 Порошенко надав українське громадянство главі адміністрації морських портів Вецкагансу й документалісту Грузінову

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на прес-службу глави держави.
"На останньому засіданні комісії із надання громадянства, на підставі звернення Державної міграційної служби, були рекомендовані кілька осіб до прийняття до громадянства України. На підставі подаяння я ухвалив рішення про прийняття кожного з вас до громадянства", - повідомив Глава держави під час зустрічі з документалістом, кінооператором Юрієм Грузіновим, викладачем Києво-Могилянської бізнес-школи Михайлом Винницьким, головою адміністрації морських портів України Райвісом Вецкагансом.
"Вважаю, що це велика гордість і велика честь для вас стати громадянам України. І велика приємність для України мати таких громадян", - сказав Петро Порошенко, підписуючи відповідні документи.
слышь дефективный, я опять скоро поеду в Латвию, может навестить тебя ещё раз, чтоб ты обос..лся ., ты такое маленькая, несчастная кучка овнеца а тут пишешь - мол ты зверьё, смешной ты.
Как там письмо на меня в Полицию безопасности? Посмеялись они над тобой стукачок тук-тук?
По себе алкаш тупой не суди, я равнодушен к алкоголю.
к чему тут Латвия?
давай тогда уже крути глобус и куда палец попадет тех тоже плюсуй - все там были...
впрочем на то они и пишутся - бесить людей, a я иногда ведусь...
і як співпало.. петя їх нагороджує і надає громадянство
https://zik.ua/tv/video/196465
один з останніх випадків
Про Трампа все наверное помнят.
Ну и вот: