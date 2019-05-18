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 Київські новини, Суспільство
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Все про:Київ (6067) Луценко (2351) меморіал (51) Небесна Сотня (222)

 Знищувати бруківку, де лилася кров, неправильно, - Луценко радить змінити проект Меморіалу Небесної Сотні

Генеральний прокурор Юрій Луценко коливався, чи писати про будівництво Меморіалу Небесної Сотні, кілька днів. Бо конкурс давно проведено і затверджено.

На цьому він наголосив у своїй публікації в Facebook, передає Цензор.НЕТ.

"Чесно кажучи, я не бачив цей проект в деталях. Вважав, що погодження фахівців Мінкультури і сімей Героїв означає, що з Меморіалом все гаразд.
Зараз бачу фото знищення бруківки, де лилася кров, і не можу не сказати: це неправильно.
В будь- якій країні стараються максимально зберегти деталі місць героїчних подій. А у нас навіщось міняють автентичну бруківку і дерева на новеньку плитку і заморські клени.

Щойно побував на місці будівництва. Щось не так. Думаю, ще є час уточнити проект і зберегти місце героїчних подій максимально таким, яке воно було у вогняні дні зими 2013/14.
Це важливо багатьом. І рідним і учасникам подій", - резюмує генпрокурор, вказуючи, що це приватна думка.

Знищувати бруківку, де лилася кров, неправильно, - Луценко радить змінити проект Меморіалу Небесної Сотні 01

Читайте на "Цензор.НЕТ": Керівництво Музею Революції гідності пообіцяло не продовжувати будівництво без узгодження зі слідчими ГПУ, - Горбатюк

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3127616
 
   
 Топ коментарі
 
Носи орешки в кармане, если белка хватает.
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Под видом дров из Украины экспортируют производителям мебели Евросоюза нормальную древесину. При этом крупнейшими экспортерами являются государственные лесхозы, которые контролирует товарищ генпрокурора Юрия Луценко.
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Юра вспоминает про брусчатку как только не у корыта оказывается
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Юга інженер став прокурором, а тепер міркує про лаври архітектора.
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Под видом дров из Украины экспортируют производителям мебели Евросоюза нормальную древесину. При этом крупнейшими экспортерами являются государственные лесхозы, которые контролирует товарищ генпрокурора Юрия Луценко.
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До речі, а кого з форумчан запросили на шашлик в "Синьогори" після інаугураціїї?

Ну не один же Юзік влупить шашлику на 400 000 гривень?

зЄ!лєбоби, коліться, кого запросили?
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Носи орешки в кармане, если белка хватает.
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Учту совет бывалого. Может когда-нибудь, не дай Бог, дойду до твого уровня - пригодиться. Спасибо.
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Всё ж лучше, чем когда в голове одни зелёные сопли коломойского, пожалуй.
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ты мыролюбной свиньей укушен смертельно?
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Я тут уже предлагал разместить на каком-нибудь предприятии заказ на партию "губозакатывательных машинок", а то "блазенятам" скоро тяжело будет по улицам ходить - раскатанная губа по коленкам шлёпать будет...
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Луценка позвали 100% зе ему приглашение передал.
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Мне? Да Боже упаси!. Это всякие зЕ!лебобы 5 лет по полвареника недоедали.

Кстати, сепар, как дела? Рад, что тебя зЕ!лебоба на места боевой славы - в излюбленный такими сепарами, как ты, Мариинский парк позвал?
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А ты побывал у Пети после инаугурации?Или твои родственники с соседями?А может ты живешь рядом с Порошенко и тебя по блату в порохоботы пиистроили? Доречі...
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Оффшоры и огромное состояние: раскрыта бизнес-схема жены Луценко
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Жена "авторитета", с дырявой ложкой.
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Юра вспоминает про брусчатку как только не у корыта оказывается
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Лялька, шо ты на корытах циклишься в последне время? ...посудомойка сломалась дома, чы шо? -- так сходи в социал -- попроси корытца для мытья посуды...*)
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Шо, шо? ...Мёдхен -- я не про тебя, а про твои падежно-родовые окончания... -- не пались, Шатц -- хотя бы передо мной -- я ж дальнобойщик -- хоть и немецкий... *)
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Лялька, тебя шо, муж-немец бросил? ...я б тоже бросил -- нихрена по-немецки не понимаю...*)
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Слушай тебе не стыдно жить в Германии и не знать языка? И еще при этом у тебя немецкое гражданство
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Лялька! -- я ж токо твоего немецкого не знаю... ...а все остальные местные ляльки довольны -- и мне, гар нихтс, не стыдно...*)
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Немецкий-то хоть знаешь, немецкий дальнопойщик?
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Я Лялек знаю... ...и Ванек... ...мне достаточно, шо вы меня понимаете...*)
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Надо ему про руины донецкого аэропорта написать!
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конченый алкаш уже не выходит из алкогольной комы.
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и не могу не сказать: это неправильно.
*****! -- тройное отрицание в одном предложении... ...а немцы не поймут -- и я никак не объясню -- я ж не Гениальный Прокурор Украины...
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будешь бухать как югик, иметь в женах бляху муху （не дай бог）и не такое сможешь пояснять
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...жинки уже не имею, бухаю, бляхи-мухи водятся... -- всем доволен, ни на что не жалуюсь -- не Прокурор! *)
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Дык, Виталика, аж сами гансюки в Президенты Украины планировали!
...а Луцик, чисто по-нужде вылез... *)
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Давайте подарим Зеленскому хорошую метлу. Как уже достали эти приспособленцы на чужой крови.
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Ту брусчатку пэтя себе назад забирает, ведь он же обещал перестелить ее после майдана. Или таки не он перестелил？
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Почему то самые гнусные подлецы, все время пиарятся на чужой крови и не только пиарятся, а ещё и мародерствуют, что и доказала своими действиями сволочь порошенко пристроив своих свинарчуков к кровавому, но хлебному корыту
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Юра, напиши пост Віталію, що це - неправильно.
Тільки пост, сам не лізь, бо Віталя - не Космос; а з другого боку його страхуватиме Володя...
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Юга таки молодец, несколько дней сомневался, а потом протрезвел и написал!
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А мне каааца он наоборот накатил добряче за воротник и"такая тоска его одолела"по своему революционному прошлому,что не сдержался по пьяни и давай найденную на дне стакана истину изливать!На профессиональных алкашей такое находит периодически.
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Зберегти_Інститутську
7 ч. ·

Сьогодні невідомі повалили паркан, встановлений музеєм Майдану на нижній частині Інститутської, яка є місцем злочину й історичною пам'яткою, що охороняється законом. Близько півсотні осіб з'явилися раптово.
Нагадуємо, що будівельні роботи, які запланував провести музей Майдану, незаконні, адже вулиця втратить свою автентичність, а, отже, статус пам'ятки. Відповідно до статті 22 Закону України "Про охорону культурної спадщини", "пам'ятки, їхні частини, пов'язане з ними рухоме та нерухоме майно забороняється зносити, змінювати, замінювати, переміщувати (переносити) на інші місця". Попри вимогу прокурорів не перешкоджати проведенню слідчих експериментів, будівельники встановили паркан та частково зруйнували бруківку на місці загибелі Олександра Плеханова, чим суттєво ускладнили проведення слідчого експерименту.
Сподіваємося, тепер нічого не завадить розслідуванню і відтак покаранню вбивць.https://www.facebook.com/SaveInstu/photos/a.2139692402792137/2225986607496049/?type=3&theater
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На місце події прибули близько 30 правоохоронців. Вони оточили незруйновану частину паркану. Але діям молодиків не заважали. Як було пізніше встановлено, ці кілька десятків молодиків, що зруйнували паркан, виявились представниками праворадикальної організації "С14". Координатор "С14" Сергій Мазур заявив, знесений паркан "заважав розслідуванню убивств Небесної сотні".

Наразі нікого не затримали, хоча УНІАН пише про словесні перепалки між активістами та керівниками загону поліції.
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Нда.Брукивка не деревья, её в бане не спалишь...
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Юя пи.....й в Канаду. Знищувати бруківку, де лилася кров, неправильно, - Луценко радить змінити проект Меморіалу Небесної Сотні - Цензор.НЕТ 5186 шо ты забыл ублюдок?
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Югик, я так понимаю, что это самострой с самозахватом? Именно так выходит с твоих слов.
Или это началось на основании проекта, который прошел экспертизу, все согласования и на проектирование не было госзадания, как и не было выделения средств с госбюджета?
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Проект проходив всі стадії, але в київській мерії та в установах, їй підзвітних... Та й справа там не стільки в проекті, як в строках будівництва. І не стільки будівництва, як в строках розслідування злочинів відомством Горбатюка...
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А посадить тех кто пролил кровь на майдане слабо?Ему *** брюсчатка дороже человеческих жизней.
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Музей Майдану!
Пышное название, вероятно, приличный штат сотрудников и нормально государственное финансирование, но за пять лет, даже не потрудились привести в порядок, мемориальные таблички на алее Небесной Сотни!
Зато, уже собрались строить "мемориал" в жлобском и убогом совковом стиле!
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Неправильно будет если на новой ходке в твоей Югик кружке ,не появится дирочка.... Знищувати бруківку, де лилася кров, неправильно, - Луценко радить змінити проект Меморіалу Небесної Сотні - Цензор.НЕТ 1830
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Брусчатку убирают,деревья в округе вырубают.Заметают следы.суки
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Когда уже, полуумный Югик, поймёт, что пора-НАХРЕН...Уместе с Пэцей... Знищувати бруківку, де лилася кров, неправильно, - Луценко радить змінити проект Меморіалу Небесної Сотні - Цензор.НЕТ 2792
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Блин, тут в Италии так понтово дороги брусчаткой мостят, и речные камушки промеж кирпичиков на торец, и узоры всякие вперемешку и все это веками стоит и жрать не просит
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Глупо. А как же ежегодно воровать на "строительстве" дорог? Наши "дороги" чиновники еще своим внукам передавать под заработок будут..
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Може,пора вже на завод збиратись працювати? Яким небудь змінним майстром...чи клепки вже зовсім в голові нема?
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Пля, югик фетешист какой-то...
Причём брусчатка к крови, пролившейся на Майдане. Люди вышли на него с надеждой на перемены, которую вы за пять лет похеряли.
Чтить надо память, а не булыжники.
В бестолковке у плокулола беспросветный совок, там тоже культ карго присутствовал.
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Так что, теперь эту брусчатку в музее выставлять?
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Цензор.НЕТНовиниКиївські новиниЗнищувати бруківку, де лилася кров, неправильно, - Луценко радить змінити проект Меморіалу Небесної Сотні
 
 
 
 
 
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