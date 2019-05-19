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Все про:нагорода (517) Порошенко (8886) Бутусов Юрій (918)

 Порошенко 17-18 травня видав серію останніх указів про призначення і присудження стипендій

Чинний Президент України Петро Порошенко 17-18 травня 2019 року видав серію своїх останніх указів про призначення і присудження стипендій.

Про це на сторінці у Facebook пише головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов.

7 дипломатичних звань; 39 суддів різних інстанцій; 3 довічні і 33 дворічні державні стипендії заслуженим ученим; 6 однорічних стипендій українським заручникам у РФ; 16 довічних і 7 дворічних стипендій літнім журналістам; 7 орденів діячам науки.

"Вищий дипломатичний ранг - Надзвичайний і Повноважний посол - отримали народні депутати БПП Володимир Ар'єв і Артур Герасимов, які не є кар'єрними дипломатами і не перебувають на дипломатичній службі. Навіщо це, незрозуміло. Чи то завтра оприлюднять указ про призначення послами, чи просто отримають дипломатичний паспорт для зручності переміщення.

Втім, повноваження видати ще одну серію указів у Президента збережеться до моменту інавгурації, тож можуть бути і ще новини", - написав Бутусов.

Читайте також: Цеголко, Кубів, Нищук, Єлісєєв і Медведєв: Порошенко присвоїв 273 держнагороди і почесних звань. ПЕРЕЛІК

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3127636
 
   
 Топ коментарі
 
Сподіваюсь - ручку у нього на сьогодні відібрали.. Чи й сьогодні буде несамовито штампувати "доленосні" для України укази?
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Задолбал этот писатель, будешь своей Марине с зоны письма писать.
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Пожизненная стипендия журналистам ? 😵 А можно список этих порохоботов ? 😁
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"Я вірю, що ми звільнимо батьківщину кримських татар від окупації. І хай яким довгим буде шлях до повернення Криму, ми пройдемо його разом з киримли. Ми зробимо це разом. Не забуваймо, що навіть найтемніша ніч закінчується світанком!" (c)
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У Києві відбудеться репетиція інавгурації Зеленського. Самого майбутнього президента на репетиції не буде.
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Это ты, дитятко дубоголовое, уверен что президент лично такой хернёй занимается.
Это там в канцелярии администрации хвосты подметают.
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Сейчас очень многие врачи и учителя думают, что какого фуя они когда-то поперли в свои ВУЗы если можно было просто по тем временам заплатить в каком нибудь сраном журнашлюшном институте ректору пару тысяч долларов и через 20 лет у тебя, сейчас уважаемого специалиста медика или педагога а при журнашлюхстстве *********** козла в Украние на ТВ начнется не жизнь а шара с миллионными бабками на джинсе и продажности любой политической суке. А если эти политсуки сильно захотят, то журнашлюх(е) который с удовольсвием может и свой сраный тухес подставить своему очередному политичческому хозяину за определенную большую мзду в долярах.
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А что это мне ничего не подвалило? Непорядок! Господа комментирующие на Цензоре, поддержите незаслужено обойденного вниманием. Мы тоже "хотим" себе или мендаль, или пошёль (череззвичайный и полномочный как Арьев), или хотя бы вишенку на тортике... Порошенко 17-18 травня видав серію останніх указів про призначення і присудження стипендій - Цензор.НЕТ 1290
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У Києві відбудеться репетиція інавгурації Зеленського. Самого майбутнього президента на репетиції не буде. Сходи туда и пройдет
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А ты то там будешь? А то мы люди не местные, без тябе на трибюну не попадём... Порошенко 17-18 травня видав серію останніх указів про призначення і присудження стипендій - Цензор.НЕТ 2789
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та я бачу4, що ти не меееестний.... я туди не піду
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Володя бачиш, як Петя вензелі виписує, Тунєц давай)
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Ааа-ха-ха-ха-хаааа!!!
А пригожінских корчить як чортів від одного імені Порошенко. Як же він їх всіх дістав своїми санкціями. До самих печінок. Усе їхнє гниле нутро вивернулось назовні.А тут ще зе зі своїми заявами. Ну просто біда
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Порох напоминсет гибрид хомяка и медведя, зппихивающего за щеку все новые и новые куски жратвы. Что же ты, гнида, 5 лет в упор не замечал всех этих таких достойных людей, что лишь перед абортированием из своего кресла решил как-то отметить?
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чувствует свинья что наступает время мыролюбной реформации самой свиносои.
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Ну до 9 утра в пети еще время есть, кого не наградил и не присвоил...
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Нсвязчивая идея подсунуть новому президенту побольше подлянок... Того и гляди, рыхложопый напоследок обьявит войну путену.
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И не говори! 7 орденов деятелям науки - как теперь с этим Зеле махать булавой дальше???
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Науки? Ты серьезно,- науки?! Если они так родине-матери ценны - то почему в последний день?
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Арьев уже себе диппаспорт изготовил, чтобы сбежать легче было.
Зеленскому надо 20 мая отменять эти указы.
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Петя, хватит подписывать, учись у папередника:
Порошенко 17-18 травня видав серію останніх указів про призначення і присудження стипендій - Цензор.НЕТ 7161
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Воточенні бариги нема ні однієї нормальної людини... Чи випадково це? Ні! Все робиться по указці Кремля для нищення України. А тепер уявіть, якби Тимошенко обрали президентом, де уже була б ця шоколадна кодла? Але у нас люди вірять тим, хто їх грабує і вбиває... Чує моє серце, що Зеленський - це болванчик мафії і наші дебіли знову помилились. Скоро побачимо. Хоч би зробив одне добре діло - знищив продажних ботів, що засрали уже всі сайти...
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Цензор.НЕТНовиниПолітика УкраїниПорошенко 17-18 травня видав серію останніх указів про призначення і присудження стипендій
 
 
 
 
 
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