грн. Здається, що це не дуже гарна ідея. Водночас у державних органах України наразі діє близько двох десятків різних баз даних із повними наборами даних на українців. Зокрема, тільки МОЗ на різних етапах впровадження реформи отримало близько 27 млн ​​записів про українців-пацієнтів. Біометричні паспорти також охоплюють великий обсяг громадян", - зазначив заступник міністра.

На думку Золотухіна, конвергенція цих даних дозволила б отримати первинну інформацію про кількість громадян України значно дешевшим способом.

"Це до того, що перед будь-якою заявою варто все ж опрацьовувати питання", - підсумував він.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3127639
 
   
 Топ коментарі
 
то есть полгода уже как создан новый чиновничий аппарат нахлебников, а результата нет, ибо никакой переписи населения и в помине нет...
Но зарплату эти чиновники уже как полгода получают и немалую, но нихрена не делают...
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Сподіваюсь- мінстець пройде повний аудит перед своєю ліквідацією.. Суспільство повинно бути проінформованим про те, скільки бюджетних коштів за п'ять років було просрано так званими "порохоботами"..
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"Уже около полугода действует рабочая группа по вопросам проведения переписи населения. Разработано соответствующее ТЗ. Запланированы пилотные переписи для тестирования новых технологий, которые будут использоваться переписчиками, которых еще надо будет обучить", - отметил Золотухин.

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ДЛЯ ЛЮБОГО НОРМАЛЬНОГО ЧЕЛОВЕКА ФАКТ - ЭТО ТО, ШО УЖЕ СВЕРШИЛОСЬ


НА ПРОТЯЖЕНИИ ВСЕХ 5 лет!!! ВЛАСТИ ПОРОШЕНКО ПЕРЕПИСЬ НАСЕЛЕНИЯ НЕ БЫЛА ПРОВЕДЕНА!!!


И ЭТО - ФАКТ!!!







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ПОЭТОМУ, В ШО ЭТО БЫЛО ЗАПЛАНИРОВАНО, В ЭТО ПОВЕРИТЬ МОГУТ ТОЛЬКО ПОРОХОБОТЫ и НЕАДЕКВАТНЫЕ ЛЮДИ


ТЕМ БОЛЕЕ ЗНАЯ ЭТУ БРЕХЛИВУЮ ВЛАСТЬ У КОТОРОЙ ВСЕ ДЕЛА и УСПЕХИ В БУДУЩЕМ КОТОРОЕ ЗА 5 лет ВЛАСТИ ПОРОШЕНКО ТАК и НЕ НАСТУПИЛО.




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В последнее время в кондитерских рядах прямо какая-то вспышка активности феерических идиотов.
😁
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ще й яка активність,ось тобі шоколадка за феєричність

Мінінформполітики про плани команди Зеленського провести перепис населення: "Вже близько півроку діє робоча група" - Цензор.НЕТ 6741
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Так ось якими 🍫🍫 🐷 з своїми посіпаками
розраховується!
🤣🤣🤣
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"скрепним" і в .ублях піде як ***** заповідав)
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Ты так и не ответил. Что тебе даст перепись и почему нельзя воспользоваться информацией из налоговой и ПФ.
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Тому що БД не відповідає дійсності в податковій і пф. В пф немає дітей (іждівєнцев). В податковій немає дітей і пєнсів. Немає виїхавших. А на них бюлетені друкують і тіпо "пєті" і "охендовських" на цьому мають свою копійку. І т д. Хто "в танкє"- до того довго доходить.
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Что за вой на мокшанских болотах???
Порохоботы сер 😂
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Пол года говорите. Ну- ну. Да у вас "комиссии" уже пять лет работают. То над обещанным на Майдане измененном избирательном законодательстве, то о введении в Раде обещанного голосования только за себя и только своей карточкой и явка парламентариев на работу, то о ликвидации "ганебной пенсийной рэформы Януковича" ( которую только то и сделали, что сделали более ганебной) Так что "комиссии", "комиссии" и так до бесконечности. Кстати и под рекламируемый "добытый" Порошенко безвиз и Томос еще до его каденции фундамент закладывался . А то как достижения это чисто Петя, а как Зеленский заговорил о переписи, то оказывается ее уже "занимаются".
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Зебіли, хто з вас знає цю картинку? І як перекладається назва альбому? Вам вистачить на бенкет?
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ЗЕЛЯ РАСПУСКАЙ ШИКОЛАДНУЮ СВИНОФЕРМУ
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ЗЕБОТІВ НА НАРИ
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Для порохоботствующей мрази проведение переписи было смерти подобно, ибо сразу бы вскрылись вопиющие факты тотального разворовывания соевой мафией средств из государственных фондов и организаций, финансирование которых зависит от численности населения
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Всё таки Зеленский по всей видимости президент дефолта. План "Зеленский" это портрет комика для выпуска в него негативных эмоций плебса.
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некоторые люди говорят, что он клоун и марионетка. я думаю, что через некоторое время эти слова будут произносить шепотом... а в дальнейшем клоунам будут ставить памятники. у меня в памяти всплывает образ голливудского клоуна при виде которого дети прячутся в платяной шкаф, а у нас надеюсь и взрослые будут там сидеть... Мінінформполітики про плани команди Зеленського провести перепис населення: "Вже близько півроку діє робоча група" - Цензор.НЕТ 3481
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не бачу нічого доброго в терорі..
хто такий ЗЕ незабаром вирішить народ, коли побачить його справжнє обличчя - не кіношне, не екранне, не сценічний образ - а політичну фігуру чи хоча би її контури.
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незабаром побачимо,а поки що в гуглі словосполучення "справжній Зеленський" ось такий

Мінінформполітики про плани команди Зеленського провести перепис населення: "Вже близько півроку діє робоча група" - Цензор.НЕТ 9156
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Почему в порохоботах только одна шваль ненавидящая Украину?
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Ваня, не борзей. Украина - это не твоя Россия. Украинцы - не рабы царя; они в ответ на твои угрозы могут открыть огонь на поражение.
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кто откроет огонь дура? кто откроет огонь, воры!!? взяточники? это те кто тебе платит украденным у народа баблом? не пугай ежа своей голой жопой чудик. ты еще не понял, что нация проснулась и вышла из коммунистического произвола. Нация поломает хребет этой швали, как воды напиться, поломает. ты слеп? или прикидываешься дураком? Слава С.А.Бандере!
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ПОРОХОБОТ Мінінформполітики про плани команди Зеленського провести перепис населення: "Вже близько півроку діє робоча група" - Цензор.НЕТ 6625 Мінінформполітики про плани команди Зеленського провести перепис населення: "Вже близько півроку діє робоча група" - Цензор.НЕТ 7512 ТВОЙ ХАЗЯИН ВСЕ УСПЕХИ УКРАИНЫ ОБЕЩАЛ В БУДУЩЕМ КОТОРОЕ ТАК И НЕ НАСТУПИЛО

ВЫ ПОРОХОБОТЫ ВСЕГДА ПИШЕТЕ ТОЛЬКО О ТОМ КАКИМ ПЛОХИМ ПРЕЗИДЕНТОМ В БУДУЩЕМ БУДЕТ ЗЕЛЕНСКИЙ

ВОПРОС: ОТКУДА ВАМ ЭТО УЖЕ ИЗВЕСТНО?
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Это потому, что у порохоботов есть мозги, они читают книги и могут предвидеть вероятные последствия от выбора втемную.
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самое забавное, что вот этот пост выше вообще ни о чем не говорит
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Не хочу тебя расстраивать но порохоботом может быть только безмозглый олигофрен.
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Оттуда что он не президент. Он исполнитель воли своих спонсоров. Иначе бы его не держали взаперти на цепи, выпуская на волю по случаю когда это абсолютно необходимо (дебаты и проч.)
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ЦИК официально объявила результаты выборов президента Украины-2019

Президентом Украины избран Владимир Зеленский. Он получил 73,22% голосов,
а Петр Порошенко - 24,45%.


За Зеленского отдали свои голоса 13 миллионов 541 тысяча 530 избирателей.
За Порошенко проголосовали 4 миллиона 522 тысячи 320 украинцев.


https://24tv.ua/ru/ukraina_tag1119

ТО ЕСТЬ: ЗА ЗЕЛЕНСКОГО ПРОГОЛОСОВАЛО В 3 раза БОЛЬШЕ, ЧЕМ ЗА ПАРАШЕНКО!!!

ВОТ ПРИЧЕМ ТУТ СПОНСОРЫ?

И ЕСЛИ БЫ ДЕЛО РЕШАЛИ СПОНСОРЫ, ТО ФИРТАШ и АХМЕТОВ - УЖЕ ДАВНО СДЕЛАЛИ ПОРОШЕНКО ПРЕЗИДЕНТОМ.
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При том что спонсоры, владеющие СМИ (большинство из них являются антиукраинскими, антигосударственными, и находятся в руках нерезидентов Украины) вели на протяжении нескольких лет масштабную кампанию клеветы и дезинформации против Президента Украины, таким образом осуществив государственный переворот руками обманутого населения.
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ПОРОХОБОТ ТЫ ОБОЖРАЛСЯ СОЕВОГО ШАКАЛАДА ВСЕ СМИ в УКРАИНЕ ПРИНАДЛЕЖАТ ОЛИГАРХАМ КОТОРЫЕ ПОДДЕРЖИВАЮТ ПОРОШЕНКО ЗА ПРЕФЕРЕНЦИИ ИХ БИЗНЕСУ

РОТТЕРДАМ + ФРАНКФУРТ + ОБЛЭНЕРГО АХМЕТОВА ОБЛГАЗЫ ФИРТАША ВОЗВРАТ ФИРТАШУ 11 млрд.куб. ГАЗА..............................ТОМУ ПОДТВЕРЖДЕНИЕ

У ПАРАШЕНКО В РУКАХ БЫЛИ ВСЕ В УКРАИНЕ СМИ и ТЕЛЕВИДЕНИЕ ВКЛЮЧАЯ ЕГО 5 кАНАЛ САМЫХ НАЙЧЕСТНЕЙШИХ НОВЫН

ТАК О КАКОЙ КЛЕВЕТЕ ТЫ ВЕДЕШЬ РЕЧЬ КОГДА ДАЖЕ ЗАКОННО ИЗБРАННОГО и ЕЩЕ НЕ ОДНОГО ДНЯ НЕ БЫВШЕГО НА ПОСТУ ПРЕЗИДЕНТА ЗЕЛЕНСКОГО ВЛАСТЬ ПОРОШЕНКО и ВЫ ПОРОХОБОТ ОБСЕРАЕТЕ С УТРА и ДО НОЧИ.
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Как раз 1+1 только был против барыги, остальные лизали жопу мальдивскому дезертиру.
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Бессмысленно. Миллионы людей за границей на работе - как они окажутся в статистике ? Далее - что даст цифра ? Она, типа, покажет "геноцид народа режимом Порошенко" ? Но во всей Европе - абсолютно такая же рождаемость: женщина рожает одного ребёнка, иногда двух, а для простого воспроизведения населения нужно 23 ребёнка на 10 женщин.
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людям у яких є "клепка" в голові це розуміють,а з дурнями вести аргументовані розмови немає толку,багато "букав" їх шапка не перетравлює)
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вообще-то зебилы повелись на виртуального Владимира Александровича Голограмму потому, что при нём им казалось много денег и мало налогов, а не потому, что их собираются посчитать пороговно, тобто поголовно..
хотя перепись - дело нужное для экономики и стратегического планирования там, где обитает порядочная элита.. но у презедента, кроме него самого, его зекоманда тоже живёт где-то в "облаке", на непонятных серверах)
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Народ уже достала шоколадная мразь по этому проголосовали за Зеленского, что бы убрать от корыта этих ублюдков.
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Народ не убрал от корыта ублюдков, а привёл новые старые лица, Бенину банду, а она ещё кровожаднее.
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Перепись - очень дорогое мероприятие. В связи с этим несколько вопросов:
1. В бюджете на 2019 год такие расходы предусмотрены?
2. Перепись будет всеукраинской? Если да - то кто ее проведет в Крыму и ОРДЛО? А если нет - то смысл тратить кучу денег?
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Беня знает толк в трате кучи денег...к потным ладошкам что нить да прилипнет...
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Пора разобраться с вопросом: каким образом основные СМИ оказались в руках нерезидентов (или вообще не граждан) Украины. Именно такие СМИ являются основными источниками антиукраинской пропаганды и расшатывают государство.
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так выходит... тот электорат мы и отсеем ..... ну как варинат, идея.
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Расходы на выборы в бюджете на 2019 предусмотрены, а 200 млн на перепись - нет. Зекоманде придется либо урезать из статей бюджета (оборона, образование и тп), либо включать печатный станок. Вам что больше нравится?
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ПОРОХОБОТЫ!!! Мінінформполітики про плани команди Зеленського провести перепис населення: "Вже близько півроку діє робоча група" - Цензор.НЕТ 1994 НИГДЕ В СЕТИ НЕТ КТО ТАКИЕ ЗЕБИЛЫ?

НАПИШИТЕ ССЫЛКУ, ШОБЫ БЫЛО ВСЕМ ПОНЯТНО.
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ШО ПОНЯТНО? Мінінформполітики про плани команди Зеленського провести перепис населення: "Вже близько півроку діє робоча група" - Цензор.НЕТ 5635

ПОНЯТНО, ШО ТЫ БРЕХЛИВЫЙ ПОРОХОБОТ, КАК и ТВОЙ ХАЗЯИН.
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А скажіть мені,коли закінчиться це скавучання, соплі, все не так і всі не такі. Явідкидаю велику частину таких постів на платних ворожих тролей, на відвертих сепарів і ворогів України.ну ви ,МИ українці скільки будемо обкакувати всіх ---ЯКИЙ НАРОД ТАКА І ВЛАДА. Велика частина .втрачаючи гідність і павагу до себе--вибрала шута горохового, гопника, неуча, а тепер хоче хорошого життя. Дивіться на себе в дзеркало.
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ворожі сили віками грають на слабкостях українців та "допомагають" зробити невірний вибір,згадати хоча б як самі ж "кинули" свого гетьмана Мазепу, після чого москва прибрала до рук практично всю лівобережну Україну.
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Оце якраз фарбую драбину на фазенді, так відбулося, що фарба яскраво зелена,згадав преЗЕдента, думаю буде мені зелена фарба метал від іржі захищати....Надіюся що Володя теж щось корисне зробить для народу, а не тільки дірку на шпалерах закривати.
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Какая перепись населения в стране с серой зоной и аннексированной территорией?.К тому же,по данным Минсоцполитики на постоянной основе за границей находится 3,2 миллиона граждан Украины а в миграционном процессе участвуют в среднем от 7 до 9 млн человек в год и более 10 млн на заработках.
Да на аудит одного среднего предприятия вылетают миллионы. Сколько же будет стоить аудит государства и сколько лет он будет длиться ?
Надо еще все деревья на территории Украины переписать. От них зависит количество кислорода и тени. Мінінформполітики про плани команди Зеленського провести перепис населення: "Вже близько півроку діє робоча група" - Цензор.НЕТ 4747

Короче,будем это делать,чтобы ничего не делать.
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Вова, где иностранные инвестиции ? Сколько заводов и фабрик будут построены в ближайший год ? Когда ты едешь в Саудовскую Аравию, дабы восстановить контракт "Антонова" с саудовцами (они его разорвали как раз во время твоего избрания) ?
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Інвестиції будуть . З Кацапії , бо бєня сюди нікого не пустить . Остільки він перед хуіллоу вже піджав хвоста між задніх ніг , як шолудивий пес . Бо Штати проводять розслідування .
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у порохоботов все без изменений: просрал все порох , но виноват во всем Зеленский, даже не приведенный еще к присяге. видна Ольгтно проплачивает и снабжает похожими методичками )))
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Зебилы понабирали себе весь непотриб, который вообще не в курсе, что происходит в стране... Мінінформполітики про плани команди Зеленського провести перепис населення: "Вже близько півроку діє робоча група" - Цензор.НЕТ 4584

Мінінформполітики про плани команди Зеленського провести перепис населення: "Вже близько півроку діє робоча група" - Цензор.НЕТ 3871
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Ну перепись. Зачем же стулья ломать?
Нет подходящей темы посраться?
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Перепись в условиях оккупации части территорий лишена смысла....
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Очень важно в первые же дни Зеленскому убрать, и позаводить уголовные дела на свеженазначеных Мародером подельников, иначе Украина и дальше будет тонуть в пороршено-ахметовском болте
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Rem Mer
Да на фоне беспредела Коломойского и его "слуг", Порошенко будет вспоминаться, как "антикоррупционный праздник ".
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позаводить уголовные дела на свеженазначенных ... а Вы далеко пойдете с таким полетом мысли.
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Це стартовий крок бєні , на замовлення кремля, спрямований на "констатацію" факту що в Україні 101,2 % відсотків населення російськомовні і рідною мовою російську вважають 98,7 % населення .
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Пeрeпісь на хлєб нe намажeшь！ Зарплати давай！ Таріфи понижай！
Що зeбіли для пeрeпису насeлeння Зe вибрали?
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"...діє група". Мабуть, секретна група з секретною місією та секретним фінансуванням. Помітили, як тільки з'являється якась ініциатива або пропозиція- відразу піднімають гвалт, що щось подібне давно вже є або створено або - ось-ось. Розумні, тільки срать не просяться. Нарешті завтра побачимо символічний підсрачник організатору усіх фейкових перемог порошенку та хочеться, щоб Україна нарешті умилась.
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После переписи населения "украине" (тій, шо бере гроші) денег не дадут.
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