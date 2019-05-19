EN|RU|UK
Теми дня: Парламентські вибори-2019 Президентські вибори-2019 Створення Помісної Церкви Мовне питання
 Події
  3504  24
Все про:граната (460) Нацполіція (7581) Харків (1343)

 Унаслідок вибуху гранати в Харкові загинули дві людини, ще одну госпіталізовано

У Харкові біля будинку №40 на вулиці Двінській стався вибух, унаслідок якого два чоловіки загинули, а третього було доставлено в лікарню з численними пораненнями.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент комунікації Головного управління Національної поліції в Харківській області, повідомлення про вибух надійшло в Основ'янський відділ поліції міста о 23:42 суботи від служби "102".

"Попередньо встановлено, що на місці події стався вибух гранати. Від отриманих травм загинули дві людини - 36-річний чоловік і чоловік, особа якого встановлюється. 35-річного постраждалого доставили в медичний заклад із множинними осколковими пораненнями голови і тулуба... Стан його здоров'я медики оцінюють як задовільний", - йдеться в повідомленні.

Інформацію про подію внесено до Журналу єдиного обліку. Вирішується питання про кваліфікацію події за Кримінальним кодексом України.

Читайте також: На Луганщині у відділенні Приватбанку чоловік підірвався на гранаті, намагаючись кинути її в поліцейських (оновлено)

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3127637
 
 
 Топ коментарі
 
Долбоебы, уже взрослые, а ума нет, уже и не будет .
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
не факт, могли бросить в двор или заминировать ворота - нет инфы точной.
 показати весь коментар
 
 
Та да. Мало того шо нет асфальта, тротуаров, норм.освещения, уверен что и канализации с водопроводом. Крепкий хозяйственник, куле.
 показати весь коментар
 
чё то мне сдаётся что вопрос не только по улице, но и по гранате тоже!
 показати весь коментар
 
ти олень, знаєш як Гепу охороняють? Краще міністра.
 показати весь коментар
 
Очень и очень много новостей про взрывы гранат за последние 5 лет, дураки с фронта сувениры на память навезли, если бы велась статистика по погибшим от взрывов гранат то потери были бы наверно сопоставимы с Иловайском.
 показати весь коментар
 
мыша а чого сам не винищував козломордих. есть такая хрень. как посттравматическое стрессовое растройство. завали кабину и не бузи. диванный
 показати весь коментар
 
Думаешь если нахамишь человеку который говорит как есть печальная статистика изменится? Унаслідок вибуху гранати в Харкові загинули дві людини, ще одну госпіталізовано - Цензор.НЕТ 8662
 показати весь коментар
 
 
я не думаю. я знаю. и не тебе говорить. ты никто и зовут тебя никак кіт котюгівно сране
 показати весь коментар
 
Ну вот я например точно знаю что человек который кидается с хамством и оскорблениями на не знакомых ему людей однозначно неудачник, тем более ты делаешь это в инете а не в реале где ты сто процентов полный ноль и овощь Унаслідок вибуху гранати в Харкові загинули дві людини, ще одну госпіталізовано - Цензор.НЕТ 1916
 показати весь коментар
 
 
мой гаджет сдох. я на мужа аке. но завалю тебя без тонких материй
у меня есть Имя мавка
 показати весь коментар
 
а прикинь. что будет, если Розумково обмежений зетелепень-преЗЕдент не оправдает возложенных влажных надежд и таки будет майдан или русиш пойдут в наступление - как их мочить будут и каковы тогда будут потери?
 показати весь коментар
 
Долбоебы, уже взрослые, а ума нет, уже и не будет .
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
Войну надо срочно заканчивать! Мародеры, которые с войны имели бабки уходят. Так что с этим нужно завязывать.
 показати весь коментар
 
Потом выяснится что менты и наркодиллеры замешаны и скорее всего разборка....
 показати весь коментар
 
Оружия стало как "грязи". После второй мировой при огромных оккупированных территориях и территориях охваченных войной, такого не было. Ну приносили вояки трофейный вальтер или браунинг и это максимум. Ну где то автомат припрятан был. А тут что "грязи" Вон на днях в Старобельске в банке гранату подорвал и погиб мужик. А дома у него показали такой арсенал, хоть отряд спецназа вооружай. Оружие , при его наличии, всегда где то "выстрелит". А такое количество, это просто ужас. Тем более граната, не избирательное оружие в своем применении. СССР драконовскими мерами смогло это переломить. У нас видимо тоже другого пути нет. от 25 до "вышки" за гранату, огнестр. оружие или взрывчатку и т. д.
 показати весь коментар
 
Поросенко довел страну до того, что это стало обыденностью.
 показати весь коментар
 
 
БЕЗ КОММЕНТАРИЕВ:

1. В результате взрыва гранаты в Харькове погибли два человека, еще один госпитализирован
2. Сергей Попов 864d2702

Поросенко довел страну до того, что это стало обыденностью.
 показати весь коментар
 
Цензор.НЕТНовиниПодіїУнаслідок вибуху гранати в Харкові загинули дві людини, ще одну госпіталізовано
 
 
 
 
 
 вгору