 Ар'єву, Герасимову, Божку та Шутенку присвоєно ранги Надзвичайних і Повноважних Послів, - указ

Як пише Цензор.НЕТ, відповідно до опублікованого на сайті президента України документа, дипломатичний ранг Надзвичайного і Повноважного Посла присвоєно голові Комітету Парламентської асамблеї Ради Європи з питань культури, освіти, науки і медіа Володимиру Ар'єву, заступнику міністра закордонних справ України Єгору Божку, голові постійної делегації Верховної Ради України в Парламентській асамблеї ОБСЄ Артуру Герасимову, а також Надзвичайному і Повноважному Послу України в Грецькій Республіці Сергію Шутенку.
Крім того, документ передбачає присвоєння дипломатичного рангу Надзвичайного і Повноважного Посланника першого класу генеральному консулу України в Дюссельдорфі Владиславу Єгорову, Надзвичайному і Повноважному Послу України в Республіці Білорусь Ігорю Кизиму.
Дипломатичний ранг Надзвичайного і Повноважного Посланника другого класу присвоєно указом заступнику керівника Головного департаменту стратегічного планування та оперативного забезпечення - керівнику департаменту стратегічного планування Адміністрації президента України Марії Вітушок.
дебаты - имитировал...
тесты на наркоту - имитировал...
обещания, программу, команду - всё имитация...
Остаётся дождаться понедельника и посмотреть на имитацию клятвы на Библии и Конституции Украины...
Ось клавір. Верхній рядок грав вован, нижній - його подільник. Все 1:1.
«Першоджерелом фейка " Вальцман "- є російський сайт ФСБ, ari.ru " Агентство Русской Информации". Вперше, згадка про П.О.Порошенко, як про «Вальцмана», було на blog.yandex.ru, датованим 9 вересня 2005 р. Саме посилання не працює, але залишився запис в кеші Яндекса.
У Петра Олексійовича Порошенка:
- батько: Олексій ІВАНОВИЧ Порошенко - українець.
- мати: Євгенія СЕРГІЇВНА Григорчук (в заміжжі - Порошенко) - українка.
А ось якби його батько взяв прізвище його матері, то в такому випадку він був би Петро Олексійович Григорчук. »
А тепер «до 10-00 20 числа.»....
Заспокойтесь.
Русь-Україна НАЗАВЖДИ вирвалась з ярма Московського Улусу!
У некоторых уже пена горлом идет
Просто підвищити число відвідувань сайту?
Хоча, таки да... У Бутусова дєті тоже кушать хотят...
Нормально так за наш счет рассчитался со своей прислугой. И тут на выборах откат с бюджета получил. Талантище!
то 2,2+6,7+16,1 = 25%
Они ылита! Даешь верхние строчки!
Да и по объёму на том же уровне.
Ну, всё равно ж нужно отменять.. указы и все законы Пороха, что дали Украине безвиз
На кого ж он нас покинул, отец родной. На счет три начинаем рыдать и рвать на себе волосы!
По причине "как он посмел допустить вазелиновое гэ к креслу президента, его кремль подкупил - чтобы мы выбрали вазелина!"
вообщем, "логика" у 73% такого же уровня. как и у 87% в рф...
Вкрадена у СЗРУ конспіративна квартира поруч із Володимирським Собором за формальні 1000 грн. (ринкова вартість 500 000 доларів США) це лише 0,1% його злочину. Єгорка Божок це своєрідний Свинарчук-Гладковський. Про надмірну жадібність Єгорки Божка та схильність до фінансових афер, серед співробітників МЗС відомо давно. Божок разом із амебою Алексєєнко замість організації протидії зовнішнім загрозам під час війни, з першого дня почав Безбожно розвалювати наявні оперативні напрацювання СЗРУ. Називаючи себе "сантаром ліса", в одному із замовних інтерв"ю, насанітарював так, що наступникам знадобиться десятки років щоб реставрувати українську розвідку. Його досягнення були озвучені на останньому інтерв'ю, а саме розвідувальний пшик, який викликає сміх у професіоналів справи. 1,5 роки його керування були направлені виключно на грабування бюджету розвідки, створення тепличних умов для своїх сраколизів та виконання політичних замовлень проти опонентів діючої влади. Прийде час і ця тварина, яка називає себе фахівцем дипломатії та розвідки, буде відповідати про свої злочини: за розвал розвідки у період війни; фінансові махінації; політичне переслідування опонентів влади. Наскільки відомо, значна кагорта співробітників СЗР після приходу нової влади, готові свідчити про злочини цього бездарного менеджера. Божок, після зміни влади, повинен обовязково зайняти своє місце на одній із перших лав для підсудних, а не відробитися відміткою в особовій справі - "звільнений у звязку із втратою довіри" ( про яке він мріє).
плеяда...бригада