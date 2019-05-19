 За добу поранено чотирьох воїнів, двох найманців РФ знищено, терористи 18 разів обстріляли позиції ЗСУ, - штаб ООС

Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні на сторінці у Facebook прес-центру операції Об'єднаних сил (ООС).
"18 травня збройні формування Російської Федерації 18 разів порушили режим припинення вогню, з них шість разів - із застосуванням заборонених Мінськими угодами артилерійських систем калібру 152 і 122 мм і мінометів калібру 120 і 82 мм. Унаслідок обстрілу четверо військовослужбовців Об'єднаних сил зазнали поранень", - йдеться у звіті.
У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" противник 10 разів обстріляв позиції Об'єднаних сил. Зокрема, тричі з мінометів калібру 82 мм, автоматичних станкових гранатометів і великокаліберних кулеметів - поблизу населеного пункту Піски, чотири рази з озброєння бойових машин піхоти, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї - біля Авдіївки, зі станкових протитанкових гранатометів і великокаліберних кулеметів - поблизу населеного пункту Новоселівка Друга, двічі з гранатометів різних систем і стрілецької зброї - поблизу населеного пункту Мар'їнка та Пищевик.
У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" позиції українських захисників було обстріляно вісім разів з артилерійських систем калібру 152 і 122 мм - поблизу населеного пункту Новотошківське, п'ять разів із мінометів калібру 120 і 82 мм, озброєння бойових машин піхоти, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї - біля населеного пункту Кримське, з мінометів калібру 82 мм, автоматичних станкових гранатометів і стрілецької зброї - поблизу смт. Південне, зі стрілецької зброї - біля населеного пункту Станиця Луганська.
За даними української розвідки, 18 травня двох бойовиків знищено, ще трьох поранено.
"Від початку поточної доби ворог із ручних протитанкових гранатометів і стрілецької зброї обстріляв наші позиції поблизу населеного пункту Водяне в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід", - додали в штабі ООС.
Також у прес-центрі зазначили, що від початку доби втрат серед військовослужбовців Об'єднаних сил немає.
Горіть у пеклі москалі!!!
Одужання, сил та Божої помочі..
тримайтеся, захисники наші
пораненим найскорішого одужання ..
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Не хилися, червона калино, маєш білий цвіт.
Не журися, славна Україно, маєш вільний рід.
Від Сяну і Збруча лине пісня могуча
Донбас окликають Карпати
«Вставай, Україно, збирай своє віно,
Коралі вдягай і дукати!
У досвітніх росах сріблиться колосся
Твої це пшеничнії вінці
Вінчайся у зілля, на гоже весілля
Скликай всіх дітей-українців!
Гей, ріднії діти, вже сонечко світить,
Збирайтесь на пир, погуляти!
На рідних розгонах, вином, ще й червоним
Московських гостей напувати…
Щоб так упилися, що й не піднялися,
І з роду до роду йшла слава,
Яка була грізна, вогненна, залізна
Остання з Москвою відправа…
С. Гайдамака.(автор просив знайти композитора, що зможе покласти ЦЕ, на музику...)