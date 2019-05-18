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Все про:Порошенко (8870) наказ (133)

 Порошенко нагородив Голобородька та інших науковців

Петро Порошенко підписав указ №272 / 2019 "Про призначення державних стипендій видатним діячам науки".

Документ опубліковано на сайті глави держави, інформує Цензор.НЕТ.

Призначити строком на два роки державні стипендії видатним діячам науки:

доктору технічних наук, професору, заслуженому діячу науки і техніки України, лауреату Державної премії України в галузі науки і техніки Василю Бойку,
доктору ветеринарних наук, професору Володимиру Бортничуку,
доктору технічних наук, професору Тетяні Бутько,
доктору технічних наук, професору Євгену Венцелю,
доктору фізико-математичних наук, професору, лауреату Державної премії України в галузі науки і техніки Ігорю Вовку,
доктору хімічних наук, професору, заслуженому діячу науки і техніки України Станіславу Воронову,
доктору сільськогосподарських наук, професору, заслуженому працівникові сільського господарства України Станіславу Голобородьку,
доктору сільськогосподарських наук, професору Василю Гончаренку,
доктору економічних наук, професору Олексію Гудзинському,
доктору технічних наук, професору, заслуженому працівникові народної освіти України, лауреату Державної премії України в галузі науки і техніки Миколі Дмитрієву,
доктору технічних наук, професору Віталію Кожушку,
доктору технічних наук, професору, заслуженому діячу науки і техніки України, лауреату Державної премії України в галузі науки і техніки Роману Кондрату,
доктору сільськогосподарських наук, професору Миколі Корнійчуку,
доктору сільськогосподарських наук, професору Віктору Костромітіну,
доктору технічних наук, професору Миколі Луцківу,
доктору біологічних наук, професору, заслуженому діячу науки і техніки України Миколі Макаренку,
кандидату біологічних наук, лауреату Державної премії Української РСР Валентині Манько,
кандидату технічних наук, заслуженому працівникові промисловості України, лауреату Державної премії України в галузі науки і техніки Теодору Наритнику,
кандидату технічних наук, старшому науковому співробітнику, лауреату Державної премії України в галузі науки і техніки Віктору Нєдовєсову,
доктору фізико-математичних наук, професору, лауреату Державної премії Української РСР, лауреатові Державної премії України в галузі науки і техніки Леоніду Нижнику,
доктору сільськогосподарських наук, професору Олексію Пилипенку,
кандидату біологічних наук, лауреату Державної премії Української РСР Ларисі Поливоді,
доктору технічних наук, професору Івану Ревенку,
доктору юридичних наук, професору, заслуженому юристу України Зориславу Ромовському,
доктору сільськогосподарських наук, професору Миколі Секуну,
доктору ветеринарних наук, професору Володимиру Скибіцькому,
доктору фізико-математичних наук, професору, заслуженому діячу науки і техніки України, лауреату Державної премії України в галузі науки і техніки Валентину Сминтині,
доктору біологічних наук, професору Володимиру Стародубцеву,
кандидату сільськогосподарських наук, доценту Василю Столюку,
доктору сільськогосподарських наук, професору Станіславу Трибелю,
доктору технічних наук, професору Анатолій Туренку,
доктору технічних наук, професору, заслуженому діячу науки і техніки України Петру Хоружому,
доктору технічних наук, професору Георгію Шломчаку.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Порошенко підписав указ про святкування Дня батька

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3127618
 
   
 Топ коментарі
 
согласен, Украина пять лет терпела психа
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Уже не знаю, плакать или смеяться...
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интересный факт: после первого тура выборов - Порох позвал вазелина принять дела, ну так.. на всяк случай.
Звал и после второго тура, не раз.
Но вазелину "некогда, дайте мне ксиву презЕдента и булаву не прячьте, а пусть ВР быстрее кенгурацию проводит - а то всем отомщууууу!".
Трамп принимал дела более ДВУХ месяцев.. Инаугурация на 67 день была...
Вован НИ РАЗУ с 21 апреля не был в АП - чтобы хоть начать знакомится с делами и обязанностями.
вот поржем с 20 мая Порошенко наградил Голобородько - Цензор.НЕТ 7161
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"демократию соблюл"

"демократію" олігархічних кланів?
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Лялька! -- нашрайбай мне всё это по-немецки! -- я, хоть дойч подучу...*)
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Вроде бы и Голобородько наградили, а зелебня все равно не довольна.. Порошенко нагородив Голобородька та інших науковців - Цензор.НЕТ 9872
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Скоро от Голобородько ответочка прилетит
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сколько еще, главсвин поросенко - будет опорожняться, Украина и мировая общественность в шоке..

если так будет продолжаться, всем украинцам надо будет одеть противогаз..
Зе нужно будет проветривать еще долго этот поросенковский вонизм))
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Зелемойскому уже и его яйца мешают. Обосрался ещё до получения булавы.
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Альфред Нобель не упомянул в "завещании" математиков по известным причинам.
Порохоботы, самое время насосать Петру из заголовка статьи великодушие.
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Название статьи - знатнейший троллинг.

А содержание - обычное.

Но название - просто шик.
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А вот и клоун настоящий. сертифицированный.
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От не повезло чуваку с фамилией. Через годик будет менять как Титушко)
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Скоро він моторолу посмертно нагородить такими темпами
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Результатів аналізів мародера у Кличка ми так і не побачили
Бо АЛКАШ
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Петр Алексеевич создал комитет по инаугурации.
Хорошо хоть не штаб.
Вот эта возня крысиная, что то громоздить, издавать указы, никому не нужные, это всё от отсутствия элементарных представлений о этике и интеллекте.
Отойди в сторону, не погань церемонию, ты опозорил страну так, как никто до тебя, нет.
Хочет показать, что он главный и на чужой свадьбе.
Первый парень на любой деревне, а вот в городе не задалось.😁
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Це свідчить про те що він не тільки патологічний брехун та крадій а ще й ..обнутий на всю голову 😔
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...і не втомилася рука..

/пісня оргазмуючого від Влади
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Посмотрим, что будет после вхождения в Раду "Слуги урода".
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Вроде взрослый, а в сказки про добрых царей веришь...
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У пороха агония, что он курит.
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ПОРОШЕНКО НАГОРОДИВ ВОЛКЕРА ОРДЕНОМ КНЯЗЯ ЯРОСЛАВА МУДРОГО Більше читайте тут:
https://tsn.ua/********/poroshenko-nagorodiv-volkera-ordenom-knyazya-yaroslava-mudrogo-1347435.html
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Це Совок у чистому вигляді
Назвіть хоч одну країну цивілізовану де відбувається такого роду дебілізм😬
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