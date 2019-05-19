 Порошенко 17-18 травня видав серію останніх указів про призначення і присудження стипендій

Про це на сторінці у Facebook пише головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов.
7 дипломатичних звань; 39 суддів різних інстанцій; 3 довічні і 33 дворічні державні стипендії заслуженим ученим; 6 однорічних стипендій українським заручникам у РФ; 16 довічних і 7 дворічних стипендій літнім журналістам; 7 орденів діячам науки.
"Вищий дипломатичний ранг - Надзвичайний і Повноважний посол - отримали народні депутати БПП Володимир Ар'єв і Артур Герасимов, які не є кар'єрними дипломатами і не перебувають на дипломатичній службі. Навіщо це, незрозуміло. Чи то завтра оприлюднять указ про призначення послами, чи просто отримають дипломатичний паспорт для зручності переміщення.
Втім, повноваження видати ще одну серію указів у Президента збережеться до моменту інавгурації, тож можуть бути і ще новини", - написав Бутусов.
Это там в канцелярии администрации хвосты подметают.
А пригожінских корчить як чортів від одного імені Порошенко. Як же він їх всіх дістав своїми санкціями. До самих печінок. Усе їхнє гниле нутро вивернулось назовні.А тут ще зе зі своїми заявами. Ну просто біда
Зеленскому надо 20 мая отменять эти указы.