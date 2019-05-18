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 Політика України, Київські новини
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Все про:інавгурація (94) Київ (6067) Нацполіція (7577) обмеження (32)

 У зв'язку з інавгурацією Президента в Києві 20 травня буде тимчасово перекрито низку вулиць, - Нацполіція. СХЕМА

У зв'язку з проведенням 20 травня інавгурації Президента в Києві буде тимчасово обмежено рух траспортних засобів на кількох вулицях.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент комунікації Національної поліції.

19 травня з 7:00 і до закінчення заходів буде перекрито вулицю Липська - від вулиці Михайла Грушевського до вулиці Інститутської.

У звязку з інавгурацією Президента в Києві 20 травня буде тимчасово перекрито низку вулиць, - Нацполіція 01

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Рада зробила незручності нам, ми зробимо незручності їм, - Зеленський. ВIДЕО

20 травня з 06:00 та до завершення заходів:
проспект Бажана — від Харківської площі до Південного шляхопроводу;
Наддніпрянське шосе — від Південного шляхопроводу до мосту Патона;
Набережне шосе — від мосту Патона до Дніпровського узвозу;
Дніпровський узвіз — від Набережного шосе до Паркової дороги;
алея Герої Крут — від площі Андрія Первозданного до площі Слави;
вулиця Івана Мазепи — від площі Слави до метро Арсенальна;
вулиця Михайла Грушевського — від вулиці Московської до Петрівської алеї;
Паркова дорога — від вулиці Михайла Грушевського до алеї Герої Крут;
вулиця Шовковична — від вулиці Михайла Грушевського до вулиці Басейна;
вулиця Круглоуніверситетська — від Бессарабської площі до вулиці Лютеранська;
вулиця Лютеранська — від вулиці Шовковичної до вулиці Хрещатик;
вулиця Городецького — від вулиці Хрещатик до вулиці Ольгінська;
вулиця Ольгінська — від площі Івана Франка до вулиці Інститутська;
вулиця Інститутська — від вулиці Хрещатик до Кріпосного провулку;
Кріпосний провулок — від вулиці Михайла Грушевського до вулиці Інститутська;
вулиця Липська — від вулиці Михайла Грушевського до вулиці Пилипа Орлика;
вулиця Садова — від вулиці Михайла Грушевського до вулиці Інститутська;
вулиця Пилипа Орлика — від вулиці Шовковичної до вулиці Академіка Богомольця;
вулиця Академіка Богомольця — від вулиці Пилипа Орлика до вулиці Шовковична. 

У звязку з інавгурацією Президента в Києві 20 травня буде тимчасово перекрито низку вулиць, - Нацполіція 02

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3127610
 
 
 Топ коментарі
 
как же так, вован же клялся что "не буду перекрывать улицы"!?? Набрехал гидрант, как ВСЕГДА)
В связи с инаугурацией Президента в Киеве 20 мая будет временно перекрыт ряд улиц, - Нацполиция - Цензор.НЕТ 7357
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Вот гнида Вова. Чем плох ему был день 26 мая?
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Зрада долбанная, что же вы натворили, как людям на работу добиратся.
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Вас даже не смутило "на Украине"?
Сызрань?
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это уже такая мелочь что нет
не смутила)))
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А прахоботы и савушкино - ОДНА КОНТОРА, С ОДНИМ ЦЕНТРОМ.
УЖЕ И В БЕЛАРУСИ ЭТО СТАЛИ ОТМЕЧАТЬ.
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Цікаво, а нафіга перекривати вулиці для такої рядової події у Верховній Раді? Так чи не кожен тиждень там з вівторка по пятницю збираються депутати - і вулиці стільки не перекривають...
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Ну там кроме Зе как бы иностранные гости заедут, тут как раз ниче удивительного а вот что будет после инаугурации тут питання
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"На інавгурацію новобраного президента України Володимира Зеленського очікують прибуття близько 60 іноземних гостей (в т.ч. пяти президентів інших країн). Про це повідомила речниця МЗС України Катерина Зеленко у Twitter. Детальніше: https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2703157-na-inavguraciu-zelenskogo-priidut-pat-prezidentiv.html
І це що? Так багато? До біса?
До біса оті перекриття, якщо гостей - кіт наплакав?
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Или читать не умеешь или под дурачка косишь))). Только 5 президентов приедет , не считая министров , послов и тд.
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Не .... Орки киевские не дадут проехать
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Дві години тому під'їхав до Маріїнського парку (зустрітися з одним музикантом; там був концерт). Тітоньки фарбують огорожі, менти очевидно проводять репетиції у розстановці сил. І ...десь прорвало каналізацію! Стоїть такий сортириний сморід що не раджу навіть найбільш упоротим зебілам туди йти.
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Ну так обещал же клоун Раде неприятности - вот трубу перепилил. А ночью еще под дверь нассыт.
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-- от Зеля себе учудил! -- чиста кенгуру -- -- бегать на улицу -- на себя смотреть, как он с булавой на трибуне выглядит? ... -- там же экраны трансляции поставят...
...заодно и среди своих избирателей потолкается -- ботвой зелёной пошелестит...*)
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У вас сходняк? Пионерский лагерь им. Порошенко?
А пишете..какой слог.., а полет мысли...
Точно, команда КВН Банковской.
Мини реплики, тухлый юмор. Смеются только участники, зритель здает билеты.
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По высоте еще надо ограничения выставить-этот высоко будет подскакивать на кенгурации
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...от, скоко ж я Канцлеров Германии понавыбирал за 26 лет? ...хм... ...приличнна сумма выходит!
...а ещё ни разу мне ничего не перекрывали и ещё ни разу не видел ни одного Немецкого Правительственного Кортежа!
...скоооолько дней потеряно... ...их вернуть нельзя, их вернуть нельзя! *(
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зачем перекрывать улицы если зеля на метро поедет
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все 3 папы дома - и беня и разумков и тот ушлепок - немедленно кенгурацию...
нельзя без гетьмана в Украине.
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все жду когда же дважды легитимный приедет - вся срань вроде уже тут....
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Все традиційно: перекриття вулиць-кортежі-поліція за кожним кущем- а де ж новації так широко розрекламовані ЗЕбродами???
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Кто посмел Великих Киевлян обидеть? Мы говорим Украина и подозреваем Киев.... У зв'язку з інавгурацією Президента в Києві 20 травня буде тимчасово перекрито низку вулиць, - Нацполіція - Цензор.НЕТ 219 У зв'язку з інавгурацією Президента в Києві 20 травня буде тимчасово перекрито низку вулиць, - Нацполіція - Цензор.НЕТ 8755
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Зачем? Все ж на велосипедах приедут.
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может кто-то объяснить, зачем перекроют Бажана до Бориспольской??
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Туда порох поедет на мерсе, а оттуда в автозаке.
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Порохоботы - не смейте завтра улыбаться (а также шашлыки, секс, просто прогулки на улице - все запрещено). Завтра день Жалобы. Надо с утра до ночи ходить в черном и навзрыд рыдать. Именно из за дня Жалобы вы оправдали запрет на Инагурацию 19 мая - а сами будете в жалобе?
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Цензор.НЕТНовиниПолітика УкраїниУ зв'язку з інавгурацією Президента в Києві 20 травня буде тимчасово перекрито низку вулиць, - Нацполіція. СХЕМА
 
 
 
 
 
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