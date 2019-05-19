EN|RU|UK
Теми дня: Парламентські вибори-2019 Президентські вибори-2019 Створення Помісної Церкви Мовне питання
 Політика України
  34079  539
Матеріали за темою:
Все про:Зеленський (1224) інавгурація (100) МЗС (1741) Зеленко (22)

 На інавгурацію Зеленського приїдуть 5 президентів, 1 прем'єр, 4 віце-прем'єри, 1 глава парламенту і 4 міністри, - Зеленко

На церемонію приведення присяги новообраного президента Володимира Зеленського мають приїхати президенти Грузії, Угорщини, Латвії, Литви та Естонії.

Про це повідомила у Twitter прес-секретар Міністерства закордонних справ Катерина Зеленко, передає Цензор.НЕТ.

Крім президентів, на інавгурацію мають прибути віце-президент Туреччини, прем'єр Молдови, глава парламенту Азербайджану, віце-прем'єри Білорусі, Румунії, Словаччини та Болгарії.

Читайте також: У зв'язку з інавгурацією Президента в Києві 20 травня буде тимчасово перекрито низку вулиць, - Нацполіція. СХЕМА

Від США має бути міністр енергетики, від Канади - міністр оборони, від Франції - міністр із питань Європи, від Польщі - глава МЗС. Також очікують на понад 40 інших високих представників.

На інавгурацію Зеленського приїдуть 5 президентів, 1 премєр, 4 віце-премєри, 1 глава парламенту і 4 міністри, - Зеленко 01

Нагадаємо, Верховна Рада призначила церемонію інавгурації на понеділок, 20 травня.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3127628
 
   
 Топ коментарі
 
Петя это президент - гетьман, а это какая то комедия, пародия, Шапито 95... ну никак не президент. Я уже промолчу что он просто подставное лицо от Бабломойского - это само собой, он кукла на ниточках. Но даже если б он не был шестёркой Бабломойского это никак бы не отменило его пародийности и жалкости. Не это не президент.
 показати весь коментар
 
їхати на інавгурацію клоуна майже всім западло. Певне якби Порох не попросив приїхати того ж міністра енергетики США, то їх було б ще менше. Сором.
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
Сторінка 6 з 6
<<<1 2 3 4 5 6
 
геша сру весна молодец На інавгурацію Зеленського приїдуть 5 президентів, 2 прем'єри, 4 віце-прем'єри, 1 глава парламенту і 4 міністри, - Зеленко - Цензор.НЕТ 2722 палишся как твой братушке бурято чушке в т 72 На інавгурацію Зеленського приїдуть 5 президентів, 2 прем'єри, 4 віце-прем'єри, 1 глава парламенту і 4 міністри, - Зеленко - Цензор.НЕТ 2722
 показати весь коментар
 
До последнего затянули с инаугурацией, назначили в будний день и теперь будут говорить, что мало гостей будет! У людей должно быть время, чтобы поменять свой график! Какие же твари у власти, вредители!
 показати весь коментар
 
 
Чего тогда он упёрся рогом в землю. Ему же предлагали 26 число.
 показати весь коментар
 
 
зе-рыг-овцы! А що блаЗЕнь зі своїми недоумками про це не знали?
 показати весь коментар
 
 
"И хрюкотали "зелюки" как мумзике в "мове""(с)
 показати весь коментар
 
 
давайте зебилы на инагурацию хоть посмотрим какой урожай скабеева собрала
 показати весь коментар
 
 
А Зеленский приедет на инаугурацию Зеленского? На інавгурацію Зеленського приїдуть 5 президентів, 2 прем'єри, 4 віце-прем'єри, 1 глава парламенту і 4 міністри, - Зеленко - Цензор.НЕТ 6235 Или как обычно всё будет через фейсбук?
 показати весь коментар
 
 
Он не приедет. Он прилетит. На вертолёте.
 показати весь коментар
 
 
Белый рояль в доме твоём,
Давай поиграем..... на нём!
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
73% процентів Забули Пам"ять Змило,АМНЕЗІЯ,ЖАГА ДО ДЕШЕВОЇ КОВБАСИ, який шлях пройшла Україна,де Кожне Дерево Тягне Кістки вбитих.де кожна травинка це насичена крв"ю,а ці сьогодні пропонували іновгурацію,ЦЕ ШОУ ЗНЕВАГА ДО ВСІХ, ХТО ЗАГИНУВ ,І МАВ МУЖНІСТЬ ПРОТИСТОЯТИ СИСТЕМІ!
МИТРОПОЛИТ ЛИПКІВСЬКИЙ! ЯКИЙ ПОХОВАНИЙ У БИКОВНІ,ТА ІНШІ НИЗЬКИЙ УКЛІН І ПАМ"ЯТЬ!!
ТА в НИХ ТЕПЕР ФЕЙСБУК І ІНСТАРГАМ
 показати весь коментар
 
 
73% процентів Забули Пам"ять Змило,АМНЕЗІЯ,ЖАГА ДО ДЕШЕВОЇ КОВБАСИ, який
шлях пройшла Україна,де Кожне Дерево Тягне Кістки вбитих.де кожна
травинка це насичена крв"ю,а ці сьогодні пропонували іновгурацію,ЦЕ ШОУ
ЗНЕВАГА ДО ВСІХ, ХТО ЗАГИНУВ ,І МАВ МУЖНІСТЬ ПРОТИСТОЯТИ СИСТЕМІ!
МИТРОПОЛИТ ЛИПКІВСЬКИЙ! ЯКИЙ ПОХОВАНИЙ У БИКОВНІ,ТА ІНШІ НИЗЬКИЙ УКЛІН І ПАМ"ЯТЬ!!
ТА в НИХ ТЕПЕР ФЕЙСБУК І ІНСТАРГАМГалина Павловская(чому такий ком.в спамі)

 показати весь коментар
 
Консилиум психиатров:
- У пациента прогрессирует мания величия..!
- Слава богу булава не колеще-режущий предмет..!
 показати весь коментар
 
 
Интересно, а жена не ревнует президента к роялю?
 показати весь коментар
 
 
в каждой новости о ЗЕбене, куда не зайди, одна пороховата пылает
 показати весь коментар
 
 
По маршруту від Маріїнського палацу до ВР на вуличних ліхтарях з'являться відповідні написи і вони перетворяться на іменні. Ближчий до ВР - для парубія як хазяїна заходу.
 показати весь коментар
 
Как будет происходить абортирование порошенки из президентского кресла? Кстати, надо бы проверить, не наградил ли им самого себя? И на месте ли булава...
 показати весь коментар
 
зе пригрозив Раді заторами через наплив іноземних гостей.
На інавгурацію Зеленського приїдуть 5 президентів, 1 прем'єр, 4 віце-прем'єри, 1 глава парламенту і 4 міністри, - Зеленко - Цензор.НЕТ 3154

 показати весь коментар
 
так наблюдение к рассуждению пеценому каналу на ютубе больше 5-ти лет и всего 37 тыс подписчиков... порохососы не дорабатываете))) секта "четвертушка" тоже)))
 показати весь коментар
 
Так шо значит врут про секту Петину, нету её, порохососы высосаны из коломойского пальца.
 показати весь коментар
 
Я читал,что Зеленский,после иннагурации хочет привести к присяге себе,родному,всех военнослужащих.По примеру Путина.
Так вот,что хочу сказать.!
Уважаемые господа офицеры и другие военнослужащие!!!!!
Присяга принимается один раз в жизни!!!!,Своей Стране и своему народу,а не президенту,которого народ выбрал.
Это президент должен принести присягу стране и своему народу!!!
А,кто желает приносить присягу,каждому новому пресиденту,является проституткой и предателем,которых нигде не ценят!!!
 показати весь коментар
Сторінка 6 з 6
<<<1 2 3 4 5 6
Цензор.НЕТНовиниПолітика УкраїниНа інавгурацію Зеленського приїдуть 5 президентів, 1 прем'єр, 4 віце-прем'єри, 1 глава парламенту і 4 міністри, - Зеленко
 
 
 
 
 
 вгору