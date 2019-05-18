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Все про:громадянство (527) Порошенко (8870) Вецкаганс (2)

 Порошенко надав українське громадянство главі адміністрації морських портів Вецкагансу й документалісту Грузінову

Президент України Петро Порошенко підписав Укази про надання громадянства України Юрію Грузінову, Михайлу Вінницькому, Райвісу Вецкагансу.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на прес-службу глави держави.

"На останньому засіданні комісії із надання громадянства, на підставі звернення Державної міграційної служби, були рекомендовані кілька осіб до прийняття до громадянства України. На підставі подаяння я ухвалив рішення про прийняття кожного з вас до громадянства", - повідомив Глава держави під час зустрічі з документалістом, кінооператором Юрієм Грузіновим, викладачем Києво-Могилянської бізнес-школи Михайлом Винницьким, головою адміністрації морських портів України Райвісом Вецкагансом.

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"Вважаю, що це велика гордість і велика честь для вас стати громадянам України. І велика приємність для України мати таких громадян", - сказав Петро Порошенко, підписуючи відповідні документи.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3127613
 
   
 Топ коментарі
 
О чем ты говоришь, Петя и есть самый настоящий предатель Майдана.
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так, надо писмецо в МВД Латвии, у нас не разрешены двойное гражданство с Украиной - законность при выше всего - лишить его гражданства Латвии.
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Ха-ха. разве может гражданство Латвии сравниться с гражданством Украины?
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А он не собирается возвращаться в Латвию. Его там посадят.
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нет, не посадят, не верь каждому гондону а проследи сам, полно инфы в нете, а вот гражданства лишят, чтоб не мог пользоваться всеми благами паспортом по силе в мире находящимся на 7. ранге, по сравнению Украина 23, рашка 37, Молдова 40, Белорусь 52
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Латыши всегда были самыми ярыми работниками в НКВД, в открытых мешках ЧК одни латышские фамилии. И ты федька яркий пример латыша стукача нкведэшника. Такие как ты в 1940 и 1947 годах отправляли жителей Латвии в Сибирь.
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ну раб, отошёл уже от дня вяликой пьянки? как прошло, морду поправили тебе или ты какому то собутильнику?
слышь дефективный, я опять скоро поеду в Латвию, может навестить тебя ещё раз, чтоб ты обос..лся ., ты такое маленькая, несчастная кучка овнеца а тут пишешь - мол ты зверьё, смешной ты.
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Стукачок навещай, бей морду охраннику не бойся.
Как там письмо на меня в Полицию безопасности? Посмеялись они над тобой стукачок тук-тук?
По себе алкаш тупой не суди, я равнодушен к алкоголю.
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продолжай раб, ты должен быть послушным.
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трепло тупое - кацапье само себя херачит - мама не горюй...
к чему тут Латвия?

давай тогда уже крути глобус и куда палец попадет тех тоже плюсуй - все там были...
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Да, к тому, что кацап где бы ни жил, все равно останется кацапом. Но, тем не менее, на историческую родину - никак не хочет возвращаться. Будет жить в Латвии и гадить на латышей хотя бы на украинском сайте. Натура такая...
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бесят такие вещи......
впрочем на то они и пишутся - бесить людей, a я иногда ведусь...
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Если их не ставить на место, вообще обнаглеют. И подлые же какие! Вечно пытаются кого-нибудь подставить. Федьку здесь годами знают, как сторонника Украины. А это бесит кацапа. Вот и старается, как только встречаются здесь, на Цензоре.
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Федя сейчас злой, что народ Порошенко свергнул. Сказал, никакой помощи, кредитов и пр.
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Тупое трепло сын твоей мамки. Федька латыш гастарбайтер раб из Латвии, работающий охранником в Норвегии, я ему и писал, а ты лапоть влез в чужой разговор и обкакался.
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Пете не дали еще 10 дней помародерить, дали команду сворачивать удочки. Представьте, какая там сейчас давка из соискателей призов, наград и должностей, надо будет херачить без выходных вплоть до начала инаугурации. Вот будет хохма, если новый президент отменит всю порошенковскую деятельность, проводимую после 21 мая.
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адміністрація портів - люті корупціонери..

і як співпало.. петя їх нагороджує і надає громадянство

https://zik.ua/tv/video/196465

один з останніх випадків
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Громадянство залежить від посади? Як ці люди взагалі працювали без громадянства?
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у меня это единственный вопрос то же нарисовался.
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В Украине начинается новая эпоха, и ничто этому не помешает.
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Треба припинити роздавати громадянство іноземцям.
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Мародер вже ворогу Україн Новінському видав наше громадянство падаль порохнява.
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Сьогодні з'ясувалося, що донька колишнього голови Національної гвардії України Юрія Аллерова, якого НАБУ підозрює в заволодінні майном Нацгвардії на 5 млн доларів, має подвійне громадянство - українське та російське і більшість часу проживає у Москві.
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Симпсоны - все таки пророческий мультик.
Про Трампа все наверное помнят.
Ну и вот:
Порошенко надав українське громадянство главі адміністрації морських портів Вецкагансу й документалісту Грузінову - Цензор.НЕТ 3324
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если было можно он бы у Саакашвили отбирал гражданство раз в неделю. Для удовольствия.
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Цензор.НЕТНовиниПолітика УкраїниПорошенко надав українське громадянство главі адміністрації морських портів Вецкагансу й документалісту Грузінову
 
 
 
 
 
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