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Все про:Зеленський (1224) інавгурація (100) США (5012)

 США оприлюднили склад делегації на інавгурацію Зеленського, її очолить міністр енергетики Перрі

Офіційну делегацію США на інавгурацію Володимира Зеленського 20 травня очолить міністр енергетики США Рік Перрі.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна", про це повідомила прес-служба Білого Дому у Twitter.

Також до складу делегації увійшли спецпредставник Держдепу США з питань України Курт Волкер, посол США в ЄС Гордон Сондланд, Олександр Відман, директор департаменту Європейських справ у Раді нацбезпеки США при президенті, і Джозеф Пеннінгтон, в.о. голови дипломатичної місії США в Україні.

Волкер заявив, що "з нетерпінням чекає можливості подякувати Порошенку за тісну співпрацю між США й Україною, а також можливість працювати над поглибленням цієї співпраці з президентом Зеленським".

Інавгурація відбудеться о 10:00 понеділка 20 травня в залі Верховної Ради.

Зеленський запросив українців прийти в понеділок вранці у Маріїнський парк, що в центрі Києва, звідки він вирушить на інавгурацію в Раду.

Дивіться також: Рада зробила незручності нам, ми зробимо незручності їм, - Зеленський. ВIДЕО

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3127634
 
   
 Топ коментарі
 
У клована потужні гості. Гундяєва не вистачає.
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Вимога від американців вже пролунала - арешт Бені.
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он не умеет п... носом на рояле играть... США обнародовали состав делегации на инаугурацию Зеленского, ее возглавит министр энергетики Перри - Цензор.НЕТ 8323
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"И Хрюкотали Зелюки как мумзики в мове"(с) эй Зелюки - почему не "хрюкочите"? Тот кто сделал перевод этого Великого Произведения даже и не предполагал, насколько это будет популярно в ближайшие 5 лет! Самый большой прикол- это то что я посмотрел- а кто же был на инагурации Порошенко в 2014 году! Хотите для сравнения, чтобы потом "похпюкотали" в "мове". Я так понимаю что это очень подходит для нынешнего Президента, он на "мове" не разговаривает, а скорее всего "хрюкочит"!
Так вот в 2014 году на инагурации были- Вице призидент США Байден( ныне он кандидат в Президенты на предстоящих в 2020 году выборах), Президент Польши, Премьер Министр Канады, Президент Германии, Швейцарии, Председатель ОБСЕ, Заместитель генерального Секретаря ООН,Президент Грузии, Литвы, Беларуси,, Молдовы, Председатель ЕС! Ну что "зелюки" - по моему инагурация Торчка- это приговор всей стране, хрюкочите!
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Так на твоего путина любителя маленьких детишек давно все болт положили США оприлюднили склад делегації на інавгурацію Зеленського, її очолить міністр енергетики Перрі - Цензор.НЕТ 9804 .
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Ты слепой или тупой? У меня Президент Трамп!
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Когда это на твоей Цапии Трампа выбрали?Или ты думаешь,что если вышел под прокси уважаемой страны,то и президента можно к себе лепить?
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Казёл ты тупорылый козлорылый,слово "мова" в уничижительной интонации говорят только козлорылые кацапы .ни одна нация в мире не будет оскорблять Украинский язык.Так что у тебя сложная задача -чтобы замаскироваться под нейтрального ,прийдется Мову хвалить😁А иначе палишься козломордый😁
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Приговор стране это то, кого присылает Германия.
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Разве только Германия? Это полный хаос! Вся вертикаль власти уже обезглавлена, Рада ушла на перевыборы. Российская военная активность находится на максимуме. Повторение событий 100 летней давности. Своим выбором вы вошли именно в эту реальность!
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Никакая вертикаль не обезглавлена. Рада на месте и никуда не уйдёт. Ушла президентская квота, чтобы в понедельник Зе-беня не начал скулить в фейсбуке, что он не может назначения произвести по своей квоте. А вот Кристиан Вульф как посланец от Германии - это полный алес капут. Человек, который был президентом меньше 2 лет и ушёл с позором в отставку.
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Mason Lemberg

Простий наріт, який сам зупинив окупанта (не уявляючи скільки за 1 день проїдає і проїжджає армія, не кажучи про більш складні речі), сам виборов безвіз, асоціацію і Томос, сам будує дороги, садочки і школи, які руйнує влада, й поняття не має, що війну в 2014 році зупинила дипломатія на чолі з президентом України. Надзусиллями.
А ось так виглядає "українська дипломатія" в епоху грабунку.
Ви зробили їх разом.
Жріть.
США оприлюднили склад делегації на інавгурацію Зеленського, її очолить міністр енергетики Перрі - Цензор.НЕТ 7956
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похоже пиндосам с новым преЗЕком почти все понятно. остался крайний - у кого будет газ покупать?
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а причём ту греки из под Одессы США оприлюднили склад делегації на інавгурацію Зеленського, її очолить міністр енергетики Перрі - Цензор.НЕТ 2469 с Острова Пенда эмигранты США оприлюднили склад делегації на інавгурацію Зеленського, її очолить міністр енергетики Перрі - Цензор.НЕТ 1812 воспетые у Котляревського как синоним нищебродов И подхваченные упоротыми кацапами как символ ненависти к успешным США оприлюднили склад делегації на інавгурацію Зеленського, її очолить міністр енергетики Перрі - Цензор.НЕТ 1812
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Ні, там просто є "чергові" для відвідин країн 3-го світу. Тому можна нас всіх привітати. Завдяки 73% дегенератів і вати ми знову стали країною третього світу. США оприлюднили склад делегації на інавгурацію Зеленського, її очолить міністр енергетики Перрі - Цензор.НЕТ 3933
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Недоразвитая страна, не может организовать цивилизованную европейскую жизнь..Это- БЕДА.Требуется наружное управление.
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Дык у нас, что не день то праздник%
21 мая, Вторник
День Ивана Пшеничника. Международный день защиты от безработицы. Международный день космоса.
22 мая, Среда
В Преполовение крестный ход и молебствие на полях. Преполовение Пятидесятницы
23 мая, Четверг
День Симона Зилота. 24 мая, Пятница День Мокия. День славянской письменности и культуры.
25 мая, Суббота
Епифанов День. День филолога. День освобождения Африки.
26 мая, Воскресенье День Лукерьи Комарницы. Неделя о самаряныне День химика.И т.д. и т.п.
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Зелибоб не жалко. Пусть жадные медвежата потолкаются за кусок мяса. Они это выбрали
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Ця суперечка про маршрути газу з раші до Європи подібна до суперечки про те, яким способом Путлєр купить мотузку, щоб усіх повішати. Він має бути позбавлений можливості отримувати гроші за газ, а не вибирати спосіб купівлі мотузки для Європи. Тому потрібно сперечатися не про маршрути путлєрівського газу, а про ембарго на цей газ.
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А меня от меня господа, на инаугурации не будет! США оприлюднили склад делегації на інавгурацію Зеленського, її очолить міністр енергетики Перрі - Цензор.НЕТ 5740 Здоровье увы не позволит, смотреть как ЗЕ от радости, непроизвольно сдает анализы... США оприлюднили склад делегації на інавгурацію Зеленського, її очолить міністр енергетики Перрі - Цензор.НЕТ 8094
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Мушу тут повтроити свлї два вранішніх поста по сутті розглядуваної проблеми. Отже, перший:

"Добре, для вас, МистерАлексиус, і для зебіла Igor Beloff, та для інших подібних, наведу стару-стару ссиль на статтю в незалежному виданні; яке, до речі пригнобив Порошенко самим фактом виграшу суду за наклеп на його же британській території: https://www.bbc.com/ukrainian/features-48011503 - називається стаття "5 років Порошенка у цифрах і фактах: яку країну лишає президент". Там і про корупцію, і про реформи, і навіть про судову реформу. І про економіку. І про рух України "в Європу". Отже, сперечайтесь з тією статтею."
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І другий, у відповідь на брехню німця МистерАлексиус на https://censor.net.ua/news/3127628/na_inauguratsiyu_zelenskogo_priedut_5_prezidentov_1_premer_4_vitsepremera_1_glava_parlamenta_i_4_ministra/sortby/tree/order/asc/page/3#comment_70256803 :
"1.Вбивства на Майдані - розкриті. Не всі, але розкриті. Є справи в суді, є справи на етапі слідства. Проблема тут в тому, що з-за наполягання громадськості та сімей постраждалих ці розслідування веде прокурор з ГПУ, який їх фактично тормозить, і обманює суспільство.
А вбивство Гандзюк - розкрито. Справа вже в суді
Вбивство Шеремета - підозрюю, також розкрито. Не оголошують (моя версія) сподіваючись дістати хоча би виконаця і посадити його на лаву суду. Ну, вважаємо, що ще не розкрито.
2.Росія - це не сфера зовнішньої політики в чистому розумінні цього терміну. Тут - війна. І військовополоненні, звісно. Жертви, без яких війна не буває. Стосовно Європи: а вона відвернулася з обранням зебіла і вираженням виборцями України недовіри Порошенку. Так їм краще. Такі вони, буржуї - "нічого особистого; лише бізнес". Був би Порошенко - була би міцною створена ним антипутінська коаліція.
3.А вже за культ особи - ганебна брехня. З-за справжнього культу особи на параші за вождя дають мінімум 78% бюлетнів "за".
4., О - за Верховну Раду, тут окреме питання. До пункту про реформи, вище, в статті ВВС. Система обрання в Раду - стара, мішана, неефективна, дає лише ситуативну більшість, та інші недоліки. Але цю реформу мають зробити самі нардепи...
Так що не мішайте грішне з праведним. Не брешіть."
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Ыправда хорошо, что действующий президент порошенко умеет разговаривать по-английски и экономит народные деньги на переводчиках? Надеюсь, завтра он будет в глаженом костюме, штопаных носках и не в стоптанных туфлях с бахромой?
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Ясное дело, никто не хочет портить себе репутацию контактом с марионеткой олигарха, который играет х...м на рояле и танцует с голой ж@пой. Интересно, зелебобы знают, что такое РЕПУТАЦИЯ?
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Откуда? В ганделыках при наливе паленки про неё не спрашивают!
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Яка шана! Навіть в США нікому не відомо хто то такий.
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