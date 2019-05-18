 Знищувати бруківку, де лилася кров, неправильно, - Луценко радить змінити проект Меморіалу Небесної Сотні

На цьому він наголосив у своїй публікації в Facebook, передає Цензор.НЕТ.
"Чесно кажучи, я не бачив цей проект в деталях. Вважав, що погодження фахівців Мінкультури і сімей Героїв означає, що з Меморіалом все гаразд.
Зараз бачу фото знищення бруківки, де лилася кров, і не можу не сказати: це неправильно.
В будь- якій країні стараються максимально зберегти деталі місць героїчних подій. А у нас навіщось міняють автентичну бруківку і дерева на новеньку плитку і заморські клени.
Щойно побував на місці будівництва. Щось не так. Думаю, ще є час уточнити проект і зберегти місце героїчних подій максимально таким, яке воно було у вогняні дні зими 2013/14.
Це важливо багатьом. І рідним і учасникам подій", - резюмує генпрокурор, вказуючи, що це приватна думка.
Ну не один же Юзік влупить шашлику на 400 000 гривень?
зЄ!лєбоби, коліться, кого запросили?
Кстати, сепар, как дела? Рад, что тебя зЕ!лебоба на места боевой славы - в излюбленный такими сепарами, как ты, Мариинский парк позвал?
*****! -- тройное отрицание в одном предложении... ...а немцы не поймут -- и я никак не объясню -- я ж не Гениальный Прокурор Украины...
...а Луцик, чисто по-нужде вылез... *)
Тільки пост, сам не лізь, бо Віталя - не Космос; а з другого боку його страхуватиме Володя...
7 ч. ·
Сьогодні невідомі повалили паркан, встановлений музеєм Майдану на нижній частині Інститутської, яка є місцем злочину й історичною пам'яткою, що охороняється законом. Близько півсотні осіб з'явилися раптово.
Нагадуємо, що будівельні роботи, які запланував провести музей Майдану, незаконні, адже вулиця втратить свою автентичність, а, отже, статус пам'ятки. Відповідно до статті 22 Закону України "Про охорону культурної спадщини", "пам'ятки, їхні частини, пов'язане з ними рухоме та нерухоме майно забороняється зносити, змінювати, замінювати, переміщувати (переносити) на інші місця". Попри вимогу прокурорів не перешкоджати проведенню слідчих експериментів, будівельники встановили паркан та частково зруйнували бруківку на місці загибелі Олександра Плеханова, чим суттєво ускладнили проведення слідчого експерименту.
Сподіваємося, тепер нічого не завадить розслідуванню і відтак покаранню вбивць.https://www.facebook.com/SaveInstu/photos/a.2139692402792137/2225986607496049/?type=3&theater
Наразі нікого не затримали, хоча УНІАН пише про словесні перепалки між активістами та керівниками загону поліції.
Или это началось на основании проекта, который прошел экспертизу, все согласования и на проектирование не было госзадания, как и не было выделения средств с госбюджета?
Пышное название, вероятно, приличный штат сотрудников и нормально государственное финансирование, но за пять лет, даже не потрудились привести в порядок, мемориальные таблички на алее Небесной Сотни!
Зато, уже собрались строить "мемориал" в жлобском и убогом совковом стиле!
Причём брусчатка к крови, пролившейся на Майдане. Люди вышли на него с надеждой на перемены, которую вы за пять лет похеряли.
Чтить надо память, а не булыжники.
В бестолковке у плокулола беспросветный совок, там тоже культ карго присутствовал.