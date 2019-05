 США оприлюднили склад делегації на інавгурацію Зеленського, її очолить міністр енергетики Перрі

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна", про це повідомила прес-служба Білого Дому у Twitter.

Також до складу делегації увійшли спецпредставник Держдепу США з питань України Курт Волкер, посол США в ЄС Гордон Сондланд, Олександр Відман, директор департаменту Європейських справ у Раді нацбезпеки США при президенті, і Джозеф Пеннінгтон, в.о. голови дипломатичної місії США в Україні.

Волкер заявив, що "з нетерпінням чекає можливості подякувати Порошенку за тісну співпрацю між США й Україною, а також можливість працювати над поглибленням цієї співпраці з президентом Зеленським".

