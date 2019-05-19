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Все про:боєприпаси (896) зброя (1345) Нацполіція (7581)

 За квітень українці здали поліції 6679 одиниць зброї та понад 100 тисяч боєприпасів

Упродовж квітня 2019 року в Україні проводився місячник добровільної здачі зброї, боєприпасів, вибухових матеріалів та спеціальних засобів.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Департамент комунікації Національної поліції.

"За час проведення місячника в підрозділи Національної поліції населенням добровільно здано 6679 одиниць зброї. З'ясовано, що понад 1,8 тис. одиниць зброї громадяни зберігали незаконно. Зокрема, йдеться про 784 одиниці нарізної зброї армійських зразків, нарізної мисливської - 553 одиниці, гладкоствольної мисливської - 4241 одиниця", - сказано в повідомленні.

Крім того, українці здали 108 345 боєприпасів до різної зброї. Серед них - 1036 снарядів, 654 міни, а також 135 запалів.

За даними поліції, найбільше зброї здали жителі Вінницької (223 одиниці), Харківської (162), Одеської (115) та Черкаської (133) областей.

Правоохоронці нагадують, що, згідно з ч. 3 ст. 263 Кримінального кодексу, громадянин може уникнути відповідальності, добровільно здавши в поліцію зброю, боєприпаси та вибухівку, які у нього незаконно зберігаються.

"Отже, унаслідок місячника від кримінальної відповідальності звільнено 1081 громадянина", - підкреслюється в повідомленні.

Дивіться також: 175 гранат Ф-1 і 49 ящиків із набоями: в Прилуках у пенсіонера знайшли склад боєприпасів. ФОТОрепортаж

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3127638
 
 
 Топ коментарі
 
Происходит плановое перевооружение народа.
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да да сдают гранаты и патроны ящиками! За апрель украинцы сдали полиции 6679 единиц оружия и более 100 тысяч боеприпасов - Цензор.НЕТ 3862
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Смешно читать эту новость, после новости внизу, в которой говорится, что двое людей погибли в результате взрыва гранаты в Харькове...
Менты, по совковой традиции, людей держат за идиотов, раз на полном серьёзе заявляют, что кто то где то добровольно сдаёт оружие...
В реальности никто ничего никуда не сдаёт. а наоборот население держит целые арсеналы на руках...
Гранаты так вообще стали предметом обихода и каждый день их взрывают в каком нибудь городе или селе.
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Вперед к авакизму, товарищи!!! Даешь пятилетку по добровольной сдаче оружия за три года!!!
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Здано 6670 одиниць. Від криміналу відкосилось 1081 осіб. Шкода, що не пишуть скільки народу заїхало.
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да да сдают гранаты и патроны ящиками! За апрель украинцы сдали полиции 6679 единиц оружия и более 100 тысяч боеприпасов - Цензор.НЕТ 3862
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Ну ничего новое лицо министра полиции Авакова будет способствовать сдаче.кстате любители Вазелина вы так долго срали на Порошенко из за Авакова шо теперь говорить будете ?
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Происходит плановое перевооружение народа.
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Немного о добровольной сдаче оружия. Все оформляется, как добровольная сдача (либо на опера либо на агентуру). По иному , ну никак.
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нічого собі! як видно по фото здають гранати ящиками, у заводській упаковці! тільки-но ящики відкриті! невже прямо з передової зброю здають?
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Да нет, оттуда привозят. В основном сепарскую муйню. Здесь когда находим, чтоба АТОшника, ООСовца не привлекать опера вешают на себя и получают талончик. Иначе воевать некому будет. Любовь к оружию, у любого мужика в крови. Но нужно делать так, чтобы кровь проливалась кацапско -сепарская.
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Могу сдать гилляку предназначенную для падвешания ********* из Каганат-********* *********.
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Принимаю гилляку с повешенным москалякой. Оформление - самоубийство через неосторожное обращение с бытовыми предметами домашнего обихода (бельевая веревка, мыло, табуретка). После вынесения приговора суда , бытовые предметы по просьбе родственников возвращаются. Гилляка уничтожается согласно акта, как непригодная к дальнейшему использованию. За квітень українці здали поліції 6679 одиниць зброї та понад 100 тисяч *********** - Цензор.НЕТ 46
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обмінюють стару зброю--на більш ******* За квітень українці здали поліції 6679 одиниць зброї та понад 100 тисяч *********** - Цензор.НЕТ 6758
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А товгищи Паршинский, Га#дон Херащенко, Звезданутый Шкиряк и конечно же моджахед Яйценюк свои "наградные" писалет-пулемёты "Томпсоны" сдали? Или пока они на "Народном фронте" в батальйне Гройсмана-Парубия" освобождены от уголовной ответственности? За квітень українці здали поліції 6679 одиниць зброї та понад 100 тисяч *********** - Цензор.НЕТ 1393
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Взрывы со смертельными случаями считаются добровольной сдачей?
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Объявить условную амнистию при сдаче оружия, гранат, взрывчатки прочего, сроком на 2-3 месяца. А потом все, поезд ушел. Все кто не сдал получают по полной, при чем эти сроки должны быть просто "драконовскими", для военных и силовиков ( даже бывших) коэффициент 1,5.
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Пусть сначала заберут то что сепарам сами раздали..
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Покористувались і здали ..
Нащо тримати
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Ксюша, в хозяйстве все пригодится. Я в детстве рубашкой от Ф-1 орехи колол. В 10 классе принес на урок, новому военруку на стол подложил, когда он отвернулся. Что было! Спасло только то, что родители уважаемые люди, а я был разгильдяй еще тот. Но потом военрук был любимым учителем, а я больше таким не занимался.
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це щось на зразок того як мій брателло патрони в комин кинув - стіна завалилась.. За квітень українці здали поліції 6679 одиниць зброї та понад 100 тисяч *********** - Цензор.НЕТ 1177
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Не, я со взрывчастыми веществами был осторожен. Максимум это кинуть флакончик с калием в воду и ждать реакцию.
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Если народ понимает что власть его не защищает,то он начинает защищаться сам.. За квітень українці здали поліції 6679 одиниць зброї та понад 100 тисяч *********** - Цензор.НЕТ 8741
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Щас бы кто-нить из провидных укроборонпромторговцев выступил с бодрым заявлением о том, что за апрель вооруженным силам было поставлено более ста тысяч боеприпасов... За квітень українці здали поліції 6679 одиниць зброї та понад 100 тисяч *********** - Цензор.НЕТ 475
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почти 7к стволов за месяц ? это ж сколько на руках осталось, как в швейцарии что ли ?
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Цензор.НЕТНовиниПодіїЗа квітень українці здали поліції 6679 одиниць зброї та понад 100 тисяч боєприпасів
 
 
 
 
 
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