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Все про:обстріл (5146) Донбас (11919) операція Об'єднаних сил (1204)

 За добу поранено чотирьох воїнів, двох найманців РФ знищено, терористи 18 разів обстріляли позиції ЗСУ, - штаб ООС

За минулу добу найманці російсько-терористичних військ 18 разів обстріляли позиції Збройних сил України на Донбасі, чотири українські військовослужбовці зазнали поранень.

Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні на сторінці у Facebook прес-центру операції Об'єднаних сил (ООС).

"18 травня збройні формування Російської Федерації 18 разів порушили режим припинення вогню, з них шість разів - із застосуванням заборонених Мінськими угодами артилерійських систем калібру 152 і 122 мм і мінометів калібру 120 і 82 мм. Унаслідок обстрілу четверо військовослужбовців Об'єднаних сил зазнали поранень", - йдеться у звіті.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" противник 10 разів обстріляв позиції Об'єднаних сил. Зокрема, тричі з мінометів калібру 82 мм, автоматичних станкових гранатометів і великокаліберних кулеметів - поблизу населеного пункту Піски, чотири рази з озброєння бойових машин піхоти, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї - біля Авдіївки, зі станкових протитанкових гранатометів і великокаліберних кулеметів - поблизу населеного пункту Новоселівка Друга, двічі з гранатометів різних систем і стрілецької зброї - поблизу населеного пункту Мар'їнка та Пищевик.

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У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" позиції українських захисників було обстріляно вісім разів з артилерійських систем калібру 152 і 122 мм - поблизу населеного пункту Новотошківське, п'ять разів із мінометів калібру 120 і 82 мм, озброєння бойових машин піхоти, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї - біля населеного пункту Кримське, з мінометів калібру 82 мм, автоматичних станкових гранатометів і стрілецької зброї - поблизу смт. Південне, зі стрілецької зброї - біля населеного пункту Станиця Луганська.

За даними української розвідки, 18 травня двох бойовиків знищено, ще трьох поранено.

"Від початку поточної доби ворог із ручних протитанкових гранатометів і стрілецької зброї обстріляв наші позиції поблизу населеного пункту Водяне в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід", - додали в штабі ООС.

Також у прес-центрі зазначили, що від початку доби втрат серед військовослужбовців Об'єднаних сил немає.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3127632
 
 
 Топ коментарі
 
Одужуйте рідненькі!
Горіть у пеклі москалі!!!
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Багато поранених..
Одужання, сил та Божої помочі..
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Одужуйте рідненькі!
Горіть у пеклі москалі!!!
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Багато поранених..
Одужання, сил та Божої помочі..
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Да, там жерсткі бої йдуть, не виключно що завтра може бути більше обстрілів... Одужання пораненним воїнам України!!! смерть расіянським окупантам та їх рабам колобарантам!!!!
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Выздоровления нашим воинам. Смерть московско-рашистким окупантам!
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спасибо, что живые!
тримайтеся, захисники наші
пораненим найскорішого одужання ..
*
Не хилися, червона калино, маєш білий цвіт.
Не журися, славна Україно, маєш вільний рід.
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«Від Сяну і Збруча…»
Від Сяну і Збруча лине пісня могуча
Донбас окликають Карпати
«Вставай, Україно, збирай своє віно,
Коралі вдягай і дукати!
У досвітніх росах сріблиться колосся
Твої це пшеничнії вінці
Вінчайся у зілля, на гоже весілля
Скликай всіх дітей-українців!
Гей, ріднії діти, вже сонечко світить,
Збирайтесь на пир, погуляти!
На рідних розгонах, вином, ще й червоним
Московських гостей напувати…
Щоб так упилися, що й не піднялися,
І з роду до роду йшла слава,
Яка була грізна, вогненна, залізна
Остання з Москвою відправа…
С. Гайдамака.(автор просив знайти композитора, що зможе покласти ЦЕ, на музику...)
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Сегодня видел картину показывающую всю сущность нашей войны .Мусора катаются на КрАЗ Шрэк с боевым модулем по Лисичанску , пацаны ЗСУ разведки едут на позиции на раздолбаной и простреленной ржавой буханке .
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Так ты и не "видь", как "мусора катаются", а "пацаны ЗСУ едут", а покатайся сам на своём "Тигре", неспособном "поребрик" переехать, или на "ВАЗ" "Росгвардии", с пулемётом 12,7 мм, в кузове... Тебе удобнее... Чтобы первое увидеть, нужно с "Лахты" на Донбасс переться, жизнью рисковать, с "кровожадными бандерами" общаться, а со вторым проще - позвонить в ФСБ и сообщить, что готовится "НЕПУТИНГ"... И тебе сразу пригонят названную мною технику...
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Уровень вооруженных сил украины : какие-то "аматоры-любители" долбят "хАхлоф -проффесионалов" Рошеновича. Это не война, а чистый Бизнес.
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Цензор.НЕТНовиниПолітика УкраїниЗа добу поранено чотирьох воїнів, двох найманців РФ знищено, терористи 18 разів обстріляли позиції ЗСУ, - штаб ООС
 
 
 
 
 
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