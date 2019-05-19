 На інавгурацію Зеленського приїдуть 5 президентів, 1 прем'єр, 4 віце-прем'єри, 1 глава парламенту і 4 міністри, - Зеленко

Про це повідомила у Twitter прес-секретар Міністерства закордонних справ Катерина Зеленко, передає Цензор.НЕТ.
Крім президентів, на інавгурацію мають прибути віце-президент Туреччини, прем'єр Молдови, глава парламенту Азербайджану, віце-прем'єри Білорусі, Румунії, Словаччини та Болгарії.
Від США має бути міністр енергетики, від Канади - міністр оборони, від Франції - міністр із питань Європи, від Польщі - глава МЗС. Також очікують на понад 40 інших високих представників.
Нагадаємо, Верховна Рада призначила церемонію інавгурації на понеділок, 20 травня.
пора наводить рлрядок
Давай поиграем..... на нём!
МИТРОПОЛИТ ЛИПКІВСЬКИЙ! ЯКИЙ ПОХОВАНИЙ У БИКОВНІ,ТА ІНШІ НИЗЬКИЙ УКЛІН І ПАМ"ЯТЬ!!
ТА в НИХ ТЕПЕР ФЕЙСБУК І ІНСТАРГАМ
шлях пройшла Україна,де Кожне Дерево Тягне Кістки вбитих.де кожна
травинка це насичена крв"ю,а ці сьогодні пропонували іновгурацію,ЦЕ ШОУ
ЗНЕВАГА ДО ВСІХ, ХТО ЗАГИНУВ ,І МАВ МУЖНІСТЬ ПРОТИСТОЯТИ СИСТЕМІ!
МИТРОПОЛИТ ЛИПКІВСЬКИЙ! ЯКИЙ ПОХОВАНИЙ У БИКОВНІ,ТА ІНШІ НИЗЬКИЙ УКЛІН І ПАМ"ЯТЬ!!
ТА в НИХ ТЕПЕР ФЕЙСБУК І ІНСТАРГАМГалина Павловская(чому такий ком.в спамі)
- У пациента прогрессирует мания величия..!
- Слава богу булава не колеще-режущий предмет..!
Так вот,что хочу сказать.!
Уважаемые господа офицеры и другие военнослужащие!!!!!
Присяга принимается один раз в жизни!!!!,Своей Стране и своему народу,а не президенту,которого народ выбрал.
Это президент должен принести присягу стране и своему народу!!!
А,кто желает приносить присягу,каждому новому пресиденту,является проституткой и предателем,которых нигде не ценят!!!