 За квітень українці здали поліції 6679 одиниць зброї та понад 100 тисяч боєприпасів

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Департамент комунікації Національної поліції.

"За час проведення місячника в підрозділи Національної поліції населенням добровільно здано 6679 одиниць зброї. З'ясовано, що понад 1,8 тис. одиниць зброї громадяни зберігали незаконно. Зокрема, йдеться про 784 одиниці нарізної зброї армійських зразків, нарізної мисливської - 553 одиниці, гладкоствольної мисливської - 4241 одиниця", - сказано в повідомленні.

Крім того, українці здали 108 345 боєприпасів до різної зброї. Серед них - 1036 снарядів, 654 міни, а також 135 запалів.

За даними поліції, найбільше зброї здали жителі Вінницької (223 одиниці), Харківської (162), Одеської (115) та Черкаської (133) областей.

Правоохоронці нагадують, що, згідно з ч. 3 ст. 263 Кримінального кодексу, громадянин може уникнути відповідальності, добровільно здавши в поліцію зброю, боєприпаси та вибухівку, які у нього незаконно зберігаються.

"Отже, унаслідок місячника від кримінальної відповідальності звільнено 1081 громадянина", - підкреслюється в повідомленні.

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