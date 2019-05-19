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Все про:репресії (844) День пам'яті жертв політрепресій (9)

 Сьогодні в Україні вшановують пам'ять жертв політичних репресій

День пам'яті жертв політичних репресій відзначається згідно з указом Президента від 21 травня 2007 року, щорічно в третю неділю травня з метою вшанування пам'яті жертв політичних репресій, привернення уваги суспільства до трагічних подій в історії України, викликаних насильницьким впровадженням комуністичної ідеології.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

Кількість жертв політичних репресій в Україні неможливо підрахувати - це неймовірні цифри. Деякі фахівці вважають, що за період від початку 1920-х і до кінця 1980-х, тобто за час правління більшовицько-комуністичного режиму, в Україні було заарештовано майже півтора мільйона осіб (із них понад 50% - українці). Величезну кількість із них було розстріляно, всі інші пройшли тюрми, заслання, вислання, каторгу, табори, примусово побували в психіатричних закладах.

Терор і репресії вразили майже всі верстви українського населення: науковців, політиків, військових, священиків, представників культури, селянство. Особливо тяжкою і болісною спадщиною минулого стали масові репресії, які чинилися сталінським режимом та його прибічниками в Україні у 1930-х роках. Приміром, в Україні в 1937-1938 роках було засуджено 198 918 осіб, із яких близько двох третин - до розстрілу. Решту було відправлено до в'язниць та таборів.

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Упродовж десятків років радянська влада ретельно приховувала сліди своїх злочинів: на місцях поховань зводилися режимні об’єкти КДБ, землю заливали бетоном, місцевість розрівнювали бульдозерами й висаджували дерева.

Одним із трагічних символів тієї доби є київська Биківня: у Биківнянському лісі розташоване найбільше в Україні місце поховання жертв масових політичних репресій. Тут був об’єкт спеціального призначення НКВС, де наприкінці 1930-х та в 1940-х роках відбувалися масові захоронення розстріляних та закатованих. Однією з найкривавіших стала ніч у Києві 19 травня 1938 року, коли у в’язницях НКВС було розстріляно 563 людини. Трагедія Биківні стоїть в одному ряду із такими злочинами, як Аушвіц, Бухенвальд, Дахау, Бабин Яр та Катинський розстріл. На сьогодні вже встановлено імена понад 19 тисяч розстріляних громадян із Биківнянського поховання жертв сталінських репресій.

Традиційно в День пам’яті жертв політичних репресій вищі особи держави покладають квіти до національного меморіального заповідника "Биківнянські могили". Покладання квітів до пам’ятних знаків відбувається також на території всієї країни, відбуваються жалобні віче і церемонії.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3127635
 
   
 Топ коментарі
 
Вічна пам'ять всім закатованим..
Нам та наступним поколінням варто пам'ятати, чому нашому народові довелось пережити страшні трагедії..
Бо ми втратили власну державність...
Недаремно Шевченко написав :
В своїй хаті й своя правда, і сила, і воля.
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Пам"ятаємо і ніколи не пробачимо.
Сегодня в Украине чтят память жертв политических репрессий - Цензор.НЕТ 8849
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Киевляне. не поленитесь. от метро Лісова всего 5 минут к Мемориалу. там под каждой сосной десятки невинно убиенных. я каждый год почитаю жертв красножопой кацапии. из родных дед 1937. дядя 1932
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Вічна пам'ять всім закатованим..
Нам та наступним поколінням варто пам'ятати, чому нашому народові довелось пережити страшні трагедії..
Бо ми втратили власну державність...
Недаремно Шевченко написав :
В своїй хаті й своя правда, і сила, і воля.
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Давай конкретно по кожному - за що вирок.
До того ж.. як можна назвати чиєсь президентсво режимом після проведення чесних виборів та передачі влади ?
це нонсенс..
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на простенький вопрос по грамматике украинского языка ответишь, "патриот" из-под прокси? Сьогодні в Україні вшановують пам'ять жертв політичних репресій - Цензор.НЕТ 8035
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Ksenia VB - выборы были под защитой международного сообщества...

Вы же не будете отрицать что раше-террористов убивавших украинских военных часто отпускают по закону Савченко и программе СБУ "Тебя ждут дома" , или дают смешные срока, часто условные....?
А воинам ВСУ и добрбатов за воинские преступления или просто правонарушения никаких поблажек нет ...?
Их судят по строгости закона и выше.., и судят часто сепары-судьи с Донбасса....
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Ви ж розумієте, під кого заточена вся "правохоронна" система.
Всі розслідування починаються підлеглими авакова, ще якимись структурами..
Суди...навіть і говорити нічого.
Якщо ЗЕ не буде звертати увагу на армію, то переслідування атовців стане масовим явищем.
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Вважаю, що справами атовців має опікуватись певна структура.
Захистом їхніх прав теж. Тобто надавати цілий пакет допомоги - від реабілітації до захисту в судах.
Не імітувати діяльність, а реально допомагати.
В нас якось туговато з цим.
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А жертви політичних репресій бариги та післямайданної "влади" сюди також входять?
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про кого ви написали ?
арештовували колаборантів та зрадників, адмінів сепарських груп.. і т.д.
Шкода, що до верхівки не дістались.
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Кощунственно поминать жертв коммунистического режима, когда потомки палачей как правили так и правят, а сама идеология не осуждена, как в ситуации с нацизмом, а лишь формально запрещена..
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неужели..? партбоссы и комса куда девались(кучма, луценко, турчинов, мертвечук! потомственный комуняка розенко)..? где суды над убийцами и кгбэшными стукачами и лишение привилегий их и их семей..? где суд над идеологией в целом..?
вот, что бы стало настоящим поминовением жертв..
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хватит юродствовать..страна якобы 28 лет как не в совке..а правят всё те же..не знаю хочет ли новоизбранный сломать эту систему..если да, то это будет не просто..посмотрим..
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Ах это будет уже не просто? Надо же! Неужели прозревать начали?!
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Вы о чем, любезный..? При пэпе таких попыток даже не предпринималось.. всё ограничелось косметический декоммунизацией, которая ни как не затронула самих носителей этой чудовищной идеологии..красные директора, гэбэшные стукачи и вертухаи отлично себя чувствуют, а ряд из них успешно мимикрировали под патриотов.. будет ли зеля ломать эту систему пока не известно..но могу предложить, что нет..
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Ну так новая команда уже показыват "прекрасные" результаты как надо это делать! Вы главное продолжайте им фанатично верить!
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Вот и я спрашиваю где???!!!! Вся надежда на Бога которому молится большинство украинцев и их братьев россиян и имя ему Зеленский!
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боги у тех, кто склонен в них верить и поклоняться..ни ко мне..
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Новый, молодой, креативный презЕдент быстро это исправит! Декомунизация уже началась в обратном направлении...
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Вічна пам'ять закатованим кривавим антинародними одноосібним комуністичним режимом. Пам'ятайте, та не повторюйте.
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Киевляне. не поленитесь. от метро Лісова всего 5 минут к Мемориалу. там под каждой сосной десятки невинно убиенных. я каждый год почитаю жертв красножопой кацапии. из родных дед 1937. дядя 1932
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Страшные времена были. Надеюсь - навсегда в прошлом для украинцев. Ну а расеяне пусть наверстывают упущенное. Единственно, что у них хорошо получается,это гнобить собственный народ. И народу это нравится. Мазохисты...
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якбиж-то ви знали, скільки у Іспанії зараз політичних біженців з України з красними тархетами!
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Сьогодні ДЕНЬ ПАМ"ЯТІ ЗАКАТОВАНИХ КОМУНЯКАМИ, а не день флуду про невістку Пороха, зятя Тимошенко, убоге
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і всі стукачі і стукачки, сексоти, вертухаї, яки знущались над тисячами людей, надсилали їх в концтабори, в психушки, і там знищували, живуть спокійненько і насолоджу.ться життям.
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На цьому дні відзнака чорна,

Щоб нагадати нам щемливо
Про літ страшних жорстокі жорна
І людських доль нелюдське мливо.

Всі ті, з клеймом «антирадянські»,
Вже права вижити не мали.
Лише могили Биковнянські
Тіла знівечені приймали.

Невинних жертв репресій гори
Ледь-ледь встигали закидати.
Тож приспустіть в цей день усі прапОри,
Щоб про страшну катівню нагадати.

Вже час... хоч пам'ять захистити
Про них, розстріляних по списку!
Жаль, епітафій не вмістити
Всіх на одному обеліску…* Т.Ч...
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Ждем когда бывшие парторги и комсомольцы вроде Ревы и Турчинова выскажутся по поводу.
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Земля пухом моему дедушке Павлу и бабушке Маше, которые были высланы из под Орла в Сибирь в начале тридцатых, как кулаки, где через год и умерли. Бабушка от воспаления легких, дедушка не знаю от чего. Земля пухом моему отцу и его братьям и сестрам, которые после их смерти беспризорниками проскитались все детство по просторам России.
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Конечно..конечно...гульки, танцы, обжираловка по Киеву! Конечно же НИЗЗЗЯ Инагурацию делать в такой день....Соболезнования семьям пострадавших.
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Сегодня Украина чтит память жертв политических репрессий. В каждой области, в каждом районе украинская земля покоит прах невинных жертв. Она хранит страшную правду и пытается залечить жгучую боль своего народа. Украина помнит... Сьогодні в Україні вшановують пам'ять жертв політичних репресій - Цензор.НЕТ 3521
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Що не тиждень - то свічка в куті екрану...Ми що,нація якихось мазохістів,що постійно роз"ятрюють власні рани і сиплють на них сіль?..Чи нас такими хочуть зробити нащадки тих,хто власне і проводив репресіі?Оті кравчуки,кучми,януковичі,порошенки і гройсмани!..Там тільки Ющенко,син в"язня концтабору якось попав на Олімп,але невідомо ким був його дід...Може теж одбирав зернові надлишки в односільчан,щоб потім родився такий собі помаранчевий вождь?..Та давайте забудемо що ми нація убогих,ображених,затурканих,гнаних і репресованих,а давайте відчуємо себе нацією,яка принаймні може витягти дулю з кишені,скласти її в кулак і дати комусь ним в пику...
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пропонуєте забути і забити на могили предків ?
отака невдячність ?
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Не потрібно себе обманювати і переконувати, що ситуацію можна легко змінити в бік чесного ставлення до міжнародного права. Якщо депутати ПАРЄ підтримають рішення Комітету міністрів і російська делегація повернеться на засідання Асамблеї як повноправний учасник, це буде сигналом для скасування більшої частини санкцій проти Росії. Існує загроза, що на відновленні територіальної цілісності України на Донбасі можна буде поставити жирну крапку на найближчі десятиліття, а про Крим просто забути. Більш того, ніяк не виключені нові територіальні претензії. Європейські союзники України розв'язують Росії руки. І вона своїм шансом може скористатися.
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Вічна память всім репресованим,загиблим,катованих. Будучи малим,держачись за подол матері,закриваючи її своїм маленьким тілом одержуючи стусани--був свідком,як сотрапи (сусіди) били мою матір нагами і вимагали податкі. Нас троє дітей без хати(спаленою німцями),сиротами (батько помер від ран воєнних) І хтось пропонує таке забути і не ворушити. А що новий президент і його команда--пропонує знову сиксотство і доноси (одержать 10%) за нових репресованих. Куда ми прийдемо ,до 30 років. До влади рвуться шахраї. пройдисвіти, неучи, підручні олігорхів, ненависникі всього українського. Ми ще схаменемся. але буде велика біда від злопамятного гопника і шпанюка із підворотні.
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А зебеня хотел в этот день пляски с бубном устроить....хорошо что в стране нашлись умные люди которые этого не допустили....
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Инаугурация - ритуал торжественной церемонии вступления в должность главы государства.
Торжество - празднество в ознаменование какого-либо выдающегося события, юбилейной даты и т. п.

Отсюда вывод ....зебеня хотел устроить пляски на костях....
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Что за кости, откуда они взялись именно 19 мая? Ющенко сказал?
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ВІЧНА ПАМ'ЯТЬ
чому медведчук не за гратами? - за вбивство ПОЕТА
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Вічна Пам'ять закатованим, замученим голодом, розстріляним, загнаним у психлікарні!!!
ВСІМ, ВСІМ, ВСІМ!
Катам вічне Прокляття в десятому коліні!!!!!
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18 травня 1979 року тіло Володимира Івасюка було знайдене повішеним у Брюховицькому лісі під Львовом.

Володимир Івасюк - видатний український композитор, поет, творець української поп-музики, який поплатився життям за любов до України Львів - місто, яке стало новим етапом в житті композитора. Тут він пише понад сімдесят пісень, романсів, балад, які стають окрасою його творчості. На превеликий жаль воно стало і останнім на його короткому життєвому, творчому шляху. Львів'яни завжди шанували талант Володимира Івасюка - по сьогоднішній день тут витає дух пісень, його *******, а легендарна «Червона Рута» вражає не тільки своїм звучанням та мелосом, а й історією. Володимир Івасюк - один із творців української естрадної музики. Видатний українець, який прожив всього 30 років, за своє коротке життя написав 107 пісень, 53 інструментальних творів, створив музику до кількох спектаклів. Окрім цього, він професійний медик, скрипаль, чудово грав на фортепіано, віолончелі, гітарі, майстерно виконував свої пісні. Відомий як музикант, Івасюк був і неординарним живописцем.

Джерело: https://prolviv.com/blog/2018/03/04/volodymyr-ivasiuk-mytets-iakyi-nadto-liubyv-ukrainu-2/?fbclid=IwAR1Vk8Jh-4a0YrfaRsZlqDa5VWV7SlvImfye8P5dao7bxl-1CA2L-OFWt74
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Моих пра-пра и прадеда растреляли. Следов не нашел, сказали, что архивы уничтожены при эвакуации. В частной беседе мне пояснили, что вывезли личные дела живых ЗК, а кого расстреляли, уничтожили за ненадобностью. Их убилии за то, что они были кулаками, зажиточными селянами. Да пришли люди в кожанках, спросили: " почему не раскулачиваетесь?", и увезли, при этом забрали все, что было в имении, где сделали школу-восьмирuчку (была до 2000 года).и колхозную комору. Спасти удалось только блюдо с царским гербом, и швейную машинку "Зингер", их выкинули в окно, при обыске. Блюдо я в детстве разбил, а машинка дома стояла, в отличном состоянии.
Летом прошлого года я уезжал из Украины, единственное, что хотел забрать Зингер, я не белошвейка, это просто память, но увы и ах, вывезти невозможно, историческая ценность, то, что она моя, они не понимают. "Зингер" сейчас на дне Днепра.
Да не об этом. Те кто ТОГДА приходили, они местные были, а не из кацапии приезжали, и они остались.
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