 Сьогодні в Україні вшановують пам'ять жертв політичних репресій

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
Кількість жертв політичних репресій в Україні неможливо підрахувати - це неймовірні цифри. Деякі фахівці вважають, що за період від початку 1920-х і до кінця 1980-х, тобто за час правління більшовицько-комуністичного режиму, в Україні було заарештовано майже півтора мільйона осіб (із них понад 50% - українці). Величезну кількість із них було розстріляно, всі інші пройшли тюрми, заслання, вислання, каторгу, табори, примусово побували в психіатричних закладах.
Терор і репресії вразили майже всі верстви українського населення: науковців, політиків, військових, священиків, представників культури, селянство. Особливо тяжкою і болісною спадщиною минулого стали масові репресії, які чинилися сталінським режимом та його прибічниками в Україні у 1930-х роках. Приміром, в Україні в 1937-1938 роках було засуджено 198 918 осіб, із яких близько двох третин - до розстрілу. Решту було відправлено до в'язниць та таборів.
Упродовж десятків років радянська влада ретельно приховувала сліди своїх злочинів: на місцях поховань зводилися режимні об’єкти КДБ, землю заливали бетоном, місцевість розрівнювали бульдозерами й висаджували дерева.
Одним із трагічних символів тієї доби є київська Биківня: у Биківнянському лісі розташоване найбільше в Україні місце поховання жертв масових політичних репресій. Тут був об’єкт спеціального призначення НКВС, де наприкінці 1930-х та в 1940-х роках відбувалися масові захоронення розстріляних та закатованих. Однією з найкривавіших стала ніч у Києві 19 травня 1938 року, коли у в’язницях НКВС було розстріляно 563 людини. Трагедія Биківні стоїть в одному ряду із такими злочинами, як Аушвіц, Бухенвальд, Дахау, Бабин Яр та Катинський розстріл. На сьогодні вже встановлено імена понад 19 тисяч розстріляних громадян із Биківнянського поховання жертв сталінських репресій.
Традиційно в День пам’яті жертв політичних репресій вищі особи держави покладають квіти до національного меморіального заповідника "Биківнянські могили". Покладання квітів до пам’ятних знаків відбувається також на території всієї країни, відбуваються жалобні віче і церемонії.
Нам та наступним поколінням варто пам'ятати, чому нашому народові довелось пережити страшні трагедії..
Бо ми втратили власну державність...
Недаремно Шевченко написав :
В своїй хаті й своя правда, і сила, і воля.
До того ж.. як можна назвати чиєсь президентсво режимом після проведення чесних виборів та передачі влади ?
це нонсенс..
Вы же не будете отрицать что раше-террористов убивавших украинских военных часто отпускают по закону Савченко и программе СБУ "Тебя ждут дома" , или дают смешные срока, часто условные....?
А воинам ВСУ и добрбатов за воинские преступления или просто правонарушения никаких поблажек нет ...?
Их судят по строгости закона и выше.., и судят часто сепары-судьи с Донбасса....
Всі розслідування починаються підлеглими авакова, ще якимись структурами..
Суди...навіть і говорити нічого.
Якщо ЗЕ не буде звертати увагу на армію, то переслідування атовців стане масовим явищем.
Захистом їхніх прав теж. Тобто надавати цілий пакет допомоги - від реабілітації до захисту в судах.
Не імітувати діяльність, а реально допомагати.
В нас якось туговато з цим.
арештовували колаборантів та зрадників, адмінів сепарських груп.. і т.д.
Шкода, що до верхівки не дістались.
вот, что бы стало настоящим поминовением жертв..
На цьому дні відзнака чорна,
Щоб нагадати нам щемливо
Про літ страшних жорстокі жорна
І людських доль нелюдське мливо.
Всі ті, з клеймом «антирадянські»,
Вже права вижити не мали.
Лише могили Биковнянські
Тіла знівечені приймали.
Невинних жертв репресій гори
Ледь-ледь встигали закидати.
Тож приспустіть в цей день усі прапОри,
Щоб про страшну катівню нагадати.
Вже час... хоч пам'ять захистити
Про них, розстріляних по списку!
Жаль, епітафій не вмістити
Всіх на одному обеліску…* Т.Ч...
отака невдячність ?
Торжество - празднество в ознаменование какого-либо выдающегося события, юбилейной даты и т. п.
Отсюда вывод ....зебеня хотел устроить пляски на костях....
чому медведчук не за гратами? - за вбивство ПОЕТА
ВСІМ, ВСІМ, ВСІМ!
Катам вічне Прокляття в десятому коліні!!!!!
Володимир Івасюк - видатний український композитор, поет, творець української поп-музики, який поплатився життям за любов до України Львів - місто, яке стало новим етапом в житті композитора. Тут він пише понад сімдесят пісень, романсів, балад, які стають окрасою його творчості. На превеликий жаль воно стало і останнім на його короткому життєвому, творчому шляху. Львів'яни завжди шанували талант Володимира Івасюка - по сьогоднішній день тут витає дух пісень, його *******, а легендарна «Червона Рута» вражає не тільки своїм звучанням та мелосом, а й історією. Володимир Івасюк - один із творців української естрадної музики. Видатний українець, який прожив всього 30 років, за своє коротке життя написав 107 пісень, 53 інструментальних творів, створив музику до кількох спектаклів. Окрім цього, він професійний медик, скрипаль, чудово грав на фортепіано, віолончелі, гітарі, майстерно виконував свої пісні. Відомий як музикант, Івасюк був і неординарним живописцем.
Джерело: https://prolviv.com/blog/2018/03/04/volodymyr-ivasiuk-mytets-iakyi-nadto-liubyv-ukrainu-2/?fbclid=IwAR1Vk8Jh-4a0YrfaRsZlqDa5VWV7SlvImfye8P5dao7bxl-1CA2L-OFWt74
Летом прошлого года я уезжал из Украины, единственное, что хотел забрать Зингер, я не белошвейка, это просто память, но увы и ах, вывезти невозможно, историческая ценность, то, что она моя, они не понимают. "Зингер" сейчас на дне Днепра.
Да не об этом. Те кто ТОГДА приходили, они местные были, а не из кацапии приезжали, и они остались.