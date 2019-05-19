 США оприлюднили склад делегації на інавгурацію Зеленського, її очолить міністр енергетики Перрі

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна", про це повідомила прес-служба Білого Дому у Twitter.
Також до складу делегації увійшли спецпредставник Держдепу США з питань України Курт Волкер, посол США в ЄС Гордон Сондланд, Олександр Відман, директор департаменту Європейських справ у Раді нацбезпеки США при президенті, і Джозеф Пеннінгтон, в.о. голови дипломатичної місії США в Україні.
Волкер заявив, що "з нетерпінням чекає можливості подякувати Порошенку за тісну співпрацю між США й Україною, а також можливість працювати над поглибленням цієї співпраці з президентом Зеленським".
US delegation to Zelensky inauguration will be headed by @SecretaryPerry. #Ukraine pic.twitter.com/K5FO4gRlLJ— Steve Herman (@W7VOA) 18 мая 2019 г.
Інавгурація відбудеться о 10:00 понеділка 20 травня в залі Верховної Ради.
Зеленський запросив українців прийти в понеділок вранці у Маріїнський парк, що в центрі Києва, звідки він вирушить на інавгурацію в Раду.
Так вот в 2014 году на инагурации были- Вице призидент США Байден( ныне он кандидат в Президенты на предстоящих в 2020 году выборах), Президент Польши, Премьер Министр Канады, Президент Германии, Швейцарии, Председатель ОБСЕ, Заместитель генерального Секретаря ООН,Президент Грузии, Литвы, Беларуси,, Молдовы, Председатель ЕС! Ну что "зелюки" - по моему инагурация Торчка- это приговор всей стране, хрюкочите!
Простий наріт, який сам зупинив окупанта (не уявляючи скільки за 1 день проїдає і проїжджає армія, не кажучи про більш складні речі), сам виборов безвіз, асоціацію і Томос, сам будує дороги, садочки і школи, які руйнує влада, й поняття не має, що війну в 2014 році зупинила дипломатія на чолі з президентом України. Надзусиллями.
А ось так виглядає "українська дипломатія" в епоху грабунку.
Ви зробили їх разом.
Жріть.
21 мая, Вторник
День Ивана Пшеничника. Международный день защиты от безработицы. Международный день космоса.
22 мая, Среда
В Преполовение крестный ход и молебствие на полях. Преполовение Пятидесятницы
23 мая, Четверг
День Симона Зилота. 24 мая, Пятница День Мокия. День славянской письменности и культуры.
25 мая, Суббота
Епифанов День. День филолога. День освобождения Африки.
26 мая, Воскресенье День Лукерьи Комарницы. Неделя о самаряныне День химика.И т.д. и т.п.
"Добре, для вас, МистерАлексиус, і для зебіла Igor Beloff, та для інших подібних, наведу стару-стару ссиль на статтю в незалежному виданні; яке, до речі пригнобив Порошенко самим фактом виграшу суду за наклеп на його же британській території: https://www.bbc.com/ukrainian/features-48011503 - називається стаття "5 років Порошенка у цифрах і фактах: яку країну лишає президент". Там і про корупцію, і про реформи, і навіть про судову реформу. І про економіку. І про рух України "в Європу". Отже, сперечайтесь з тією статтею."
"1.Вбивства на Майдані - розкриті. Не всі, але розкриті. Є справи в суді, є справи на етапі слідства. Проблема тут в тому, що з-за наполягання громадськості та сімей постраждалих ці розслідування веде прокурор з ГПУ, який їх фактично тормозить, і обманює суспільство.
А вбивство Гандзюк - розкрито. Справа вже в суді
Вбивство Шеремета - підозрюю, також розкрито. Не оголошують (моя версія) сподіваючись дістати хоча би виконаця і посадити його на лаву суду. Ну, вважаємо, що ще не розкрито.
2.Росія - це не сфера зовнішньої політики в чистому розумінні цього терміну. Тут - війна. І військовополоненні, звісно. Жертви, без яких війна не буває. Стосовно Європи: а вона відвернулася з обранням зебіла і вираженням виборцями України недовіри Порошенку. Так їм краще. Такі вони, буржуї - "нічого особистого; лише бізнес". Був би Порошенко - була би міцною створена ним антипутінська коаліція.
3.А вже за культ особи - ганебна брехня. З-за справжнього культу особи на параші за вождя дають мінімум 78% бюлетнів "за".
4., О - за Верховну Раду, тут окреме питання. До пункту про реформи, вище, в статті ВВС. Система обрання в Раду - стара, мішана, неефективна, дає лише ситуативну більшість, та інші недоліки. Але цю реформу мають зробити самі нардепи...
Так що не мішайте грішне з праведним. Не брешіть."