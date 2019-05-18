 Знищувати бруківку, де лилася кров, неправильно, - Луценко радить змінити проект Меморіалу Небесної Сотні

На цьому він наголосив у своїй публікації в Facebook, передає Цензор.НЕТ.

"Чесно кажучи, я не бачив цей проект в деталях. Вважав, що погодження фахівців Мінкультури і сімей Героїв означає, що з Меморіалом все гаразд.

Зараз бачу фото знищення бруківки, де лилася кров, і не можу не сказати: це неправильно.

В будь- якій країні стараються максимально зберегти деталі місць героїчних подій. А у нас навіщось міняють автентичну бруківку і дерева на новеньку плитку і заморські клени.



Щойно побував на місці будівництва. Щось не так. Думаю, ще є час уточнити проект і зберегти місце героїчних подій максимально таким, яке воно було у вогняні дні зими 2013/14.

Це важливо багатьом. І рідним і учасникам подій", - резюмує генпрокурор, вказуючи, що це приватна думка.

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