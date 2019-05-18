 СБУ ретельно документує всі факти репресій окупантів проти кримських татар та українських патріотів, - Грицак

Про це заявив глава СБУ Василь Грицак під час офіційних заходів із вшанування пам'яті жертв депортації кримськотатарського народу, передає Цензор.НЕТ із посиланням на прес-службу відомства.

"Їхні (патріотів) героїчні дії наближують час повернення Криму до України. Ми переможемо, бо правда за нами, а винні будуть покарані", - наголосив голова СБУ.

"Тільки з набуттям Україною незалежності кримські татари змогли повернутися на батьківщину і фактично з нуля відновлювати своє життя. Сьогодні вже путінський тоталітаризм цинічно намагається знищити ці здобутки злочинною анексією Криму", - підкреслив Василь Грицак.

Нагадаємо, постійний представник України в ООН Володимир Єльченко офіційно направив генсеку ООН і державам-членам заяву Меджлісу кримськотатарського народу з закликом про визнання геноцидом депортацію 1944-го року.