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Все про:Ар'єв (210) Порошенко (8870) посол (519) ранг (2) Герасимов (174) Божок (13)

 Ар'єву, Герасимову, Божку та Шутенку присвоєно ранги Надзвичайних і Повноважних Послів, - указ

Петро Порошенко 18 травня підписав указ №275 / 2019 "Про присвоєння дипломатичних рангів".

Як пише Цензор.НЕТ, відповідно до опублікованого на сайті президента України  документа, дипломатичний ранг Надзвичайного і Повноважного Посла присвоєно голові Комітету Парламентської асамблеї Ради Європи з питань культури, освіти, науки і медіа Володимиру Ар'єву, заступнику міністра закордонних справ України Єгору Божку, голові постійної делегації Верховної Ради України в Парламентській асамблеї ОБСЄ Артуру Герасимову, а також Надзвичайному і Повноважному Послу України в Грецькій Республіці Сергію Шутенку.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Порошенко надав українське громадянство главі адміністрації морських портів Вецкагансу й документалісту Грузінову

Крім того, документ передбачає присвоєння дипломатичного рангу Надзвичайного і Повноважного Посланника першого класу генеральному консулу України в Дюссельдорфі Владиславу Єгорову, Надзвичайному і Повноважному Послу України в Республіці Білорусь Ігорю Кизиму.

Дипломатичний ранг Надзвичайного і Повноважного Посланника другого класу присвоєно указом заступнику керівника Головного департаменту стратегічного планування та оперативного забезпечення - керівнику департаменту стратегічного планування Адміністрації президента України Марії Вітушок.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3127622
 
 
 Топ коментарі
 
ПАЛАТА №6 какая-то с єтим Вальцманом. Арьев, Герасимов, Божок и Шутенко получили ранг Чрезвычайного и Полномочного Посла, - указ - Цензор.НЕТ 8264
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Давай, Пэтя, поднажми - у тебя на указы еще чуть более суток осталось!Арьев, Герасимов, Божок и Шутенко получили ранг Чрезвычайного и Полномочного Посла, - указ - Цензор.НЕТ 7709
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А стрімити на понтах та в шмарклях - це новий тренд?😂
Арьев, Герасимов, Божок и Шутенко получили ранг Чрезвычайного и Полномочного Посла, - указ - Цензор.НЕТ 9210
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Господи! Тупеньке чмо Божок, якого Порошенко призначив Головою Служби зовнішньої розвідки України та яке прославилося своєю спробою вкрасти відомчу конспіративну квартиру, стало послом... Агонія Петра Олексійовича...
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И это у нас будет гарантом ??
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Как определить тупого порохобота,работающего за бабло?Очень просто. Он под любой статьей будет совершать известные-пассы прогибы перед соевым хозяином.Он не парится. Не важно о чем статья. Сгорел детский садик,столкнулись трамваи, или Петька в отчаянии отжигает ,раздавая медали,звания и назначения.Все дело в Зеле конечно,тупому порохоботу надо вставить как можно больше своих 5 копеек по методичке,сдать план куратору. Умный порохобот постарается прикинутся реальным человеком. Тупой порохобот будет лить свою заказную грязь под любой статьей на любую тему.Юрик,ты сам понимаешь свою классификацию.ну и палишься,товарищ Юрик
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вообще в таком плаще и на улице... он что - детишек пугал и старушек... "игральным инструментом"? Арьев, Герасимов, Божок и Шутенко получили ранги чрезвычайных и полномочных послов, - указ - Цензор.НЕТ 9924
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опять в сауне на рояле выступал сольно - оттуда и был под утро забран девицей, похожей на жену типчик, похожий на президента Уукраины
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кстати.. на рояле-то вован - имитировал..
дебаты - имитировал...
тесты на наркоту - имитировал...
обещания, программу, команду - всё имитация...
Остаётся дождаться понедельника и посмотреть на имитацию клятвы на Библии и Конституции Украины...
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Як це - "на роялі імітував"?
Ось клавір. Верхній рядок грав вован, нижній - його подільник. Все 1:1.
Ар'єву, Герасимову, Божку та Шутенку присвоєно ранги Надзвичайних і Повноважних Послів, - указ - Цензор.НЕТ 739
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Президент України Петро Олексійович Порошенко етнічний УКРАЇНЕЦЬ.
«Першоджерелом фейка " Вальцман "- є російський сайт ФСБ, ari.ru " Агентство Русской Информации". Вперше, згадка про П.О.Порошенко, як про «Вальцмана», було на blog.yandex.ru, датованим 9 вересня 2005 р. Саме посилання не працює, але залишився запис в кеші Яндекса.
У Петра Олексійовича Порошенка:
- батько: Олексій ІВАНОВИЧ Порошенко - українець.
- мати: Євгенія СЕРГІЇВНА Григорчук (в заміжжі - Порошенко) - українка.
А ось якби його батько взяв прізвище його матері, то в такому випадку він був би Петро Олексійович Григорчук. »
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в смысле с мыролюбным свиновальцманом?
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не перенес стресса отлучения от корыта
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Давай, Пэтя, поднажми - у тебя на указы еще чуть более суток осталось!Арьев, Герасимов, Божок и Шутенко получили ранг Чрезвычайного и Полномочного Посла, - указ - Цензор.НЕТ 7709
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Порошенко,Турчинов,Геращенко-великие люди. А зе кто-виртуальная реальность из фейсбука?
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У Пети осталось 34 часа, до 10-00 20 числа. Бедняга не будет спат, нужно ведь повысить и наградить всех порохоботов. Завтра наградят и порохоботов с Цензора, следите за новостями.
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Вам бы о себе задуматься))) сомневаюсь что вас беня наградит
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А як же ви години рахували: до 31/03 «Порошенко сбєжит в Ростов !», до 21/04: «Порошенко сбєжит в Ростов !»,
А тепер «до 10-00 20 числа.»....

Заспокойтесь.
Русь-Україна НАЗАВЖДИ вирвалась з ярма Московського Улусу!


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Петя своим подельникам дал ордена,своей прислуге генеральские погоны,а порохоботам с цензора может только собачьей консервы из АТБ
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Ти не поспішай, тролятино. Ще день на публікацію в урядових виданнях і день для виходу наступного номера газети. Тішить ця ср*чка зебілів - "31 березня - Петя, беги!" "21квітня - Петя, беги!". Самим не смішно, зебіли?
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Ну завтра пеця должен гудку и куму ***** медаль какую то дать 😷
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І нащо ото Цензору копіпастити, з government.ua?
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Ну стратегия понятна - доведение зелефанов до кататонического припадка.
У некоторых уже пена горлом идет Арьев, Герасимов, Божок и Шутенко получили ранги чрезвычайных и полномочных послов, - указ - Цензор.НЕТ 5092
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А навар?
Просто підвищити число відвідувань сайту?
Хоча, таки да... У Бутусова дєті тоже кушать хотят...

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Ховрашків виховують) - там таких указів за любий день останніх років двадцять може бути й по десятку. І тільки тут кожен подається прям сенсація Ар'єву, Герасимову, Божку та Шутенку присвоєно ранги Надзвичайних і Повноважних Послів, - указ - Цензор.НЕТ 4561
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А действительно смешно даже смотреть как они заходятся в истерике под каждой такой новостью . Ар'єву, Герасимову, Божку та Шутенку присвоєно ранги Надзвичайних і Повноважних Послів, - указ - Цензор.НЕТ 2550 Читаешь комментарии и понимаешь, какие неадекваты считают себя вершителями судьбы страны.
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Заберите у него ручку! Дайте ему селедки!
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Любой каприз за госсчет. ))))
Нормально так за наш счет рассчитался со своей прислугой. И тут на выборах откат с бюджета получил. Талантище! Арьев, Герасимов, Божок и Шутенко получили ранги чрезвычайных и полномочных послов, - указ - Цензор.НЕТ 8955
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Силы беречь надо.Еще 20-го за клоуна топить нужно будет.
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Зачем вам за него топить или его топить? Вы спокойно и дальше можете жить в реальности, где у вас президент порошенко. Не нужно себя насиловать. У вас все хорошо, у вас свой президент.)))
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У них не только свой президент. У них IQ=24,45
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Ну коли ви вже, як не розумієте, то хоча б запам'ятаєте:
Ар'єву, Герасимову, Божку та Шутенку присвоєно ранги Надзвичайних і Повноважних Послів, - указ - Цензор.НЕТ 892

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Вы ниже уровня таблицы. У вас 24,45. Причем, на всех.
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прямо в грязную пятачину свиношнырю.
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Ви розрізняєте поняття : «бали» і «відсотки»?
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Прикольно что если взять три нижних строчки где %
то 2,2+6,7+16,1 = 25% Ар'єву, Герасимову, Божку та Шутенку присвоєно ранги Надзвичайних і Повноважних Послів, - указ - Цензор.НЕТ 5983
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Порохоботы на нижние строчки несогласные! Где ж они будут харчеваться?

Они ылита! Даешь верхние строчки!
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из этих 24% только процента 3 максимум считает себя элиткой. Остальные - обычные люди. Среди которых есть и вполне достойные.
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О каком вашем IQ может идти речь, если у вас мозг имеет массу всего 25% от среднестатистического?
Да и по объёму на том же уровне.
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Будут такие же дипломаты, как Юра прокурор. Особенно Арьев и Герасимов.
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И палата шестая, и рехнулся, и грязь сплошная итд и тп. Тогда, в 2014 г на своей инагурации Порох сказал не очень много. Врядли кто вспомнит. Но коротенькое напомню почти дословно. *Мы не изменим страну---пока не изменимся сами...*. Экзамен похоже не сдали мы. Но себе. Таскать вам не перетаскать!
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а вот это, уже открытое вредительство!!!!
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Задача №1 - отменить все указы пороха после выборов.
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После 6 июня, девушка! ... ...Вы путаете аборт с зачатием...*)
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Какой высокий слог! Одно слово - Элита!))))
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Можете называть меня просто -- Ваше Сиятельство...*) ...я, вообще-то, граф... ...тут все в курсе -- кто тут не со вчера...*)
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тогда начните с себя.. например - сожгите свой загранпаспорт и НЕ вздумайте ехать в ЕС по безвизу.. Зачем он вам?)
Ну, всё равно ж нужно отменять.. указы и все законы Пороха, что дали Украине безвиз
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О как! Оказывается это указы и законы пороха дали Украине безвиз!
На кого ж он нас покинул, отец родной. На счет три начинаем рыдать и рвать на себе волосы!
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Порох создаёт условия для добровольного побега Зели.... -- поддержал! *)
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Всё никак не дарится...Герасимов это просто Чрезвычайный *****!
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маладца Ар'єву, Герасимову, Божку та Шутенку присвоєно ранги Надзвичайних і Повноважних Послів, - указ - Цензор.НЕТ 1759 ще сутки і Зе розгрібатиме то рік Ар'єву, Герасимову, Божку та Шутенку присвоєно ранги Надзвичайних і Повноважних Послів, - указ - Цензор.НЕТ 2050
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Работа у Президентов такая -- шо бы было Щасте людям нм Земле! *)
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месть ПАП будет жидкой и вонючей , ну чтоб помнили до выборов в ВР
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Вообще то просто шикарный уход, именно государственного деятеля с Большой Буквы! Никогда не думал что так напишу, абсолютно до 2015 года- когда стало совершенно очевидно что он делает все правильно! Вот именно в этот период с начала 2016 года и по сегодняшний день- я просто горжусь что моя Родина имела такого Президента! Я так думаю, что в ближайший год эти 73 % реально оценят что имели и что потеряли! Даже не потеряли- а сами слили! Как ту воду вместе с младенцем! Еще раз - огромная благодарность за ваши труды - Господин Президент!
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Я не лижу никому- я отдаю должное людям за их труды! Это вы занимаетесь мазохизмом- лижите сначала одним, а потом раздираете в клочья!
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Не отвлекайся! Продолжай и сверли дырку под орден.
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приезжай, попользуешься "плодами" трудов этого "государственного деятеля с Большой Буквы"...
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А ему, прекрасное видится издалека. 😁
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Я уехал очень давно, лет 14 назад, когда вы еще на руках Ющенко носили и Тимошенко! С последней правда, до сих пор носитесь! Но вам кого не поставь- я так подозреваю что даже если вам поставить Христа - то через год вы и его повторно распнете! С Архангелом Михаилом посложней будет- он ведь и меч достать может и прилично по башке настучать!
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Желаю вам счастья в вашей далекой и прекрасной стране!
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в штатах, у всех такой "кругозор" или у отдельных экземпляров??
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неее, эти 73% - большинство из них - настолько примитивно мыслят, что даже КОГДА осознают что за "гэ" вазелин - всё равно будут проклинать Пороха!
По причине "как он посмел допустить вазелиновое гэ к креслу президента, его кремль подкупил - чтобы мы выбрали вазелина!" Ар'єву, Герасимову, Божку та Шутенку присвоєно ранги Надзвичайних і Повноважних Послів, - указ - Цензор.НЕТ 5879
вообщем, "логика" у 73% такого же уровня. как и у 87% в рф...
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73,22% - це пекельний вінігрет з: простого народу, задуреного кремлівською пропагандою і прокремлівськими олігархами через підконтрольні їм телевізійні канали, і журнашлюх на утриманні, совкохохлів, малоросів, україножерів, латентних сепарів, і що ж, без сорому казка: - просто ідіотів....
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".... тут подбежали санитары - и зафиксировали вальцмана "
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«Все верно написано, но этот опус будет не полным если не вспомнить другие достижения Божко: как развал агентурной разведки где после недореформы опера не понимают своих задач, работа резидентур завалена, а заробитчане типа ОБ профнепригодные раздолбаи, техническая разведка и ОТУ сведены к 0, их просто загнали под плинус, один случайный человек Петраш чего стоит, аппарат председателя - рассадник бездарей и мажоров от МЗС и СЗР, УВБ во главе с дикими персонажами типа прокурора Якубовского (креатура В.Медведчука), Пустовита, Герсака (про этих деятелей на ОРД можно почитать) - тупое сборище прокурорско-ментовской шоблы половина которых пишет с ошибками, Инспекция во главе с Антоном Колядой это смех просто, ИТишники и аналитики - люди которые служат в паралельном измерении (Малков Серж и его друг-алкаш Кержковский Ромка), ВТСники - сцыкливые попрошайки, которых посылают на юух все експортеры (Стасик Реутт привет с Индии), а вот тыловое подразделение во главе с МОшным строителем гаражей Реуттом-старшим строит незаконные здания на территории «леса» и заборы за милионные закопанные бюджетные деньги, где подрядчики - фирмы приближенные к руководству службы и увб, юристы (Кэт Сляднева), кадры (Гена Гарбар) и фино (Димон и компани) - отдельная каста, просто тихие саботажники. Главное что в столовой весят плазмы большие и крутят 5 канал! Вот такая реформа получилась, панэ Президенте! Сделайте выводы, пока все разведчики не спалились или не сгорели в пьяном угаре. Окрема пісня - це так звані перші заступники Голови СЗР України. Один - незаконно призначений пан Семочко, доларовий мільйонер, особа, що має близьких родичів з паспортами країни-агресора, ходяче нагадування "лісовикам" про засилля корупції у нашій країні. Другий - пан Алєксєєнко, призначений хоч і законно, але як профі представляє з себе абсолютне дно, жалюгідна та безхребетна особа, типовий "чєго ізволітє?". Як з такими телепнями можна розвідку розвідувати??

Вкрадена у СЗРУ конспіративна квартира поруч із Володимирським Собором за формальні 1000 грн. (ринкова вартість 500 000 доларів США) це лише 0,1% його злочину. Єгорка Божок це своєрідний Свинарчук-Гладковський. Про надмірну жадібність Єгорки Божка та схильність до фінансових афер, серед співробітників МЗС відомо давно. Божок разом із амебою Алексєєнко замість організації протидії зовнішнім загрозам під час війни, з першого дня почав Безбожно розвалювати наявні оперативні напрацювання СЗРУ. Називаючи себе "сантаром ліса", в одному із замовних інтерв"ю, насанітарював так, що наступникам знадобиться десятки років щоб реставрувати українську розвідку. Його досягнення були озвучені на останньому інтерв'ю, а саме розвідувальний пшик, який викликає сміх у професіоналів справи. 1,5 роки його керування були направлені виключно на грабування бюджету розвідки, створення тепличних умов для своїх сраколизів та виконання політичних замовлень проти опонентів діючої влади. Прийде час і ця тварина, яка називає себе фахівцем дипломатії та розвідки, буде відповідати про свої злочини: за розвал розвідки у період війни; фінансові махінації; політичне переслідування опонентів влади. Наскільки відомо, значна кагорта співробітників СЗР після приходу нової влади, готові свідчити про злочини цього бездарного менеджера. Божок, після зміни влади, повинен обовязково зайняти своє місце на одній із перших лав для підсудних, а не відробитися відміткою в особовій справі - "звільнений у звязку із втратою довіри" ( про яке він мріє).
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Идиот,да пусть себя позорит ........Овоч,овоч.... да это чмо еще хуже за овоча , какой идиот сидел 5 лет на троне ..
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Цензор.НЕТНовиниПолітика УкраїниАр'єву, Герасимову, Божку та Шутенку присвоєно ранги Надзвичайних і Повноважних Послів, - указ
 
 
 
 
 
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