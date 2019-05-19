 За добу поранено чотирьох воїнів, двох найманців РФ знищено, терористи 18 разів обстріляли позиції ЗСУ, - штаб ООС

Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні на сторінці у Facebook прес-центру операції Об'єднаних сил (ООС).

"18 травня збройні формування Російської Федерації 18 разів порушили режим припинення вогню, з них шість разів - із застосуванням заборонених Мінськими угодами артилерійських систем калібру 152 і 122 мм і мінометів калібру 120 і 82 мм. Унаслідок обстрілу четверо військовослужбовців Об'єднаних сил зазнали поранень", - йдеться у звіті.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" противник 10 разів обстріляв позиції Об'єднаних сил. Зокрема, тричі з мінометів калібру 82 мм, автоматичних станкових гранатометів і великокаліберних кулеметів - поблизу населеного пункту Піски, чотири рази з озброєння бойових машин піхоти, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї - біля Авдіївки, зі станкових протитанкових гранатометів і великокаліберних кулеметів - поблизу населеного пункту Новоселівка Друга, двічі з гранатометів різних систем і стрілецької зброї - поблизу населеного пункту Мар'їнка та Пищевик.

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У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" позиції українських захисників було обстріляно вісім разів з артилерійських систем калібру 152 і 122 мм - поблизу населеного пункту Новотошківське, п'ять разів із мінометів калібру 120 і 82 мм, озброєння бойових машин піхоти, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї - біля населеного пункту Кримське, з мінометів калібру 82 мм, автоматичних станкових гранатометів і стрілецької зброї - поблизу смт. Південне, зі стрілецької зброї - біля населеного пункту Станиця Луганська.

За даними української розвідки, 18 травня двох бойовиків знищено, ще трьох поранено.

"Від початку поточної доби ворог із ручних протитанкових гранатометів і стрілецької зброї обстріляв наші позиції поблизу населеного пункту Водяне в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід", - додали в штабі ООС.

Також у прес-центрі зазначили, що від початку доби втрат серед військовослужбовців Об'єднаних сил немає.