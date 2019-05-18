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Все про:Крим (6826) СБУ (4342) кримські татари (1329) Грицак Василь (301)

 СБУ ретельно документує всі факти репресій окупантів проти кримських татар та українських патріотів, - Грицак

Служба безпеки України послідовно розсекречувала архівні документи, що доводять свідомий факт геноциду кримських татар керівництвом радянської влади.

Про це заявив глава СБУ Василь Грицак під час офіційних заходів із вшанування пам'яті жертв депортації кримськотатарського народу, передає Цензор.НЕТ із посиланням на прес-службу відомства.

"Їхні (патріотів) героїчні дії наближують час повернення Криму до України. Ми переможемо, бо правда за нами, а винні будуть покарані", - наголосив голова СБУ.

"Тільки з набуттям Україною незалежності кримські татари змогли повернутися на батьківщину і фактично з нуля відновлювати своє життя. Сьогодні вже путінський тоталітаризм цинічно намагається знищити ці здобутки злочинною анексією Криму", - підкреслив Василь Грицак. 

Нагадаємо, постійний представник України в ООН Володимир Єльченко офіційно направив генсеку ООН і державам-членам заяву Меджлісу кримськотатарського народу з закликом про визнання геноцидом депортацію 1944-го року.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3127620
 
   
 Топ коментарі
 
Але СБУ!!! Ахметов-сепар!!! Доказательства везде...
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На него, как и на генпрокурора Юлу, можно возбудить уголовное дело и устранить от выполнения служебных обязанностей до прекращения разбирательства по этому делу.
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его судить надо а воно героя получило
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Тебя что еще не уволили, Петя ты где, тут еще одного чинушника надо уволить.
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Голову СБУ (Грицака) може звільнити (та й призначити) лише Верховна Рада України.
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На него, как и на генпрокурора Юлу, можно возбудить уголовное дело и устранить от выполнения служебных обязанностей до прекращения разбирательства по этому делу.
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збуджуйте(сссььь)!
А ми подивимось, що з того вийде.
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у Вас голова болеет, алогичный комментарий...
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і не хворіє, і з мізками, на відмінну від тебе.
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Краще так... - СБУ тщательно документирует все факты репрессий оккупантов против крымских татар и украинцев.
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сотню людей в центре убили... а СБУ нариков мелких ищет, судя по последним постам здесь... а теперь еще и такие заявы, герои великие а не пора ли вам в утиль, а лучше на нары?! за такую работу в течении пяти лет....
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Але СБУ!!! Ахметов-сепар!!! Доказательства везде...
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по версии свиномрази гнида ахметка тамжынашлюдь и свиноподельник.
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Документировать и я могу,а толку с того,наконец соевое правление закончилось а вместе с ним и ложь обман и цинизм
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Документировать надо, а бороться когда начнёте?
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На свободу вышли и еще на подходе к выходу десятки сепаров и боевиков убивавших украинцев и украинских солдат. Сотни людей в 2014 году были расстреляны в центре Киева и загородом. Видать за ето преступление тоже лет через 100 будут искать в архивах предателей и убийц.
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СБУ тщательно документирует..

А своим прямым делом заниматься не пробовали? Трусить торгашей на базаре, кошмарить бизнес - это СБУ. Бумажки писать - это они. А работать не думали?
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По Киеву открыто сепары гуляют.. у каждого третьего в кармане граната или пулемет.. а СБУ тщательно бумажки документирует...
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Суки кацапские фюрерско-сралинкие, вы падлы срани ****** падлы вонючие суки подонкиебливые поддерживали выселение Крымских татар со своих домов,********* кацапские, вы суки ДОМА у людей лишили, падаль нелюди кацапские

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Это пистес, вонючних чмошников ""русскава мира" и мы просрем ******* кацапам Украину как просрали в 1918 году. Я лично по этому поволу сразу две ********* кацаппу и билет на козлячий автобус из кацапии.Обьясняю для дормальных людей в Украине - ПОКА "наш президент" ПЕРЕБЗДИТ **** СДЕЛАТЬ с КАЦАПИЕЙ ВИЗ в впросу, 130 000 000 хлопцев-военных в загибел.. Если ты президент то подумай об этом, чтокацапы сделали с нашей Украинской Землей и что они, козлы сделали с нашими ВОинами, у которого у каждого есть МАМА, Есть ДЕТИ, Есть ЖЕНА, есть наронец родственники, которые ненавидят кацапов из-за убившишкацапами своих сыновей и дочерей. Будущий президент Украины, ты подумай об этом если ты не ДУРАК.
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Будущий президент - это трёхголовая гидра: КББ (Коломойский-Боголюбов-Богдан). А кто там через твиттер вещает, сидя на цепи - какая разница ? Клоун - он и есть клоун.
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Стало известно кого похищал айдаровец,подорвавший себя в приватбанке.
Малыш
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Цензор.НЕТНовиниПодіїСБУ ретельно документує всі факти репресій окупантів проти кримських татар та українських патріотів, - Грицак
 
 
 
 
 
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