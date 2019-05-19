 Сьогодні в Україні вшановують пам'ять жертв політичних репресій

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

Кількість жертв політичних репресій в Україні неможливо підрахувати - це неймовірні цифри. Деякі фахівці вважають, що за період від початку 1920-х і до кінця 1980-х, тобто за час правління більшовицько-комуністичного режиму, в Україні було заарештовано майже півтора мільйона осіб (із них понад 50% - українці). Величезну кількість із них було розстріляно, всі інші пройшли тюрми, заслання, вислання, каторгу, табори, примусово побували в психіатричних закладах.

Терор і репресії вразили майже всі верстви українського населення: науковців, політиків, військових, священиків, представників культури, селянство. Особливо тяжкою і болісною спадщиною минулого стали масові репресії, які чинилися сталінським режимом та його прибічниками в Україні у 1930-х роках. Приміром, в Україні в 1937-1938 роках було засуджено 198 918 осіб, із яких близько двох третин - до розстрілу. Решту було відправлено до в'язниць та таборів.

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Упродовж десятків років радянська влада ретельно приховувала сліди своїх злочинів: на місцях поховань зводилися режимні об’єкти КДБ, землю заливали бетоном, місцевість розрівнювали бульдозерами й висаджували дерева.

Одним із трагічних символів тієї доби є київська Биківня: у Биківнянському лісі розташоване найбільше в Україні місце поховання жертв масових політичних репресій. Тут був об’єкт спеціального призначення НКВС, де наприкінці 1930-х та в 1940-х роках відбувалися масові захоронення розстріляних та закатованих. Однією з найкривавіших стала ніч у Києві 19 травня 1938 року, коли у в’язницях НКВС було розстріляно 563 людини. Трагедія Биківні стоїть в одному ряду із такими злочинами, як Аушвіц, Бухенвальд, Дахау, Бабин Яр та Катинський розстріл. На сьогодні вже встановлено імена понад 19 тисяч розстріляних громадян із Биківнянського поховання жертв сталінських репресій.

Традиційно в День пам’яті жертв політичних репресій вищі особи держави покладають квіти до національного меморіального заповідника "Биківнянські могили". Покладання квітів до пам’ятних знаків відбувається також на території всієї країни, відбуваються жалобні віче і церемонії.